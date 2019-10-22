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Любопытный пассаж Мурзагулова

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Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» Ростислав Мурзагулов (координирует в администрации главы Башкирии информационную политику государственных СМИ) прокомментировал скандал на публичных слушаниях по бюджету, который произошел сегодня в здании Курултая республики.

Любопытный пассаж Мурзагулова


На слушаниях не смогла выступить руководитель местного штаба оппозиционера Алексея Навального Лилия Чанышева, которая записалась на выступление и хотела поднять тему сокращения расходов бюджета на образование, спорт и культуру (по ее оценке, на 5 млрд руб. в 2020 году).

«У нас нет ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального. Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии,— заявил Ростислав Мурзагулов.— Их единственная цель — чтобы стране было как можно хуже; привести ситуацию к взрыву, революции, крови. Мы открыто признаем: нам с ними не по пути. Поэтому мы рады, что она не смогла выступить, и защищать права романтически настроенных людей, которые желают устроить в России кровавую баню во имя подленького хмыря, руководящего их сектой, мы защищать не хотим».

Булат Баширов, Коммерсант
Оригинал публикации






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  • Гость
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  • 1 | 20.11.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«У нас нет ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального. Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии,— заявил Ростислав Мурзагулов.— Их единственная цель — чтобы стране было как можно хуже; привести ситуацию к взрыву, революции, крови. Мы открыто признаем: нам с ними не по пути. Поэтому мы рады, что она не смогла выступить, и защищать права романтически настроенных людей, которые желают устроить в России кровавую баню во имя подленького хмыря, руководящего их сектой, мы защищать не хотим».
____________________________________________________________
_
Ма ла дец.



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1

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  • 2 | 20.11.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Не время для обсуждений"

"Любопытный пассаж Мурзагулова"

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Две статьи на одну тему.



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  • 3 | 20.11.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Оба на. Вот прогнулся, покруче соловьиного помета. Если правда на твоей стороне, что ты ссышь сучонок, дай человеку сказать.



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  • 4 | 20.11.2019, 09:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот уж истинное трепло ....сразу определил чего хотят и не хотят.А не хотят воров у власти -это точно



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  • 5 | 20.11.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
во имя подленького хмыря, руководящего их сектой, мы защищать не хотим».
=====================================
Если Навальный хмырь, то мурзагулов: б....р, н....ш, у....з, ц....т, я....ж, г....а,....
А вообще то негоже Председателю совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» использовать такой лексикон. Ну по видимому другим просто не владеет...



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  • Эксперт
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  • 6 | 20.11.2019, 09:46 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38703 | Рейтинг: +5365,3
1 | 20.11.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«У нас нет ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального. Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии,— заявил Ростислав Мурзагулов.— Их единственная цель — чтобы стране было как можно хуже; .....==========
============================================================
===
И вообще, мы в кольце врагов, на нас хотят напасть, выпить весь Байкал, увести тучные стада, женщин взять в плен, а детей порезать на органы!



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3

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  • 7 | 20.11.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не обманешь, мне мама сказку 0 Красной Шапочке и волке читала!
Это не Председатель совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ», а Председатель совета директоров холдинга «ПутинБлеф»!
Кстати, он всё ещё с журавлями летает, или на 20 год взялся за обеспечение прожиточного минимума граждан?



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2

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  • 8 | 20.11.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас....
+++
Мы, Мурзагулла первый..?



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1

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  • 9 | 20.11.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боятся правды, как черт Ладана.



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3

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  • 10 | 20.11.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что с него взять?
Валидовец, он и есть валидовец.
Все знает, ничего не понимает, никого не уважает, работать не умеет.



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4

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  • 11 | 20.11.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 20.11.2019, 09:46 | Автор: юнг
Публикации: 154 | Комментарии: 38701 | Рейтинг: +5367

1 | 20.11.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«У нас нет ни малейшего сожаления по поводу того, что не удалось выступить представителям господина Навального. Они не имеют никакой благой цели для страны, для республики. Они не хотят ничего хорошего для жителей Башкирии,— заявил Ростислав Мурзагулов.— Их единственная цель — чтобы стране было как можно хуже; .....==========
============================================================

===
И вообще, мы в кольце врагов, на нас хотят напасть, выпить весь Байкал, увести тучные стада, женщин взять в плен, а детей порезать на органы!
____________________________________________________________
_
Только сейчас многие поняли, на сколько права была советская пропаганда против мировых империалистов капитолистов, и на сколько мы были дураки что над ней смеялись во времена застоя. Что говорит, Незнайка на Луне когда то казался немыслимой сказкой, а оказался мрачной реальностью. Но некоторым дуракам что в лоб что по лбу, что за..пу на воротник



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  • 12 | 20.11.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 20.11.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Что с него взять?
Валидовец, он и есть валидовец.
Все знает, ничего не понимает, никого не уважает, работать не умеет.
________________________________________________
Вот пещерного национализма и межпланетного батырского величия я от него не слышал. Так что подробней про Валидовщину



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  • Начинающий
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  • 13 | 20.11.2019, 10:43 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 265 | Рейтинг: +8,2
5-му МурТАзагулов использует лексикон своего хозяина, у того любимые слова для граждан Башкирии : бабуины, невежды, сопливые и смотри о Германии...Даже повторять не желаю. Позор.



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2

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  • 14 | 20.11.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Боятся правды, как черт Ладана.

Неужели Чанышева единственная держательница правды и теперь в Курултае никто правду не узнает?



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  • 15 | 20.11.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это ж какой извилиной в уме надо обладать, чтобы увязать критику республиканского бюджета и революцию. Небось отличником по научному коммунизму был, знает про верхи не могут, а низы не хотят.



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  • 16 | 20.11.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муртазагулов, кхе, хорошо сказал, чертяка!



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  • 17 | 20.11.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 му
Пошел в задницу, сепар!
Твое место у параши истории.



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  • Участник
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  • 18 | 20.11.2019, 11:45 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13547 | Рейтинг: -1982,7
Хотя Лилия Чанышева мне симпатична, а Мурзагулов не впечатляет, но про Навального с либерастами он хорошо сказал.



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  • 19 | 20.11.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 20.11.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
во имя подленького хмыря, руководящего их сектой, мы защищать не хотим».
========
Если Навальный хмырь, то мурзагулов: б....р, н....ш, у....з, ц....т, я....ж, г....а,....
А вообще то негоже Председателю совета директоров государственного информхолдинга «Башинформ» использовать такой лексикон. Ну по видимому другим просто не владеет...
ну а чем лучше этот Путин,.. как только глазёнки блудливые ль бумажки оторвёт,.. - хоть уши детям затыкай! Хотя для него дети,.. что он там в Беслане творил..!"



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  • 20 | 20.11.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дорогой Корней !

10 пенсионных лет занимаюсь ЖКХ.
Начинала с мусора-переплата в 4раза.
Сегодня по тарифу на обращение ТКО по столице 2мл.р. наших с тобой денег переплаты как инвестиции . Поддержала от 1млн. жит. Уфы только Лиля и то только на 500млн.р. Деп.ГО Вохмин отписал в сим, что на эти наши с тобой и 1млн. жит. закупят мусоросортировочный комплекс НО, при этом , отходы от мкд с мусоропроводом не сортируются по качеству силоса.
Тариф завышать желают ваши любимчики на отходы, а прибыли молчок, а почему не желают брать кредиты на развитие обращения с отходами долгосрочные, а почему федер. деньги не идут на производство, а на так... МЭР взял кредит на 1млр. р. а что в залог и % каков ? Она попросила только "слова", , а по божьему было первым слово как при рождении дитя . Не дают родиться в итоге ни кому гениев не будет ни в образ, ни в култь, ни и т.д. 10лет назад впервые столкнулась с такими действиями- не пускали в двери админ.рна на собрания, слушания и выступали только по заготовочкам.. было смешно тогда-теперь страшно за последующие поколения. Трихомудией трясёте весь УЖ, а в целом то тишина.



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