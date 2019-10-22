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Не время для обсуждений

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В Курултае Башкирии вчера скандалом сопровождалось обсуждение проекта бюджета республики на 2020 год. Почти все время публичных слушаний заняли пространные доклады министров, в результате на 27 выступлений общественников осталось полчаса, а для оппозиции времени вообще не нашлось.

Не время для обсуждений


Вышедшую на трибуну Лилию Чанышеву — координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального, собиравшуюся спросить о причинах сокращения затрат на образование, культуру и спорт, из зала под руки вывели сотрудники охраны. Других активистов, приехавших задать вопросы представителям минфина и депутатам, даже не пустили в зал, указав, что их фамилий нет в списке участников.

Публичные обсуждения проекта бюджета Башкирии на 2020 год вчера проходили в большом зале Дома госсобрания. Здесь собралось более тысячи человек — в основном, как обычно, бюджетники, а кроме них, несколько десятков студентов уфимских вузов, которые объясняли журналистам свое участие в слушаниях практическими занятиями.

В зал пропускали по спискам. За тем, чтобы не прошли отсутствующие в списках люди, следили сотрудники Дома госсобрания, полиции и охранники из агентства «Центурион». Часть общественников попросили пройти на балкон, где были установлены микрофоны. Впрочем, как выяснилось позже, шансов задать вопрос у них не было.

13 минут выступал недавно назначенный вице-премьер, глава минэкономразвития Рустем Муратов, который спрогнозировал в 2020 году рост индекса промышленного производства на 11,8%, объема инвестиций — на 24%, до 369,8 млрд руб.

Выступление главы минфина Лиры Игтисамовой заняло около получаса. Из представленного ею проекта бюджета следовало, что его консолидированные доходы в 2020 году снизятся по сравнению с 2019 годом на 1,17%, до 194,2 млрд руб., расходы увеличатся на 1,8%, до 216,2 млрд руб., дефицит вырастет с 20 млрд до 22 млрд руб. Власти намерены сократить расходы на образование на 3,14%, с 54,1 млрд в текущем до 52,4 млрд в 2020 году с перспективой снижения в 2021 году до 52,1 млрд руб. Расходы на здравоохранение, напротив, планируется увеличить на 10%, с 82,6 млрд до 91 млрд руб., но в 2021 году они могут снизиться, по прогнозу, до 88,1 млрд руб. Затраты на социальную политику планируется увеличить на 6,6% — с 31,6 млрд до 33,7 млрд руб. с перспективой снижения в 2021 году до 32,7 млрд руб. Расходы на культуру, как планируется, сократятся почти на 7% — с 7,4 млрд руб. до 6,9 млрд руб. (в 2021 году — до 6,6 млрд руб.). Дорожный фонд также, по прогнозу, уменьшится на 15% — с 22,5 млрд до 19,1 млрд руб. (в 2021 году должен вырасти до 21,2 млрд руб.).

Еще по полчаса выступали руководители минздрава, министерства ЖКХ и образования, не давшие никаких оценок проекту бюджета. Позже они еще около часа отвечали на вопросы, в том числе от студентов и в том числе касавшиеся того, что уже было в докладах.

Директор Института социально-экономических исследований Дамир Гайнанов, резюмируя выступления докладчиков, заявил, что экспертиза проекта расхождений с действующим законодательством не обнаружила, а председатель Контрольно-счетной палаты республики Константин Шагимуратов сказал, что документ соответствует Бюджетному кодексу РФ. На их выступления ушло еще около 10 минут.

Предполагалось, что следом свое мнение о бюджете смогут высказать 27 записавшихся общественников, но фактически это смогли сделать лишь семь человек.
Доцент УГНТУ, экономист Рустем Шайяхметов заявил, что назвать проект «бюджетом развития» сложно: в нем не предусмотрены меры для решения демографических проблем региона, в том числе оттока населения. Попутно докладчик попенял на то, что республика стала «чемпионом по бюрократическому футболу»: его предложения по развитию медицинского туризма из госкомитета по внешнеэкономическому сотрудничеству отправили в минздрав, а оттуда «то ли к Нафикову (Салават Нафиков, глава госкомитета по туризму.— "Ъ"), то ли на фиг».

Руководитель общественной организации «Хантер-синдром» Элеонора Романова в очередной раз подняла тему перебоев с обеспечением лекарствами тяжело больных детей. Представитель Общественной палаты республики Ирина Абрамова предложила установить пониженную налоговую ставку на доходы для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения в сфере дошкольного образования и детского отдыха.

В конце модератор публичных слушаний — депутат, бывшая глава минфина Рида Субханкулова — предоставила слово активисту КПРФ Альберту Рахматуллину. Он начал с заявления о том, что охрана не пропускает в зал многих желающих выступить, в том числе приехавших с ним из района «многодетную мать» и «сироту». Госпожа Субханкулова оборвала его, призвав выступить «по существу». Тогда господин Рахматуллин раскритиковал бюджет как «антисоциальный» и «нарушающий права граждан» за то, что в нем ежегодно не хватает средств на обеспечение жильем детей-сирот. «Неужели тяжело посчитать, сколько детей-сирот в следующем году выйдут из стен детского дома? Стоимости машины одного чиновника хватило бы, чтобы купить квартиру сироте!» — возмутился он.

Вскоре после выступления активиста Рида Субханкулова решила свернуть дискуссию, но на трибуну поднялась руководитель уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева. Она подчеркнула, что записалась на выступление заранее, и спросила у непредоставившей ей слово госпожи Субханкуловой: «Вы меня боитесь, что ли?». Депутат отреагировала репликой: «Вы забыли, с кем разговариваете?» и добавила, что по регламенту «мы уже завершили эту работу». После того, как Лилия Чанышева все же подошла к микрофону, его отключили.

Она успела произнести только несколько фраз, в том числе: «Меньше воруйте, господа!». Из зала активистку под руки выводили двое мужчин в штатском. Другие активисты штаба в это время находились в фойе и сопровождали эти действия криками «Позор!»
Все происходящее на видеокамеру снимали сотрудники полиции.

Позже Лилия Чанышева сообщила "Ъ", что хотела узнать причины сокращения на 5 млрд руб. расходов на образование, культуру и спорт, на 8 млрд руб. — дотаций муниципалитетам, а также поднять тему сохранения горы-шихана Куштау, который планируется передать в разработку Башкирской содовой компании.

В администрации главы Башкирии по окончании слушаний заявили, что не испытывают «ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального». «Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии»,— заявил "Ъ" председатель совета директоров информагентства «Башинформ» Ростислав Мурзагулов (координирует в администрации главы Башкирии информационную политику государственных СМИ).

На сайте минфина позже опубликовали релиз о том, что в целом концепция проекта бюджета «была поддержана», а председатель Курултая Константин Толкачев заявил, что поступило «немало интересных предложений по расходованию бюджетных средств». «Рациональные предложения» спикер пообещал «изучить».

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 20.11.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В парламенте РФ тоже обсуждали бюджет во втором (основном) чтении.
Проблемы одинаковы. Зюганов метал дежурные громы и молнии. Отрабатывал имидж.



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  • 2 | 20.11.2019, 09:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии»,— заявил "Ъ" председатель совета директоров информагентства «Башинформ» Ростислав Мурзагулов (координирует в администрации главы Башкирии информационную политику государственных СМИ).
Цепной пес Хабирова, та еще сука.



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  • 3 | 20.11.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
консолидированные доходы в 2020 году снизятся по сравнению с 2019 годом на 1,17%,
=======================
Это так называемое "плановое" снижение, а по факту будет все 6% !!!
Ох! Доведет этот башкир с папкой регтон до ручки!!!!
А как славно пел в период "выборной компании"!
Балабол млять!



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  • 4 | 20.11.2019, 10:25 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 265 | Рейтинг: +8,2
Позор организаторам и депутатам (!!!) Башкирии, не желающим выслушать гражданку в депутатском помещении. Такого нет в практике никакой страны мира. Башкирия опять впереди задних. Организаторам важнее их обед, отдых, а не предложения жителей республики. Показали свою ненависть к людям, к активистам, даже не захотев выслушить их. ПОЗОРИЩЕ.
Представителя "ЯБЛОКА" не пустили.У них были предложения по увеличению суммы бюджета, по увеличению доходов. Вышлем письменно.



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  • 5 | 20.11.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вся ситуация вокруг бюджета однозначно говорит, что региональные власти народ не хотят слушать даже формально.
Для меня это означает, что двор, в котором я вырос, таки останется без асфальта, дорожный фонд уйдет на лево, хоккейная коробка в Белорецке не будет залита, жилой дом будет строится 9 лет, мусорная реформа будет проведена на бумаге, кривые тротуары со сломанными бордюрами останутся не чищенными, на уши нам будут рассказывать чиновничьи сказки, а с непонятливыми будут "разбираться" не эсбеэмовцы, но члены федерации борьбы и бокса.
Или торговцы российскими законами в погонах и без.
Тихо. Без стука в бочки.В темном подьезде.



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  • 6 | 20.11.2019, 10:35 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 265 | Рейтинг: +8,2
Позор! Организаторы и депутаты(!!!) не стали слушать гражданку в депутатском помещении. Такого нет ни в одной стране мира. Башкирия опять оказалась впереди задних! Депутат не хочет выслушить предложения!!! Им свой обед и отдых важнее служения народу. Вывели силой человека с предложениями по улучшению жизни населения! ПОЗОРИЩЕ!!! Представителя "ЯБЛОКО" не пустили. У них были предложения по увеличению доходов бюджета. Вышлем письменно.



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  • 7 | 20.11.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позор! Организаторы и депутаты(!!!) не стали слушать гражданку в депутатском помещении. Такого нет ни в одной стране мира. Башкирия опять оказалась впереди задних! Депутат не хочет выслушить предложения!!! Им свой обед и отдых важнее служения народу. Вывели силой человека с предложениями по улучшению жизни населения! ПОЗОРИЩЕ!!! Представителя "ЯБЛОКО" не пустили. У них были предложения по увеличению доходов бюджета. Вышлем письменно.

Неужели Чанышева хотела добавить свои деньги в бюджет РФ?
Или просто хотела поучаствовать в распределении денег?



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  • 8 | 20.11.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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О, муртазагуловские тролли нарисовались .
Что - то долго спите, господа?



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  • 9 | 20.11.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Неужели Чанышева хотела добавить свои деньги в бюджет РФ?
Или просто хотела поучаствовать в распределении денег?
______________________________
Юра, ты совсем там о)(уел в своём запое.. ты, блять боту за что плюсы ставишь?
ты своими доцентскими мозгами ваще ни)(уя уже не соображаешь? дело ведь даже не в самом противонародном бюджете, дело то в отношении бояр к смертным...
а ты блять ведешься на БОТву от БОТа, плюсуешь всякую )(уйню... не ожидал от тебя. Хотя конечно судя по твоим повторам в последнее время... кхм, ну либо синяя яма , либо просто уже всё - трындец старику
турк



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  • 10 | 20.11.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 20.11.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Позор! Организаторы и депутаты(!!!) не стали слушать гражданку в депутатском помещении. Такого нет ни в одной стране мира. Башкирия опять оказалась впереди задних! Депутат не хочет выслушить предложения!!! Им свой обед и отдых важнее служения народу. Вывели силой человека с предложениями по улучшению жизни населения! ПОЗОРИЩЕ!!! Представителя "ЯБЛОКО" не пустили. У них были предложения по увеличению доходов бюджета. Вышлем письменно.
Неужели Чанышева хотела добавить свои деньги в бюджет РФ?
Или просто хотела поучаствовать в распределении денег?
====
0звучте предложения 3ульпихи!



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  • 11 | 20.11.2019, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66343 | Рейтинг: +12163,8
либо синяя яма , либо просто уже всё - трындец старику
_______________________________
И то - и другое.



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  • 12 | 20.11.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
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из школьных учебников помним о Пулковской 0бсерватории, - она под угрозой уничтожения. Уничтожение заключается в том, что её округу путинцы желают заселить, а там "свет окошек",.. "три девицы под окном", т.е.сверхчувствительное оборудование обсерватории буде попросту ослеплено, ну это как: хуже чем ночной свет фар встречных авто, только в фарах лапочки из солнца!"
Как вы думаете, Путин пресечет или нет?!



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  • 13 | 20.11.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как вы думаете, Путин пресечет или нет?!

----------------------

Наверное. Пресёк же менять дизайн здания аэропорта Пулково. Нас продолжают встречать перевёрнутые гранёные стаканы на крыше. Намёк.



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  • 14 | 20.11.2019, 13:24 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66343 | Рейтинг: +12163,8
Очередная страшная новость:
Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей

Такое поручение дал вице-премьер Алексей Гордеев в рамках стимулирования локализации в России их производства. Сейчас более 90 процентов смесей импортируется, сообщает «Коммерсантъ». Эксперты издания считают, что ограничения могут иметь катастрофические последствия. Ранее в Совете Федерации звучали предложения повысить пошлины на импорт смесей с нынешних пяти процентов до пятнадцати процентов.
______________________________
Пьяный ЕБН обеспечил деток начала 90-х БЕСПЛАТНЫМ питанием - мы получали прямо в поликлинике импортные смеси, если ребенок "искусственник" - Тимке не пододили не только отечественные "Малыш", но и некоторые импортные - у него были то запоры(с изнуряющими нас обоих криками по ночам), то поносы... И только "NAN" - был ИДЕАЛЕН для детского питания.
Он и по сей день признан ЛИДЕРОМ в питании малышек.

Недавняя история с Б-станскими пчелами, которые погибли от применения пестицидов двумя Б-станскими предпринимателями - а представьте, что дошло это не только до пчел, но и до коров, они не сдохли, но в молоке их этот пестицид благополучно прижился, и из такого молока вашим детям-внукам сотворят питание...



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  • 15 | 20.11.2019, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Обидели родственницу бабая,дело добром не кончится.Вся голубая рать пойдет против власти.



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  • 16 | 20.11.2019, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU — В «Единой России» (ЕР) появится правозащитный центр, заявил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Некоторое время назад мы обсуждали идею, чтобы создать специальный правозащитный центр в партии для того, чтобы изучить и в известной степени перенять тот опыт, который был накоплен общественными приемными (“Единой России” — ИФ)», — сказал Медведев, выступая на встрече с правозащитниками и общественными деятелями в штаб-квартире ЕР.
Он подчеркнул, что защита прав гражданина — это приоритет для любого партийца-депутата и представителя «единороссов». «Поэтому мы договорились, что статус правозащитного центра мы определим в ближайшее время на съезде партии», — сказал Медведев.
Он высказал мнение, что к работе в этом центре могут быть привлечены представители гражданского общества и СМИ. С правозащитным центром ЕР уже хочет сотрудничать общероссийская общественная организация Ассоциация юристов России, отметил премьер.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Вовремя сообщили! Может Чанышевой туда обратиться? Шучу, а то сейчас наброситесь! Эту новость о правозащитном центре ЕР без смеха комментировать нельзя! Очень Опытный



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  • 17 | 20.11.2019, 16:03 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии стоимость медосвидетельствования водителей вырастет в 7 раз
В Министерстве здравоохранения Башкирии сообщили об изменении в порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей машин. По данным пресс-службы ведомства, сегодня стоимость одного медосвидетельствования врачом психиатром-наркологом с исследованием биосред и выдачей медзаключения при допуске к управлению автомобилями составляет 720 рублей.
Эта сумма указана в прейскуранте цен по внебюджетной деятельности учреждения. В стоимость одного исследования входит осмотр врача психиатра-нарколога и исследование биосред на четыре вида: опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин.
С 22 ноября 2019 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)». Согласно новому документу необходимо будет дополнительно проводить исследования биосред на десять видов: опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты и фенциклидин, а также на определение карбогидрат-дефицитного трансферина в сыворотке крови (сывороточный белок, который появляется при хроническом злоупотреблении спиртными напитками — прим. ред.).
С учетом дополнительных исследований стоимость обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, в том числе и кандидатов в водители, в среднем по России будет составлять 5 570 рублей.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Никаких скидок инвалидам и пенсионерам пока не предусмотрено! Спасибо, падлы! Очень Опытный



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  • 18 | 20.11.2019, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 20.11.2019, 13:24 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66342 | Рейтинг: +12165,1
Очередная страшная новость:
Минсельхоз прорабатывает вопрос ограничения ввоза в Россию детских молочных смесей
...повысить пошлины на импорт смесей с нынешних пяти процентов до пятнадцати процентов.
_____
Пьяный ЕБН обеспечил деток начала 90-х БЕСПЛАТНЫМ питанием - мы ...
этот пестицид благополучно прижился, и из такого молока вашим детям-внукам сотворят питание...
======
Русский профессор Савельев прямо обвиняет что наше государство нацелено чтобы дожило до пенсии не более 2/3 россиян...

Путин наш президент!!!



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  • 19 | 20.11.2019, 17:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Никаких скидок инвалидам и пенсионерам пока не предусмотрено! Спасибо, падлы! Очень Опытный
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да это нормально.. раз в 10 лет - не дорого. а вот дальше интереснее - минздрав сможет рекомендовать МВД (забирать) водительские удостоверения.
рисую ситуевину - приходишь ты старый пень (ну или я полустарый ) на диспансеризацию ,( обращаешься в поликлинику, ложишься в больницу) - анализ мочи и крови сдай... зрение слух проверь, давление и ритм биения под нагрузкой проверь - опана - кыш из-за руля!!!!
и это - ПРАВИЛЬНО!!!! было бы .. тока после обнаружения алкоголя в крови у мальцов и возведения уровня промилле в категорию - доказано!!! боюсь может случиться следующая коллизия : допустим ДТП , ты - пенс и блондинка -мажорка... ну ты прав 100%, а врач почему то говорит , что ты не имел права управлять с твоим гастритом и тахикардией, зрением +5 и гемороем в заднице, т.к. именно это привело к ДТП - и ты платишь блондинке как виновный, а потом - кыш из-за руля
турк



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  • Гость
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  • 20 | 20.11.2019, 17:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Могла бы и на колени встать.
Тогда может и к микрофону допустили.
Оппозиционным политикам смотреть надо глыбже, думать ширше, чем действующая власть.
Учат вас учат, а все как об стенку горох.
Чать в стране башкир живешь.
Здесь мозги иметь мало.



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