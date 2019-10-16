Глубинный народ на коленях перед барином

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
В Уфе проходят обыски у в ...

Леночка, с днём рождения тебя, дорогая! Пусть твоя солнечность никогда ...
  Рейтинг: +5  Загадочный

Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Откуда у ЕдРа этические н ...

Откуда у ЕдРа этические нормы? ================================= 13 ци ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Глава района с повадками ...

«Администрация — это значит я. Увидимся в суде»: Башкирские чиновники бросают ...
  14.11.2019   28628    34

И это проглотят, хлопая ...

Бывший председатель Кировского районного суда Уфы Мунир Валеев, который был ...
  14.11.2019   18715    31

Палата номер шесть ...

Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня лишил адвокатского статуса члена ...
  14.11.2019   25826    12

Между КрымНашем и Уфой: ...

Башкирский госсанаторий «Янган-тау» направил в арбитражный суд республики иск к ...
  14.11.2019   27882    18

Глубинный народ на ...

В селе Санниково под Барнаулом пенсионерка встала на колени перед премьером РФ ...
  14.11.2019   18675    11

Последние публикации
Глава района с повадками ...

«Администрация — это значит я. Увидимся в суде»: Башкирские чиновники бросают ...
  14.11.2019   40348    34

И это проглотят, хлопая ...

Бывший председатель Кировского районного суда Уфы Мунир Валеев, который был ...
  14.11.2019   24935    31

Палата номер шесть ...

Совет Адвокатской палаты Башкирии сегодня лишил адвокатского статуса члена ...
  14.11.2019   35286    12

Между КрымНашем и Уфой: ...

Башкирский госсанаторий «Янган-тау» направил в арбитражный суд республики иск к ...
  14.11.2019   16779    18

Глубинный народ на ...

В селе Санниково под Барнаулом пенсионерка встала на колени перед премьером РФ ...
  14.11.2019   26375    11

Курятники из профнастила ...

В Башкирии установили новые остановки из профнастила за 100 тысяч рублей ...
  13.11.2019   15657    78

Курултаю предложено ...

В парламент Башкирии Курултай направлен проект поправок в республиканский закон ...
  13.11.2019   34611    12

Аттракцион избирательной ...

Суд не стал запрещать выезд за рубеж уфимскому застройщику Рашиту Багаутдинову. ...
  13.11.2019   14117    25

Галкин не дурак, ...

Телеведущий Максим Галкин посетовал на цензуру на российском телевидении. По ...
  13.11.2019   32650    33

За народ можно быть ...

Глава Башкортостана в лидерах среди губернаторов по уровню доверия граждан. ...
  12.11.2019   42301    67

Читаемое за месяц
СПЧ для спуска пара ...

СПЧ при главе Башкирии подготовит поправки в региональный закон о митингах. Об ...
  16.10.2019   19254    16

Чуть на слабовика не ...

Программисту Айдару Губайдулину из Башкортостана предъявили новое обвинение по ...
  16.10.2019   20934    22

Нашелся, муфтий ...

Председателем Духовного управления мусульман Башкирии сегодня на съезде на ...
  17.10.2019   37730    46

Загадывают до ...

В горсовете Уфы вчера неожиданно провалилось голосование по вопросу утверждения ...
  17.10.2019   43252    11

Гарифуллин: «Нельзя ...

Расшифровка эфира программы «Персонально Ваш» от 09.10.2019. Гость: журналист ...
  17.10.2019   30818    97

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (45)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Глубинный народ на коленях перед барином

Оценили
0


В селе Санниково под Барнаулом пенсионерка встала на колени перед премьером РФ Дмитрием Медведевым, чтобы просить его решить проблему с подачей горячей воды в многоквартирном жилом доме.

Глубинный народ на коленях перед барином


На записи видно, что пожилая женщина упала на колени перед главой правительства. Когда ее подняли, женщина рассказала, что в доме на 140 квартир, где она живет, с 2016 года нет горячей воды, хотя рядом стоит новая газовая котельная. На прием к губернатору она попасть не может, потому что ее не пускают его подчиненные. Медведев пообещал, что после совещания губернатор Виктор Томенко придет к ней домой лично.

Видео:



Как отмечает «Амик», всего за несколько минут до инцидента глава администрации Владимир Малофеев говорил премьер-министру о том, что никаких проблем в селе Санниково нет. Напомним также, что перед визитом премьера в Санниково стригли сухую траву, пробивающуюся из-под снега.

Местные журналисты выяснили, что пенсионерка — это Татьяна Кадукина. Она и ее соседи по пятиэтажке три года не могут добиться возвращения в дом горячей воды. По ее словам, с 2004 года газовая котельная давала им горячую воду, но только во время отопительного сезона, а в 2016 году горячую воду отключили вовсе. Татьяна Кадукина рассказала, что затем сельсовет предложил жителям согласиться на передачу котельной из районной в муниципальную собственность, пообещав решение всех проблем. Люди согласились, но ничего не изменилось. Многие жильцы установили водонагреватели, но такой нагрузки не выдерживает проводка. Жители обращались в суды, но выиграть тяжбу им не удалось.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 14.11.2019, 09:16 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
Пенсионерка упала на колени перед Медведевым

Вроде царь у нас другой, а вообще это так мерзко, население на положение дворовых при их шикарной жизни.

Россия не встала с колен, она на них падает. С каждым годом все ниже и ниже.

Эхх, РРРРРРРРРусь-матушка! На колени, холопы!
Тсар и феликий кнезе.

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 14.11.2019, 09:17 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38223 | Рейтинг: +5415,2
Пенсионерка упала на колени перед Медведевым

Вроде царь у нас другой, а вообще это так мерзко, население на положение дворовых при их шикарной жизни.

Россия не встала с колен, она на них падает. С каждым годом все ниже и ниже.

Эхх, РРРРРРРРРусь-матушка! На колени, холопы!
Тсар и феликий кнезе.

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 14.11.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Москве запретили показ спектакля по мотивам книги Джанни Родари о Чиполлино.
Спектакль был отобран в программу фестиваля, студия получила официальное приглашение, даже афишу выпустили и ролик сняли.. Показ спектакля должен был пройти 9 ноября.
Я не знаю, какова художественная ценность спектакля, который подготовили дети, что там они такое создали, что их выступления уже запрещают, но они молодцы, НАШИ ДЕТИ и ВНУКИ уже делают то, что нам плохо удается - говорят ПРАВДУ! И власть их боится!!!!
И что делать - не знает! Ведь и навального здесь не приплетешь...
Цитата из Чиполино:
С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир.

Провидимому следующий запрет последует на сказку Дюйм –Вовочка…



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 14.11.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она встала на колени привычно-перед внуком первого секретаря райкома компартии.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 14.11.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой позор .если честно говорить .Народ доведут до отчаяния !!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 14.11.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне понятен поступок этой женщины, он в безисходности!
Но вы посмотрите на реакцию димона: он не бросился её поднимать, подняла охрана, видимо побоявшись что она начнет целовать ноги !!! А димон, видимо от удовольствия, расплылся в своей традиционной улыбке
А вот что сказал тимчеко "обязательно зайду вода будет"
Вот тут непонятно:
-Зайдет когда вода будет?
- Вода будет, тогда и зайдет?
- Какая вода будет?
- Где и у кого вода будет?
Умеют власть придержащие "Воду лить"...



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 14.11.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нашему глубинному народу палец в рот не клади - руку отхватит. Пенсионерка всё точно рассчитала, бухнулась в ноги премьеру, ввела его в замешательство и после этого у него ничего не осталось делать, как внимательно выслушать её.Не успела она возвратиться домой, как губернатор прибыл к ней бить поклоны. Не завидую я главе этого поселения. Она проанализировала эпизод с учителями, которым Медведев посоветовал идти в бизнес и весь расклад пошёл по её сценарию.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 14.11.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66281 | Рейтинг: +12175,3
Глубинный скрепный народ.... куда уж пиндосам и гейропейцам до великого российского?!

- Стало быть, были бунты? - спрашивал Бородавкин.
- Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут - так уж и знаешь, что бунт!
...
А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли.

Салтыков-Щедрин М.Е, История одного города



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 14.11.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять позор на весь мир.
Эстонские и грузинские националисты в антироссийском раже точно будут тройку дней крутить ролик коленопреклонения.
Когда мы перестанем лгать друг другу?
Стыдно то как?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 14.11.2019, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 14.11.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот что сказал тимчеко "обязательно зайду вода будет"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Томенко! "Начальство надо знать в лицо!" (Х\ф "Дайте жалобную книгу") Очень Опытный



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 14.11.2019, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пенсионерка из алтайского села Санниково Татьяна Кадукина прославилась, упав перед премьером Медведевым на колени. В доме Кадукиной три года нет горячей воды.

Пенсионерка рассказала, что ей кто-то случайно подставил подножку, но в итоге все вроде сложилось замечательно: губернатор изыскал 25 миллионов рублей на восстановление горячего водоснабжения.

Однако сегодня Кадукина сообщила: она этим недовольна.

- Мы просили губернатора, чтобы нам установили модульные котельные на каждый дом. И это было бы не так накладно.

А сейчас они большие деньги вложат, но к лучшему ничего не изменится. Эти деньги просто разворуются, Как это и было в случае с газовой котельной, когда она строилась.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Разворуют конечно, но не всё и горячая вода год-два будет! Очень Опытный



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com