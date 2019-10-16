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Палата номер шесть избавляется от здравомыслящих

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Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня лишил адвокатского статуса члена Уфимской городской коллегии адвокатов Александра Войцеха. Как сообщил "Ъ-Уфа" сам господин Войцех, поводом для этого стала двухмесячная задолженность по уплате взносов в размере 3,6 тыс. руб. При этом, подчеркнул он, деньги в Адвокатскую палату перечисляет не конкретный адвокат, а коллегия, в которой тот состоит. «Я вносил деньги в коллегию, а она по каким-то причинам перечислила средства с опозданием. Вероятно, это было сделано намеренно»,— предположил он.

Палата номер шесть избавляется от здравомыслящих


На момент заседания совета палаты деньги поступили на ее счет, добавил он. Экс-адвокат намерен оспорить решение совета палаты в суде.

Произошедшее он связывает с противостоянием части адвокатского сообщества Башкирии с руководством Адвокатской палаты и лично ее президентом Булатом Юмадиловым. Александр Войцех был одним из авторов заявления о возбуждении уголовного дела по факту заключения с тещей господина Юмадилова невыгодного договора аренды офиса Адвокатской палаты на улице Маркса в Уфе. В июне региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) неустановленных должностных лиц Адвокатской палаты. Господин Войцех проходит по нему свидетелем.

Ранее адвокатского статуса были лишены такие критики руководства палаты как Виталий Буркин и Андрей Казаков. Они также заявляли о злоупотреблениях в руководстве организации. 25 ноября, сообщил господин Войцех, совет адвокатской палаты Башкирии должен рассмотреть вопрос о лишении статуса еще одного адвоката, который критикует деятельность Булата Юмадилова — члена Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики Валеха (Валерия) Аббасова.

Олег Вахитов, Коммерсант
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  • 1 | 14.11.2019, 08:45 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
Тракторист никогда не будет "президентом АП РБ".



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  • 2 | 14.11.2019, 09:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Палата номер шесть избавляется от здравомыслящих
===================================
Ну и что? После этого кто то еще верит в верховентство закона в сране башкир, да и в РФ?!
"Преступники завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений"



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  • 3 | 14.11.2019, 09:44 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
Пациентов психбольницы в Башкирии освятил священник кафедрального собора
Отец Михаил окропил пациентов, помещения и коридоры медучреждения

Бесы кинулись врассыпную. Пациенты выздоровели. Их выписали. Больница опустела.
============================================================
=== А чему удивляться? Если сам раб галерный целует мощи?



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  • 4 | 14.11.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доколе кучка недоучек .включая детей его,будет у власти ??? Дочка звание кандидата наук получила-а явно никакая ...Наглая и с замашками вседозволенности



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  • 5 | 14.11.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.11.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Доколе кучка недоучек .включая детей его,будет у власти ??? Дочка звание кандидата наук получила-а явно никакая ...Наглая и с замашками вседозволенности

А по настоящему образованным интеллектуалам приходится прозябать на УЖе.
Где справедливость?



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  • 6 | 14.11.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Виталий Буркин, Андрей Казаков, Александр Войцех их фамилии уже о многом говорят.



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  • 7 | 14.11.2019, 10:55 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30957 | Рейтинг: -712
1 | 14.11.2019, 08:45 | Автор: юнг
Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
Тракторист никогда не будет "президентом АП РБ".
----------------------
Владимир.Ленин никогда не был трактористом, а был весьма эрудирован и образован - и каков результат.
Владимир Путин - потомок передового пролетарского класса - каков из себя.



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  • 8 | 14.11.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Загадка для Зули:

Кто был добрый и весёлый, кто детей всегда любил? Кто открыл повсюду школы, кто сады для нас открыл?

Юнг, не шепчи. Пусть сама.



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  • 9 | 14.11.2019, 11:20 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30957 | Рейтинг: -712
Лелин бабай?



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  • 10 | 14.11.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Что? Она евонная дочка?! А я то думаю, чего это она такая бесцеремонно?! Вот она невоспитанность, эшекеляр не умеют себя вести.



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  • 11 | 14.11.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 14.11.2019, 11:20 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 30955 | Рейтинг: -712,1
Лелин бабай?

------------------

- Говорю: ну что, Леля, прокачу в последний раз?

- Леля? Какая Леля? С Елоховской?

- С Тверско-ой...

Вот это был Лелин бабай, Зуля. По фамилии Шарапов. Тебе незачёт.



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  • 12 | 14.11.2019, 20:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Про Ленина

https://www.youtube.com/watch?v=OyVmgmMEj5A&fbclid=IwAR3zbq9
5hnbpgKZYhL4S1B4dt1k075leGyhLOCLRUfCSH7Mf0hQM4vdL_WM

КХЕ



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