«Это катастрофа!»: Педагог из Уфы рассказала в Москве о навязывании башкирского языка

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Откуда у ЕдРа этические н ...

Откуда у ЕдРа этические нормы? ================================= 13 ци ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтв ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
«Это катастрофа!»: ...

С похожим обращением выступила и представитель Татарстана. В конце минувшей ...
  19.11.2019   42860    181

Распил на жалких ...

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий ...
  19.11.2019   40037    21

Правильное решение. ...

Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, ...
  19.11.2019   18166    24

Матвей Ганапольский: ...

М. Ганапольский: Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для ...
  19.11.2019   14318    11

Кристина Абрамичева: ...

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не ...
  18.11.2019   19619    48

Последние публикации
«Это катастрофа!»: ...

С похожим обращением выступила и представитель Татарстана. В конце минувшей ...
  19.11.2019   35119    181

Распил на жалких ...

Об этом сегодня на совещании в правительстве сообщил глава региона Радий ...
  19.11.2019   40771    21

Правильное решение. ...

Об этом Радий Хабиров написал в facebook. Он отметил, что был удивлен, узнав, ...
  19.11.2019   36522    24

Матвей Ганапольский: ...

М. Ганапольский: Есть два персонажа в России, которые наиболее показательны для ...
  19.11.2019   33433    11

Кристина Абрамичева: ...

Кристина Абрамичева — член совета по правам человека при главе РБ. Давно не ...
  18.11.2019   25738    48

Уфимский штаб Навального ...

Координатор уфимского штаба Навального Лилия Чанышева опубликовала новую ...
  18.11.2019   28045    90

Страна в футляре ...

«Видеть и слышать, как лгут, и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь ...
  18.11.2019   19669    72

Рак души: Озверевший ...

Как сообщает «Независимая уральская газета», жительница ЖК «Цветы Башкирии» ...
  15.11.2019   28145    369

Казанский Кремль ответит ...

Официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала ...
  15.11.2019   28027    249

Мединский в ярости: ...

Владимир Мединский отнес Башкирию к отстающим в реализации нацпроекта ...
  15.11.2019   35302    87

Читаемое за месяц
Очередной путинский ...

Ночью 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края ...
  21.10.2019   32154    109

Мало нам совка ...

В Уфе за экстремистские высказывания судят человека, считающего себя депутатом ...
  21.10.2019   19547    61

Откуда у ЕдРа этические ...

Заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко накануне ...
  21.10.2019   29003    30

Мурзагулов принес ...

Вчера председатель Совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов записал ...
  21.10.2019   28797    23

Помянем. Путинский СПЧ ...

Что и требовалось доказать. Запах прав человека улетучивается из Совета по ...
  22.10.2019   37011    19

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (56)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


«Это катастрофа!»: Педагог из Уфы рассказала в Москве о навязывании башкирского языка

  • Опубликовано: mkset.ru | 19.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 40570 | Комментарии: 181
Оценили
0


С похожим обращением выступила и представитель Татарстана. В конце минувшей недели в Москве в Федеральном институте развития образования (ФИРО) прошел круглый стол с участием представителей российских регионов в рамках финала Всероссийского мастер-класса учителей родного языка. Своего рода сенсацией на нем стали выступления представителей Башкирии и Татарстана, поделившихся проблемами, связанными c изучением государственных языков в их регионе. Обе выступавшие рассказали о «добровольно-принудительном» характере преподавания соответствующих предметов в школе.

«Это катастрофа!»: Педагог из Уфы рассказала в Москве о навязывании башкирского языка


От Башкирии выступила учитель истории уфимской школы № 69 Лариса Удинцева. По ее словам, на протяжении пяти лет в отдельно взятой школе педагоги вместе с родителями упорно отстаивали права детей на свободный выбор (или невыбор) таких учебных предметов, как государственный башкирский язык и история, культура и литература Башкирии. В итоге в преддверие нынешнего учебного года более трети учеников смогли воспользоваться этим правом, несмотря на противостояние администрации школы (кстати, об этом конфликте Медиакорсеть писала).

— Министерство образования не хочет заниматься этой проблемой, в результате может получиться, что отторжение государственного языка вследствие навязывания данного учебного предмета в школе может перерасти в стадию агрессивного отношения к нему. Даже те, кто хотел бы изучать данный предмет, на фоне происходящих негативных процессов откажутся от своего намерения, — отметила Лариса Удинцева.

При этом она обратила внимание собравшихся на необходимость четко разграничивать изучение государственного и родного языков и изложила негласную позицию представителей власти — во что бы то ни стало обеспечить обязательное изучение в школах государственного башкирского языка.

— В случае отказа от этого предмета родителям учеников сообщают, что они в таком случае должны обязательно изучать предмет «История, культура и литература Башкирии», а по факту на этих уроках происходит изучение башкирского языка, — сообщила участникам круглого стола Лариса Удинцева.

По ее словам, переломить ситуацию непосредственно в ее школе помогло обращение к члену федерального Совета по правам человека.

— Я историк и могу оперировать историческими фактами. Известно, что монголо-татары во время нашествия на Русь грабили население, но ни в коем случае не уничтожали церковь и язык. Но почему же сегодня мы ведем себя хуже невежественных кочевников? — задала она вопрос. — Неужели власти не понимают, что таким образом, принуждая детей к изучению государственного башкирского языка и вызывая у них неприязнь к данному предмету, они вовсе не укрепляют межнациональное согласие, а, наоборот, раздувают огонь, из которого могут разгореться конфликты?..

По неподтвержденной официально информации, в мероприятии участвовали другие делегаты из Башкирии, которые попытались преподнести ситуацию с изучением национальных языков как вполне благополучную, однако после выступления Удинцевой, которая приехала на круглый стол по своей инициативе, это было уже бессмысленно.

Примечательно, что следом за ней выступила представительница Татарстана Татьяна Череватая, представившаяся мамой школьника и рассказавшая о таких же перегибах с изучением государственного татарского языка в своем регионе. По ее словам, ситуация порой доходила до того, что родителям учеников, отказывавшихся от изучения данного предмета, педагоги даже заявляли, чтобы они уезжали из региона.

Тему также поддержала директор Центра национальных проблем образования ФИРО Ольга Артеменко, которая отметила, что проблемы с изучением государственных национальных и родных языков, судя по печальному опыту Башкирии и Татарстана, возникают там, где ранее местные власти решили насильно добиваться их поголовного знания. Ее слова косвенно подтвердили представители других российских регионов, рассказавшие, что у них ничего подобного никогда не было. Только представитель Крыма призналась, что переживала подобное во времена, когда регион входил в состав Украины.

Будет ли для уфимской учительницы ее выступление в Москве иметь какие-либо последствия и встретит ли ее поступок поддержку у земляков, видимо, покажет время. Так или иначе, но в ее выступлении промелькнула фраза о том, что она ощущает на себе давление со стороны чиновников.

Примечательно, что материалы с круглого стола почти сразу были опубликованы в соцсетях в сообществе «Родительское собрание Татарстана», но в Башкирии эти материалы пока нигде в открытом доступе никто не разместил.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

МКС
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Далее »

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 1 | 19.11.2019, 07:44 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4727 | Рейтинг: -729,3
— Я историк и могу оперировать историческими фактами. Известно, что монголо-татары во время нашествия на Русь грабили население, но ни в коем случае не уничтожали церковь и язык. Но почему же сегодня мы ведем себя хуже невежественных кочевников? — задала она вопрос. — Неужели власти не понимают, что таким образом, принуждая детей к изучению государственного башкирского языка и вызывая у них неприязнь к данному предмету, они вовсе не укрепляют межнациональное согласие, а, наоборот, раздувают огонь, из которого могут разгореться конфликты?..
--------------------------------------
А когда русские завоевали, они что не насаждали свой язык местному населению? Многие народы на грани исчезновения,. многие народы потеряли свой язык. Что за якут с фамилией Иванов Иван Иванович? У них своих имен нет? то самое чукчи и другими малыми народами..



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 19.11.2019, 08:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за якут с фамилией Иванов Иван Иванович?

-----------------

Дык... Иван Иваныч Иванов с утра ходит без штанов.
А Иванов Иван Иваныч одевает штаны нА ночь.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 19.11.2019, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели власти не понимают, что таким образом, принуждая детей к изучению государственного башкирского языка и вызывая у них неприязнь к данному предмету, они вовсе не укрепляют межнациональное согласие, а, наоборот, раздувают огонь, из которого могут разгореться конфликты?..
====================================
Министра образования сраны башкир,за разжигание межнациональной розни под суд!
Радию,-приготовится!!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 19.11.2019, 08:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С монголами вообще интересный казус получился, государственным языком в империи оказался половецкий, то есть язык проигравшего народа. Потом сами половцы где-то растворились. Так что язык это ещё не гарант сохранения нации.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 19.11.2019, 08:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После того, как сел на кресло ВРИО Башлыка РБ Хабиров заявил: к националистам и расизму я буду просто беспощаден. Потом: надо перестать изучать насильно башкирский.
Теперь становится понятным смысл его высказываний. Он будет беспощаден к татарским, русским националистам, а башкирских будет поощрять. И насчет башязыка. Он сделает все, чтобы люди добровольно и повально кинулись изучать древний башкирский язык. Чтоб не было вариантов.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 19.11.2019, 08:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Падонки, какие же вы падонки!
Вы живете на земле великих батырастов и даже не хотите выучить два слова "мин хини хуям" на языке самого СЮ.
Это ж до какой степени надо ненавидеть титульную нацию, это ж до какого плинтуса нужно опуститься, чтобы отвергать великий и могучий бяцкий язык!
Тьфу на вас!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 19.11.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще проблему в конце 90-ых создала клика муртазы( Рахимов,Габитов,Аюпов,Зуфар Еникеев).Они должны нести ответственность за мучения детей,в том числе-персональную.Эти орденоносцы сегодня получают огромные пенсии,из себя строят уважаемых людей. Украл фонд должен платить компенсацию детям которые в свое время пострадали от этих шайтанов.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 19.11.2019, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему могущий батыр-реинкарнация Салавата муртаза рахимов не защищает свое детище? Кишка тонка? Почему молчат его куштаны?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 19.11.2019, 09:08 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 625 | Рейтинг: +194,3
"Я историк и могу оперировать историческими фактами. Известно, что монголо-татары во время нашествия на Русь грабили население, но ни в коем случае не уничтожали церковь и язык".
----------------
Скажи, пожалуйста, историк – во время нашествия (нападения) кто не грабил? Интересно ведь другое – какие порядки сложились после нашествия. Так вот – в Золотой Орде все платили налоги, 10 % (а сколько сегодня платим?). Платили одинаково все граждане государства – и татары, и русские, и чуваши, и другие. Когда сбор налогов в русских улусах (княжествах) поручили русским князьям, то, действительно – они грабили свой народ. Не забывали свои интересы. А РПЦ - церкви и монастыри, действительно были избавлены от уплаты налогов. Более того – в ярлыках ханов, выданных РПЦ говорилось – кто хулит или причиняет вред христианской религии – смерть. И это при том, что в Орде официальной религией был Ислам.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 19.11.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
После того, как сел на кресло ВРИО Башлыка РБ Хабиров заявил:


Садятся "на скамейки" (пр. -на скамью подсудимых), а с креслами ... в них садятся или усаживаются.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 19.11.2019, 09:09 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38696 | Рейтинг: +5367
Насилие всегда порождает насилие. Никто не заставляет учить английский, но, полмира на нем говорят добровольно и имеют перспективы!



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 12 | 19.11.2019, 09:13 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19068 | Рейтинг: -3265,8
в Золотой Орде все платили налоги, 10 % (а сколько сегодня платим?). Платили одинаково все граждане государства – и татары, и русские, и чуваши, и другие. Когда сбор налогов в русских улусах (княжествах) поручили русским князьям, то, действительно – они грабили свой народ.
--------
Во как! Татары, в небольшом количестве были у монгол в качестве рабов, "пушечного мяса", но еще и налоги платили оказывается.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 19.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Языки надо изучать, тем более, если ты живешь в Башкортостане, надо знать набор фраз для общения. А историю и культуру изучать не только башкирского народа, но было бы замечательно знать историю и культуру русского народа.

В русских школах у учеников отрывочные и бессвязные знания истории России, русской литературы. Вот на это надо обратить внимание, а не "клевать" аки хищник этот башкирский язык.

Башкирским властям надо, наконец, понять, что "насильно мил не будешь" и применять другие методы для изучения башкирского языка.
Я предлагал, что для начала необходимо упростить хотя бы алфавит, то есть полностью русифицировать его.

Если бы в свое время Петр 1 внедрил латиницу, а не кириллицу, то сегодня многое бы упростилось в общении, по крайней мере, в интернете.

Русских букв в алфавите достаточно, чтобы посредством их выразить все звуки башкирского языка. Но на "горизонте" не видно еще такого человека, как Петр1, в Башкортостане. Да и "академики" от языка против таких реформ. Поэтому "топтанье на месте" обеспечено на многие годы.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 19.11.2019, 09:39 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 66 | Комментарии: 625 | Рейтинг: +194,3
«Во как! Татары, в небольшом количестве были у монгол в качестве рабов, "пушечного мяса", но еще и налоги платили оказывается».
----------------
Я обычно малограмотным и невоспитанным не отвечаю. Сделаю исключение. В Золотой Орде монголов практически не было. По мере продвижения на Запад, по мере включения в свою армию кипчаков, узбеков и других тюркоязычных народов, состав армии кардинально изменился. А далее, те немногочисленные монголы, просто «растворились» в тюркоязычной среде. А какой язык преобладал, можно понять по языку Казанского, Крымского, Сибирского и других ханств, на которые распалась Орда и на котором сегодня говорят потомки населения этих ханств.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 19.11.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Это катастрофа!»
-----------------------------------------
Татарский и башкирский языки в совокупности это один язык, второй по распространенности на территории России. Язык красивый, мелодичный и распевный. Непонятно, в чем здесь "катастрофа".
По-моему катастрофа в головах некоторых недалеких людей, считающих изучение языка своих соседей и зачастую родственников, катастрофой.



Оценили
7

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 19.11.2019, 10:03 | Автор: Ирек
    Публикации: 102 | Комментарии: 9077 | Рейтинг: -678,9
14 | 19.11.2019, 09:39 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 66 | Комментарии: 625 | Рейтинг: +194,3
«Во как! Татары, в небольшом количестве были у монгол в качестве рабов, "пушечного мяса", но еще и налоги платили оказывается».
----------------
Я обычно малограмотным и невоспитанным не отвечаю.
+++++++++++++++++++++++++++++
И не надо было этому курощупу Кацику отвечать.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 19.11.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 19.11.2019, 08:15 | Автор: Не зарегистрирован
Неужели власти не понимают, что таким образом, принуждая детей к изучению государственного башкирского языка и вызывая у них неприязнь к данному предмету, они вовсе не укрепляют межнациональное согласие, а, наоборот, раздувают огонь, из которого могут разгореться конфликты?..
=======
Министра образования сраны башкир,за разжигание межнациональной розни под суд!
Радию,-приготовится!!!!
=======
тезис 1)
неприязнь не вызывает, а укрепляет "дружбу народов";
простейший пример привели два дедка: В достаточно простой деревеньке условно поделённую на три части в одной орудовали гопники. В то время молодому ещё дедку сказали: Ты что, тем более с девушками туда не ходи, - изобьют! Но он человек свободолюбивый и разумный пошёл, да, подошли, поговорили, - не тронули ни его ни его девушек!!! Он просто знал их язык и спокойно изъяснялся...
тезис 2) почему Путину выгоден развал РФ и он давно приступил к осуществлению этого гнусного плана:
Более честные аналитики оценивают Путина в 450 млрд в $, к сожалению, а не по уму. Чтобы созранить наворованное возможен только один способ, - это развал страны! И он давно приступил к этому: Деградация образования для формирования "овечек" - граждан не думающих, территории наделил Китаю, лес за бесценок отдаёт, кстати, у китайцев за лесоматериал благодарности не будет, - они эту территорию, со всем там находящимся, считают оккупированными землями и с ними маловероятен вариант "Крымнаша".
Но в случае развала страны некому будет с них спросить за содеянное, ну а мировое сообщество за это ими наворованное, им сохранит! Кстати это му уже проходили, - с кого спросили за развал СССР, кстати Путин же соучастник развала, - он КГБ, а это организация которой ради сохранения гос интересов, государство дозволяет действовать по беспределу, но он не исполнил свои обязанности!



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 19.11.2019, 11:06 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13538 | Рейтинг: -1982
14 | 19.11.2019, 09:39 | Автор: Karim Yaushev
Публикации: 66 | Комментарии: 625 | Рейтинг: +194,3

...По мере продвижения на Запад, по мере включения в свою армию кипчаков, узбеков и других тюркоязычных народов, состав армии кардинально изменился. А далее, те немногочисленные монголы, просто «растворились» в тюркоязычной среде. А какой язык преобладал, можно понять по языку Казанского, Крымского, Сибирского и других ханств, на которые распалась Орда и на котором сегодня говорят потомки населения этих ханств.
_________________________________________
Ну если растворились в тюркоязычной среде, то надо понимать, что язык был тюркским.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 19 | 19.11.2019, 11:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66337 | Рейтинг: +12166,1
9 | 19.11.2019, 09:08 | Автор: Karim Yaushev

Как ловко Карим уводит от сути разговора)))))))))) Ну как же - тат-наци оказались такими же, как и баш-наци. Это же недопустимо)))))

Нет, Карим. Вы два сапога пара - связать по ноге и пустить вниз по Белой по фарватеру - ни один из вас к своему берегу не перетянет.
Оба хуже. Чума на оба ваших дома!(нациков имею в виду)



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 20 | 19.11.2019, 11:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66337 | Рейтинг: +12166,1
можно понять по языку Казанского, Крымского, Сибирского
______________________________
Только вот незадача - ни сибирские татары, ни тем более крымские - казанских за своих не признают. И это прекрасно было продемонстрировано крымскими татарами, когда после захвата Крыма татарстанцы(во главе с Минихановым) полезли лобызаться к крымским - им быстренько указали на место - мол пошли накуй, вы нам не только не родня, но даже не однофамильцы)))))



Оценили
3

« Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com