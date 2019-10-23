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Сколько еще будем гнить?

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Анализ наиболее вероятных сценариев развития России в ближайшие годы, характера, направлений и темпов изменений необходимо начать, во-первых, с краткого обзора мотивов и потенциала пребывания у власти ключевых лиц сегодняшней политэлиты.

Сколько еще будем гнить?


Во-вторых, следует типологизировать запросы важнейших силовых/политических институтов на замену/сохранение существующего порядка вещей.

В-третьих, следует провести анализ социально-экономических проблем в России на предмет выяснения принципиальной возможности их решения сегодняшними институтами и практиками.

В-четвертых, следует дать развернутую характеристику альтернативных оппозиционных программ трансформации России с выявлением базовых объективных/субъективных мотивов ее проведения. Соотношение рациональных аргументов и мотивов мести/сведения счетов/перехвата контроля над финансовыми и сырьевыми ресурсами в идеологии критиков власти.

В-пятых, требуется анализ динамики массовых настроений в отношении вопросов сохранения/смены руководства страной среди крупных социальных, профессиональных, возрастных, региональных и т.п. групп населения (военнослужащие, учителя, врачи, молодежь, жители Крыма, Северного Кавказа, Дальнего Востока).

Путин – никак не может найти себе замену – политического клона, как он это понимает: скромного, сдержанного в высказываниях, верного профессиональной касте, либерального в быту, патриотичного на людях, гибкого в международных переговорах, сохраняющего баланс между крайностями своих соратников, а самое главное – не знающего устали и раздражения, помешанного на работе, заседаниях, встречах, перелетах, переговорах. Боится, что не сможет защитить детей и друзей, если отойдет от власти. При этом испытывает чувство превосходства над всеми людьми из элиты, работающими непосредственно под его началом. Не верит ни в какие гарантии, а верит в естественный инстинкт предательства со стороны ближнего круга под давлением обстоятельств и оппозиции. Оставлять им в управление и владение такой сложный и проблемный актив, как Россия, если они по факту и многолетнему опыту слабее Путина, решение, как он полагает, – глупое, иррациональное и ненеизбежное.

Медведев – отсутствие интереса к работе 24/7, неспособность своими решениями делать выбор, склонность увлекаться сомнительными инициативами (реформа зимнего времени, четырехдневная рабочая неделя, бадминтон), принципиальное отсутствие собственной команды, подчеркивающее принадлежность лишь к одной команде – Путина.

Матвиенко – цинизм, обусловленный особенностями карьерного и жизненного опыта, отсутствие идей, склонность к потреблению.

Володин – личная безграничная преданность одному человеку – Путину. Качество лимитированной меновой стоимости, состоящей в способности обмениваться на иные блага.

Шойгу – эмоциональная изношенность, никаких карьерных амбиций, мечта о тихой спокойной пенсии, которую может обеспечить только Путин. Может хотеть, при определенных условиях, лишь должности первого вице-премьера, курирующего развитие Сибири и Дальнего Востока. Это может иметь также отношение к обретению более высокого пенсионного пакета.

Лавров – то же, что и Шойгу, за исключением вице-премьерства по Сибири и Дальнему Востоку. Альтернативой в его случае может быть руководство Советом Федерации. С теми же пенсионными привилегиями.

Собянин – отсутствие интереса к публичной политике, нелюбовь к популизму, заигрыванию, нежелание нравиться, убежденная страсть к преобразующему пространство строительству/созданию новой материальной реальности, полное равнодушие к любым высоким должностям и карьерам, не боится ничего и никого, отмороженный в этом вопросе.

Позиция представителей силового блока (Патрушев, Бортников, Бастрыкин, Золотов и др.) выражает их непубличный интерес, не носит самостоятельного характера и обусловлена инструментально-функциональным предназначением их ведомств в системе власти Путина.

То же самое можно сказать о сотрудниках АП (Вайно, Кириенко, Громов, Песков, Белоусов и др.).

Фактическое состояние высшего эшелона элиты с высокой степенью вероятности предопределит приход после Путина к управлению страной новых людей из другого, более низкого этажа власти. А это в условиях крайне малого радиуса доверия в российском обществе означает автоматическую радикальную смену элиты, принимающей ключевые решения в государстве, перерыв постепенности.

Однако именно такие характеристики сегодняшних действующих «вождей» формируют коллективный запрос с их стороны на статус-кво, консервацию существующих практик и сохранение Путина на вершине власти на неограниченно долгий срок. Эта стратегия хотя и не стопроцентно, но с существенно более высокой степенью вероятности гарантирует сохранение свободы и собственности им, их родственникам и друзьям.

Путин, в свою очередь, заинтересован в кадровой стабильности ровно до тех пор, пока эта стабильность функциональна, то есть позволяет эффективно решать задачи власти, не подрывая ее.

Превращение стабильности в стагнацию может требовать кадровых перемен, на которые Путин пойдет, несмотря на откровенную нелюбовь к перестановкам в рядах соратников. Главным триггером в этом вопросе может стать заметное ухудшение статистических и социологических индикаторов актуального состояния экономики и российского общества.

Эхо Москвы
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  • 1 | 21.11.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько еще будем гнить?
==============================
Гниль начинается с небольшой плесени или с легкого гнилостного запаха. Гниет все то, что застаивается, не движется, не меняется.
Одно утешает: На перегное хорошо растет молодая поросль, поедая гниль.
!Здравствуй племя молодое, незнакомое!"



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  • 2 | 21.11.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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ВВП был бы весьма хорош.если смог бы пересажать ,загнобить всех воров и мздоимцов.Но увы....расписался .мол воруют и сделать ничего не могу .А от этого не могу стране не легче ...Стране ТЯЖЕЛО и она как пес водит носом и принюхивается ,ждет от него все-таки перемен ,решительных и жестких



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  • 3 | 21.11.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это же прямой и четкий ответ Мурзагулову, обвиняющему во всех бедах Башкирии навальнистов и "пять лиц, которые его выпустили из тюрьмы"?



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  • 4 | 21.11.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Ремчуков перечислил общеизвестное. Персоналии силового, политического
блоков из окружения президента такими и видятся народу. По большому
счёту, они мало влияют на принятие, скажем так, судьбоносных решений.

Ремчуков обошёл стороной главный фактор влияния: российская закулиса,
состоящая из тихих, как тараканы, миллиардеров, владеющих активами страны.



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  • 5 | 21.11.2019, 10:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66367 | Рейтинг: +12165,6
Хороший анализ. Отличные характеристики...


2 | 21.11.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
ВВП был бы весьма хорош.если смог бы пересажать ,загнобить всех воров и мздоимцов
______________________________
Ты шутишь? ОН и именно он - научил всю свою вертикаль воровать. Воровство с откатом лично ему вверх по пирамиде - это то, на чем и держится вся эта вертикаль!
Вспомните еще несколько лет назад - лет 12 - появились сообщения, что гаишникам спускают план по ежедневному заносу строго регламентированной суммы за смену непосредственному командиру, а тот, собрав дань - отслюнявив себе, несет своему руководителю и так до главы ГИДД региона, а те в свою очередь в Москву... и так до самой макушки вертикали - и по всем сферам деятельности. Никому не позволено класть себе в карман - бесконтрольно. Нужно делиться.
Кто охамел - тому, как Хорошавину - быстро указывают место у параши...
Другие - быстро учатся.



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  • 6 | 21.11.2019, 10:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66367 | Рейтинг: +12165,6
4 | 21.11.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован

Ну так они и не намерены вообще брать на себя руководство страны, да и не для того они поставлены хранить и аккумулировать пуйловские миллиарды долларов. Им и без того забот хватает - перепрятывать их регулярно - из офшора в офшор, уводя от возможного изъятия. Финансировать все эти левые-правые "жилеты" и попытки переворотов в разных странах, вмешательство в чужие выборы, хакерские атаки на все, что пуйлу не нравится и т.д. и т.п.
А между этими делами - еще и активами распоряжаться. Его активами.



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  • 7 | 21.11.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Админы, статья не так называется! Когда же вы перестанете упиваться собственным провинциализмом?



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  • 8 | 21.11.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Админ, тебя используют втёмную, ругая власти, ты поддерживаешь нациков.



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  • 9 | 21.11.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Да, нациков, именно они нагнетают негатив, чтобы люди дичали и зверели, друг на друга бросались. А виновата власть.



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  • 10 | 21.11.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Где Сидякин? Куда он пропал? Чем он занимается?! Плохо работает!



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  • 11 | 21.11.2019, 14:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Передайте Сидякину, что Хабиров уже ВЫШЕЛ из- под контроля!
Нацики ругают, типа, Хабирова, для отвода глаз, все нацики уже сговорились.
Бейте во все колокола, пока не поздно, и это не шутка. ПОЙМИТЕ!



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  • 12 | 21.11.2019, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
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За оставшееся время Путину надо поднять кого-то из хорошо работающих губернаторов на высший уровень, как бы этому не сопротивлялся ДАМ! Кого именно я не знаю, так как о жизни в других регионах осведомлён недостаточно, чтобы оценивать, но не Собянина! Очень Опытный



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  • 13 | 21.11.2019, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Тем временем на процветающей демократической украине прекратили выплаты больничных и декретных. Кто не скачет тот москаль.



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  • 14 | 21.11.2019, 15:27 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 21.11.2019, 10:23 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66366 | Рейтинг: +12165,5
4 | 21.11.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован

Ну так они и не намерены вообще брать на себя руководство страны

---------------------

ПрАальна. Зиц-председатель есть на это. Тем более, что отсвечивать
еврейскими фамилиями не любят. Впрочем, больше половины сменили.



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