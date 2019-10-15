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Курятники из профнастила — «Реальные дела» в сверхдержаве

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В Башкирии установили новые остановки из профнастила за 100 тысяч рублей каждая. Остановочные павильоны появились в поселке Акъяр Хайбуллинского района. По словам местного активиста Буранбая Аскарова, таких остановок из поликарбоната и профнастила в поселке 10 штук, площадки под ними не заасфальтированы, а посыпаны тонким слоем мелкого щебня.

Курятники из профнастила — «Реальные дела» в сверхдержаве


ProUfu.ru отмечает, что тендеры на установку таких павильонов не публиковались на сайте госзакупок. Активисты Хайбуллинского района считают, что право на их монтаж передали без торгов по прямым договорам.

Сейчас законность установки и оплаты таких остановок проверяет прокуратура.

Напомним, в сентябре в Туймазинском районе Башкирии торжественно открыли остановку из профнастила за 99 тысяч рублей.

На сайте районной администрации были опубликованы фотографии с открытия — павильон тогда украсили воздушными шарами, пригласили детей, а перерезать красную ленту доверили местной старосте и ее внуку.

Сообщалось, что сооружение из профнастила в цветах российского флага построено благодаря проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия». Позже новость про остановку была удалена с сайта администрации из-за негативных комментариев.

Эхо Москвы
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  • 1 | 13.11.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
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«Реальные дела» партии «Единая Россия».

============

В прокуратуре.



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  • 2 | 13.11.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии установили новые остановки из профнастила за 100 тысяч рублей каждая.
===========================
А радий набольшее и неспособен,-судите сами:

Москва зарезала «БАШКИРУ С ПАПОЧКОЙ» проекты на 10 млрд
11.11.2019-11:57
Количество заявок на федеральное финансирование от Башкортостана не переросло в качество
Невзирая на все усилия регионального правительства, фактические поступления из федерального бюджета в бюджет Башкортостана за 10 месяцев снизились на 4,2 млрд, или почти на 10%. Такую информацию озвучил сегодня утром вице-премьер, министр экономического развития РБ Рустам Муратов. Причиной снижения поступлений было названо изменение методики Москвой, но жителям Башкортостана, возлагавшим на приход к власти Радия Хабирова особые надежды, от этого не легче.
А ведь именно на более активную работу с Москвой имеющий статус «кремлевского назначенца» Хабиров весь прошедший год и ориентировал своих подчиненных. «Дверь открывает министр федеральный, а там уже наш башкир сидит с папочкой и программой – всё готово», – такой рецепт процветания предлагал Башкортостану его новый руководитель в одном из первых своих интервью.
Спустя год пришла пора оценить качество работы «башкира с папочкой».



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  • 3 | 13.11.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
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4 листа поликарбоната в Леруа до 2 тыщ, 2 листа профнастила по 1.5 тыщи, 50 м различного профиля еще 3 тыщи. одна доска с распиловкой 400 руб и 10 носилок щебня 2 тыщи = 16500 + работа - 1 день 2 человека .. если ЖЭУ то 2 тыщи, а с налогами =3 тыщи
итого вся тряхомутия = 20 тыщ ...
Кухарка , ты откуда цены в 50 взяла?

вот так и с маржой на квартиры
турк



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  • 4 | 13.11.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Это даже на курятник , похоже это заслон " до ветру ".
Это какой то позор и профонация Остановочных павильонов .
Неужели этот УБЛЮДОК , стоит 100 тысяч рублей ?



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  • 5 | 13.11.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему в Туймазах с асфальтировкой 99 000
А в Акяре, "посыпаны тонким слоем мелкого щебня" за 100 000.
Вы уж там, с радием, как то договоритесь об одной цене, чтобы не нервировать нищающее население.



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  • 6 | 13.11.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Кацу пойдет
турк



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  • 7 | 13.11.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Кац сцуко, выходи подлый трус, скажи что это шедевр архитектуры...
а лучше съезди на Украину и посмотри какие там туалеты в полях стоят
турк



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  • 8 | 13.11.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Прятаться от дождя? Но в грозу категорически НЕЛЬЗЯ находиться возле
металлических стоек.



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  • 9 | 13.11.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Дело Карлика злобного несменяемого живёт и побеждает. Оно как моль или клопы и прочие дармоеды. Представте только, если всех дармоедов на десяток сотни барж, затопить, а награбленное вернуть в казну, больше не надо будет скидываться по смс больным детям и на пенсии и зарплаты можно будет жить как люди... Они не воры, воры грабят прячась. Они марадёры, потому что воруют не прячась.
Мародёры - это люди трусливые и пакостливые. Они грабят беззащитных, наживаясь на чужом горе. Грабежи они совершают с позволения своих покровителей, а потому думают, что останутся безнаказанными, что увеличивает их аппетит, замораживает души. Их и людьми-то назвать очень трудно. Они больше похожи на зомби. Жизнь их совсем не радует, а награбленное не делает счастливыми.



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  • 10 | 13.11.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На вскидку, тыщ 50 под ключь. А другие 50т. на сигареты видимо. Вот если ставить по всей Башкирии, то можно развернуться.



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  • 11 | 13.11.2019, 10:50 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19053 | Рейтинг: -3264,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Как то нечаянно я пнул дворняжку. Она такая злопамятная оказалась, как только увидит меня после этого, так и заливается , тявкает и скулит. Видать и тут как то я нечаянно пнул этого турку.



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  • 12 | 13.11.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.11.2019, 10:50 | Автор: кац

Как то нечаянно я пнул дворняжку. Она такая злопамятная оказалась, как только увидит меня после этого, так и заливается , тявкает и скулит. Видать и тут как то я нечаянно пнул этого турку.
================================================
Видать крупный Барбос этот Кац . видите как гавкает басом .



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  • 13 | 13.11.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 13.11.2019, 10:50 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19047 | Рейтинг: -3264,2
________________
ты давай от темы то не уходи, тебя про М-Ж просят рассказать за 100 тыров.. как там нужду справлять , юбку на голову и главное лица не видно?
турк



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  • 14 | 13.11.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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По итогам 2018 года дебиторская задолженность “Рособоронэкспорта” составила 812,9 млрд рублей или 13 млрд долларов в пересчете по курсу, т.е. за год сумма выросла на 23% (на 151,8 млрд рублей), сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность предприятия.

В Рособоронэкспорте ситуацию считают нормальной.



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  • 15 | 13.11.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66272 | Рейтинг: +12176,9
Кухарка , ты откуда цены в 50 взяла?
_________________________
Ты был на сайте ПроУфу - видел мой коммент - значит видел и ссылку на сайт организации, которая производит и торгует этими остановками.
Чо дураком прикидываешься?

Да - самим сделать - дешевле, кто же спорит? А, если не платить за работу, а только за материал(из говна и палок) - то совсем даром. К качеству претензий не будет, гарантий - тоже. Развалится остановка после джамшутов первым же порывом ветра - да и куй с ней...

Я бы, имея финансирование до 100 тыщ за единицу - разумеется купила бы остановки у профессионалов с гарантией хотя бы на 1 год(без учета деятельности вандалов), а не дворников поставила их клепать... и все равно бы сэкономила - то есть со 100 тыщ - сдача бы осталась тыщ 30-50. с каждой из 10.

Чо, турк, с утра доебацца не до кого? Так я смотрю какашка к тебе не ровно дышит - тявкает... займись им. От меня - отвали.



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  • 16 | 13.11.2019, 11:32 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3909 | Рейтинг: -313,8
Такие вещи надо как-то по другому делать. С творческим подходом. Есть же люди которые любят свой район и хотят, чтобы было красиво, не как у всех, чтобы интересно было.



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  • 17 | 13.11.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чо, турк, с утра доебацца не до кого? Так я смотрю какашка к тебе не ровно дышит - тявкает... займись им. От меня - отвали.
____________________________
Кац - последний могикан на сайте остался , жаль если пропадет. маратки нет, аринушкин по капельницей, корней вчера перекрасился.... хруль просто тупит временами ... Кац - последний ДЛБ на УЖе остался, жаль потерять будет
турк



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  • 18 | 13.11.2019, 12:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1337 | Комментарии: 66272 | Рейтинг: +12176,9
Контрольно-счетная палата Башкирии выявила нарушения при освоении бюджетных инвестиций региона, выделенных на создание санаторно-курортного комплекса в санатории «Юбилейный» в Евпатории. Директор санатория и его заместители расходовали денежные средства на оплату перелетов, такси, питание, наем жилья, а также необоснованно начисляли стимулирующие выплаты на общую сумму более 7,4 млн. руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ведомство подняло вопрос о необходимости возмещения причиненного ущерба. Собственник санатория, компания «Янган-Тау» обратилась в Арбитражный суд республики с иском о взыскании с директора санатория «Юбилейный» 7 млн 400 тысяч рублей.
______________________________________
Ну вот - масштабненько... не то что пол-ляма пильнула местная чиновница на останоках...



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  • 19 | 13.11.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чо, турк, с утра доебацца не до кого? Так я смотрю какашка к тебе не ровно дышит - тявкает... займись им. От меня - отвали.
___________________________
)(ер тебе отвали... ты вчера заявила , что я ничего в строительстве не понимаю ... мож быть и не понимаю, но как организовать и посчитать - понимаю, а вот ты даже посчитать не смогла
57 тыщ в Челябе готовая + НДС это еще 10 тыщ, + перевозка + монтаж + щебень .. вот тебе и 100. т.е. твой уровень понимания именно как у той чиновницы с района
ты прежде чем в бочку стучать иногда смотри чё люди говорят.
да и если не знаешь, то при аукционах , одним из приоритетов является закуп у местных производителей (там даже % какой то обозначен)... вот тебе и Челяба за 57 тыщ
турк



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  • 20 | 13.11.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
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В чистом поле, продуваемом всеми ветрами появились "павильоны-укрытия" на остановках. Надо радоваться, что теперь люди защищены от дождя и снега. А что до стоимости этих псевдо-павильонов, то кто теперь составляет какие-то там калькуляции на такие работы. Стоимость трудовых и материальных затрат - все это, видимо, взята с учетом каких-либо удорожаний. Стоимость материалов не фиксированная, как и трудовые затраты для возведения этого шедевра архитектуры.

Акъярцев можно поздравить, что правительство РБ заботится о них и теперь остальным остается только позавидовать им.



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