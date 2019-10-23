Какая уж тут «деловая репутация»?

Арбитражный суд Башкирии привлек к разбирательству Всемирного курултая башкир (ВКБ) с уфимской редакцией «Эха Москвы», в котором крупнейшая национальная организация республики пытается взыскать с издания 10 млн руб. нематериального вреда деловой репутации, политолога Дмитрия Михайличенко. Он привлечен к процессу в качестве соответчика, следует из материалов арбитражного дела. Сегодня суд перенес слушания на 19 декабря.Претензии ВКБ касаются публикации на портале echomsufa.ru 11 июля в рубрике «Блоги» мнения господина Михайличенко, ранее опубликованного им на своей странице социальной сети Facebook. В нем сообщалось, что «все "хамитовские" годы Хабиров (нынешний глава Башкирии Радий Хабиров.— "Ъ-Уфа") пакостил прежнему главе республике (Рустэму Хамитову. — "Ъ-Уфа"), используя в том числе и национальные башкирские организации».ВКБ требует признать эти сведения несоответствующими действительности, порочащими и опровергнуть их. Примечательно при этом, что Всемирный курултай башкир в посте политолога и публикации на портале «Эха» не упоминался.Подробнее о претензиях ВКБ к порталу радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» в материале "Ъ-Уфа" «За Радия Хабирова обидно».