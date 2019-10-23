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Вороватая власть в агонии плодит иностранных агентов

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Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект о признании физических лиц «иностранными агентами». Такой статус грозит тем, кто сотрудничает со СМИ-иноагентами или юрлицами, которые финансируются из иностранных источников.

Вороватая власть в агонии плодит иностранных агентов


Спорная инициатива, скорее всего, будет быстро принята в третьем чтении: во всяком случае, во втором за нее проголосовали 337 депутатов при одном воздержавшемся.

Согласно тексту законопроекта, иностранным агентом могут быть провозглашены те, кто распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании. Хотя из него следует, что соответствующий статус могут получить блогеры и пользователи соцсетей, глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин обещает, что действие закона будет избирательным. По его словам, даже при совпадении всех условий, то есть публикации постов и получении денег из-за рубежа, людей не обязательно будут признавать иностранными агентами.

Ранее депутат пояснял, что под действие закона могут попасть журналисты, которые пишут материалы общественно-политической направленности. При этом депутат подчеркнул, что при работе над статьями о культуре, спорте или музыке риск попадания в список «иностранных агентов» минимален.

В первом чтении законопроект о физлицах-иноагентах был принят еще в начале 2018 года.

Эхо Москвы
Оригинал публикации






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  • 1 | 21.11.2019, 08:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Кто имеет собственность за рубежом тот и есть иностранный агент.



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  • 2 | 21.11.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
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Выявлять иноагентов мало, надо еще к ним и меры предпринять.



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  • 3 | 21.11.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вороватая власть в агонии плодит иностранных агентов
=================================
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Идеологи СССР тоже везде искали шпиЁнов, чем все это кончилась , мы знаем....
Нам главное не повторить ошибки,-люстриросвть всех причастных к едреной матери!!!



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  • 4 | 21.11.2019, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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.........." Согласно тексту законопроекта, иностранным агентом могут быть провозглашены те, кто распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании. Хотя из него следует, что соответствующий статус могут получить блогеры и пользователи соцсетей, ..."
===============================================
А депутат ГД РФ от " Единой России " , гражданка США
Ирина Роднина иноагент или нет ?
Или дети и жены живущие и имеющие гражданство других
стран нашей власти , да и дочки Путина и депутатов , тоже
иноагенты ?



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  • 5 | 21.11.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
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До чего Дума докатилась, берёт пример с Америки.



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  • 6 | 21.11.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Устроили пир на костях и крови народа. Грабят страну, вывозя награбленное за бугор. Строчат законы под себя, чтобы народ не покушался на их сытое житьё, подобное боярам и помещикам. Сталин зверствовал, но хоть строил, не держал богатств у врагов, Петр первый так же. А это существо останется в истории как крыса, лжец и предатель Родины.



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  • 7 | 21.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Полный атас! Хрен знает, чем занимаются. В стране загнивающего капитализма с авторитарным наклоном вперед, мне кажется, и других проблем предостаточно.



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  • 8 | 21.11.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Что уж тут призывать и неуважать власть? Только один выход:

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?
В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песней победной
Станут священны мильонам людей.

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим.
Кровью народной залитые троны
Кровью наших врагов обагрим.
Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час!



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  • 9 | 21.11.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 21.11.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вороватая власть в агонии плодит иностранных агентов
=================================
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Идеологи СССР тоже везде искали шпиЁнов, чем все это кончилась , мы знаем....
Нам главное не повторить ошибки,-люстриросвть всех причастных к едреной матери!!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Люстрировать ты будешь? Начинай. И хватит иллюзий, у нас не капитализм, а идеально отлаженное ОПГ, поэтому это надолго, если не навсегда. Вопросы? - местные вымрут, их заменят джамшуты, безропотные и покорные.



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  • 10 | 21.11.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Т.е. я так понимаю имеешь счета недвижимость за рубежом ты свой в доску...а если читаешь зарубежную прессу уже иностранный агент..забавно



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  • 11 | 21.11.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сосед, пенсионер БашНКВД, чуть не плача сказал, что Госдума не сочла нужным увеличить " в 2020 году крошечные пенсии милиционерам.
У него, майора, вся пенсия уходит на коммуналку, лекарства и еду.
Стыдно, но зимние ботинки будет просить у дочерей.
" А я ведь в милиции не бумажки перебирал, ночей не спал, сутками вылавливая всякую сволоту?"
Хотел сказать, что не всю сволоту выловил, но не стал обижать старика. Видно, что порядочный мент, не чета сегодняшним с обеспеченным будущим.



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3

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  • Эксперт
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  • 12 | 21.11.2019, 10:34 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38707 | Рейтинг: +5364,7
......Крошечные пенсии?===Однако!Все менты получают пенсию в 2-3 раза больше , чем простые граждане. Так, что твой друган пусть не пи...дит!



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6

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  • Гость
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  • 13 | 21.11.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 21.11.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Устроили пир на костях и крови народа. Грабят страну, вывозя награбленное за бугор. Строчат законы под себя, чтобы народ не покушался на их сытое житьё, подобное боярам и помещикам. Сталин зверствовал, но хоть строил, не держал богатств у врагов, Петр первый так же. А это существо останется в истории как крыса, лжец и предатель Родины.
=====
в бюджете РФ 14 трл руб просто не используются, у Путина ума не хватает хотя бы дороги отстроить. Немного осталось до Нового года, но как вспомнишь этот БЬелорецкий участок дороги. Кстати иностранцы гостившие у нас прямо называли: "дороги смерти!" На ней даже профессионалы ДТПушничают, а что уж обыватель, да ещё Путин шлёт ментов с протянутой рукой: "позолоти"
Кстати на своей второй родине СП/б Путин на глубине 30 м водонепроницаемый тоннель проложил, - им же объезжать далеко... ТЬак вот знайте, что те, кто жизни и здоровье положил на этих дорогах, кому обязаны. В других областях раздельные полосы для движения прокладывает, а у нас типа "резервации".
На 14 трл руб страну можно заново по самым современным нормам построить, а это резкое снижение расценок ЖКУ!
Когда голосуете знайте кому вы обязаны эти прелестями ботоксного бабая Кабаева!



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3

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  • 14 | 21.11.2019, 10:47 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38707 | Рейтинг: +5364,7
.....ботоксного бабая Кабаева!.....

================================
Нагло простившего 20 миллиардов долларов чернозадым африканцам.



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2

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  • 15 | 21.11.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 21.11.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сосед, пенсионер БашНКВД, чуть не плача сказал, что Госдума не сочла нужным увеличить " в 2020 году крошечные пенсии милиционерам.
У него, майора, вся пенсия уходит на коммуналку, лекарства и еду.
Стыдно, но зимние ботинки будет просить у дочерей.
" А я ведь в милиции не бумажки перебирал, ночей не спал, сутками вылавливая всякую сволоту?"
Хотел сказать, что не всю сволоту выловил, но не стал обижать старика. Видно, что порядочный мент, не чета сегодняшним с обеспеченным будущим.
======
вы зря о них ратуете. Мне их абсолютно не жаль, но рушить и оценить их злодеяния должен народный суд, но ни в коем случае не Путинские ставленники! Главное чтобы Путин не смог продвинуть "своего" человечка как он это делает в РБ !!!
Нужно разъяснять людям, каждому с кем встречаетесь, каждому обывателю персонально !!!



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  • 16 | 21.11.2019, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66367 | Рейтинг: +12165,6
А депутат ГД РФ от " Единой России " , гражданка США
Ирина Роднина иноагент или нет ?
_____________________________
Только она? Да там ВСЕ либо сами, либо детки-внуки, либо недвига там. У ВСЕХ!!!



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  • 17 | 21.11.2019, 11:14 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66367 | Рейтинг: +12165,6
Сосед, пенсионер БашНКВД, чуть не плача сказал, что Госдума не сочла нужным увеличить " в 2020 году крошечные пенсии милиционерам.
_____________________________________
ОТ 40 тыщ и выше - это крошечные? Тогда как остальные на 9-15 тыщ живут?



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  • 18 | 21.11.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Идеологи СССР тоже везде искали шпиЁнов, чем все это кончилась , мы знаем....

-----------------------

Чем кончилось - знаем. Причина: не всех нашли.



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  • 19 | 21.11.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 21.11.2019, 10:34 | Автор: юнг
Публикации: 154 | Комментарии: 38707 | Рейтинг: +5365

......Крошечные пенсии?===Однако!Все менты получают пенсию в 2-3 раза больше , чем простые граждане. Так, что твой друган пусть не пи...дит!
----------------------------------
Это ты не пиди если не знаешь. Назови пенсию участкового мента или майора. У тебя точно больше.



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  • 20 | 21.11.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 21.11.2019, 11:14 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66351 | Рейтинг: +12163,9

Сосед, пенсионер БашНКВД, чуть не плача сказал, что Госдума не сочла нужным увеличить " в 2020 году крошечные пенсии милиционерам.
_____________________________________
ОТ 40 тыщ и выше - это крошечные? Тогда как остальные на 9-15 тыщ живут?
----------------------------
Чего? Это у твоего Орлова с подачками от Либерманна может от 40 тысяч и выше. А у нормальных ментов тысяч 20.



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