Вороватая власть в агонии плодит иностранных агентов

Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект о признании физических лиц «иностранными агентами». Такой статус грозит тем, кто сотрудничает со СМИ-иноагентами или юрлицами, которые финансируются из иностранных источников.Спорная инициатива, скорее всего, будет быстро принята в третьем чтении: во всяком случае, во втором за нее проголосовали 337 депутатов при одном воздержавшемся.Согласно тексту законопроекта, иностранным агентом могут быть провозглашены те, кто распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании. Хотя из него следует, что соответствующий статус могут получить блогеры и пользователи соцсетей, глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин обещает, что действие закона будет избирательным. По его словам, даже при совпадении всех условий, то есть публикации постов и получении денег из-за рубежа, людей не обязательно будут признавать иностранными агентами.Ранее депутат пояснял, что под действие закона могут попасть журналисты, которые пишут материалы общественно-политической направленности. При этом депутат подчеркнул, что при работе над статьями о культуре, спорте или музыке риск попадания в список «иностранных агентов» минимален.В первом чтении законопроект о физлицах-иноагентах был принят еще в начале 2018 года.