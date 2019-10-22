Не время для обсуждений ...

В Курултае Башкирии вчера скандалом сопровождалось обсуждение проекта бюджета республики на 2020 год. Почти все время публичных слушаний заняли пространные доклады министров, в результате на 27 выступлений общественников осталось полчаса, а для оппозиции времени вообще не нашлось.Вышедшую на трибуну Лилию Чанышеву — координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального, собиравшуюся спросить о причинах сокращения затрат на образование, культуру и спорт, из зала под руки вывели сотрудники охраны. Других активистов, приехавших задать вопросы представителям минфина и депутатам, даже не пустили в зал, указав, что их фамилий нет в списке участников.Публичные обсуждения проекта бюджета Башкирии на 2020 год вчера проходили в большом зале Дома госсобрания. Здесь собралось более тысячи человек — в основном, как обычно, бюджетники, а кроме них, несколько десятков студентов уфимских вузов, которые объясняли журналистам свое участие в слушаниях практическими занятиями.В зал пропускали по спискам. За тем, чтобы не прошли отсутствующие в списках люди, следили сотрудники Дома госсобрания, полиции и охранники из агентства «Центурион». Часть общественников попросили пройти на балкон, где были установлены микрофоны. Впрочем, как выяснилось позже, шансов задать вопрос у них не было.13 минут выступал недавно назначенный вице-премьер, глава минэкономразвития Рустем Муратов, который спрогнозировал в 2020 году рост индекса промышленного производства на 11,8%, объема инвестиций — на 24%, до 369,8 млрд руб.Выступление главы минфина Лиры Игтисамовой заняло около получаса. Из представленного ею проекта бюджета следовало, что его консолидированные доходы в 2020 году снизятся по сравнению с 2019 годом на 1,17%, до 194,2 млрд руб., расходы увеличатся на 1,8%, до 216,2 млрд руб., дефицит вырастет с 20 млрд до 22 млрд руб. Власти намерены сократить расходы на образование на 3,14%, с 54,1 млрд в текущем до 52,4 млрд в 2020 году с перспективой снижения в 2021 году до 52,1 млрд руб. Расходы на здравоохранение, напротив, планируется увеличить на 10%, с 82,6 млрд до 91 млрд руб., но в 2021 году они могут снизиться, по прогнозу, до 88,1 млрд руб. Затраты на социальную политику планируется увеличить на 6,6% — с 31,6 млрд до 33,7 млрд руб. с перспективой снижения в 2021 году до 32,7 млрд руб. Расходы на культуру, как планируется, сократятся почти на 7% — с 7,4 млрд руб. до 6,9 млрд руб. (в 2021 году — до 6,6 млрд руб.). Дорожный фонд также, по прогнозу, уменьшится на 15% — с 22,5 млрд до 19,1 млрд руб. (в 2021 году должен вырасти до 21,2 млрд руб.).Еще по полчаса выступали руководители минздрава, министерства ЖКХ и образования, не давшие никаких оценок проекту бюджета. Позже они еще около часа отвечали на вопросы, в том числе от студентов и в том числе касавшиеся того, что уже было в докладах.Директор Института социально-экономических исследований Дамир Гайнанов, резюмируя выступления докладчиков, заявил, что экспертиза проекта расхождений с действующим законодательством не обнаружила, а председатель Контрольно-счетной палаты республики Константин Шагимуратов сказал, что документ соответствует Бюджетному кодексу РФ. На их выступления ушло еще около 10 минут.Предполагалось, что следом свое мнение о бюджете смогут высказать 27 записавшихся общественников, но фактически это смогли сделать лишь семь человек.Доцент УГНТУ, экономист Рустем Шайяхметов заявил, что назвать проект «бюджетом развития» сложно: в нем не предусмотрены меры для решения демографических проблем региона, в том числе оттока населения. Попутно докладчик попенял на то, что республика стала «чемпионом по бюрократическому футболу»: его предложения по развитию медицинского туризма из госкомитета по внешнеэкономическому сотрудничеству отправили в минздрав, а оттуда «то ли к Нафикову (Салават Нафиков, глава госкомитета по туризму.— "Ъ"), то ли на фиг».Руководитель общественной организации «Хантер-синдром» Элеонора Романова в очередной раз подняла тему перебоев с обеспечением лекарствами тяжело больных детей. Представитель Общественной палаты республики Ирина Абрамова предложила установить пониженную налоговую ставку на доходы для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения в сфере дошкольного образования и детского отдыха.В конце модератор публичных слушаний — депутат, бывшая глава минфина Рида Субханкулова — предоставила слово активисту КПРФ Альберту Рахматуллину. Он начал с заявления о том, что охрана не пропускает в зал многих желающих выступить, в том числе приехавших с ним из района «многодетную мать» и «сироту». Госпожа Субханкулова оборвала его, призвав выступить «по существу». Тогда господин Рахматуллин раскритиковал бюджет как «антисоциальный» и «нарушающий права граждан» за то, что в нем ежегодно не хватает средств на обеспечение жильем детей-сирот. «Неужели тяжело посчитать, сколько детей-сирот в следующем году выйдут из стен детского дома? Стоимости машины одного чиновника хватило бы, чтобы купить квартиру сироте!» — возмутился он.Вскоре после выступления активиста Рида Субханкулова решила свернуть дискуссию, но на трибуну поднялась руководитель уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева. Она подчеркнула, что записалась на выступление заранее, и спросила у непредоставившей ей слово госпожи Субханкуловой: «Вы меня боитесь, что ли?». Депутат отреагировала репликой: «Вы забыли, с кем разговариваете?» и добавила, что по регламенту «мы уже завершили эту работу». После того, как Лилия Чанышева все же подошла к микрофону, его отключили.Она успела произнести только несколько фраз, в том числе: «Меньше воруйте, господа!». Из зала активистку под руки выводили двое мужчин в штатском. Другие активисты штаба в это время находились в фойе и сопровождали эти действия криками «Позор!»Все происходящее на видеокамеру снимали сотрудники полиции.Позже Лилия Чанышева сообщила "Ъ", что хотела узнать причины сокращения на 5 млрд руб. расходов на образование, культуру и спорт, на 8 млрд руб. — дотаций муниципалитетам, а также поднять тему сохранения горы-шихана Куштау, который планируется передать в разработку Башкирской содовой компании.В администрации главы Башкирии по окончании слушаний заявили, что не испытывают «ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального». «Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии»,— заявил "Ъ" председатель совета директоров информагентства «Башинформ» Ростислав Мурзагулов (координирует в администрации главы Башкирии информационную политику государственных СМИ).На сайте минфина позже опубликовали релиз о том, что в целом концепция проекта бюджета «была поддержана», а председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что поступило «немало интересных предложений по расходованию бюджетных средств». «Рациональные предложения» спикер пообещал «изучить».