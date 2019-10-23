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Ждем прихода конца юмадиловщине

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В Адвокатской палате Башкирии сегодня проходят очередные обыски, сообщил телеграм-канал «Большой хапок». Пресс-секретарь палаты Тимур Якупов информацию подтвердил. В помещениях организации работают сотрудники Следственного комитета.

Ждем прихода конца юмадиловщине


Напомним, что в июне СКР возбудил по материалам башкирского управления ФСБ уголовное дело по подозрению неустановленных должностных лиц палаты в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предметом расследования является невыгодная, по версии следствия, сделка, в результате которой в 2014 году палата арендовала помещения на улице Маркса у тещи президента организации Булата Юмадилова.

В пресс-службе палаты заявили, что «проводимый в третий раз за полгода обыск вызывает вопросы об объективности расследования, а также стоящих перед ним целях и задачах». «Проверяются одни факты, в законности которых нет сомнений, а изымаются документы, не имеющие отношения к проверке. Нами самостоятельно предоставлялись все запрашиваемые документы. Поэтому мы считаем, что данные действия не обоснованны. Будем их обжаловать»,— отметили в палате.

В региональном управлении СКР от комментариев отказались «в интересах следствия».

Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 21.11.2019, 08:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
уголовное дело по подозрению неустановленных должностных лиц палаты в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
==================================
Это что же за следственный комитет такой: ведь даже козе понятно кто эти "неустановленные лица"
Это называется КРУГОВАЯ ПОРУКА



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2

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  • Гость
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  • 2 | 21.11.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.................." Напомним, что в июне СКР возбудил по материалам башкирского управления ФСБ уголовное дело по подозрению неустановленных должностных лиц палаты в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)...."
====================================================
Неправильно ! Неправильно все !
Как можно возбуждаться только от подозрения ?
Тем более когда еще не установлены мошенства
должностных лиц ! Там сотни должностных лиц !!!
Нет переплаченных денег , нет бумаг с подписями ,
заинтересованных лиц в этих деньгах и документах
( когда это было - то в 2 014 г , за пять лет какие - то
копейки ну с сотню миллионов цветных букмашек ,
по сегодняшним меркам , ведь не миллиарды ,
ни триллионы ) и тд и тп !
В общем СКР , что Вы там творите ?
Так и будите людям мешать работать - творить добро ?



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1

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  • Гость
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  • 3 | 21.11.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и в Раде пошли этим же путём, там депутат снимает квартиру у тёщи, а оплачивает из бюджета Украины. Всё-таки мы братские народы.



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0

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  • Эксперт
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  • 4 | 21.11.2019, 09:17 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38707 | Рейтинг: +5364,7
2 | 21.11.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован

....Так и будите людям мешать работать - творить добро ?
===========================================================
Интересно, это какое-такое "добро" творят жулики и воры7



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3

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  • Гость
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  • 5 | 21.11.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 21.11.2019, 09:17 | Автор: юнг


....Так и будите людям мешать работать - творить добро ?
===========================================================
Интересно, это какое-такое "добро" творят жулики и воры7
====================================================
Бравооо ! Молодеец ! Не ожидалл ! Спасибо !



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2

  • Изображение
  • Эксперт
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  • 6 | 21.11.2019, 12:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66367 | Рейтинг: +12165,6
Михаил Беньяш
20 ч.
Сегодня в третьем чтении будет рассмотрен очередной ублюдочный законопроект Клишаса изменяющий закон об адвокатуре.

Если он из пройдёт, а все идёт к тому, что да, то осуждённые адвокаты и адвокаты лишенные статуса за «недостойное поведение» будут пожизненно лишены права на судебное представительство.

Последующее введение адвокатской монополии, приведёт к тотальный зачистке адвокатуры с правозащитой и все независимые, смелые, дерзкие, профессиональные адвокаты, будут навсегда вышвырнуты из профессии.

За неосторожное слово.
За излишнюю процессуальную активность.
За интерес к расходованию адвокатской палатой денежных средств.

Да за что угодно.

Иллюзии относительно независимости, объективности и беспристрастности российского следствия и судов, думаю ни у кого нет. Неугодных адвокатов будут сажать ещё активнее чем сейчас.

Это будет качественно новая и очень жуткая правовая реальность.

И вот тогда... Тогда друзья мои, некому будет вас защищать.

Некому.

Сейчас мы не имеем права оставаться в стороне и быть равнодушными, потому что в новой реальности окажется каждый из нас.

Каждый.

Не оставайтесь равнодушными.

Спасибо.



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3

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  • Гость
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  • 7 | 21.11.2019, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
всю орду адвокатов - на принудительные физические работы и ошибки будут каплей в море



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0

  • # 8 | 21.11.2019, 15:17 | Автор: ...
    Публикации: 0 | Комментарии: 30 | Рейтинг: -1,3

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