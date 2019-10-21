Уфимский штаб Навального потребовал присвоить Куштау статус природного памятника

В петиции, адресованной главе Башкортостана Радию Хабирову, подписавшие ее граждане требуют присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории в республике и “включить все три шихана — Куштау, Юрактау и Торатау в государственный проект национального парка “Башкирские Шиханы”.
В документе указывается, что “информационный материал шиханов до сих пор не изучен до конца”, а, “уничтожение такого объекта, как гора Куштау, ликвидирует саму возможность научных изысканий и лишает науку новых данных, которые могут быть получены по такому эталонному объекту”.
Автор петиции также отмечает, что Стерлитамакские шиханы имеют большое эстетическое значение и стоят в одном ряду с такими известными памятниками мирового значения как гора Улуру в Австралии, долина гор-монументов в Техасе (США), каменные столбы – останцы выветривания на плато Маньпупунер (Республика Коми), Ленские столбы (Республика Саха-Якутия), каменные столбы (Красноярск).
Напоминая, что башкирские шиханы включены в список объектов геологического наследия всемирного значения как “Геологические разрезы” (GEOSITES) под эгидой Европейской ассоциации по охране геологического наследия ProGEO, активистка также пишет, что “в современной мировой практике не встречается случаев уничтожения уникальных геологических объектов в целях утилитарного использования — наоборот, их всячески оберегают, исследуют и делают привлекательными для геотуризма”.
Одновременно с петицией Лилия Чанышева разместила в соцсетях видеообращение, в котором призвала сочувствующих подписать документ.
— Власти решили уничтожить Куштау. Они запрещают митинги и игнорируют наши требования в защиту горы на пикетах и флеш-мобах. Я создала эту петицию, и если мы наберем 10 тысяч голосов, Радий Хабиров будет обязан на нее публично отреагировать. Решайте, на чьей вы стороне – олигархов, которые хотят уничтожить наши горы и которые даже не живут в России, или на стороне порядочных граждан, которые ценят природное наследие нашей республики.
Напомним, что с подобной рекомендацией властям Башкортостана — присвоить Куштау статус памятника природы, а также включить его в границы проектируемого геопарка Торатау – выступил в начале августа Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России. Министерству природных ресурсов и экологии России СПЧ рекомендовал “рассмотреть возможность создания национального парка “Башкирские шиханы”, включающего шиханы Куш-Тау, Тора-Тау и Юрак-Тау”.
Напомним также, что минприроды России еще в мае нынешнего года сообщило башкирским активистам, что оно “высоко оценивает природоохранный, ландшафтный и рекреационный потенциал уникального природного объекта шихана Куштау”, считает целесообразным создание особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения на территории, на которой расположена Куштау, и направило соответствующий запрос врио главы республики Радию Хабирову с просьбой предоставить позицию по этому вопросу. В ноябре министерство дополнительно сообщило активистам, что ходатайства правительства республики о создании ООПТ федерального значения на территории Куштау до сих пор не поступало.
Идель.Реалии
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Уфимский штаб Навального потребовал присвоить Куштау статус природного памятника
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