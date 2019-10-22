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Остановка для уголовника

  • Опубликовано: ПроУфу | 20.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 28507 | Комментарии: 18
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Как стало известно ProUfu.ru, сегодня глава Хайбуллинского района республики Раил Ибрагимов покинет свой пост. По информации источника нашего издания, сегодня должен состояться райсовет, во время которого будет принято решение о снятии Раила Ибрагимова с должности главы района, которую он занимал в течение семи лет – с сентября 2012 года. За это время к главе возникало не мало вопросов.

Остановка для уголовника


Так, в августе 2017 года в отношении Раила Ибрагимова было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий – глава района попросил местного бизнесмена отремонтировать дорогу возле дома. Заплатить за работу Ибрагимов пообещал за счет местного бюджета и заключил договор с фирмой «Акъярское коммунальное хозяйство». Предприятие свою часть сделки выполнило, но денег так и не увидело.

МВД и региональный Следственный комитет долго выясняли, какое из ведомств должно заниматься расследованием, пока прокуратура не определила, что дело должен вести Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако впоследствии было передано в суд по другой статье – «превышение должностных полномочий». Однако в марте этого года вновь было возвращено в Следственный комитет.

Очевидно, «последней каплей» стали недавно установленные в Акъяре остановки за 100 тысяч рублей. Многих поразила цена остановок из тонкого поликарбоната и профнастила – прокуратура проводила проверку по данному факту. После публикации ProUfu.ru, вопрос подняли и на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. Радий Хабиров заявил, что его не устраивает такое положение дел и поручил руководителю администрации Александру Сидякину проанализировать ситуацию.

По информации источника, после снятия Раила Ибрагимова его место займет Шакир Давлетшин в статусе временно исполняющего обязанности. К слову, о нем ProUfu.ru также писали уже не раз – управляющий делами республики был судим за вождение в состоянии алкогольного опьянения в августе этого года.

В администрации Хайбуллинского района затруднились с комментарием, тем не менее, достоверно известно, что заседание райсовета состоится сегодня в 5 вечера.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 20.11.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Единсивенный человек , кто может там работать это Бикбов Р.А . Толковый и мудрый человек.



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  • 2 | 20.11.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
управляющий делами республики был судим за вождение в состоянии алкогольного опьянения в августе этого года.
==========
Ну это не проблема,- теперь у него будет персональный водитель, так что бухай-нехочу!!! Да и что это за судимость,- так мелочь. Вон хабирова и из администрации турнули, и из партии а сейчас он,о-го-го!!! целый башлык!!!
Напомню:
10 июля 2008 года публикацию газеты «Известия». Цитируем: «В прошедшую субботу президент Башкирии Муртаза Рахимов освободил от занимаемой должности главу своей администрации Радия Хабирова. Высокопоставленный чиновник был уволен за махинации с жильем и коммерческой недвижимостью, а также за то, что скрыл в декларации немалую долю своей собственности. Как уже неоднократно сообщали местные и федеральные СМИ, бывший глава администрации президента Башкирии давал распоряжения о выделении определенным людям квартир, причем с предоставлением госсубсидий. Коммерческая недвижимость продавалась по утвержденным Хабировым ценам, которые были в разы меньше рыночных».
Источник: https://rb.versia.ru/te-kto-11-let-nazad-obvinyali-radiya-xa
birova-v-ugolovnyx-prestupleniyax-teper-opasayutsya-mesti-vr
io--glavy-bashkirii



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1

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  • 3 | 20.11.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Новому руководителю района нужно поставить вопрос о кадровом укреплении медицины.
Сегодняшний главный явно забурел, его спесь, барство и профессиональная безграмотность отвратительны и он совершенно не отвечает вызовам времени.



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  • 4 | 20.11.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Кац такой натуральный, на нашего буншу похож.



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  • 5 | 20.11.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сегодня должен состояться райсовет, во время которого будет принято решение о снятии Раила Ибрагимова с должности главы района,
==================================
Млят!!!! Воруют, воруют, а самоле худшее что с ними может случится так это снятие с должности,- то бишь отстранение от кормушки.
НО!!! Как сказал путин:"своих не бросаем", и я уверен это г...но всплывет у другой кармушки.



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  • 6 | 20.11.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда снимут Белорецкого главу из авзянского клана Карепановых?
Кассир банка трибуну на пл. Металлургов себе вновь стал реконструировать
Денег что ли некуда девать ?
Город погряз в грязи, мусоная реформа буксует, школьное питание между шаурмой и дошираком, комбинат школьного питания уничтожен, в центре города заброшенный роддом- пристарище бомжей и страшилка женщин, частный сектор не имеет дорог с покрытием, в городе нет толкового архитектора, все дома покрыты пузырями пристроев и кривокосой рекламой, тротуары на чистятся, за освещением улиц никто не следит- днем горят, где остались, фонари,теплотрассы в т.ч для администрации района,проложены по временным схемам, частично не изолированны, цены на коммуналку неопраданно высоки, в городе массовая безработица, туристические объекты разрушены( самый длинный деревянный мост, построенный немцами и памятник маршалу Блюхеру), в районе все уныло, запущено, грязно, а из администрации одни лозунги- Белорецк- столица российского метиза, Белорецк- столица российских флюоритов, Белорецк - алмазная столица Урала и т.д.
А в это время печеный хлеб везут из Магнитогорска, знаменитый советский мясокомбинат закрыт, а молокозавод проходит стадию банкротства.



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2

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  • Эксперт
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  • 7 | 20.11.2019, 11:20 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38703 | Рейтинг: +5365,3
4 | 20.11.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сегодня должен состояться райсовет, во время которого будет принято решение о снятии Раила Ибрагимова с должности главы района,
==================================
Млят!!!! Воруют, воруют, а самоле худшее что с ними может случится так это снятие с должности,- то бишь отстранение от кормушки.
НО!!! Как сказал путин:"своих не бросаем", и я уверен это г...но всплывет у другой кармушки.

============================================================
==
На востоке у воров отрубают руку. И ,на этом вор успокаивется. Салаватке порвали ноздри.Но, теперь он вроде бы герой?



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5

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  • Эксперт
  •  
  • 8 | 20.11.2019, 12:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66343 | Рейтинг: +12163,8
его место займет Шакир Давлетшин в статусе временно исполняющего обязанности. К слову, о нем ProUfu.ru также писали уже не раз – управляющий делами республики был судим за вождение в состоянии алкогольного опьянения в августе этого года.
_______________________________________
А у СРАдия больше никого нет, кроме как уголовников и конченных алкашей - вот такая едорастовская кадровая скамейка.
Каков поп - таков и приход.



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3

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  • Участник
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  • 9 | 20.11.2019, 13:24 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13547 | Рейтинг: -1982,7
Так, в августе 2017 года в отношении Раила Ибрагимова было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий – глава района попросил местного бизнесмена отремонтировать дорогу возле дома. Заплатить за работу Ибрагимов пообещал за счет местного бюджета и заключил договор с фирмой «Акъярское коммунальное хозяйство». Предприятие свою часть сделки выполнило, но денег так и не увидело.
___________________________________________
В общем-то, его в августе уже надо было под суд отдавать.



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1

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  • Гость
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  • 10 | 20.11.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо бабу Лену послать в Акъяр в качестве кризисной управляющей



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3

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  • Гость
  •  
  • 11 | 20.11.2019, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По информации источника, после снятия Раила Ибрагимова его место займет Шакир Давлетшин в статусе временно исполняющего обязанности. К слову, о нем ProUfu.ru также писали уже не раз – управляющий делами республики был судим за вождение в состоянии алкогольного опьянения в августе этого года.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Хабиров собирает вокруг себя всех в чём-то замаранных, чтобы держать их в вечной зависимости от него! А народу такие "насяльники" и даром не нужны, так как они будут только работать на Хабирова и себя! Очень Опытный



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  • 12 | 20.11.2019, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А когда уйдут главу Белорецкого района?
У него грешков поболее, чем в Хайбулле.



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  • 13 | 20.11.2019, 15:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То же самое можно сказать и о дуванском районе.



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  • 14 | 20.11.2019, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты опытный, да не очень.
Не будут оне работать на Хабирова, поскольку трудолюбие и человеколюбие не их конек.
Интриги, сплетни, держать и не пущать, пилить бюджет - это все на что оне способны.



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  • 15 | 20.11.2019, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.11.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
Единсивенный человек , кто может там работать это Бикбов Р.А . Толковый и мудрый человек.
====
это не тот что штангой или об штангу???



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  • 16 | 20.11.2019, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 20.11.2019, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты опытный, да не очень.
Не будут оне работать на Хабирова, поскольку трудолюбие и человеколюбие не их конек.
Интриги, сплетни, держать и не пущать, пилить бюджет - это все на что оне способны.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ То, что ты перечислил, и есть их трудовые обязанности! А ты о чём размечтался? Очень Опытный



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  • 17 | 20.11.2019, 21:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 20.11.2019, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Единсивенный человек , кто может там работать это Бикбов Р.А . Толковый и мудрый человек.

Бикбов Р.А .



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  • 18 | 20.11.2019, 21:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На востоке у воров отрубают руку. И ,на этом вор успокаивется. Салаватке порвали ноздри.Но, теперь он вроде бы герой?
_________________________________________________________
Теперь и Валидка херой.



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