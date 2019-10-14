Об этом сообщил на заседании в субботу председатель совета Владимир Барабаш. По его словам, причиной стало письмо Совета судей о несовместимости членства в совете со статусом судьи, который сохраняется за судьями в отставке.
После этого господин Вакилов написал заявление о выходе из совета, отметил господин Барабаш. В СПЧ Марат Вакилов входил в комиссию по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистам, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК. Комиссию возглавляет шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев.
Состав СПЧ Башкирии, таким образом, сократился до 35 человек. Это консультативный орган при главе республики, решения которого носят рекомендательный характер.
Наталья Павлова, Коммерсант
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Марат Вакилов вышел из состава СПЧ при Хабирове
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