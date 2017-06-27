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Между КрымНашем и Уфой: Райская жизнь за бюджетный счет

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Башкирский госсанаторий «Янган-тау» направил в арбитражный суд республики иск к директору дочернего санатория «Юбилейный» (Евпатория, Крым) Ренату Галимову. По мнению истца, менеджер должен выплатить предприятию 7,43 млн руб. Третьим лицом к разбирательству привлечена Контрольно-счетная палата республики (КСП). Рассмотрение дела назначено на 4 декабря.

Между КрымНашем и Уфой: Райская жизнь за бюджетный счет


Башкирский госсанаторий «Янган-тау» выставил счет на 7,4 млн руб. директору дочерней здравницы в Крыму — ООО «Санаторий Юбилейный» — Ренату Галимову. Контрольно-счетная палата республики, а затем прокуратура сочли, что управляющий неэффективно тратил бюджетные средства, выделенные предприятию. Например, по данным КСП, господин Галимов переплатил за аренду в Евпатории двухкомнатной квартиры. В результате на оплату расходов менеджмента — директора и двух его заместителей — уходила треть зарплатного фонда предприятия. Ренат Галимов исковые требования не комментирует. Юристы отмечают, что практика взыскания ущерба с менеджеров госпредприятий набирает популярность.

Рассмотрение искового заявления АО «Санаторий Янган-тау» к Ренату Галимову, управляющему с февраля 2018 года крымской «дочкой» здравницы — ООО «Санаторий Юбилейный» — арбитражный суд Башкирии назначил на 4 декабря. Материнская компания требует, чтобы господин Галимов возместил предприятию 7,42 млн руб. ущерба. Третьим лицом к разбирательству привлечена Контрольно-счетная палата Башкирии (КСП), которая летом этого года провела проверку санатория «Юбилейный» по итогам его деятельности в 2017–2019 годах и признала часть расходов неэффективной.

Детский кардиосанаторий «Юбилейный» в Евпатории был передан Башкирии в 2017 году безвозмездно властями Крыма. Республика внесла в уставный капитал предприятия 766,9 млн руб., из которых 326,7 млн руб. «живыми» деньгами, а 440,14 млн руб.— имуществом, в том числе земельным участком под объектами санатория. По данным КСП, общий объем бюджетных вливаний в развитие крымской здравницы со стороны Башкирии за два года составил 1,06 млрд руб. В 2018 году, по данным Kartoteka.ru, при нулевой выручке убыток «Юбилейного» составил 29,7 млн руб.

В КСП подсчитали, что на оплату труда менеджмента «Юбилейного» уходит больше трети фонда оплаты труда. К неэффективным в палате причислили траты директора и двух его заместителей на такси, перелеты из Симферополя в Уфу в размере 930 тыс. руб., оплату гостиниц в Евпатории на 143 тыс. руб. и съемного жилья — на 689 тыс. руб. Директору «Юбилейного» оплачивалось арендное жилье — двухкомнатная квартира за 50 тыс. в месяц при средней рыночной стоимости аналогов в размере 26 тыс. руб., установили аудиторы Контрольно-счетной палаты. При этом, следует из заключения КСП, положения об оплате труда и премировании в санатории утверждались без каких-либо экономических оснований.

Также аудиторы установили, что санаторий потратил 42 млн руб. на покупку отделочных материалов для подлежащих сносу корпусов, по спорным основаниям снес объекты стоимостью 274 млн руб. Доля закупок у единственного поставщика у предприятия составила 87%.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы. Иск санатория «Янган-тау» к директору в суд был направлен по инициативе прокуратуры: состава уголовного преступления в действиях менеджмента ведомство не нашло.

Дозвониться до Рената Галимова вчера не удалось: в его приемной сообщили, что он находится в командировке в Уфе. На звонок на мобильный телефон управляющий не ответил.

Руководство санатория «Янган-тау» для комментариев вчера было недоступно.

Адвокат Аскар Мингазетдинов отмечает, что взыскание убытка госпредприятий с действующего и бывшего менеджмента — «набирающая популярность практика, которая чаще всего находит поддержку у судов». Перспектива удовлетворения иска зависит от того, насколько убедителен будет истец в доказывании целесообразности выплат по каждой конкретной позиции, отмечает эксперт: «Была ли необходимость в проживании в гостиницах, учитывая съемное жилье? Вероятно, нет. Перелеты в Уфу должны были быть надлежаще оформлены. Если они были именно так оформлены, вряд ли это можно считать нарушением. Что касается повышения зарплаты в условиях несоблюдения требований внутреннего регламента, то это да, вполне перспективная тема для взыскания убытков».

С ним согласен адвокат Мурат Мустафин: «Все зависит от внутренних нормативных документов предприятия. Если в них, например, предусмотрены определенные требования к уровню и стоимости гостиничных номеров, а руководители санатория их проигнорировали, то перспективы у иска есть. То же самое касается денежных выплат. Истцу нужно документально доказать, что директор не имел полномочий на увеличение выплат».

Политолог Аббас Галлямов отмечает, «со времен своего создания КСП нередко использовалась как инструмент давления на неугодных руководителей, так как в работе любой большой структуры всегда можно найти нарушения». «Но это не значит, что каждая проверка КСП — это обязательно политический заказ администрации. В этом конкретном случае, судя по хронологии событий, я бы не стал однозначно утверждать, что заказ был. Возможно, просто пришло время проверить деятельность санатория. Проверили, нашли нарушения и вчинили иск»,— заключил собеседник.

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 14.11.2019, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
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"Демократия - это такая система, которая предполагает власть кучки мерзавцев над толпой идиотов". Евг. Сатановский.



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  • 2 | 14.11.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирский госсанаторий «Янган-тау» выставил счет на 7,4 млн руб. директору дочерней здравницы в Крыму — ООО «Санаторий Юбилейный» — Ренату Галимову.
===============================
Да только за то что он потратил 42 млн руб. на покупку отделочных материалов для подлежащих сносу корпусов, ему надо предявлять иск как минимум на 50 лямов!!!!
Столько всего наворотил всего за два гола?!!!



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  • 3 | 14.11.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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А что предлагается обсудить-то? Коммерческие игры? Оно нам надо?

Это как в "Женитьбе Бальзаминова" обиженная героиня Лидии Смирновой
распахивает ворота: "Лю-уди!.. Смотрите!.." Подбегает к извозчику: "Не спи! Не спи!" Дескать, будешь свидетелем.



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  • 4 | 14.11.2019, 09:42 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1385 | Рейтинг: +350,7
Путинизм это такая система власти которая предполагает власть педофила над безропотными баранами в одной шестой части суши.



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  • 5 | 14.11.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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А какая нужда была направлять туда из башкирии .там что людей нет,способных управлять подобного рода учреждениями.Или отправили блатных .а теперь пожинаем



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  • 6 | 14.11.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 14.11.2019, 09:42 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1385 | Рейтинг: +350,4
Путинизм это такая система власти которая предполагает власть педофила над безропотными баранами в одной шестой части суши.

--------------------------

Одной шестой был СССР. Как сейчас помню, 22,4 млн кв. км.

Сейчас - 17 млн 100 тыс. кв. км. Одна седьмая. Так шо не раскатывай.



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  • 7 | 14.11.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66281 | Рейтинг: +12175,3
Так весь миллиард - деньги на ветер. Крым не наш, и все траты на него - бесполезны.



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  • 8 | 14.11.2019, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66281 | Рейтинг: +12175,3
В школах Уфы объявлен карантин по внебольничной пневмонии

Об этом сообщает портал «Горобзор». По данным издания, родителям школьников прислали СМС, где было сказано, что карантин продлится с 12 ноября по 2 декабря.

Отмечается, что дети будут осмотрены врачами, а уроки будут проходить в одном кабинете.
__________________________________________
Херасе! Если это окажется правдой - то карантин ТРИ НЕДЕЛИ?!
Такого не было не только в совке, даже при пьяном ЕБН в лихие 90-е!

Пуйло не виноваааат? Правда, пуйлососы? То есть то, что в стране вот такого рода вспышки опасных заболеваний - глава государства не виновен?! Валите все на школьных медсестер... ой! так ведь их-то как раз пуйло и выгнал из школ - ссаными тряпками - низкой заработной платой и непомерной нагрузкой.

Медсестры и врачи уходят из школ и садов
На одного специалиста приходится до 5 тыс. детей, что превышает действующие нормативы в несколько раз

27 июня 2017

Отделения медпомощи школьникам и детсадовцам укомплектованы врачами на 60%, а медсестрами — на 77%. При этом медработники трудятся на полторы ставки, оказывая помощь в течение дня в нескольких образовательных учреждениях. В итоге медкабинеты большую часть времени закрыты, никто не контролирует пищеблоки, не проводит профилактическую работу, а в случае ЧП детям и педагогам приходится рассчитывать только на скорую помощь. Таковы результаты исследования НИИ гигиены и охраны детей и подростков Минздрава РФ.



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  • 9 | 14.11.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как обманывают просторы инета:
Владимир Мышкин 20 дней назад
Не совсем верно, в Китае не принято кичится состоянием, если чиновник, с портфелем министра ездит на дорогой иномарке, выезжает на отдых на дорогие курорты, то его неминуемо ждет срок от 5 до 10 лет в тюрьме, без права занимать впоследствии какие-либо должности, так было 2 года назад с министром социального развития Китая! Его последователь, через 2 года, отменил плату за ЖКХ по всей стране и извинился на коленях перед всем народом по телевидению, за то, что не смог это сделать раньше, сейчас правительство Китая поставило задачу - снизить пенсионный возраст до уровня 50-55 лет, через год-два это будет сделано, иначе очередного министра ждет тюрьма! Китай будет супердержавой, потому, что народ и правительство - едины! Правительство там заботится о благосостоянии народа и не разбазаривает деньги, как наше! А вот мы в России катимся назад в своем развитии, наше правительство заигралось, и скоро окажемся на уровне Африки, потому, что никто не хочет трудиться за копейки и кормить прожорливых дармоедов, времена Салтыкова-Щедрина "Как один мужик двухъ генералов прокормил" - давно прошли, поэтому производительность у нас в стране и дальше будет падать!
Vadim Vin 2 месяца назад
Алексей, все точно!
Ирина Романова 2 месяца назад
Есть одно но,вы под каким символом власть свергать будете,под какой религией?Той,что вам власть навязала?Если не изменитесь,то когда победите сами станете драконом.
Валерий Монахов-Гусев 9 дней назад
Шевчук сказал точнее Путин на коне, а народ в говне.
Blk Reb месяц назад
Все правильно. Добавлю лишь, что в России и в большинстве стран постсоветского пространства пришли к власти воры и аферисты, чего и следовало ожидать, ведь в СССР воровством жило 90% населения. Вспомните фразу "Чтобы ты жил на обну зарплату". Люди привыкли всегда и везде обходить закон, стыдно и не престижно жить по закону. "Ты что дурак что-ли?"-это было нормой. В результате реформ, которые так необходимы были и народ реально хотел этого, получилось что к власти пришли те же но только под другим соусом, более наглые, более свободные в воровстве. Они разрушили все наши надежды на Свобод и Демократию, все перевернули, все купили, даже депутатов и оппозицию, а кто не хотел продаваться - перебили, посадили. Теперь они всем внушили что либерализм есть абсолютное зло - ну большевистский прием. Случилось самое страшное что могло произойти со страной - сейчас у них абсолютная власть, ничем не ограниченная, все госимущество и они долго будут делать с этой страной все что захотят. Они уничтожили все институты гражданского общества, народ стал абсолютно бесправным.
И самое главное-ответ на ваш вопрос. Нигде в мире власть не заинтересована в улучшении благосостояния - она должна быть вынуждена это делать. Вынуждает их гражданское общество. И не важно кто у власти. Главное чтобы у общества были рычаги давления на власть-это митинги, профсоюзы, некоммерческие организации и просто граждане, высказывающие власти в лицо правду, т.е. Свобода. реальные выборы- все банально просто. Не нужно ждать доброго царя, надо чтобы народ выходил и требовал, иначе у чиновника, легко рука тянется в бюджетный карман и все.
Сейчас в России у власти чекисты, они и были с времен Сталина и революции, их надо свергнуть любой ценой, как-бы они нас не пугали террористами, США, 90-ми или гейпарадами. Это их самые главные фишки. А еще, что некем заменить. Без разницы кем, надо построить государственные институты власти, которых по сути нет. Тогда все начнет работать и жизнь в стране не будет зависеть от одного упыря, идиота недоразвитого, который в управлении государством нихрена и не смыслит.



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  • 10 | 14.11.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Версия # 1.
Готовится кресло Р. Бадретдинову, имеющему, как некоторые лица в окружении Рахимова-2, проблемы с российскими законами?



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  • 11 | 14.11.2019, 12:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну, и кто там отдыхал? А ну ка, а ну ка, списки избранных предоставьте.



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  • 12 | 14.11.2019, 13:08 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66281 | Рейтинг: +12175,3
Конкурсный управляющий АО «Речной порт Уфа» обратился в Арбитражный суд республики с требованием привлечь к субсидиарной ответственности Руслана Салихова, который контролировал активы предприятия до июня 2019 года.

Как сообщает «Правда ПФО», конкурсный управляющий порта Данил Рыбалко выявил недостачу средств и акций на общую сумму 647 млн рублей. Рыбалко считает, что недостача сложилась в период с ноября 2018 по июнь 2019 года. Именно тогда обязанности конкурсного управляющего исполнял Руслан Салихов.

Также Рыбалко требует признать незаконным решение Салихова о назначении Радика Султанова директором АО «Речной порт Уфа». В качестве компенсации убытков конкурсный управляющий требует взыскать с предшественника 624 млн рублей.

Напомним, Уфимский речной порт был признан банкротом в июле 2018 года, до того с января 2017 года на предприятии по иску кредиторов действовала процедура внешнего управления.



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  • 13 | 14.11.2019, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
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А что, там дети больные отдыхали? Или кто? Баи со своими подружками?



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  • 14 | 14.11.2019, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Список отдохнувших в Крыму столь же секретен, как и список
" башкирских" студентов- бюджетников Санкт-Петербургского федерального университета ?



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  • 15 | 14.11.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
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КСП РБ, прежде чем выполнять заказы, не мешало бы разобраться с деньгами тотальных поборов на ремонт жилья.
СМИ писали, что у башкирского регоператора уже нет денег.
Они якобы тю-тю на незаконные многократные ремонты фасадов домов на улицах южной части города.
Именно поэтому Уфимская мэрия не отремонтировала 145 руинированых домов по плану 2019 года.
Очередная башкирская пирамида?



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  • 16 | 14.11.2019, 17:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66281 | Рейтинг: +12175,3
В Башкирии сельских депутатов освободят от отчетности о доходах
В Башкирии сельских депутатов освободят от отчетности о доходах
Ноябрь 14
13:39
2019
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По информации «Медиакорсети», изменения в закон внесут на ближайшем пленарном заседании Госсобрания республики. Как пояснил агентству спикер парламента Константин Толкачев, от предоставления ежегодных деклараций освободят депутатов сельских поселений, которые за свою деятельность не получают зарплату.

«Эти люди занимаются проблемами своего села бесплатно, на общественных началах, но вынуждены ежегодно собирать разные справки и составлять сложные по своей форме отчеты. Для получения справок от тех же банков надо выезжать в райцентр или в город. Если в отчетах есть неточности, это создает дополнительную работу органам прокуратуры – разбирательства оборачиваются новой бумажной волокитой», – отметил Толкачев.

В тоже время согласно новой редакции закона, в случае совершения сельскими депутатами крупных покупок, их все-таки обяжут отчитаться о своих доходах.
________________________________________
Ну то есть - депутаты безграмотней студентов, и обычных людей, которые заполняют 3-НДФЛ для возмещения или уплаты налогов?!
Пусть регистрируются на Госуслугах, потом заводят личный кабинет в ИФНС и прямо на сайте заполняют декларацию.
а то сдается мне, что тут дело очень мутное...
Зачем ездить за справками, если есть интернет и справки можно запрашивать из банков? Кроме того - ИФНС прекрасно знает все доходы(поступления в банки) не только по юр-лицам, но и по физ-лицам - не зря вводят с 1 июля 2020г. обязательную регистрацию самозанятых - их и будут выцеплять по поступлениям денег на лицевые счета всех россиян, включая детей и пенсионеров.



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  • 17 | 14.11.2019, 17:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66281 | Рейтинг: +12175,3
В Уфе предпринимателей штрафуют за ненадлежащий цвет урны на 50 тыс. рублей

Административные комиссии по благоустройству, созданные в районных администрациях Уфы, применяют к предприятиям малого бизнеса максимальные санкции за спорные нарушения, например, за ненадлежащий цвет урны или ее отсутствие возле торговой точки. Об этом сообщил сегодня на деловом завтраке ИД «Коммерсантъ-Башкортостан», посвященном перспективам развития малого и среднего предпринимательства, руководитель центра «Бизнес против коррупции» Денис Мусин. Он сообщил, что центр получает массу жалоб предпринимателей на такие действия административных комиссий. «Приходят, фотографируют, что урны нет и назначают максимальный штраф — 50 тыс. руб.»,— отметил он. Председатель совета регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаева эту информацию подтвердила. По ее словам, члены административных комиссий могут придти к салону красоты, который открывается в 10 ч утра, на час раньше, составить акт об отсутствии урны и наложить штраф. «Между тем, предприниматели просто на ночь заносят урны в помещения, чтобы их не украли»,— сообщила госпожа Николаева.
_____________________________________________
Комменты под новостью

Игорь Симахин А что значит ненадлежащий цвет, какой он должен быть?

Наталья Караваева Это же давние забавы ЦОБников. И еще они любят фотографировать с ракурса, где урна есть, но она не видна. Эта шайка-лейка ЦОБников - бывших ментов - первый враг предпринимателей в Уфе

Елена Шевчук Хорошая поддержка бизнеса .
Везде только о развитии и поддержке говорят, а на деле что.
Размер штрафа просто поражает. Пару таких штрафов маленькой точке и она загнётся



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  • 18 | 14.11.2019, 20:21 | Автор: Кухарка
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Спивак Всеволод
6 ч. ·
Продолжил разбираться в нескольких незнакомых мне цифрах в сентябрьских указах Р.Ф.Хабирова.

Удивлен!

Читаю Указ от 23.09.19 :

.. б) кардинальное улучшение охраны здоровья населения, в том числе за счет:обеспечения потребности республики в медицинских кадрах государственной системы здравоохранения до уровня 35 врачей и 95 специалистов со средним профессиональным образованием на 10 тысяч населения»

Здорово! У нас будет 35 врачей на 10000 человек! Очередной прорыв! А , кстати, 35 врачей на 10 000 на населения это много или мало? Даже не знаю..

А сколько сейчас то?

Нашел на официальном сайте минздрава действующее «Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 12.12.2018 г. № 1262-р» подписанное Радием Фаритовичем.

Выясняется, что по состоянию на 31 декабря 2017 года, число гос. врачей на 10000 населения составляло – 35,2 врача, а средних медицинских работников– 96,8 человека на 10000 населения.

Упс.. То есть, за период до 2024 года, обеспеченность врачами не только не увеличится, но даже незначительно упадет по отношению к концу 2017 года.. Причем оба документы официальны. подписаны Р.Хабировым и действуют одновременно.

Хм.. «Кардинальное улучшение охраны здоровья в том числе за:» счет падения обеспеченностями врачами.. Как тебе такое, Илон Маск?

Итак, вкратце история развития вопроса:

1. 12.12.2018. До выборов. В соответствии с распоряжением Правительства РБ стоит задача довести к 2024 году обеспеченность гос врачами до 39,8 человек на 10000 населения (на начало 2018 было 35,2 врача на 10000 населения.).

2. 21.02.19. До выборов «Радий Хабиров напомнил, что перед всеми стоит задача к концу года исправить ситуацию с дефицитом кадров»

3. 23.09.2019. Сразу после выборов. Сентябрьский указ: до 2024 года «обеспечения потребности республики в медицинских кадрах государственной системы здравоохранения до уровня 35 врачей и 95 специалистов со средним профессиональным образованием на 10 тысяч населения;

В сухом остатке, планируется снизить за пять лет на полпроцента обеспечиваемость врачами и почти на два процента средним мед. персоналом. И это с учетом того, что, текущая нехватка кадров по оценкам минздрава почти 1000 врачей (на февраль), а недокомплект в бригадах скорой помощи доходит до 40 процентов. В 2024 году будет, судя по планам, хуже..

Довыборные планы на 13 процентов увеличить обеспечиваемость врачами население РБ, буквально за пару недель после выборов сменились планами обеспечиваемость снизить!

Ой, хитро! Но можно себе позволить..
Выборы то прошли! Стабильность наступила!
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Кручу-верчу-запутать-хочу....



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