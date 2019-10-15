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Аттракцион избирательной щедрости «правосудия» продолжается

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Суд не стал запрещать выезд за рубеж уфимскому застройщику Рашиту Багаутдинову. Арбитражный суд Москвы отказал финансовому управляющему башкирского предпринимателя-застройщика Рашита Багаутдинова в наложении такой обеспечительной меры как ограничение права должника на выезд за рубеж. В отношении Рашита Багаутдинова с июля ведется процедура реализации имущества. Его основным кредитором и инициатором процедуры банкротства является банк ФК «Открытие», требования которого оцениваются в 299,44 млн руб. Так как Рашит Багаутдинов зарегистрирован в Москве, его дело рассматривается в арбитражном суде Москвы.

Аттракцион избирательной щедрости «правосудия» продолжается


В числе аргументов за ограничение выезда за рубеж финуправляющий предпринимателя Валерия Бакина указала сведения о том, что должник находится в розыске, обвиняется в причинении имущественного вреда путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупном размере. Управляющий сомневается в добросовестности должника и полагает, что цели процедуры банкротства не могут быть достигнуты без ограничения права выезда за рубеж.

Однако суды двух инстанций сочли, что финуправляющий не доказала, что выезд Рашита Багаутдинова за рубеж затруднит выявление его имущества и оспаривание совершенных им сделок или повлияет на процедуру реализации имущества каким-то другим способом.

Напомним, что в июле портал «Собкор02» сообщал о том, что Рашит Багаутдинов объявлен в международный розыск и скрывается в Германии.

Подмосковные полицейские, по данным издания, расследуют уголовное дело в отношении принадлежащей предпринимателю компании «Специализированный застройщик Томстрой», которая не исполнила обязательства перед покупателями квартир в ЖК «Томилино» в Люберцах.

Однако в строительной группе «Рассвет», которая принадлежит господину Багаутдинову, информацию о розыске позже опровергли.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 13.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Суд не стал запрещать выезд за рубеж уфимскому застройщику Рашиту Багаутдинову
=============================

Я вам Щас такое скажу, такое скажу, что Вы обалдеете!!!!
Конституционный суд РФ (КС) признал законность нормы о конфискации имущества у родственников, друзей и знакомых осужденных за коррупцию граждан.
А согласно Теории шести рукопожатий, любые два человека на Земле, разделены в среднем лишь пятью уровнями общих знакомых (и, соответственно, шестью уровнями связей).
Так вот, получается что к каждому землянину, путиноиды могут придти с конфискацией!!!!
Храните ваши деньги в банках, закопанных поглубже!!!!
Ачто косается рашита, то по всей видимости его долги будут погашать "родственники, друзья, знакомые и сослуживцы"
Вот такая загагулинка понимаШ !



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  • 2 | 13.11.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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________ Сделаю желающим супер-пупер массаж голеней и ягодиц на трех китах! Очень Опытный



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  • 3 | 13.11.2019, 10:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66272 | Рейтинг: +12176,9
1 | 13.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован

А ты чего испужался? Не сможешь объяснить происхождение своих активов? Ну значит и конфисковать их нафиг!
Приветствую данную норму - через все рукопожатия))))



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  • 4 | 13.11.2019, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66272 | Рейтинг: +12176,9
Синие Ведёрки
12 августа ·
Началось все с остановки меня сотрудником ГИБДД. Вежливо представившись, он мельком глянув на документы, СПРОСИЛ у меня — не против ли я, если он передаст мои документы для проверки меня по базам судебных приставов. Здесь сотрудник ГИБДД проявил свой профессионализм, т.к. передавать документы без моего согласия третьему лицу, они не имеют ни малейшего права. Я был не против.
Пройдя с ним до газели приставов, он передал им документы и дальше началось представление.

Пристав, молодая девочка, внеся мои данные в базу, увидела у меня штраф в 1500 руб. (был за неправильную парковку) и ПОТРЕБОВАЛА, что бы я его погасил на месте или она будет вынуждена арестовать мой телефон или автомобиль для обеспечения требования. С улыбкой "чеширского кота", я произнес — вперед! Фраза ввела ее в ступор, но девочка решила до конца играть роль злого копа. И потребовала от меня, что бы я выложил свой телефон, т.к. она его арестовывает. я естественно отказался и тогда она выдала — что изымет его принудительно. тут уж сдержаться не смог и стал смеяться.

Сотрудник Гибдд, стоял рядом и по его глазам всё понимал, но выполняя распоряжение руководства не вмешивался. Препираться с девушкой мне не хотелось, своих дел по горло, поэтому пришлось задать ей несколько вопросов, каждый из которого ставил ее в тупик.

1. Покажите пожалуйста, что я или мои близкие проживающие со мной, получали уведомление об исполнительном производстве с моей или их подписью! — такого она предъявить не смогла, т.к. я его не получал.

2. Вы знаете, что с момента получения уведомления, у меня есть 10 дней на его обжалование?! — в ответ тишина!

3. Вы знаете, что рыночная стоимость "арестованного" имущества, должна соответствовать сумме штрафа?! следовательно, ни телефон ни тем более машину, вы арестовать не можете?! тем более телефон относится к индивидуальным вещам и не может быть изъят. — опять тишина.

4. А знаете ли Вы, что принудительное изъятие, вещей из моих карманов иначе называется — обыск?! и проводится он только по решению суда?! Покажите мне это решение.
и что на любое ваше действие в данном случае, последует жалоба в прокуратуру или суд на Вас. Как скажется их решение на Вашей карьере?!

Самое смешное что в этот момент подошел второй пристав, с очередной жертвой и тоже слушал. медленно наливаясь негодованием.
В результате, я потребовал что бы мне распечатали уведомление и я уже решу, платить или обжаловать его.

А теперь эффектная концовка, ржал даже гаишник.
девочка сдавленным голосом смущаясь сказала — а у нас принтер не работает и мы не можем Вам его распечатать!

Попросив прислать мне уведомление по адресу регистрации, забрав свои документы я уехал. Вторая жертва, бывшая свидетелем, поступила также.

И еще пару пунктов, что бы вас не смогли развести Приставы на дороге и что-то изъять:

1. Данное мероприятие они могут производить только в Рабочие дни с 8-22 часов. В выходные и до и после установленного времени — смело посылайте их домой.

2. Если Вас остановили приставы в другой области, городе — то делайте тоже самое, т.к. привлечь вас к ответственности может только пристав к которому вы относитесь Территориально! т.е. по месту регистрации или временного проживания.

3. На их компьютерах должно стоять Лицензионное ПО. Смело требуйте у них копию лицензии. В подавляющем большинстве случаев, ёё у них нет. и они даже не знают где она есть.)))

И не бойтесь снимать все на видео. если уж идет жесткий пресс. Это ВАШЕ ПРАВО! и помешать Вам в этом, значит нарушить закон.

P.S. в данном посте, я ни сколько не хочу унизить эту, в общем симпатичную девушку. Больше это относится к ее руководству. Если уж вы отправляете сотрудников в такие рейды, то хоть подготовьте их. Т.к. из-за Вашей недоработки, все плюшки достаются им. А вся их вина — это в выполнение распоряжений руководства.

с, Алексей Тихий



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  • 5 | 13.11.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
P.S. в данном посте, я ни сколько не хочу унизить эту, в общем симпатичную девушку. Больше это относится к ее руководству. Если уж вы отправляете сотрудников в такие рейды, то хоть подготовьте их. Т.к. из-за Вашей недоработки, все плюшки достаются им. А вся их вина — это в выполнение распоряжений руководства.
_______________________________
а у этой козы образование как у Каца? она сама то как стала ПРИСТАВОМ? или давалкой была, как наша дознавалка?
даже в армии военнослужащий имеет право не исполнять приказ командира ( ну есно в определенных случаях), но в армии за неисполнение грозит суд, а там уж как кривая вывезет ... а этой дуре чё грозит? премии лишат?
вот из-за таких сссук бестолковых , которые боятся начальнику сказать в глаза, что он олень, либо сами не знают законов у нас и мрот средняя ЗП и пенс возраст
- патамучта сказали
- кто сказал?
- не знаю . но раз сказали надо делать
турк



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  • 6 | 13.11.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот бы Алексею Тихому посетить Белорецк.
Была бы интересная и анекдотичная ржака над уровнем знаний российского закондательства местным "главным"приставом?



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  • 7 | 13.11.2019, 13:49 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 13.11.2019, 10:48 | Автор: Кухарка
Публикации: 1337 | Комментарии: 66269 | Рейтинг: +12179,2
1 | 13.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован

А ты чего испужался? Не сможешь объяснить происхождение своих активов? Ну значит и конфисковать их нафиг!
Приветствую данную норму - через все рукопожатия))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Удивительно! Уже два или три дня с кухаркой почти всегда соглашаюсь, если и расходимся, то только в несущественных мелочах! Скорее бы тему про войну или внешнюю политику РФ подкинули, что поругаться от души! Очень Опытный



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  • 8 | 13.11.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Суд не стал запрещать выезд за рубеж уфимскому застройщику Рашиту Багаутдинову.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Надо сначала наложить арест на всё его, а также его родственников и друзей, имущество и денежные средства, тогда ему голенькому не на что и не с чем будет ехать за рубеж! Да и что там без денег делать? Милостыню лучше собирать в России, у нас люди сердобольные - больше подадут! Очень Опытный



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  • 9 | 13.11.2019, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66272 | Рейтинг: +12176,9
Александра Войцеха лишили статуса адвоката

Формальной причиной такого решения Адвокатская палата Башкирии назвала долг в 3600 рублей по оплате членских взносов, при этом сам Войцех заявляет, что взносы были выплачены.

По его словам, решение о лишении статуса было принято из-за того, что Войцех неоднократно заявлял о нарушениях в Адвокатской палате и нарушениях президента палаты Булата Юмадилова.

Заседание Квалификационной коллегии прошло сегодня, за лишение Александра Войцеха адвокатского статуса члены коллегии проголосовали единогласно. Он намерен обжаловать это решение.



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  • 10 | 13.11.2019, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 13.11.2019, 13:49 | Автор:

__ Удивительно! Уже два или три дня с кухаркой почти всегда соглашаюсь, если и расходимся, то только в несущественных мелочах! Скорее бы тему про войну или внешнюю политику РФ подкинули, что поругаться от души! Очень Опытный
====================================================
Слющайй ОО ! Не на того нарвешься . Ладно Иннокентия
зачморил , он теперь здесь не так гостит !
Думаешь мадам запугать ?
А с мадам свяжешься , Она отпарить тебя за милую душу !



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  • 11 | 13.11.2019, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 13.11.2019, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.11.2019, 13:49 | Автор:

__ Удивительно! Уже два или три дня с кухаркой почти всегда соглашаюсь, если и расходимся, то только в несущественных мелочах! Скорее бы тему про войну или внешнюю политику РФ подкинули, что поругаться от души! Очень Опытный
====================================================
Слющайй ОО ! Не на того нарвешься . Ладно Иннокентия
зачморил , он теперь здесь не так гостит !
Думаешь мадам запугать ?
А с мадам свяжешься , Она отпарить тебя за милую душу !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Отпарить она меня может только в одном случае: когда админ мои комменты не выкладывает, потому что на них ответить либерастам нечего! А Иннокентия я не чморил, а только просил признать, что он соврал или ошибся, что может произойти с каждым! А он упёрся, как одно домашнее животное, и не признаёт очевидного! Признал бы сразу, когда я ему это доказал, и давно бы уже забыли! Но и сейчас не поздно признать! Очень Опытный



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  • 12 | 13.11.2019, 17:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66272 | Рейтинг: +12176,9
Ъ: Радий Хабиров предложил назначить судьей Конституционного суда Мунира Валеева, лишенного статуса судьи в 2012 году

Как сообщает издание «КоммерсантЪ-Уфа», Хабиров внес кандидатуру Валеева на рассмотрение на заседании комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая республики.

Мунир Валеев был председателем Кировского райсуда с 2009 года. Он занимался делом бывшего премьера республики Раиля Сарбаева, которого обвиняли в растрате 1,6 млн бюджетных средств. Валеев вынес Сарбаеву оправдательный приговор.

В ноябре 2012 года по решению Квалификационной коллегии судей Мунир Валеев был лишен статуса судьи за дисциплинарные нарушения, при этом сам Валеев заявлял, что решении коллегии было принято из-за его конфликта с председателем Верховного суда — тогда этот пост занимал Михаил Тарасенко. Валеев пытался оспорить лишение статуса в Высшей квалификационной коллегии судей России, но она оставила решение в силе.

Сейчас экс-судья работает заместителем главы ГБУ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация».
_______________________________________
Б-дь! Цирк с конями! СРАдий все дерьмо тащит - незамаран - не его кандидат!
"Судья продажная!"©



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  • 13 | 13.11.2019, 17:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что это Хабиров всяких коррупционеров начал продвигать? Это как понимать? И что, он думает, этот номер у него пройдет?!



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  • 14 | 13.11.2019, 17:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коррупционеров, поднимающие снова голову : Харрасов, Сарбаев, Бадретдинов Рамиль, Шарафутдинов Руслан, и ещё ктооо?!!!???!!!! Хабиров , ты чего, умом тронулся?! Мы тебе поверили, а ты нас - предаешь?! Ты так далеко не уйдешь!



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  • 15 | 13.11.2019, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 13.11.2019, 17:40 | Автор: Кухарка
Публикации: 1337 | Комментарии: 66271 | Рейтинг: +12178,2
Ъ: Радий Хабиров предложил назначить судьей Конституционного суда Мунира Валеева, лишенного статуса судьи в 2012 году
______________________________
это второй главный 3.14здец в нашей жизни!!!
1 - это есно - быдлоооо... всё остальное - это потом.. но когда бандит, назначенный бандитом на власть назначает бандита судьёй... бляяяяяяяяяяяяя...
давай Хруль про присягу.. давайте про Родину...
турк



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  • 16 | 13.11.2019, 17:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66272 | Рейтинг: +12176,9
Сколько раз проходило - а щас не пройдет? Хм... Вы наивны...
Ему самоубийство инспектора РКН сошло с рук, не то что назначения на теплые места отпетых уголовников - Идельбаева, Сарбанва, Назарова, теперь и этого... может кого еще забыла...



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  • 17 | 13.11.2019, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка, для страны башкир властные дураки страшнее судимых?
От судимых знаешь, что ждать, а от дураков, не комадовавших тремя курами- темнота без света в конце тоннеля?



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  • 18 | 13.11.2019, 18:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
блять , что менять - 1.судебную систему 2. избирательную
всё!!!
все Бя , Ря ...през - казел, приз - чмо ... у этого длиньше, у меня толще --- йухня
могу - ответить любому - краеугольный камень - судебная и избирательная системы. если их нет - в силу вступают - сталин , римские легионеры энд фашисты
что бы их заиметь - 2 пути : 1 - быдло-народ восстаёт сам (бля буду ни разу в у Славян такого не видел) 2. быдло-народу присылают вождя из-за границы (сталин).. бляяяя , всё остальное -" лишь бы я жил и семья моя!"... оспорьте если можете
турк



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10 | 13.11.2019, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 13.11.2019, 13:49 | Автор:

__ Удивительно! Уже два или три дня с кухаркой почти всегда соглашаюсь, если и расходимся, то только в несущественных мелочах! Скорее бы тему про войну или внешнюю политику РФ подкинули, что поругаться от души! Очень Опытный
Слющайй ОО ! Не на того нарвешься . Ладно Иннокентия
зачморил , он теперь здесь не так гостит !
=================================
ну это через край хватили,чтоб какой-то банщик зачморил Иннокентия;просто здесь нету контенту подходящего сплошной день сурка



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11 | 13.11.2019, 17:14 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 13.11.2019, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.11.2019, 13:49 | Автор:

__ Удивительно! Уже два или три дня с кухаркой почти всегда соглашаюсь, если и расходимся, то только в несущественных мелочах! Скорее бы тему про войну или внешнюю политику РФ подкинули, что поругаться от души! Очень Опытный
====================================================
Слющайй ОО ! Не на того нарвешься . Ладно Иннокентия
зачморил , он теперь здесь не так гостит !
Думаешь мадам запугать ?
А с мадам свяжешься , Она отпарить тебя за милую душу !
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__ Отпарить она меня может только в одном случае: когда админ мои комменты не выкладывает, потому что на них ответить либерастам нечего! А Иннокентия я не чморил, а только просил признать, что он соврал или ошибся, что может произойти с каждым
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старый маразматик - я не соврал и не ошибся,я сказал и написал ПРАВДУ, не веришь - поспрашивай у своих коллег по мочалкам и веникам



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