Глава района с повадками АУЕ

«Администрация — это значит я. Увидимся в суде»: Башкирские чиновники бросают вызов гражданам.Разговоры властей об открытости чиновников вылились в достаточно пикантную ситуацию.Глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков достаточно неожиданно отреагировал на критику в свой адрес от граждан. Чиновник, видимо, решил разобраться с жителем села Азяково, «по-мужски». Причиной для конфликта стала жалоба на отключение света в деревне.Начиналось все достаточно прозаично. Житель деревни решил действовать по закону и написал жалобу на имя главы республики Радия Хабирова.Исхакову, судя по всему, не понравилось, что селянин решил «прыгнуть через голову». Именно обращение к Радию Хабирову и стало причиной, которая побудила чиновника вступить с местным жителем в полемику. Вот только конструктивного диалога не вышло, а тон, в котором общался чиновник возмутил даже общественников. Один из них, Иван Апаев и поделился с ProUfu этой новостью.«Давай встретимся как мужики. А то как баба пишешь, жалуешься» — один из пассажей главы района в адрес собеседника. В разговоре чиновник назвал жителя села «злым», и предложил ему встретиться «лицом к лицу». Скриншоты имеются в распоряжении редакции.Мужчина рассказал главе историю об одном, по его мнению, непорядочном главе сельсовета и предупредил, что Исхакова может ожидать судебное разбирательство. Это и стало поводом для дальнейшей перепалки.В завершении беседы чиновник заявил, что он не является коррупционером, и посоветовал своему собеседнику готовиться к суду. «Администрация - это значит я. Увидимся в суде», - добавил Исхаков.Общественность негодует и завтра, 14 ноября в Бураевский район в деревню Азяково выедут депутаты и общественники, для того, чтобы разобраться в ситуации. ProUfu будет следить за развитием событий.