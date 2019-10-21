Правильное решение. Хабиров: В республике не будет дискриминации

Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, что люди, живущие по соседству, не понимают «прописных истин». Одна их этих истин, по словам Хабирова в том, что люди, которые болеют, ничем не хуже здоровых и обладают теми же правами.Напомним, на прошлой неделе жительница Уфы Алина Хакимова обратилась к республиканским властям с просьбой пересмотреть место для строительства первого в Уфе детского хосписа. По словам девушки, «вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам. Так же как и постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей».Она отметила, что хоспис будет лучше расположить рядом с лечебными учреждениями и рядом с парком. По информации «Независимой уральской газеты», часть жителей ЖК «Цветы Башкирии» поддержали Алину.Радий Хабиров приложил к посту фото проекта детского хосписа и отметил, что «Башкирия — не Спарта и не Германия времен фашизма», имея в виду, что в республике не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по любому другому признаку. Авторам подобных заявлений руководитель региона предложил «сходить в мечеть, храм или синагогу и подумать о своем нравственном облике».Напомним, в июле этого года Радий Хабиров заявил о том, что в Уфе появится детский хоспис. Позднее вице-премьер правительства Ленара Иванова уточнила, что хоспис начнут строить в 2020 году в районе ЖК «Цветы Башкирии», недалеко от торгового центра «Мега».