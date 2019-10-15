ProUfu.ru отмечает, что тендеры на установку таких павильонов не публиковались на сайте госзакупок. Активисты Хайбуллинского района считают, что право на их монтаж передали без торгов по прямым договорам.
Сейчас законность установки и оплаты таких остановок проверяет прокуратура.
Напомним, в сентябре в Туймазинском районе Башкирии торжественно открыли остановку из профнастила за 99 тысяч рублей.
На сайте районной администрации были опубликованы фотографии с открытия — павильон тогда украсили воздушными шарами, пригласили детей, а перерезать красную ленту доверили местной старосте и ее внуку.
Сообщалось, что сооружение из профнастила в цветах российского флага построено благодаря проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия». Позже новость про остановку была удалена с сайта администрации из-за негативных комментариев.
Эхо Москвы
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Курятники из профнастила — «Реальные дела» в сверхдержаве
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