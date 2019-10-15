Курятники из профнастила — «Реальные дела» в сверхдержаве

В Башкирии установили новые остановки из профнастила за 100 тысяч рублей каждая. Остановочные павильоны появились в поселке Акъяр Хайбуллинского района. По словам местного активиста Буранбая Аскарова, таких остановок из поликарбоната и профнастила в поселке 10 штук, площадки под ними не заасфальтированы, а посыпаны тонким слоем мелкого щебня.ProUfu.ru отмечает, что тендеры на установку таких павильонов не публиковались на сайте госзакупок. Активисты Хайбуллинского района считают, что право на их монтаж передали без торгов по прямым договорам.Сейчас законность установки и оплаты таких остановок проверяет прокуратура.Напомним, в сентябре в Туймазинском районе Башкирии торжественно открыли остановку из профнастила за 99 тысяч рублей.На сайте районной администрации были опубликованы фотографии с открытия — павильон тогда украсили воздушными шарами, пригласили детей, а перерезать красную ленту доверили местной старосте и ее внуку.Сообщалось, что сооружение из профнастила в цветах российского флага построено благодаря проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия». Позже новость про остановку была удалена с сайта администрации из-за негативных комментариев.