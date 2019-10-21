Распил на жалких курятниках от единороссов

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, Контрольное управление провело проверку после сообщений в СМИ, и выяснило, что в селе Акъяр Хайбуллинского района построили некачественную и завышенную по стоимости остановку.Хабиров рассказал, что всего для села заказали 10 остановок на общую сумму в 958,6 тысяч рублей. Стоимость каждого павильона составила 95,8 тысяч рублей. Однако, позже выяснилось, что подрядчик работал с нарушением. Так, вместо цветного поликарбоната использовали прозрачный, в смете завысили стоимость профнастила, стоимость скамейки по смете оказалась почти в два раза выше реальной, а также была уменьшена толщина щебеночной площадки.Хабиров попросил руководителя своей администрации Александра Сидякина разобраться в этой ситуации и «внести предложение: кто виноват и что делать».Напомним, в сентябре в Туймазинском районе Башкирии торжественно открыли остановку из профнастила за 99 тысяч рублей. На сайте районной администрации были опубликованы фотографии с открытия — павильон тогда украсили воздушными шарами, пригласили детей, а перерезать красную ленту доверили местной старосте и ее внуку. Сообщалось, что сооружение из профнастила в цветах российского флага построено благодаря проекту «Реальные дела» партии «Единая Россия». Позже новость про остановку была удалена с сайта администрации из-за негативных комментариев.