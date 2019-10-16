Палата номер шесть избавляется от здравомыслящих

Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня лишил адвокатского статуса члена Уфимской городской коллегии адвокатов Александра Войцеха. Как сообщил "Ъ-Уфа" сам господин Войцех, поводом для этого стала двухмесячная задолженность по уплате взносов в размере 3,6 тыс. руб. При этом, подчеркнул он, деньги в Адвокатскую палату перечисляет не конкретный адвокат, а коллегия, в которой тот состоит. «Я вносил деньги в коллегию, а она по каким-то причинам перечислила средства с опозданием. Вероятно, это было сделано намеренно»,— предположил он.На момент заседания совета палаты деньги поступили на ее счет, добавил он. Экс-адвокат намерен оспорить решение совета палаты в суде.Произошедшее он связывает с противостоянием части адвокатского сообщества Башкирии с руководством Адвокатской палаты и лично ее президентом Булатом Юмадиловым. Александр Войцех был одним из авторов заявления о возбуждении уголовного дела по факту заключения с тещей господина Юмадилова невыгодного договора аренды офиса Адвокатской палаты на улице Маркса в Уфе. В июне региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) неустановленных должностных лиц Адвокатской палаты. Господин Войцех проходит по нему свидетелем.Ранее адвокатского статуса были лишены такие критики руководства палаты как Виталий Буркин и Андрей Казаков. Они также заявляли о злоупотреблениях в руководстве организации. 25 ноября, сообщил господин Войцех, совет адвокатской палаты Башкирии должен рассмотреть вопрос о лишении статуса еще одного адвоката, который критикует деятельность Булата Юмадилова — члена Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе республики Валеха (Валерия) Аббасова.