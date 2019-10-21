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Правильное решение. Хабиров: В республике не будет дискриминации

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Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, что люди, живущие по соседству, не понимают «прописных истин». Одна их этих истин, по словам Хабирова в том, что люди, которые болеют, ничем не хуже здоровых и обладают теми же правами.

Правильное решение. Хабиров: В республике не будет дискриминации


Напомним, на прошлой неделе жительница Уфы Алина Хакимова обратилась к республиканским властям с просьбой пересмотреть место для строительства первого в Уфе детского хосписа. По словам девушки, «вид умирающих детей будет негативно сказываться на психологическом здоровье беременных женщин и молодых мам. Так же как и постоянное наблюдение за веселыми здоровыми детьми будет ранить в самое сердце родителей умирающих детей».

Она отметила, что хоспис будет лучше расположить рядом с лечебными учреждениями и рядом с парком. По информации «Независимой уральской газеты», часть жителей ЖК «Цветы Башкирии» поддержали Алину.

Радий Хабиров приложил к посту фото проекта детского хосписа и отметил, что «Башкирия — не Спарта и не Германия времен фашизма», имея в виду, что в республике не будет дискриминации ни по состоянию здоровья, ни по любому другому признаку. Авторам подобных заявлений руководитель региона предложил «сходить в мечеть, храм или синагогу и подумать о своем нравственном облике».

Напомним, в июле этого года Радий Хабиров заявил о том, что в Уфе появится детский хоспис. Позднее вице-премьер правительства Ленара Иванова уточнила, что хоспис начнут строить в 2020 году в районе ЖК «Цветы Башкирии», недалеко от торгового центра «Мега».

Эхо Москвы
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  • 1 | 19.11.2019, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: В республике не будет дискриминации
===============================
А насильственное изучение БЯцкого языка, это не дискриминация?!!



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  • 2 | 19.11.2019, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.11.2019, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: В республике не будет дискриминации
===============================
А насильственное изучение БЯцкого языка, это не дискриминация?!!

-----------------------

Он имеет ввиду, что больных не будут сбрасывать со скалы, как в Спарте.

А ты, значится, язык не любишь? Ну да. "Какая гадость этот ваш заливной..."



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  • 3 | 19.11.2019, 08:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 19.11.2019, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.11.2019, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: В республике не будет дискриминации
===============================
А насильственное изучение БЯцкого языка, это не дискриминация?!!
-----------------------
Он имеет ввиду, что больных не будут сбрасывать со скалы, как в Спарте.
А ты, значится, язык не любишь? Ну да. "Какая гадость этот ваш заливной..."
=================================
Ну почему же не люблю, оченно даже люблю, особенно говяжий язык на гриле "Грютан", а вот насчет башкирского, врать не буду,- не пробовал....



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  • 4 | 19.11.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хоспис это то заведение ,от которого никто не застрахован. Не желаю такой болезни НИКОМУ А за горожан стыдно,неужели у нас столько злых и черствых?



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  • 5 | 19.11.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Происхождение слова.

Слово «хоспис» пришло в английский язык из старофранцузского («hospice»). Там оно, в свою очередь, образовалось от латинских слов hospes и hospitium («гостеприимство»).

--------------------------

Интересно. Отсюда мостик: госпиталь (хоспи-таль). Не?



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  • 6 | 19.11.2019, 10:46 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66337 | Рейтинг: +12166,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Никто и не сомневался, что СРАдий не будет прислушиваться к доводам народа - и основное там не то, что жителям неприятно соседство, а и то, что
- нужно ли постояльцам хосписа это соседство?
- почему в ебенях? Черниковцам нужно будет добираться до него по полтора часа туда и столько же обратно.

В Казани хоспис расположен на краю парка Урицкого - в самом центре, практически - примерно 8 остановок от Казанского кремля. А наших отправляют в уфимское замкадье.

ЗЫ. Так же насрут и на мнение уфимцев по поводу тюрьмы для дельфинов.
75 тысяч подписей против - это для СРАдия вообще не протест... как для пуйла миллион и больше. Ничего не делают они ДЛЯ народа, ВСЁ только для себя.



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  • 7 | 19.11.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну не знаю.
Мне запомнились слова башкирского врача о необходимости прерывания беременности с явной патологией плода.
Ребенок - инвалид - это не только неполноценная семья, это серьезная нагрузка на врачей и на республиканский бюджет.
Хотелки пьяных родителей дорого обходится башкирскому обществу, вынужденного содержать и инвалида и его не приспособленных к труду родственников.
А разумного башкирского врача заплевали прозападные куханутые, обвинив чуть ли не геноциде башкир.



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  • 8 | 19.11.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Для хосписа есть прекрасное место возле ВДНХ, рядом с закрытым посёлком! Прекрасный чистый (для Уфы) воздух, замечательные виды на Зауфимье, транспортная доступность, рядом РДКБ! Все условия! Надо там строить! А тем, кто не хочет там строить, надо «сходить в мечеть, храм или синагогу и подумать о своем нравственном облике». Очень Опытный



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  • 9 | 19.11.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 19.11.2019, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован

Хабиров: В республике не будет дискриминации
=======
А насильственное изучение БЯцкого языка, это не дискриминация?!!
=======
вы чем кичитесь, почему вы позорите нас, нормальных русских людей?!
...Мой приятел ь с десяток лет назад в Германии задел а/машинку, выскакивает немка, он ей объясняет типа: Извините,..возмещу,.. - 0на: Вы кто? - 0н, - Русский,.. та зватает телефон и полиции сообщает что русская мафия. Подъехала полиция, распросила, поулыбалась...и уехала...

Мне за державу обидно!
вам же Элиза подсказала: Народ, который остался сегодня без чести, завтра останется без хлеба.“
вам не позорно что вами 20 лет правит сын уборщицы!!! Бандит из Тамбовской 0ПГ !

Второй язык со всех сторон полезен и даже, кстати, это и мозг человека развивает, т.е.и жизнь продлевает, прислушайтесь к русскому профессору Савельеву, а не гопникам питерской подворотни!



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  • 10 | 19.11.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кхе!
Скандинавы, турки и китайцы в Спарте что- ли живут.
Щвейцария- что, тоже Спарта?



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  • 11 | 19.11.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8-му да вы абсолютно правы.
довести до хабирова на его "Инстаграмм"



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  • 12 | 19.11.2019, 13:30 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 30995 | Рейтинг: -711,8
Ну почему же не люблю, оченно даже люблю, особенно говяжий язык на гриле "Грютан", а вот насчет башкирского, врать не буду,- не пробовал....
Статистика голосования
19.11.2019, 09:06юнг
--------------------------
типичный уфимский йумор. Продолжи, юнга - обожаю смачный русский язык. язык проглотишь

Между прочим хохлы вас обошли. По-хохояцки язык как средство коммуникации будет "мова". Язык как анатомическое понятие - будет "язик".

Тут уже мову на гриле не подашь.
Хотя в старые добрые времена вполне можно было, урезанные языки - что делали с ампутированными органами?



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  • 13 | 19.11.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.11.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........Второй язык со всех сторон полезен и даже, кстати, это и мозг человека развивает
==================
И второй и третий и сто пятый языки полезны, только надо дать Родителям и их Детям выбирать какой язык учить, а не навязывать нахрен, никаму не нужный БЯцкий язык, даже самим башкирам!
Умник МЛЯТЬ!!!!



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  • 14 | 19.11.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спарта?
С приездом Х2 во дворе перестали заливать хоккейную коробку.
Ответ коммунальных чиновников прост, как жизнь в башкирской глубинке.
Кому надо, тот пусть и заливает.
Правда , Путин говорит о содействии, но когда в стране башкир чиновники слушали Кремль?
Хабировская Башкирия точно не Спарта, где здоровье людей оценилось не количеством потраченных бюджетных денег, а реальной продолжительностью продуктивной жизни.



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  • 15 | 19.11.2019, 14:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66337 | Рейтинг: +12166,1
Главе уфимского штаба Навального не дали выступить на публичных слушаниях по бюджету

Общественные слушания по бюджету Башкирии на 2020 год сегодня прошли со скандалом. Модератор слушаний — депутат Курултая Рида Субханкулова — не дала возможности выступить уфимскому координатору штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой, которая заранее записалась на выступление. Когда госпожа Чанышева вышла к трибуне, где был установлен микрофон, микрофон ей отключили, а Рида Субханкулова попросила охрану вывести докладчицу. Не смогли выступить и другие активисты штаба, которые записались для выступления: их не пустили в зал под предлогом отсутствия свободных мест и отправили слушать проект бюджета на балкон. По словам активистки Ольги Комлевой, на балконе были установлены микрофоны. «Но к концу слушаний стало понятно, что слова нам не дадут. Мы спустились на первый этаж, чтобы попросить слова непосредственно в зале заседаний, но сначала сотрудники охранного агентства «Центурион», а затем сотрудник полиции нас туда не пустили, без объяснения причин»,— рассказала Ольга Комлева
__________________________________
Значит есть, что скрывать от общественности и горожан. Это явка с повинной - фактически.



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  • 16 | 19.11.2019, 14:06 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66337 | Рейтинг: +12166,1
И да - установка СРАдия - недопущать! Ворюги не терпят никаких возражений и аналитики в своих планах по ограблению населения.

Черепаха - поставь минус)))))

Какая же ты фанатичная ДУРА со всех больших букв.



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  • 17 | 19.11.2019, 14:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66337 | Рейтинг: +12166,1
Ольга Комлева
2 ч. ·
Сижу на слушаниях по Бюджету РБ. Я записалась заранее, но вопросы мне задать не дали. Наверное и выступить не дадут.

Если бюджет сам себе противоречит, и то, что опубликовали ранее не соответствует тому, что озвучивают сейчас министры, он может считаться законным? Думаю что нет.

Мне не дали задать вопросы:

1. Было озвучено 3 цифры бюджета Здравоохранения - 91 млрд. Еще 48 млрд-зам. министра сказала, а в бюджете для граждан 27.7 млрд.указано.
Блин это же совсем разные цифры.
Если минфин не может даже цифры бюджета назвать?!

2. То же самое по образованию. Опубликовали 52.4млрд. в 2020 году, выходит на трибуну министр и говорит, что 49.2 млрд. Так 52 или 49 млрд.

Так бюджет сбаланстрован или нет?
Почему цифры разных министров отличаются? Если минфин не может даже бюджет для граждан предоставить, как о бюджетной политике вообще говорить.

Количество новых мест в садиках- опубликованы 3 разные цифры- нам минфин на стр 5 бюджета говорит, что ведет 245 новых мест в садиках, на другой странице бюджета говорит, что 6200 мест введет, выходит министр и заявяет, что 15361 мест. Ааа и это министры?!

И еще вопросы:
1.Почему Хабиров нам обходится дороже на 20-30 млн. в год.
2. Почему сокращаются расходы на медицину, зато на поддержку башкирского языка и поддержку единства нации деньги нашли.
Против Башкирского ничего не имею, но не считаю, что деньги ему нужны больше чем медикам и школам.

Зато ведущие позволили задать вопрос девушке. Вопрос такого плана: Какие практики межбюджетного бюджетирования применяются?

Так вот: может ли быть принят бюджет, если в нем столько противоречий и бюджет, выложенный для публичного обозрения и озвученный на слушаниях отличаются.

Я думаю, что нет. Должны быть проведены новые слушания после устранения недостатков бюджета.Иначе бюджет нелегитимный. Министр финансов должна быть уволена раз не может три цифры свести даже.



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  • 18 | 19.11.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вы чем кичитесь, почему вы позорите нас, нормальных русских людей?!
...Мой приятел ь с десяток лет назад в Германии задел а/машинку, выскакивает немка, он ей объясняет типа: Извините,..возмещу,.. - 0на: Вы кто? - 0н, - Русский,.. та зватает телефон и полиции сообщает что русская мафия. Подъехала полиция, распросила, поулыбалась...и уехала...

Мне за державу обидно!
вам же Элиза подсказала: Народ, который остался сегодня без чести, завтра останется без хлеба.“
вам не позорно что вами 20 лет правит сын уборщицы!!! Бандит из Тамбовской 0ПГ !

Второй язык со всех сторон полезен и даже, кстати, это и мозг человека развивает, т.е.и жизнь продлевает, прислушайтесь к русскому профессору Савельеву, а не гопникам питерской подворотни
__________________________________________________________
Ничег себе ты словами обосрался. А по теме учи ка бяку сам и вГерманию езжай там покурлыкай.



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  • 19 | 19.11.2019, 15:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 19.11.2019, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8-му да вы абсолютно правы.
довести до хабирова на его "Инстаграмм"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Доведите, пожалуйста! У меня нет ста граммов, у меня только пол-литра! Очень Опытный



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  • 20 | 19.11.2019, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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А что Кацуева?
Как она отнеслась к хабировским чтениям бюджета?
Бл, видимо рахимовщина берет реванш?
Ничего не делали для развития Башкири и не будут делвть.
Денег нет, а в грязном по уши Белорецке чиновники с помощью магнитогорцев свою трибуну , с которой они призывают народ к светдому будущему начали переделывать в очередной раз.
Якобы разрешил лично то ли Рахимоа то ли Хабиров.
При этом жилой дом барачного типа прямо напротив Белорецкой администрации 8 год сдать в эксплуатацию не могут.



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