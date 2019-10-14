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«Достоверное» дерьмо за 1,7 миллиарда рублей представят в Уфе

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38905 | Комментарии: 7
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Названа дата презентации. Проект электронной версии «Большой российской энциклопедии» (БРЭ) представят в Уфе 21 ноября в ходе конференции «Современная региональная энциклопедистика: место и роль в обществе, перспективы развития». Объявление о презентации появилось на сайте «Будущее России. Национальные проекты».

«Достоверное» дерьмо за 1,7 миллиарда рублей представят в Уфе


— Президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку 5 ноября сравнил электронную версию БРЭ с «Википедией» и выразил уверенность, что российский аналог станет источником достоверной информации, — передает ресурс.

Напомним, что ранее российское правительство опубликовало проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, где отмечается, что на создание «Большой российской энциклопедии» собираются выделить за три года почти 1,7 миллиарда. К слову, энциклопедия выходила в печатном виде с 2004 по 2017 годы.

ПроУфу
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Михаил Макогон: Про суверенную Википедию и поисковик «Спутник»

Чтобы уже закрыть всю тему про суверенную Википедию, расскажу вам простую историю, которая иронично с ней перекликается сразу по нескольким направлениям.

В 2014 году на базе выкупленного у «КМ Медиа» (да, самые догадливые — догадались, это те самые перцы, что выпускали оффлайновую Википедию нулевых — «Энциклопедию Кирилла и Мефодия», а потом пытались засудить Машкова) поискового движка, Ростелеком запустил поисковую систему «Спутник».

В те годы мрачные-глухие каждый профессионал отрасли высказался в том духе, что даже в 2004 году открывать поисковую машину общего назначения — это крайне сомнительная идея, открывать ее в 2014-м — это кража бюджетных средств, методами кражи бюджетных средств во имя кражи бюджетных средств.

Строить поисковик на совершенно левом движке, выкупленном у мегамутных копирайтных троллей за счет налогоплательщика — это такой масштаб бесстыдства в мошенничестве, на фоне которого Мавроди — респектабельный предприниматель.

Ни одно из этих соображений не помешало вкачать в проект еще до запуска почти 600 млн. рублей ($20 млн. по докрымскому курсу), обежать весь рынок в попытках схантить сотрудников на тройную зарплату (без особого успеха) и 22 мая 2014, не стесняясь собаки, презентовать ровно в том месте, куда обычно государственные мужи в дорогих костюмах сбрасывают мертворожденных приплодов — Петербургский международный экономический форум.

Предсказания специалистов сбылись буквально сразу: уже к осени посещаемость Спутника ушла на уровень нескольких десятков тысяч хостов в месяц — провинциального городского портала средней паршивости.

В следующий 2015 год инвестиции составили 800 млн. рублей, при показателе «выручки» (составленной из контрактов того же Ростелекома и иных госведомств) 136 млн. и чистом убытке в 150 млн. (да, чистый убыток больше выручки — такое бывает, если вы государственное IT).

Что только не предлагали в эти годы: принудительно залочить на Спутник все браузеры государственных и муниципальных учреждений, заблокировать Гугл, развивать Бигдату (в любой непонятной ситуации — развивай непонятное тебе слово), но на практике — закачивали в Спутник транш за траншем, превысив 2 млрд. валовых инвестиций к концу 2017 года, когда посещаемость проекта в отдельные дни измерялась уже сотнями хостов (норма для блога о любимом тушканчике алапаевской школьницы).

Закончилась история суверенного поисковика, как и было предсказано, с концом невозвратных денег — в 2018-м году Ростелеком просто обанкротил собственную дочку.

Чтобы было ясно, приведу вам цифры Лайвинтернета по поисковому трафику декабря 2017 (Спутник еще не обанкрочен, ему выделяют еще 260 млн.):

1. Гугл за месяц привел на сайты со счетчиком ЛИ — 2,2 млрд. уников.

2. Яндекс — 2 млрд.

3. Мэйл — 161 млн.

4. Рамблер — 8 млн.

5. Бинг — 6 млн.

6. Яху — 1,8 млн.

...

9. Тут.бай — 610 тыс.

...

13. Нигма — 29 тыс.

...

16. Бэйду — китайский поисковик, который рунет толком не индексирует, очень плохо работает с русским языком — 16,4 тыс.

17. Спутник — государственный поисковик, уже на тот момент стоивший вам больше 2 млрд. — 11,2 тыс.

Таким образом, доля Спутник в поисковом трафике рунета на декабрь 2017 составляла 0,0002% (прописью: две десятитысячных процента, из каждого миллиона переходов — через Спутник было два).

По состоянию же на октябрь 2019 — поисковый трафик Спутника еще впятеро ниже.

Держите в голове эту историю, когда будете читать любые новости о «государственной замене» Википедии.

Эхо Москвы
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  • 1 | 11.11.2019, 08:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Президент России Владимир Путин ... выразил уверенность, что российский аналог станет источником достоверной информации...

-------------------

Детей учат по книжкам от Сороса, а тут и подавно отредактируют под себя.



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  • Гость
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  • 2 | 11.11.2019, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
на создание «Большой российской энциклопедии» собираются выделить за три года почти 1,7 миллиарда.
=========================================
Всё это "мелочи жизни" по сравнению с тем что:
Как выяснил «Собеседник», за крупнейшей в стране микрофинансовой конторой CarMoney, возглавляет рейтинг среди компаний по залоговым займам стоит ЭКС-СУПРУГА путина. За год портфель микрокредитов компании вырос на 30%: теперь россияне должны бывшей первой леди 2,6 млрд руб. а сколько у неё лежит в «кубышке» можно только догадываться…



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  • 3 | 11.11.2019, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дилетантизм Путина в сфере интернета поразителен. Нынешняя онлайн версия БСЭ в интернете это кладезь древних страниц бумажной версии с долбанутой поисковой системой. Там так и написано: "Третье издание БСЭ, представленное на данном сайте было выпущено с 1969 по 1978 годы." По ней даже Крым не наш.



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  • 4 | 11.11.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда , когда же прекратиться в этой стране поток лжи ,
воровства , коррупции ,мошенничества , антинародной политики и
безнаказанности ворья в законе ?



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  • 5 | 11.11.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Третье издание БСЭ, представленное на данном сайте, было выпущено с 1969 по 1978 годы." По ней даже Крым не наш.
----------------------

По ней вся Украина - наша.



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  • 6 | 11.11.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
блять, вот Кацу то раздолье будет ... всё будет по Карпини
турк



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  • 7 | 11.11.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Википедию точно закроют или кто-то пугает население? Вообще-то альтернативный источник знаний не помешает.



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