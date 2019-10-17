Дескать, в Америке, при тамошнем разгуле свободы – вседозволенность и опасность, а у нас в России от закручивания Путиным гаек одна польза – никого массово не убивают. Расцветает духовность.
Отныне этому конец. Баста.
После массового убийства в керченском политехническом техникуме в Крыму, сегодняшней стрельбы в строительном колледже Благовещенска. Наконец, после питерской резни пилой – потрясшего страну убийства в «бандитском Петербурге» аспирантки Анастасии Ещенко.
Нет в России никакой особой духовности. Такие же психопаты, как в Америке.
И ведь раньше, до Путина, да и при раннем и среднем Путине, не было такого безумия (если не считать теракты) – пальбы в колледжах и расчленения тел университетскими преподавателями. Теперь, при просроченном Путине, страна, потерявшая перспективу, надежду, зримо гниет, сходит с ума.
Ничего с этим власти поделать не могут. Да и хотят ли? Думают о чем другом, кроме набивания карманов и удержания власти?
Благовещенская трагедия – свидетельство бездействия властей, которые не сделали выводов из Керченской трагедии. То же и с убийством Анастасии Ещенко. Никакой быстрой реакции, никаких выводов для перемен в университетах.
Путин, наверное, опять привычно обвинит «глобализацию». Правда, остается вопрос – что же это у вас за «духовность» такая, что из глобализации вы отбираете худшее? Что за духовный фильтр? Или дуршлаг, через который просеивается лучшее, а на тарелку откидывается дымящаяся мерзость.
Эхо Москвы
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Конец мифа о духовности
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