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Марат Вакилов вышел из состава СПЧ при Хабирове

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Бывший председатель Верховного суда Башкирии (в 1999-2007 годах) Марат Вакилов вышел из состава Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека при главе республики, куда вошел в сентябре текущего года.

Марат Вакилов вышел из состава СПЧ при Хабирове


Об этом сообщил на заседании в субботу председатель совета Владимир Барабаш. По его словам, причиной стало письмо Совета судей о несовместимости членства в совете со статусом судьи, который сохраняется за судьями в отставке.

После этого господин Вакилов написал заявление о выходе из совета, отметил господин Барабаш. В СПЧ Марат Вакилов входил в комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистам, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК. Комиссию возглавляет шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев.

Состав СПЧ Башкирии, таким образом, сократился до 35 человек. Это консультативный орган при главе республики, решения которого носят рекомендательный характер.

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • 1 | 12.11.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вакилов жертва телефонного права,заблудившийся между двумя телефонами,как то смотрелся как волк в овечьей шкуре.Чистый анекдот как некоторые говорят.



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  • Гость
  •  
  • 2 | 12.11.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Марат Вакилов вышел из состава СПЧ при Хабирове
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Как говорится; "Первый пошел..." остальным приготовится!



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