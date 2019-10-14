Очередная победа духовных скреп

В Башкортостане за год в 5 раз выросло количество абортов среди девочек-подростков. В Башкортостане за год — с 2017 по 2018 — более чем в пять раз выросло количество абортов среди девочек от 13 до 15 лет.В 2017 году было всего зафиксировано 64 случая искусственного прерывания беременности, то в 2018 года это количество увеличилось до 360, сообщила главный врач клинической больницы "РЖД-медицина Уфы" Индира Сахаутдинова, пишет UfaTime.По ее словам, реальное количество абортов может быть гораздо выше, так как в статистику не входят операции, которые проводятся в частных центрах.Она считает необходимым учить подростков способам контрацепции, чтобы избежать случаев нежелательной беременности, так как в 90% случаев такая беременность завершается абортом.Средний возраст женщин в Башкортостане, рожающих первого ребенка, сейчас составляет 27 лет, однако 2-3 года назад они рожали первенца в возрасте 24-25 лет, сообщил главный врач республиканского клинического перинатального центра Назир Мингазов.