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Глава района с повадками АУЕ

  • Опубликовано: ПроУфу | 14.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 43264 | Комментарии: 34
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«Администрация — это значит я. Увидимся в суде»: Башкирские чиновники бросают вызов гражданам.

Глава района с повадками АУЕ


Разговоры властей об открытости чиновников вылились в достаточно пикантную ситуацию.

Глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков достаточно неожиданно отреагировал на критику в свой адрес от граждан. Чиновник, видимо, решил разобраться с жителем села Азяково, «по-мужски». Причиной для конфликта стала жалоба на отключение света в деревне.

Начиналось все достаточно прозаично. Житель деревни решил действовать по закону и написал жалобу на имя главы республики Радия Хабирова.

Исхакову, судя по всему, не понравилось, что селянин решил «прыгнуть через голову». Именно обращение к Радию Хабирову и стало причиной, которая побудила чиновника вступить с местным жителем в полемику. Вот только конструктивного диалога не вышло, а тон, в котором общался чиновник возмутил даже общественников. Один из них, Иван Апаев и поделился с ProUfu этой новостью.

«Давай встретимся как мужики. А то как баба пишешь, жалуешься» — один из пассажей главы района в адрес собеседника. В разговоре чиновник назвал жителя села «злым», и предложил ему встретиться «лицом к лицу». Скриншоты имеются в распоряжении редакции.

Мужчина рассказал главе историю об одном, по его мнению, непорядочном главе сельсовета и предупредил, что Исхакова может ожидать судебное разбирательство. Это и стало поводом для дальнейшей перепалки.

В завершении беседы чиновник заявил, что он не является коррупционером, и посоветовал своему собеседнику готовиться к суду. «Администрация - это значит я. Увидимся в суде», - добавил Исхаков.

Общественность негодует и завтра, 14 ноября в Бураевский район в деревню Азяково выедут депутаты и общественники, для того, чтобы разобраться в ситуации. ProUfu будет следить за развитием событий.

ПроУфу
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  • Эксперт
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  • 1 | 14.11.2019, 09:12 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
Глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков.........................

============================================================
=
Одинаково отношусь ко всем, начиная от чукчей. но, согласитесь, аульные обнаглели. И , если раньше у них был лозунг-"нас, коренных, ущемляют", то теперь они готовы защищать свою "ущемленность "кулаками.
Интересно,будет ли новый глава избавляться от дебильного наследия Муртазы?



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  • 2 | 14.11.2019, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Администрация - это значит я
=================================
А что в принципе не так сказал этот аллаяр?!
Ведь по факту оно так и есть в современной России:
Путин вполне может сказать "Государство,- это я"
Радий :"Башкортосран,-это я"
Ну и так далее согласно штатному расписанию...



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  • 3 | 14.11.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ничем не обоснована жалоба на отключение электричества и не по адресу. Этого мужчину, а точнее бабу не устраивает по личным причинам нынешний председатель, при прошлом председателем сельсовета его семья беспределничала, т.к. председатель был своим и закрывал глаза.



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  • 4 | 14.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гнать его и подальше .развела демократическая система байчиков разных мастей .Прогнав -в шкуру населения его



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  • 5 | 14.11.2019, 09:38 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1385 | Рейтинг: +350,7
Да этот мужик из деревни просто оборзел. Как он с барином разговаривает. Вон пенсионерка из Сибири сразу на колени перед плюшевым медвежонком встала. Вот как надо смердам и холопам челобитную боярам подавать.



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  • 6 | 14.11.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глава района с повадками АхУЕ.



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  • 7 | 14.11.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Макака резус, никто и не сомневается что ты именно так и обращаешься к рукамиводителям.



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  • 8 | 14.11.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
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В зависимости от конъюктуры могут наградить а могут отстранить от корыта . Но скорее всего учитывая повадки Мордора пресс на холопов будет только усиливаться . Почитайте русских классиков и поймете что вас ожидает и почему то мне жалко только детей .



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  • 9 | 14.11.2019, 10:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30957 | Рейтинг: -712
1 | 14.11.2019, 09:12 | Автор: юнг
дебильного наследия Муртазы?
--------------------------
На соседней ветке - в Алтайском крае отключили горячую воду, соответственно - дебильное наследие Михаила Евдокимова.



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  • 10 | 14.11.2019, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
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"...пресс на холопов будет только усиливаться"

----------------------------

Сейчас в России 20% нищих (или "временно небогатых" по определению власти). Это не считая бедных (тоже по её классификации).

Тут слышу: инициируется переучёт нищих и организация адресной помощи.
Ну, думаю, братцы, началось!.. Но... "Недолго мучилась старуха..." Власть,
оказывается, озаботилась не борьбой с нищетой, а буквально с нищими:
будут отсекаться те, которым помогают дети, кто имеет машину ("Жигуль"?)
и прочие подобные "улики". Заодно и процент нищих существенно снизится.



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  • 11 | 14.11.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Еще как то спасает ситуацию спрос на сырье на внешних рынках , но стоит упасть цене на долгосрочный период или изменится структура энергопотребления тогда смерть большому Мордору (заначка которую тарит Путин не спасет ) , что не означает появления кучи маленьких мордоров (РБ в их числе учитывая менталитет местного населения ) , но это уже в следующей серии
марлезонского балета .



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  • 12 | 14.11.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет, но может, они знакомые и он к нему обращается, не как чиновник к незнакомому человеку, а как к давно знакомому. И если тот был коррупционер, , то ,значит, с ним так и надо обращаться. Надо точно знать, надо разбираться.



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  • 13 | 14.11.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Хорошо, что муниципал не попросил у Хабирова лицензию на отстрел односельчан , как в Карелии?



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  • 14 | 14.11.2019, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Успел завести Руслан Ринатович и любовницу Файзуллину Айгуль . Ее он возвысил до руководителя общественной палаты Кушнаренковского района . Одновременно Айгуль Фаритовна занимает пост директора дома инвалидов в селе Шарипово. Для любовных утех приезжает в этот красивый домик и предается бесудержному разврату с Русланчиком . Он успешно заменил прежнего главу Алмаза Юсупова , которого обихаживала Айгуль , как говорят злые языки занимаясь оральным сексом прямо в кабинете на втором этаже здания по адресу ул. Октябрьская № 69 в райцентре . Муженек Ильшат Шакирьянович рогоносец с большим стажем , живет от инфаркта до инфаркта и преспокойно работает в райотделе образования главбухом . Везет кушнаренковским дамам не первой свежести на бойфрендов –чиновников.



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  • 15 | 14.11.2019, 13:27 | Автор: Не зарегистрирован
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А может, вы врёте? Как про воспитательницу, погибшую, якобы, в детсады. Она дома умерла от инсульта, явно отравлена. А эшекеляр набросились на нее с площадной руганью. Такая грубая нация! Когда башкирка помирает, ни один русский так себя не ведёт! Позор хашаракам! Позор эшекеляр!



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  • 16 | 14.11.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Фу, блин, с этой нацией лучше не общаться! Не берите их на работу!



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Глава администрации Бураевского района Рустам Исхаков.........................

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Ну, этот барин еще по божески поговорил с холопом. Вот наш бывший баймакский барин, то бишь Ситдиков И.Х., нас иначе как "говнюками" не называл....



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  • 18 | 14.11.2019, 14:29 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30957 | Рейтинг: -712
1 | 14.11.2019, 09:12 | Автор: юнг
дебильного наследия Муртазы?
--------------------------
Если в кране нет воды
Эт наследье Муртазы



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  • 19 | 14.11.2019, 14:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30957 | Рейтинг: -712
15 | 14.11.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фу, блин, с этой нацией лучше не общаться! Не берите их на работу!
---------------------
И не ехайте в ихнюю республику



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  • 20 | 14.11.2019, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если позволить народу выходить один на один, то и администрировать то будет некому, оччень много вопросов накипело, да и мусорных баков столько нет. Так штаа это он погарячился.



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