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Какая уж тут «деловая репутация»?

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Арбитражный суд Башкирии привлек к разбирательству Всемирного курултая башкир (ВКБ) с уфимской редакцией «Эха Москвы», в котором крупнейшая национальная организация республики пытается взыскать с издания 10 млн руб. нематериального вреда деловой репутации, политолога Дмитрия Михайличенко. Он привлечен к процессу в качестве соответчика, следует из материалов арбитражного дела. Сегодня суд перенес слушания на 19 декабря.

Какая уж тут «деловая репутация»?


Претензии ВКБ касаются публикации на портале echomsufa.ru 11 июля в рубрике «Блоги» мнения господина Михайличенко, ранее опубликованного им на своей странице социальной сети Facebook. В нем сообщалось, что «все "хамитовские" годы Хабиров (нынешний глава Башкирии Радий Хабиров.— "Ъ-Уфа") пакостил прежнему главе республике (Рустэму Хамитову. — "Ъ-Уфа"), используя в том числе и национальные башкирские организации».

ВКБ требует признать эти сведения несоответствующими действительности, порочащими и опровергнуть их. Примечательно при этом, что Всемирный курултай башкир в посте политолога и публикации на портале «Эха» не упоминался.

Подробнее о претензиях ВКБ к порталу радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» в материале "Ъ-Уфа" «За Радия Хабирова обидно».

Наталья Павлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 21.11.2019, 08:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Подробнее о претензиях ВКБ к порталу радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» в материале "Ъ-Уфа" «За Радия Хабирова обидно»......"
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Подробнее . Пытаются всех нас запугать .
Чтобы против башлыка РБ , не выступило чье то
личное мнение !



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  • Гость
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  • 2 | 21.11.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В нем сообщалось, что «все "хамитовские" годы Хабиров (нынешний глава Башкирии Радий Хабиров.— "Ъ-Уфа") пакостил прежнему главе республике (Рустэму Хамитову. — "Ъ-Уфа"), используя в том числе и национальные башкирские организации».
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На воре и шапка горит....



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  • Гость
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  • 3 | 21.11.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая уж тут «деловая репутация»?
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Вот что нам говорит о деловой репутации ВИКИПЕДИЯ:
Деловая репутация может быть как положительной, так и отрицательной. Положительная деловая репутация связана с позитивным отношением контрагентов к её обладателю, с доверием к нему и уверенностью в положительном результате сотрудничества. Отрицательная деловая репутация показывает нестабильность положения её обладателя в экономическом обороте, недоверие к нему со стороны контрагентов.
Вопрос:
Каким образом можно испортить и без того испорченную "деловую" репутацию всегалактического курултая башкир?!
Деловые млят,- 10 лямов решили срубить по быстрому!!!!



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  • Гость
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  • 4 | 21.11.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А ничего что в ВКБ много лет властвует бывший министр культуры, обвиненный правоохранительными органами в злоупотреблении служебным положением , приведшим к нанесению ущерба государственному бюджету в 16 млн. ₽?
Как таких любителей чужих денег зовут простые башкиры и какой авторитет имеет Курултай, когда ими командует лицо с сомнительной репутацией может тоже стоит рассмотреть в суде?



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