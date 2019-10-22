Остановка для уголовника ...

Как стало известно ProUfu.ru, сегодня глава Хайбуллинского района республики Раил Ибрагимов покинет свой пост. По информации источника нашего издания, сегодня должен состояться райсовет, во время которого будет принято решение о снятии Раила Ибрагимова с должности главы района, которую он занимал в течение семи лет – с сентября 2012 года. За это время к главе возникало не мало вопросов.Так, в августе 2017 года в отношении Раила Ибрагимова было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий – глава района попросил местного бизнесмена отремонтировать дорогу возле дома. Заплатить за работу Ибрагимов пообещал за счет местного бюджета и заключил договор с фирмой «Акъярское коммунальное хозяйство». Предприятие свою часть сделки выполнило, но денег так и не увидело.МВД и региональный Следственный комитет долго выясняли, какое из ведомств должно заниматься расследованием, пока прокуратура не определила, что дело должен вести Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако впоследствии было передано в суд по другой статье – «превышение должностных полномочий». Однако в марте этого года вновь было возвращено в Следственный комитет.Очевидно, «последней каплей» стали недавно установленные в Акъяре остановки за 100 тысяч рублей. Многих поразила цена остановок из тонкого поликарбоната и профнастила – прокуратура проводила проверку по данному факту. После публикации ProUfu.ru, вопрос подняли и на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. Радий Хабиров заявил, что его не устраивает такое положение дел и поручил руководителю администрации Александру Сидякину проанализировать ситуацию.По информации источника, после снятия Раила Ибрагимова его место займет Шакир Давлетшин в статусе временно исполняющего обязанности. К слову, о нем ProUfu.ru также писали уже не раз – управляющий делами республики был судим за вождение в состоянии алкогольного опьянения в августе этого года.В администрации Хайбуллинского района затруднились с комментарием, тем не менее, достоверно известно, что заседание райсовета состоится сегодня в 5 вечера.