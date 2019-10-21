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Распил на жалких курятниках от единороссов

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Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, Контрольное управление провело проверку после сообщений в СМИ, и выяснило, что в селе Акъяр Хайбуллинского района построили некачественную и завышенную по стоимости остановку.

Распил на жалких курятниках от единороссов


Хабиров рассказал, что всего для села заказали 10 остановок на общую сумму в 958,6 тысяч рублей. Стоимость каждого павильона составила 95,8 тысяч рублей. Однако, позже выяснилось, что подрядчик работал с нарушением. Так, вместо цветного поликарбоната использовали прозрачный, в смете завысили стоимость профнастила, стоимость скамейки по смете оказалась почти в два раза выше реальной, а также была уменьшена толщина щебеночной площадки.

Хабиров попросил руководителя своей администрации Александра Сидякина разобраться в этой ситуации и «внести предложение: кто виноват и что делать».

Напомним, в сентябре в Туймазинском районе Башкирии торжественно открыли остановку из профнастила за 99 тысяч рублей. На сайте районной администрации были опубликованы фотографии с открытия — павильон тогда украсили воздушными шарами, пригласили детей, а перерезать красную ленту доверили местной старосте и ее внуку. Сообщалось, что сооружение из профнастила в цветах российского флага построено благодаря проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия». Позже новость про остановку была удалена с сайта администрации из-за негативных комментариев.

Эхо Москвы
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  • 1 | 19.11.2019, 07:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Доброе утро, товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику. Урок проводит
преподаватель Гордеев, у рояля - пианист Родионов. Встаньте прямо...



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  • 2 | 19.11.2019, 07:59 | Автор: Не зарегистрирован
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В Крыму начали реставрацию советских остановочных павильонов, отделанных в 50-е годы мозаичными панно с использованием смальты
(это камушки, как бы светящиеся изнутри). Остановки эти - настоящие произведения искусства, не повторяющие друг друга. Несомненно, они будут объектами для паломничества туристов. Соцреализм на морскую тему.

Вот бы что-то подобное возводили и здесь. Но на дворе другая власть.



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  • 3 | 19.11.2019, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
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В Шиес в 4 утра введена Росгвардия. В соседнем п. Урдома — военное положение. Дороги перекрыты. Отключена связь, интернет, электричество. Говорите, не война?



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  • 4 | 19.11.2019, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
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"Отключена связь, интернет, электричество."

--------------

Надо было занимать. Это ж классика: почта, телеграф, телефон!
Но... Как сказал один писатель, ")(уле с тупыми разговаривать."



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  • 5 | 19.11.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров рассказал, что всего для села заказали 10 остановок на общую сумму в 958,6 тысяч рублей. Стоимость каждого павильона составила 95,8 тысяч рублей. Однако, позже выяснилось, что подрядчик работал с нарушением. Так, вместо цветного поликарбоната использовали прозрачный, в смете завысили стоимость профнастила, стоимость скамейки по смете оказалась почти в два раза выше реальной, а также была уменьшена толщина щебеночной площадки.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Таки это верхушка айсберга. Откуда крутые тачки и особняки? Откуда у дармоеда каца импортное пойло? Если по россеи потрясти таких, то зарплаты, пенсии взмоют вверх, и денег для народа будет девать некуда.



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  • 6 | 19.11.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня праздник "Бога войны", артиллерии и ракетных войск. С праздником ракетчики.



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  • 7 | 19.11.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин вон плачеться, что воруют и воруют сотнями миллионов.



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  • 8 | 19.11.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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В советское время трест кпд по заказу башавтотранса в массовом порядке делал антивандальные остановки трех видов ОТ из панелей и плит.
Цена, если мне не изменяет память, была 860 руб.
На монтаж остановки, после оформления дорожниками подьездного кармана, краном и сварщиком с саком уходило 3,5 часа рабочего времени.
Красили и ухаживали за остановками местные ДРСУ.
Сегодня индустриальное развитие региона опустилось на аульный уровень.



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  • 9 | 19.11.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 19.11.2019, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Шиес в 4 утра введена Росгвардия. В соседнем п. Урдома — военное положение. Дороги перекрыты. Отключена связь, интернет, электричество. Говорите, не война?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__Статья 4. Введение военного положения


1. Военное положение на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях вводится указом Президента Российской Федерации.
Президент Российской Федерации незамедлительно сообщает о введении военного положения Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума).
2. В указе Президента Российской Федерации о введении военного положения должны быть определены:
обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения;
дата и время, с которых начинает действовать военное положение;
границы территории, на которой вводится военное положение.
3. Указ Президента Российской Федерации о введении военного положения подлежит незамедлительному обнародованию по каналам радио и телевидения, а также незамедлительному официальному опубликованию.
4. Указ Президента Российской Федерации о введении военного положения незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации.
5. Вопрос об утверждении указа Президента Российской Федерации о введении военного положения должен быть рассмотрен Советом Федерации в течение 48 часов с момента получения этого указа.
В случае, если в силу чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств заседание Совета Федерации не может быть проведено в установленное время, такой вопрос может быть рассмотрен позднее срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
6. Решение об утверждении указа Президента Российской Федерации о введении военного положения принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и оформляется соответствующим постановлением.
В случае, если указ Президента Российской Федерации о введении военного положения Совет Федерации не утвердил, такое решение оформляется постановлением Совета Федерации.
7. Указ Президента Российской Федерации о введении военного положения, не утвержденный Советом Федерации, прекращает действие со следующего дня после дня принятия такого решения, о чем население Российской Федерации или соответствующих ее отдельных местностей оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положения.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Военное положение? Прямо с соблюдением Конституции РФ? Может это Вам со страху и злобы так показалось? А электричество точно отключили? Как же там отопление, водопровод и канализация работают? Очень Опытный



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  • 10 | 19.11.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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6- му.
И тебя, камрад!
Бывший КНП мулинской АБ.



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  • 11 | 19.11.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 19.11.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован

Путин вон плачеться, что воруют и воруют сотнями миллионов.
====
а откель у него $450 млрд.?! (видимо осуществил мечту своей молодости "таксовать" - "тпру старушка древняя, встать Маруська в стороне...")



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  • 12 | 19.11.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 19.11.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня праздник "Бога войны", артиллерии и ракетных войск. С праздником ракетчики.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Спасибо! Всех служащих и служивших "Богу войны" с праздником! Очень Опытный



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  • 13 | 19.11.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Хабиров попросил руководителя своей администрации Александра Сидякина разобраться в этой ситуации и «внести предложение: кто виноват и что делать».
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Что там разбираться-то? Где посадки? Очень Опытный



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  • 14 | 19.11.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 19.11.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________

__ Военное положение? Прямо с соблюдением Конституции РФ? Может это Вам со страху и злобы так показалось? А электричество точно отключили? Как же там отопление, водопровод и канализация работают? Очень Опытный
================================================
Опытный, а в чём очень, с вазелином или языком?



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  • 15 | 19.11.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 19.11.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 19.11.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сегодня праздник "Бога войны", артиллерии и ракетных войск. С праздником ракетчики.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Спасибо! Всех служащих и служивших "Богу войны" с праздником! Очень Опытный

=============

"Трубка 15, прицел 120!.. Батарея, огонь!.. Бац-бац... и мимо."



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  • 16 | 19.11.2019, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 19.11.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован

Хабиров попросил руководителя своей администрации Александра Сидякина разобраться в этой ситуации и «внести предложение: кто виноват и что делать».
________ Что там разбираться-то? Где посадки? Очень Опытный
=======
вы, как то, поосторожне, неча задевать основы государственного, то бишь, путинского строя!

Вам же ставили оценку в два нуля, - угомонитесь, это несправимо!



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  • 17 | 19.11.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 19.11.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 19.11.2019, 08:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Шиес в 4 утра введена Росгвардия. В соседнем п. Урдома — военное положение. Дороги перекрыты. Отключена связь, интернет, электричество. Говорите, не война?
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__Статья 4. Введение военного положения


1. Военное положение на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях вводится указом Президента Российской Федерации.
Президент Российской Федерации незамедлительно сообщает о введении военного положения Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации) и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума).
2. В указе Президента Российской Федерации о введении военного положения должны быть определены:
обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения;.....

====
как голосовали так и будете определять бытиё!!!



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  • 18 | 19.11.2019, 13:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Таки это верхушка айсберга. Откуда крутые тачки и особняки? Откуда у дармоеда каца импортное пойло? Если по россеи потрясти таких, то зарплаты, пенсии взмоют вверх, и денег для народа будет девать некуда.

Не трожьте святое!
Все это нажито непосильным трудом.
Денег для народа и сейчас хватает, но только он весь в кубышке, на черный день. Вот как народ начнет с голоду пухнуть, вот тогда и кубышку откупорят. А сейчас халык пухнет об обжорства.



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  • 19 | 19.11.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 19.11.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В советское время трест кпд по заказу башавтотранса в массовом порядке делал антивандальные остановки трех видов ОТ из панелей и плит.
Цена, если мне не изменяет память, была 860 руб.
На монтаж остановки, после оформления дорожниками подьездного кармана, краном и сварщиком с саком уходило 3,5 часа рабочего времени.
Красили и ухаживали за остановками местные ДРСУ.
Сегодня индустриальное развитие региона опустилось на аульный уровень.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Башавтотранс НИКОГДА не занимался остановками! Ими занимались дорожники и местная власть! Автовокзалы и автостанции были в подчинении Башавтотранса! Очень Опытный



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  • 20 | 19.11.2019, 14:10 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 19.11.2019, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 19.11.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
____________________________________________________________


__ Военное положение? Прямо с соблюдением Конституции РФ? Может это Вам со страху и злобы так показалось? А электричество точно отключили? Как же там отопление, водопровод и канализация работают? Очень Опытный
================================================
Опытный, а в чём очень, с вазелином или языком?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Почти во всём другом! Даже не сомневайся! Очень Опытный



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