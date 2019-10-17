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Конец мифа о духовности

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Руководители российской пропаганды много лет использовали такой прием. Как только в Америке случится стрельба в школе или другое шокирующее преступление, они тут как тут с дулами микрофонов. Несется весть по каналам ТВ об ужасной демократической Америке, где так сложно жить. Это вместо того, чтобы рассказывать людям о проблемах нашей страны – обогащении властей и обеднении граждан, митингах протеста, пожарах, наводнениях, катастрофах, росте цен, бесправии, тотальной коррупции.

Конец мифа о духовности


Дескать, в Америке, при тамошнем разгуле свободы – вседозволенность и опасность, а у нас в России от закручивания Путиным гаек одна польза – никого массово не убивают. Расцветает духовность.

Отныне этому конец. Баста.

После массового убийства в керченском политехническом техникуме в Крыму, сегодняшней стрельбы в строительном колледже Благовещенска. Наконец, после питерской резни пилой – потрясшего страну убийства в «бандитском Петербурге» аспирантки Анастасии Ещенко.

Нет в России никакой особой духовности. Такие же психопаты, как в Америке.

И ведь раньше, до Путина, да и при раннем и среднем Путине, не было такого безумия (если не считать теракты) – пальбы в колледжах и расчленения тел университетскими преподавателями. Теперь, при просроченном Путине, страна, потерявшая перспективу, надежду, зримо гниет, сходит с ума.

Ничего с этим власти поделать не могут. Да и хотят ли? Думают о чем другом, кроме набивания карманов и удержания власти?

Благовещенская трагедия – свидетельство бездействия властей, которые не сделали выводов из Керченской трагедии. То же и с убийством Анастасии Ещенко. Никакой быстрой реакции, никаких выводов для перемен в университетах.

Путин, наверное, опять привычно обвинит «глобализацию». Правда, остается вопрос – что же это у вас за «духовность» такая, что из глобализации вы отбираете худшее? Что за духовный фильтр? Или дуршлаг, через который просеивается лучшее, а на тарелку откидывается дымящаяся мерзость.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 15.11.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руководители российской пропаганды ... Как только в Америке случится стрельба в школе или другое шокирующее преступление - они тут как тут...

Несется весть по каналам ТВ об ужасной демократической Америке, где так сложно жить.

------------------------

"Догнать и перегнать Америку!" Знакомо? Вот теперь стали ужасной демократической Россией. Догнали. Скоро появятся свои брейвики.



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  • 2 | 15.11.2019, 09:06 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3914 | Рейтинг: -314
Пиндосы - бездуховные сволочи.



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  • Гость
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  • 3 | 15.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь, при просроченном Путине, страна, потерявшая перспективу, надежду, зримо гниет, сходит с ума.
====================================
Статистика ВОЗ непреклонна: Россия вышла на первое место по самоубийствам мужчин. На 100 000 населения приходится 48,3 самоубийства среди представителей мужского пола.
Общий показатель суицидов в России «подарил» стране 3 место в мире — 26,5 самоубийц на 100 000 человек населения.
НУ какие еще нужны доказательства того, что мы самые "Духовные"?!!
https://news.rambler.ru/community/42895920/?utm_content=rnew

s&utm_medium=read_more&utm_source=copylink



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  • 4 | 15.11.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 15.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь, при просроченном Путине, страна, потерявшая перспективу, надежду, зримо гниет, сходит с ума.
====================================
Статистика ВОЗ непреклонна: Россия вышла на первое место по самоубийствам мужчин. На 100 000 населения приходится 48,3 самоубийства среди представителей мужского пола.
+++++++++++++++++++++++++++++++
(48,3 х 140 000 000) : 1000 000 = 6762 МУЖИКА в год !!!!
6762 : 365 = 19 мужиков КАЖДЫЙ ДЕНЬ кончают жизнь самоубийством!!!!



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  • Гость
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  • 5 | 15.11.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
(48,3 х 140 000 000) : 1000 000 = 6762 МУЖИКА в год !!!!
6762 : 365 = 19 мужиков КАЖДЫЙ ДЕНЬ кончают жизнь самоубийством!!!!
---------------------------
Математикой займись, потом пиши.



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2

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  • Участник
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  • 6 | 15.11.2019, 10:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13514 | Рейтинг: -1980,3
Статистика ВОЗ непреклонна: Россия вышла на первое место по самоубийствам мужчин. На 100 000 населения приходится 48,3 самоубийства среди представителей мужского пола.
________________________________________________
Это результат насилия в семье. Со стороны женщин.



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  • 7 | 15.11.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По моему автор предлагает обыскивать всех граждан при выходе из дома, а рамки - определители металла и *** нужно установить через квартал. Кроме того нужно на порядок увеличить численность правоохранительных органов и ЧОПов. И тогда наступит сплошная демократия.



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  • 8 | 15.11.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это результат насилия в семье. Со стороны женщин.

-------------------

Юмор зачтён.

Ну а по существу проблемы... Всем понятны причины суицидов среди мужчин.



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0

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  • 9 | 15.11.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рост психопатов в России заслуга в том числе эха мацы и прочих либероидов. Нужно не рамки повсеместно ставить, а людей делать лучше, чтобы в головы не могло придти устраивать такие акции. Предлагаю эхо обязать один номер в неделю выпускать перепечатки советских газет с добрыми статьями годов 60х.. Пользы будет больше чем от всего эхиного гомна.



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  • 10 | 15.11.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.11.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
И тогда наступит сплошная демократия.

-----------------------

"Демократия - это такая система, которая предполагает власть кучки мерзавцев над толпой идиотов". Евг. Сатановский.



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  • 11 | 15.11.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 15.11.2019, 10:35 | Автор:

Математикой займись, потом пиши.
========================================
А что нужно доказать гипотезу Пуанкаре ? !
Перельман доказал, что односвязное многообразие ровно одно и тоже



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  • 12 | 15.11.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 15.11.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован

По моему автор предлагает обыскивать всех граждан при выходе из дома, а рамки - определители металла и *** нужно установить через квартал. Кроме того нужно на порядок увеличить численность правоохранительных органов и ЧОПов. И тогда наступит сплошная демократия.
===
послевоеенные деды рассказывали что Гитлер такой злыдень, ночами требовал "аусвайс", а ещё, сюжет из Т/В "Звезда": Советские разведчики в начале ВОВ с толпе беженцев неделями с рациями разгуливали!



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  • 13 | 15.11.2019, 12:17 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30966 | Рейтинг: -711,9
у нас в России от закручивания Путиным гаек одна польза – никого массово не убивают.
--------------------------
Почему не убивают, а террористы? Именно в России расцветает терроризм, теракты не в странах СНГ с мусульманским население, а в России путинской. Который Путин неустанно борется.

«Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей цивилизации»

На днях только:
11 ноября 2019
жёстко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России



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  • Эксперт
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  • 14 | 15.11.2019, 12:19 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30966 | Рейтинг: -711,9
21 октября 2019,

Проблема международного терроризма для стран Африки остается одной из самых главных.

Без избавления от этой проблемы никакого развития быть не может. Об этом в интервью ТАСС заявил президент России Владимир Путин
-----------------------
Не голод, не болезни. А негритянские Шамили Басаевы.

Впрочем, народы Африки освободились от колониальных цепей как-то мирно?



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  • 15 | 15.11.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России"

----------------------

Не надо было насаждать мифологизированное мировоззрение. Четыре религии - и все претендуют на истину в последней инстанции. "Квартет" Крылова.

Перспективы не радуют.



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  • 16 | 15.11.2019, 13:21 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13514 | Рейтинг: -1980,3
Юмор зачтён.

Ну а по существу проблемы... Всем понятны причины суицидов среди мужчин.
_____________________________________________________
А какой проблемы?
Если по статье, то о чём эта статья? Как там у Пуанкаре?
Если о суицидах, так Вы пишете, что всем всё понятно.
Кстати, а что всё понятно?



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  • # 17 | 15.11.2019, 14:09 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38230 | Рейтинг: +5414,4

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  • 18 | 15.11.2019, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во всём виноваты женщины и Чубайс! Очень Опытный



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  • 19 | 15.11.2019, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В прошлом году Демоскоп представил своим читателям ряд фактов о самоубийствах и их профилактике в России, сегодня мы представляем нашим читателям свежие данные за 2018 год.

За этот год в Российской Федерации, по данным Росстата, в результате самоубийств погибло 18 206 человек, из них 15 079 мужчин и 3 127 женщин.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Мне попались за 2018 год другие данные, которые во многом расходятся с данными ВОЗ! Получается на 100000 населения самоубийством покончили с собой 13 человек, это в два раза меньше данных ВОЗ! Каким верить я не знаю! Очень Опытный



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  • 20 | 15.11.2019, 15:24 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 15.11.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
| 15.11.2019, 09:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь, при просроченном Путине, страна, потерявшая перспективу, надежду, зримо гниет, сходит с ума.
====================================
Статистика ВОЗ непреклонна: Россия вышла на первое место по самоубийствам мужчин. На 100 000 населения приходится 48,3 самоубийства среди представителей мужского пола.
+++++++++++++++++++++++++++++++
(48,3 х 140 000 000) : 1000 000 = 6762 МУЖИКА в год !!!!
6762 : 365 = 19 мужиков КАЖДЫЙ ДЕНЬ кончают жизнь самоубийством!!!!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Лобачевский! Ты в школе хоть учился? Очень Опытный



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