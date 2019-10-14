За народ можно быть спокойным

Глава Башкортостана в лидерах среди губернаторов по уровню доверия граждан. Администрация президента РФ провела 7-9 ноября семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором подвели итоги выполнения ключевых показателей эффективности (KPI) глав регионов.На семинаре, в частности, обсуждали рейтинги доверия президенту и губернаторам в их тесной взаимосвязи, пишет "Ъ".В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область. В Хабаровском крае, отметили в Кремле, самый низкий уровень доверия к президенту и худшие для власти результаты региональных выборов, при этом рейтинг губернатора Сергея Фургала довольно высок, сообщает РБК.Кроме того, "Ведомости" назвали лидеров сразу по трем показателям — доверию президенту и главе региона, а также итогам выборов в каждом регионе.Это Чечня, Тульская и Курская области и Башкортостан.Помимо данных по рейтингу доверия президенту и губернатору, которые ложатся в основу KPI, были приведены цифры опросов еще по целому ряду показателей для каждого субъекта — отношению жителей к внешней политике президента, миграционной политике, экономической политике правительства, отношению к "Единой России", уровню социального самочувствия граждан.По уровню доверия губернаторам лидируют Забайкальский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Курганская область. Меньше всего, по оценке Кремля, население доверяет главам Архангельской и Иркутской областей, Камчатки, Еврейской автономной области, Красноярского края и Коми.На семинаре также обсуждались индивидуальные критерии эффективности для регионов на следующий год, разбирались ситуации с протестной активностью и обсуждались итоги губернаторских выборов, прошедших в сентябре.