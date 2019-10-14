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«Башкорту» отказано в согласовании митинга в защиту Куштау

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Правительство Башкирии и администрация Уфы отказали движению «Башкорт» в согласовании на 23 ноября митинга в защиту горы-шихана Куштау, который планировалось провести на площади у Дворца спорта в Уфе. Площадь является специально отведенным местом для проведения публичных мероприятий.

«Башкорту» отказано в согласовании митинга в защиту Куштау


Активисты «Башкорта» подавали заявку на участие в митинге 10 тыс. человек. Как сообщил "Ъ-Уфа" участник движения Фаиль Алчинов, из кабмина и мэрии поступил ответ о том, что в этот день площадка будет занята организатором другого мероприятия. «Хотя мы были первыми подавшими заявку в первый из возможных дней»,— отметил собеседник. Активисты намерены обжаловать отказ в суде. «Завтра подадим исковое заявление»,— сказал представитель «Башкорта».

В «Башкорт» не исключили, что если суд утвердит отказ властей, акция пройдет в другой форме — в виде схода или собрания граждан.

Куштау расположена под Стерлитамаком, является одной из крупных известняковых гор-шиханов, образовавшихся путем выхода на поверхность древних рифов. В августе Приволжскнедра выдали лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых на шихане АО «Сырьевая компания», связанному с Башкирской содовой компании (контролируется группой «Башхим», у госинвесткомпании «Региональный фонд» 38% акций). Разработка Куштау должна была стать компромиссным решением для БСК, которая прогнозирует дефицит сырья после 2020 года. За сохранение Куштау выступает общественность: гора является в том числе популярным местом отдыха жителей Стерлитамака. Здесь расположена горнолыжная трасса и дом отдыха. Ранее в защиту шихана выступили и члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России, которые весной провели в Башкирии выездное заседание.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 12.11.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муртазел неисправим. В своем амплуа-ведет двойную игру,пытается властям создать проблемы.



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