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Кто оплатил грязную заказуху в МК?

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Эксперты наблюдают вмешательство идеологов татарского национализма в дела РБ. В Башкирии развернули кампанию по политизации «татарского вопроса».

Кто оплатил грязную заказуху в МК?


Внутриполитическая ситуация в Башкортостане всегда зиждилась на выстраивании сбалансированной межнациональной политики. И, очень часто случалось, этот хрупкий межнациональным мир нарушали притязания различного рода националистических сил, как «внутренних», так и «внешних». К «внешним» игрокам, дестабилизирующим политическую ситуацию в регионе, традиционно относят националистически настроенную казанскую интеллигенцию и покровительствующие ей элиты, радикально настроенные по отношению к РБ и вынашивающие идеи экспансии.

Геополитика Татарстана или Drang nachOsten по-казански

Эти силы методично уничтожали режим Муртазы Рахимова, перманентно критиковали Рустэма Хамитова, лояльного к попыткам Казани установить гегемонию в Уфе, а теперь концентрируются на расшатывании вертикали власти Радия Хабирова.

Сегодня аналитики фиксируют, что в Татарстане фактически завершился процесс идеологического обоснования своей государственности в целях легитимации этнократического режима. Татарской интеллигенцией в национальную историю и массовое сознание внедряется концепт о Татарстане как о правопреемнике древних государств - Волжской Булгарии (VIII век — 1240), Золотой Орды (1236—1438) и Казанского ханства (1438—1552).

При этом «ордынская» версия татарской «государственности» является доминирующей идеологемой, поддерживаемой официальными татарстанскими властями.

Так, при институте истории имени Марджани АН РТ функционирует центр исследований Золотой Орды и татарских ханств, проводятся международные золотоордынские форумы.

Более того, в 2019 году в Казани прошло празднование 750-летия основания Золотой Орды. В марте 2019 года радикальные татарские националисты из Союза татарской молодежи «Азатлык» также распространили заявление об объявлении 2019 года «Годом Золотой Орды» «в целях популяризации истории и культуры Золотой Орды, повышения национального самосознания, укрепления единства народов, которые являются наследниками Золотой Орды».

Примечательно, что казанскими идеологами концепция Татарстана как правопреемника Золотой Орды активно дополняется ущербной по своей сути концепцией «тюркско-татарского мира». Подобная «пантатаристская» идея представляет собой форму внутрироссийского пантюркизма и предполагает, что «тюркско-татарский» мир простирается далеко за пределы Татарстана и охватывает не только казанских татар, но татар на сопредельных территориях, башкир, крымских татар, сибирских татар и мишар. Казань в этом идеологическом концепте является столицей «тюркско-татарского мира», которая сопротивляется расширению «русского мира». Так, один из идеологов татарского национализма Рафаэль Хакимов в одной из своих работ утверждает: «Исторический спор Москвы и Казани как столиц двух цивилизаций не завершен - Казань выстояла в качестве северного форпоста ислама и тюркского мира».

Концепция «тюрско-татарского мира» является попыткой не только обоснования существования в России некой единой тюркско-татарской нации, но и попыткой определения географических контуров «Большого Татарстана», как правило, за счет объединения с Башкортостаном. В этой связи татарскими националистами проекты Штата «Идель-Урал» Садри Максудова и Гаяза Исхаки, а также Татаро-Башкирской Республики Мирсаида Султан-Галиева трактуются как время упущенных возможностей.

Башкортостан в концепции идеологов «Большого Татарстана» занимает ключевую роль и практически вся западная часть Башкирии, по мнению казанских национал-утопистов, представляет собой будущий, мифический Восточный Татарстан.

Подобный «идеологический кульбит» казанских националистов наводит на мысль о некоторых деструктивных исторических аналогиях.

В этой связи напомним, что в политологии существует геополитическая категория «жизненное пространство», разработанная немецкими интеллектуалами Фридрихом Ратцелем и Карлом Хаусхофером. Именно они указывали на то, что «жизненные интересы» Германии находятся на Востоке и именно эти идеи впоследствии были извращены «кайзеровской» Германией в идею Drang nach Osten («стремление на Восток»). А впоследствии «переосмыслены» идеологами Третьего рейха в идею «жизненного пространства на Востоке». В этой связи, увлечение казанских идеологов геополитическими концепциями представляет собой крайне опасное явление. Поэтому Казани не стоит искать «жизненное пространство на Востоке», а нужно спокойно развиваться в рамках существующих административно-территориальных границ.

От идеи к практике: инструменты «мягкой силы» и ставка на политизацию этничности

Идеи «стремления на Восток» реализуются националистами в практической плоскости, как через инструменты «мягкой силы», так и через агрессивную информационную пропаганду.

Ярким примером применения методов мягкой силы является проведение масштабных мероприятий типа ежегодного «Сабантуя приикских народов». В году 2018 году этот сабантуй при попустительстве администрации Хамитова провели в Туймазинском районе Башкортостана, а в нынешнем году - в Актанышском районе Татарстана.

Напомним, по линии реки Ик проходит административная граница между Башкортостаном и Татарстаном, а идеологи татарского национализма называют эту реку «Берлинской стеной татарского народа», имея в виду, что татары являются нацией, «разделенной» коварным Кремлем.

С виду безобидный сабантуй казанские идеологи превратили в символическое мероприятие, ориентированное на формирование границ «татарского мира». Ведущими мероприятия активно проталкивалась идея, что на территории северо-западных районов Башкортостана исторически проживало татарское и в меньшей степени чувашское население. Да и само название мероприятия явно демонстрирует намерения националистов воплотить в жизнь геополитическую цель «десакрализации» административной границы между Башкортостаном и Татарстаном,

что уже в среднесрочной перспективе несет угрозу формирования политических требований по пересмотру административной границы двух республик, а значит и в впоследствии изменения конституционного строя Российской Федерации.

Примечательно, что националистически настроенный эксперт-марджанист Ильнар Гарифуллин на страницах информационно-аналитического портала «Идель-реалии», финансируемого Конгрессом США, уже успел назвать татар Башкортостана «ирредентой». Ирредентизм - является политическим движением по объединению народа, нации, этноса в рамках единого государства, выражающегося в этнической мобилизации, при которой поднимается вопрос о воссоединении территории, на которой проживает ирредента, с титульным государством, в котором их этнос составляет большинство.

Ирредентизмом именовалось националистическое движение в Италии в конце XIX — начале XX века, направленное на присоединение к Италии приграничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением — Триеста, Трентино и других.

Практических примеров работы идеологов татарстанского национализма на территории Башкортостана можно привести массу – организация Всемирным конгрессом татар скачек на лошадях «татарской» породы в Иглинском районе, попытки открыть представительство Всемирного конгресса татар в Уфе, а также работа по мобилизации лидеров общественных мнений в западных районах Башкортостана и в самой Уфе.

Так, например, в аффилированном с казанскими национальными организациями татарском комплексе «Бабай утары» в Туймазинском районе РБ поставлено на поток проведение культурных мероприятий в концепцию которых вшита конкретная политическая работа.

На с виду безобидном конкурсе «Жырлыйык эле» («Споём вместе») на территории комплекса ведущие и организаторы мероприятия периодически продвигали идеи о необходимости сплочения татарской нации вокруг Казани, обсуждали языковой вопрос, проводили работа по приглашению местных лидеров общественного мнения на мероприятия ВКТ в Татарстане.

Как правило, мобилизацией проказанских активистов и просто татарских творческих коллективов для идеологической прокачки на подобных мероприятиях занимается постоянный представитель Татарстана в Башкортостане Ранэль Зинатуллин. Г-ну Зинатуллину активно помогают смотрящие на Казань, как на старшего брата некоторые главы северо-западных районов Башкирии и сотрудники среднего звена местных администраций.

В информационном пространстве также наблюдается нагнетание националистами мифического «татарского вопроса» в Башкортостане, хотя отсутствие такого вопроса ярко демонстрирует недавно сформированная властная конфигурация республиканского правительства, где на руководящие должности назначено 11 башкир - из них три вице-премьера, 13 татар - из них четыре вице-премьера, 12 русских - из них два вице-премьера и один еврей, тоже занимающий должность заместителя председателя башкирского правительства.

В преддверии Дней Татарстана в Башкортостане татарстанская национальная элита фактически развернула целую информационную кампанию по политизации «татарского вопроса» в Башкирии. Так, член «Милли шуры», историк Дамир Исхаков озвучил ряд тезисов, фактически адресованных башкирскому Белому дому – проведение полноценного съезда татар в Башкортостане, введение трехъязычного образования и предание татарскому языку статуса государственного.

Более резко на страницах проамериканского интернет-издания «Идель-реалии» высказался Ильнар Гарифуллин. По его мнению, уфимские татары в настоящее время находятся в роли «второсортного», в национально-культурном отношении, народа.

В этой связи «татарам Башкортостана пока нет никакого резона «за спасибо» поддерживать нынешнего врио на этих выборах и вообще проявлять по отношению к нему политическую лояльность».

Не обходилось и без публичных интервью официальных лиц Казани с претензиями на вмешательство Казани в дела Башкортостана. В частности, в одном из своих интервью руководитель Всемирного конгресса татар и вице-премьер правительства РТ Василь Шахразиев советовал татарской общественности РБ поднимать политические требования во время избирательной кампании и заявлять о своих правах и пожеланиях, чтобы они вошли в предвыборные обещания Хабирова за которые ему «придется» отчитываться. Г-н Шахразиев также «обещал» докладывать президенту Татарстана о жизни татар в Башкортостане.

Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем попытки активного вмешательства идеологов татарского национализма в дела Башкортостана, а также отмечаем, как национальная государственная политика Татарстана превращается в ключевой фактор дестабилизации политической ситуации в Башкортостане.

Подобная ситуация генерируют риски провоцирования политического конфликта между крупнейшими национальными республиками страны в условиях подготовки федеральными элитами властного транзита.

МК
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  • 1 | 09.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Внутриполитическая ситуация в Башкортостане всегда зиждилась на выстраивании сбалансированной межнациональной политики.
========================================
Прочитал это предложение в начеле, явно заказной и хорошо оплаченной статейки, и потом менут десять материл и МК и его сотрудников. МК,- это продажная девка путинистов!!!!



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  • 2 | 09.11.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Эти силы методично уничтожали режим Муртазы Рахимова,
======================================
Моя верси:
Заказал и проплатил эту статейку муртаза, а писала и передовала деньги его племянница рауфа.



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  • 3 | 09.11.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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По моему мк не написала самого важное- это расстрел пе.. тов который совершил татарский джигит ...



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  • 4 | 09.11.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 09.11.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0---------------Муртаза давно сбитый летчик это все дела Вовы .



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  • 5 | 09.11.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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не дочитал ... достала СОВКОВАЯ пропаганда...
да йоптжметь, ну сцуко и журналюги , ну блять писатели... это как же надо так рисовать буквы , что простому турку настоипенило читать...
ипучие рога .. такой штиль мы проходили на политинфрмации времен застоя. вокруг одной бумажки так извернутся - полчаса лекция
идите на)(уй, заипали
турк



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  • 6 | 09.11.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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у/г а/м

похоже кто-то наговорил в состоянии острого алкогольного психоза,а кто-то трезвый застенографировал:
все "незаметное и безобидное" представляется чем-то страшным и опасным



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  • 7 | 09.11.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Высочайшее подпердывание Москве с целью хоть как-то отработать безрезультатно проеденное финансирование от федерального бюджета



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  • 8 | 09.11.2019, 10:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66221 | Рейтинг: +12186,8
Хм. Любопытно. Статья-анонимка. Значит - заказная. Значит опубликована с согласия или по инициативе главного редактора.

Нацики. Вы хоть понимаете кто вас стравливает?
Весь год нам показывали - как Минизан со СРАдием - в засос... и вдруг - на тебе - из-за теста татарского диктанта - устроена провокация с вот такими последствиями.



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divide et impera



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3 | 09.11.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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По моему мк не написала самого важное- это расстрел пе.. тов который совершил татарский джигит ...
===============================
.......
- массовый расстрел гомосеков в России: какой вой поднимут ЛГБТ!!!!



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  • 11 | 09.11.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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.
НТВ
вчера в 12:13
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Козел Тимур, прославившийся на всю страну своей дружбой с тигром Амуром, умер от остановки сердца.

Как рассказал директор Приморского сафари-парка, где жила эта парочка, зверь долго болел и скончался 5 ноября.

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  • 12 | 09.11.2019, 10:45 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3904 | Рейтинг: -314,1
Я поддерживаю идею, что РБ и РТ должны объединиться и создать один экономически мощный регион.
А всю пропаганду надо направить в русло, что татары и башкиры по сути один народ, надо строить общее будущее, а к провокаторам принимать меры исправительного характера.



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  • 13 | 09.11.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 09.11.2019, 10:45 | Автор: xrul--------------Идея здравая но утопическая в современном Мордоре .



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козел Тимур олицетворяет кадырова?



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12 | 09.11.2019, 10:45 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3904 | Рейтинг: -314,1
Я поддерживаю идею, что РБ и РТ должны объединиться и создать один экономически мощный регион.

А не лучше ли внедрить идею Жириновского и составить губернии по вненациональному признаку? Чтобы не было драки между националистами за места в правительстве.



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……….....и снова ……...и опять...…..



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Хруль, если я молчу - значит я тебя похвалил
турк



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12 | 09.11.2019, 10:45 | Автор: xrul
+++++++++++++++++++++++++++
Если существовал на рубеже XIX –XX вв. «татарский проект», о чём часто, иногда с таковым намекая даже и на времена Марджани, вещает главный «традиционалист» Башкортостана А.Т. Бердин, то ведь и башкирский проект тогда в начале ХХ века наличествовал, и, причём этот уже однозначно. Б.Х. Юлдашбаев писал: «В различных слоях баш¬кирского населения в начале XX в., особенно после Февраль¬ской революции, усилились голоса с требованием признать их самостоятельной, отдельной от татар нацией, имеющей право на историческое существование, на развитие родного языка, нацио¬нальной культуры и т. д.» . Эти, в общем-то, сугубо справедливые чаяния башкирского народа были только предтечей, ну вроде, как того бывшего «призрака коммунизма в Европе», хотя, конечно же, не такой масштабности, как тот призрак.
Отцом же башкирского проекта, его повивальной бабкой, стал тептяр Ахмед Заки Валиди Тоган. Главная же особенность этого проекта выражена даже в уже приведённых словах Билала Хамитовича, дистанцироваться от та-тар. Заки Валиди, возглавив башкирское национальное движение, ещё более усилил, существенно усугубил это стремление, но не собственно в упомяну-тые чаяния самих башкир, а в кругу, скажем так, своих единомышленников. Тогда даже любое татаро–башкирское определение, т.е. со связывающим ти-ре стало категорически не приемлемым. Заки Валиди и карту будущего Баш-курдистана скрупулёзно вырисовывал только с теми волостями, где именно «башкирское население численно преобладало», отставляя при этом в сторо-не даже большую часть Уфимской губернии с Уфою. Да, как бы к слову, и к кавычкам, это рисование им осуществлялось, в общем-то, по территории с преобладающим русским населением. Уже по этому, сказать, что Заки Вали-ди был особо башкирским изоляционистом, будет очень неправильно. Он, и, изначально стоял за общетюркскую межнационально – территориальную ав-тономию, и тоже карту к этому рисовал, карту «Федерации свободных му-сульманских областей Вос¬точной России». Однако большую часть Уфимской губернии с Уфою и Казанскую губернию целиком он оставлял вне этой Фе-дерации. Сказать что из-за большой численности русских на их территориях, всё же тоже не можно, поскольку к уже отмеченному преобладанию русских в предполагаемом Башкурдистане, он и вполне многочисленных Оренбург-ских русских казаков видел и даже желал в той Федерации. И да, не лишне будет добавить, напомнить, что, между тем, в остававшейся территории Уфимской губернии общее тюркское население, как раз, было преобладаю-щим большинством.
Автор некоторого недавнего современного башкирского проекта Мур-таза Губайдуллович Рахимов, взывал было по своей отставке, что если не башкира в руководители республики, то «русского, русского нам надо», чи-тай, только не татара. Получается так, что и у Заки Валиди было то же самое подобное желание, как и у Муртазы Губайдулловича, только не татар, только не с татарами строить, обустраивать общетюркское бытиё. А то, что в Уфим-ской губернии татары преобладали в численности по сравнению с башкира-ми, не говоря уже о Казанской губернии, Заки Валиди лучшее многих знал.
Почему и с чего было у Заки Валиди личностное «неприятие» татар в его планах, и, в общем, у его же единомышленников, это сугубо интересно, но требует отдельного рассмотрения. Автор здешних строк, уже подступался к изыскам и в этих вопросах, здесь же только заметим, что ни лично в самом Заки Валиди, ни в его единомышленниках, не следует искать какой-либо та-тарофобии. В этих единомышленниках были и татары, или скажем так, не со-всем башкиры, да и сам он, Заки Валиди башкиром однозначно и оконча-тельно стал уже только в своих «Воспоминаниях». А бывал же он, как писал земляк, московский историк С.М. Исхаков даже в татарах.
И всё же необходимо особо отметить, что, в общем, башкирский проект оказался VS татарскому, и, в целом, общемусульманскому движению Цен-тральной части России, и думается, что более всего он и оказался основной причиной некоторого раскола этого движения. Конечно же, и лидеры татар-ского национального движения оказались не на высоте в отношениях с баш-кирскими сотоварищами. Возможно, и мог бы сложиться между ними некий консенсус. Хотя по амбициозности самого Заки Валиди, и по тому, как он с ходу «закусил удила» в башкирском национальном движении против татар-ских устремлений, или даже вернее сказать, против общих чаяний мусуль-ман Центральной части России, в это всё же сложно поверить. Г.Н. Ишбер-дина словами американского историка польского происхождения С. Зеньков-ского подсказывает: «Можно без всякого преувеличения сказать, что всё башкирское национальное движение 1917-1920 гг. было в основном вызвано усилиями Валидова. Без этого человека национальное движение тюрков Урала-Поволжья приняло бы совсем иной характер и смогло бы избежать острого конфликта башкир с татарами» . Однако как уже было сказано, всё это требует отдельного и более подробного рассмотрения. Прежде чем продолжить, отметим в тех же целях, чтоб «на ум пошло», американский ис-торик ограничивает участие Заки Валиди в башкирском национальном дви-жении 1917-1920 гг., что, в общем-то, так и было.
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Однако, я прихожу к мысли, что и за проектом Башкурдистна "Малой Башкирии" Заки Валиди, и собственно за ним, стояли тоже большевики, во всяком случае, хотя бы как триггер, спусковой крючок начала этого.
И на сейчас, с чем угодно могут объединить наши республики, что уже и озвучивалось, а вот вместе объединиться этого не позволили и ранее, не позволят и на сейчас.



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  • 19 | 09.11.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
бля, Ирек, Хруль в 2х словах написал то, что ты на полчаса демагогии развёл
турк



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  • Гость
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  • 20 | 09.11.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Ирек, ты как псевдоинтеллигент сам то понял, что написал.
При этом давно всем ясно что процесс сепарирования регионов с мусульманским населением управляется с начала века из Турции, которой никогда была не нужна сильная Россия
Косвенно это подтверждается самим Валиди, который поддержал янычаров в их геноциде против православного армянского народа в 1915 г.
Он до самой войны доказывал, что турки вынуждены отвечать якобы на призыв генерала Юденича к армянам перейти к партизанской войне против турецкой армии.
Документальных подтверждений этому , ни Валиди, ни турецкая разведка сфальцифицировать не удосужились.
Выступление турецкого посла в ООН, о непризнании геноцида армян, со ссылкой на исследования турецких ученых относительно геноцида армян также было построено на антироссийских домыслах.
Учи матчасть, аульный геополитик, до сих пор не научившийся думать своей головой.



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