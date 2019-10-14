«Достоверное» дерьмо за 1,7 миллиарда рублей представят в Уфе

Названа дата презентации. Проект электронной версии «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) представят в Уфе 21 ноября в ходе конференции «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития». Объявление о презентации появилось на сайте «Будущее России. Национальные проекты».— Президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября сравнил электронную версию БРЭ с «Википедией» и выразил уверенность, что российский аналог станет источником достоверной информации, — передает ресурс.Напомним, что ранее российское правительство опубликовало проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, где отмечается, что на создание «Большой российской энциклопедии» собираются выделить за три года почти 1,7 миллиарда. К слову, энциклопедия выходила в печатном виде с 2004 по 2017 годы.***Чтобы уже закрыть всю тему про суверенную Википедию, расскажу вам простую историю, которая иронично с ней перекликается сразу по нескольким направлениям.В 2014 году на базе выкупленного у «КМ Медиа» (да, самые догадливые — догадались, это те самые перцы, что выпускали оффлайновую Википедию нулевых — «Энциклопедию Кирилла и Мефодия», а потом пытались засудить Машкова) поискового движка, Ростелеком запустил поисковую систему «Спутник».В те годы мрачные-глухие каждый профессионал отрасли высказался в том духе, что даже в 2004 году открывать поисковую машину общего назначения — это крайне сомнительная идея, открывать ее в 2014-м — это кража бюджетных средств, методами кражи бюджетных средств во имя кражи бюджетных средств.Строить поисковик на совершенно левом движке, выкупленном у мегамутных копирайтных троллей за счет налогоплательщика — это такой масштаб бесстыдства в мошенничестве, на фоне которого Мавроди — респектабельный предприниматель.Ни одно из этих соображений не помешало вкачать в проект еще до запуска почти 600 млн. рублей ($20 млн. по докрымскому курсу), обежать весь рынок в попытках схантить сотрудников на тройную зарплату (без особого успеха) и 22 мая 2014, не стесняясь собаки, презентовать ровно в том месте, куда обычно государственные мужи в дорогих костюмах сбрасывают мертворожденных приплодов — Петербургский международный экономический форум.Предсказания специалистов сбылись буквально сразу: уже к осени посещаемость Спутника ушла на уровень нескольких десятков тысяч хостов в месяц — провинциального городского портала средней паршивости.В следующий 2015 год инвестиции составили 800 млн. рублей, при показателе «выручки» (составленной из контрактов того же Ростелекома и иных госведомств) 136 млн. и чистом убытке в 150 млн. (да, чистый убыток больше выручки — такое бывает, если вы государственное IT).Что только не предлагали в эти годы: принудительно залочить на Спутник все браузеры государственных и муниципальных учреждений, заблокировать Гугл, развивать Бигдату (в любой непонятной ситуации — развивай непонятное тебе слово), но на практике — закачивали в Спутник транш за траншем, превысив 2 млрд. валовых инвестиций к концу 2017 года, когда посещаемость проекта в отдельные дни измерялась уже сотнями хостов (норма для блога о любимом тушканчике алапаевской школьницы).Закончилась история суверенного поисковика, как и было предсказано, с концом невозвратных денег — в 2018-м году Ростелеком просто обанкротил собственную дочку.Чтобы было ясно, приведу вам цифры Лайвинтернета по поисковому трафику декабря 2017 (Спутник еще не обанкрочен, ему выделяют еще 260 млн.):1. Гугл за месяц привел на сайты со счетчиком ЛИ — 2,2 млрд. уников.2. Яндекс — 2 млрд.3. Мэйл — 161 млн.4. Рамблер — 8 млн.5. Бинг — 6 млн.6. Яху — 1,8 млн....9. Тут.бай — 610 тыс....13. Нигма — 29 тыс....16. Бэйду — китайский поисковик, который рунет толком не индексирует, очень плохо работает с русским языком — 16,4 тыс.17. Спутник — государственный поисковик, уже на тот момент стоивший вам больше 2 млрд. — 11,2 тыс.Таким образом, доля Спутник в поисковом трафике рунета на декабрь 2017 составляла 0,0002% (прописью: две десятитысячных процента, из каждого миллиона переходов — через Спутник было два).По состоянию же на октябрь 2019 — поисковый трафик Спутника еще впятеро ниже.Держите в голове эту историю, когда будете читать любые новости о «государственной замене» Википедии.