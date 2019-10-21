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Уфимский штаб Навального потребовал присвоить Куштау статус природного памятника

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Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева опубликовала новую петицию в защиту шихана Куштау, которую разместила на официальном республиканском портале “Голос РБ”.

Уфимский штаб Навального потребовал присвоить Куштау статус природного памятника


В петиции, адресованной главе Башкортостана Радию Хабирову, подписавшие ее граждане требуют присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории в республике и “включить все три шихана — Куштау, Юрактау и Торатау в государственный проект национального парка “Башкирские Шиханы”.

В документе указывается, что “информационный материал шиханов до сих пор не изучен до конца”, а, “уничтожение такого объекта, как гора Куштау, ликвидирует саму возможность научных изысканий и лишает науку новых данных, которые могут быть получены по такому эталонному объекту”.

Автор петиции также отмечает, что Стерлитамакские шиханы имеют большое эстетическое значение и стоят в одном ряду с такими известными памятниками мирового значения как гора Улуру в Австралии, долина гор-монументов в Техасе (США), каменные столбы – останцы выветривания на плато Маньпупунер (Республика Коми), Ленские столбы (Республика Саха-Якутия), каменные столбы (Красноярск).

Напоминая, что башкирские шиханы включены в список объектов геологического наследия всемирного значения как “Геологические разрезы” (GEOSITES) под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия ProGEO, активистка также пишет, что “в современной мировой практике не встречается случаев уничтожения уникальных геологических объектов в целях утилитарного использования — наоборот, их всячески оберегают, исследуют и делают привлекательными для геотуризма”.

Одновременно с петицией Лилия Чанышева разместила в соцсетях видеообращение, в котором призвала сочувствующих подписать документ.

— Власти решили уничтожить Куштау. Они запрещают митинги и игнорируют наши требования в защиту горы на пикетах и флеш-мобах. Я создала эту петицию, и если мы наберем 10 тысяч голосов, Радий Хабиров будет обязан на нее публично отреагировать. Решайте, на чьей вы стороне – олигархов, которые хотят уничтожить наши горы и которые даже не живут в России, или на стороне порядочных граждан, которые ценят природное наследие нашей республики.

Напомним, что с подобной рекомендацией властям Башкортостана — присвоить Куштау статус памятника природы, а также включить его в границы проектируемого геопарка Торатау – выступил в начале августа Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России. Министерству природных ресурсов и экологии России СПЧ рекомендовал “рассмотреть возможность создания национального парка “Башкирские шиханы”, включающего шиханы Куш-Тау, Тора-Тау и Юрак-Тау”.

Напомним также, что минприроды России еще в мае нынешнего года сообщило башкирским активистам, что оно “высоко оценивает природоохранный, ландшафтный и рекреационный потенциал уникального природного объекта шихана Куштау”, считает целесообразным создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения на территории, на которой расположена Куштау, и направило соответствующий запрос врио главы республики Радию Хабирову с просьбой предоставить позицию по этому вопросу. В ноябре министерство дополнительно сообщило активистам, что ходатайства правительства республики о создании ООПТ федерального значения на территории Куштау до сих пор не поступало.

Идель.Реалии
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  • 1 | 18.11.2019, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власти решили уничтожить Куштау.

Не уничтожить, а переработать и сделать продукт, нужный людям. Понятно, что большую часть прибыли положат себе в карман владельцы Башкирской химии, но при капитализме по другому не бывает.
Социализм с человеческим лицом не нравился, коммунисты надоели, получите мурло дикого капитализма и не бздите теперь.



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  • 2 | 18.11.2019, 08:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Странные оппики эти наваляшки.Не замечают как ущемляют в республике татар.Как поддержать инициативы муртазелов,они бегут не оглядываясь.



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  • 3 | 18.11.2019, 08:30 | Автор: Не зарегистрирован
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В петиции, адресованной главе Башкортоста....
==============================
Радию идти на попятную,-смерти подобно!
Бабки за "принятие решения" по шиханам наверняка уже получены и выведенны в оффшор.Так что он упрется, как осел и будет стоять на соем.



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  • 4 | 18.11.2019, 08:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
“рассмотреть возможность создания национального парка “Башкирские шиханы”

--------------------

Спят шиханы тёмные,
Солнцем опалённые.
И туманы белые
Ходят чередой.

Через рощи шумные
И поля зелёные
Вышел в степь уфимскую
Парень молодой.



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  • 5 | 18.11.2019, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 18.11.2019, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован
Власти решили уничтожить Куштау.
Не уничтожить, а переработать и сделать продукт, нужный людям. Понятно, что большую часть прибыли положат себе в карман владельцы Башкирской химии, но

при капитализме по другому не бывает.
Социализм с человеческим лицом не нравился, коммунисты надоели, получите мурло дикого капитализма и не бздите теперь.
====
Это обман! Поводов для сравнения предостаточно. Ярчайший пример послевоенная Германия частично снесённая с лица земли, нашей страной удушаемая очень быстро поднялась не "колен", а поднялась из полной разрухи и обеспечивает достойное существование своему народу, правда зачем то ещё дезертиров под видом беженцев принимает и ежемесячными подачками в 900 евро обеспечивает.
Кстати всю "деятельную" часть своей жизни этот Путин провёл в Германии, но ничему там не научился, это явление, политкорректно именуют: "необучаемый"! Можно было бы пожалеть его, если это так плохо, вплоть до ускоренного отмирания, не отражалось на судьбе всей страны.



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  • 6 | 18.11.2019, 09:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
1 | 18.11.2019, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован

Власти решили уничтожить Куштау.

Не уничтожить, а переработать и сделать продукт, нужный людям. Понятно, что большую часть прибыли положат себе в карман владельцы Башкирской химии, но при капитализме по другому не бывает.
Социализм с человеческим лицом не нравился, коммунисты надоели, получите мурло дикого капитализма и не бздите теперь.
_____________________________________

Да что ты говоришь?! А САМУЮ большую из четырех шихан - ШАХТАУ - не при коммунистах в 50-е годы начали срывать и по сию пору?
И, как я слышала, протестовавшие местные башкиры были репрессированы за попытку отстоять гору.

Совкодрочеры в своем глазу через бревна перелазят, чтобы разглядеть таковые в чужом.
И кроме того - у власти ваши же коммуняки-гэбня-по-горло-в-крови, которые НИКОГДА не считались ни с народом, ни с природными ресурсами - варварски подходя к добыче ископаемых.



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  • 7 | 18.11.2019, 09:50 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4719 | Рейтинг: -728,4
2 | 18.11.2019, 08:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Странные оппики эти наваляшки.Не замечают как ущемляют в республике татар.Как поддержать инициативы муртазелов,они бегут не оглядываясь.
----------------------------
Дело в том, что татарин Шакиров, ради героя СССР, погубил всю природу Башкирии, превратив ее всесоюзную помойку. Почему тогда татары молчали?



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  • 8 | 18.11.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ярчайший пример послевоенная Германия частично снесённая с лица земли, нашей страной удушаемая очень быстро поднялась не "колен", а поднялась из полной разрухи и обеспечивает достойное существование своему народу.....
_________________________________________________
Плохой пример. В Западную Германию после войны миллиарды были вбуханы США, под оккупацией которых Германия до сих пор и находится, восточная восстанавливалась с нашей помощью.



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3

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  • 9 | 18.11.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да что ты говоришь?! А САМУЮ большую из четырех шихан - ШАХТАУ - не при коммунистах в 50-е годы начали срывать и по сию пору?
И, как я слышала, протестовавшие местные башкиры были репрессированы за попытку отстоять гору.
____________________________________________
Список огласи. Сколько репрессировали, миллиарды? Потом окажется что один за воровство присел, другой за износ, третий пырнул кого то по пьяне. А потом вдруг раз, и благородными борцунами оказались. Не строили бы при коммунистах, давно бы твоих предков представители развитых демократий утилизировали, как они со всеми туземцами поступали, и не писала бы ты на этом сайте. 30 лет труп великой страны построенной при Сталине поедаете, все доесть не можете и желчью истекаете.



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  • 10 | 18.11.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Здесь не обойтись без тяжёлой артиллерии, необходимо вытреб

овать товарища Грету в Уфу. Сейчас она плывёт по Антлантике в Испанию на катамаране. Для этой операции необходимо задействовать Боширова и Петрова. Тем более Сталин предвидел этот момент и построил Волго-Донской канал.



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  • 11 | 18.11.2019, 10:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
9 | 18.11.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован

Это лучше ты расскажи - сколько миллионов вышло в 1991 году на защиту сралинского совка?! Ну или тысяч? НИ ОДНОГО!!!!

ВОТ РОВНО НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫШЕЛ ЗАЩИЩАТЬ ТВОЙ СРАНЫЙ СОВОК!

По магазинам бегали в поисках жратвы по талонам и без.



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  • 12 | 18.11.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 18.11.2019, 10:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66312 | Рейтинг: +12170,2

9 | 18.11.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован

Это лучше ты расскажи - сколько миллионов вышло в 1991 году на защиту сралинского совка?! Ну или тысяч? НИ ОДНОГО!!!!

ВОТ РОВНО НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫШЕЛ ЗАЩИЩАТЬ ТВОЙ СРАНЫЙ СОВОК!

По магазинам бегали в поисках жратвы по талонам и без.
_________________________________________________
От кого защищать? Если ты еще не до конца впала в маразм, то должна помнить что был проведен референдум. Где большинство граждан высказалось за сохранение СССР. Но вопреки результатам народ был обманут тварями у власти, которые благополучно сдали страну западным партнерам и внутреннему ворью. Так что капслок можешь не тыкать по поводу и без.



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  • 13 | 18.11.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 18.11.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Здесь не обойтись без тяжёлой артиллерии, необходимо вытреб

овать товарища Грету в Уфу. Сейчас она плывёт по Антлантике в Испанию на катамаране. Для этой операции необходимо задействовать Боширова и Петрова. Тем более Сталин предвидел этот момент и построил Волго-Донской канал.
__________________________________________________-
Ледоруб ей в сраку



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  • # 14 | 18.11.2019, 10:21 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38693 | Рейтинг: +5368,1

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  • 15 | 18.11.2019, 10:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
Но вопреки результатам народ был обманут тварями у власти
_____________________________
И да-да-да - МОЛЧА проглотил)))))))))))
И даже с остервенением стал гнать из своих нью-суверенных стран - всех не титульных, отжимая у них квартиры, нажитое имущество, убивая, грабя, насилуя - самый гуманный в мире совеццкий народ



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  • 16 | 18.11.2019, 10:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66330 | Рейтинг: +12169,4
# 14 | 18.11.2019, 10:21 | Автор: юнг
______________________________
Началось в колхозе утро - понеслась езда по кочкам...

В Б-стане все еще ощущается дефицит лекарств для психически больных по программе ДЛО...



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  • 17 | 18.11.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 18.11.2019, 10:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66312 | Рейтинг: +12170,1
9 | 18.11.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован

Это лучше ты расскажи - сколько миллионов вышло в 1991 году на защиту сралинского совка?! Ну или тысяч? НИ ОДНОГО!!!!

ВОТ РОВНО НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ВЫШЕЛ ЗАЩИЩАТЬ ТВОЙ СРАНЫЙ СОВОК!

По магазинам бегали в поисках жратвы по талонам и без.

Лена ! Кощунствуешь ! Всё тебе обратно в рот, если не ебть.



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  • 18 | 18.11.2019, 10:34 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3915 | Рейтинг: -314,1
Спят шиханы тёмные,
Солнцем опалённые.
И туманы белые
Ходят чередой.

Через рощи шумные
И поля зелёные
Вышел в степь уфимскую
Парень молодой.
_____________
Темная ночь
Только не спит барсук
Он свои яйца повесил на сук
И ждёт лису.



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  • # 19 | 18.11.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 20 | 18.11.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Социализм с человеческим лицом не нравился, коммунисты надоели, получите мурло дикого капитализма и не бздите теперь.
====
Это обман! Поводов для сравнения предостаточно. Ярчайший пример послевоенная Германия частично снесённая с лица земли, нашей страной удушаемая очень быстро поднялась не "колен", а поднялась из полной разрухи и обеспечивает достойное существование своему народу

---------------------

Значит, Германия, "нашей страной удушаемая"? Знаешь ли ты, что Сталин
не стал предъявлять финансовый счёт Германии за порушенные города,
полагая, что ей самой нелегко? Пожалел. Евреи, вон, до сих пор стригут купоны. Но мы не евреи.

Про "План Маршалла" тебе уже ответили: суверенитет в обмен на сытую жизнь.



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