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Эхо Мурзагулова

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Ростислав Мурзагулов. Ведущий: Руслан Валиев. Темы: БСК и шихан Куштау; Лилии Чанышевой не дали выступить на публичных слушаниях по бюджету Башкирии; высказывания в адрес Алексея Навального; общественные слушания по проекту дельфинария в Уфе; система «Инцидент» как способ сбора компромата; пост юриста штаба Навального Федора Телина о том что болельщиков на стадион «Нефтяник» сгоняли за деньги; сентябрьские указы Радия Хабирова о развитии Башкирии до 2024 года; извинения перед Рауфой Рахимовой; дело Айрата Дильмухаметова; татарский диктант в Башкортостане и сохранение своей идентичности.

Эхо Мурзагулова


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  • 1 | 22.11.2019, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
так ни о чем -какой бред .словно с улицы взяли и посадили .чтоб взять интервью.Примитив чистейшей воды !!!



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  • 2 | 22.11.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У мурзагулова лицо черное, как и его душонка...



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4

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  • 3 | 22.11.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эхо Мурзагулова

Опубликовано: Эхо Москвы

--------------------

Напечатано: Эхо УЖа. Нэху делать?



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  • 4 | 22.11.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пустой разговор ни о чём. Просто язык неплохо подвешен.



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  • 5 | 22.11.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая может быть оппозиция в авторитарном режиме? Только та которую мы назначим. "Конструктивная".
Тяфкнул на самого Навального, ждал ответки, вот бы рейтинг мурзилки подскочил.



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  • 6 | 22.11.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тяфкнул на самого Навального, ждал ответки, вот бы рейтинг мурзилки

Тявкать на самого Навального чревато, вдруг его Вайно поддержит.



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  • 7 | 22.11.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66372 | Рейтинг: +12162,4
Радий Хабиров заявил, что активистов штаба Навального нельзя пускать на публичные слушания
Радий Хабиров заявил, что активистов штаба Навального нельзя пускать на публичные слушания
Ноябрь 22
10:00
2019
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Об этом он сказал сегодня на встрече с редакторами республиканских СМИ. По мнению главы республики, сторонники Навального стремятся свергнуть действующую власть незаконными средствами, поэтому «нам с ними не по пути».

Хабиров заявил, что если бы он занимался организацией слушаний в Курултае, то активисты Навального вообще не попали бы в здание. «У меня большой опыт подавления ненужных вещей», — добавил он.

Между тем, по мнению Хабирова, благодаря тупости чиновников, активисты штаба Навального «поймали большой хайп». Глава республики заявил, что в Госсобрании уже приняты кадровые решения, но не стал раскрывать подробностей.
________________________________
Нужны комментарии? Или самостоятельно проанализируете СРАдиевские пассажи?



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  • 8 | 22.11.2019, 11:57 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19098 | Рейтинг: -3266,7
то активисты Навального вообще не попали бы в здание. «У меня большой опыт подавления ненужных вещей», — добавил он.
------
Все правильно, не всякие вещи могут попасть в дом. Мусор должен оставаться там, где ему и положено.



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  •  
  • 9 | 22.11.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.11.2019, 11:57 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19096 | Рейтинг: -3266,2
то активисты Навального вообще не попали бы в здание. «У меня большой опыт подавления ненужных вещей», — добавил он.
------
Все правильно, не всякие вещи могут попасть в дом. Мусор должен оставаться там, где ему и положено.
________________________
а тебя, мусор ....
турк



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1

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  • 10 | 22.11.2019, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Из них обоих неплохие бы продавцы китайским ширпотребом в ДНС получились....
Все знают, но ничего не понимают и главное не хотят понять.



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  • 11 | 22.11.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А разве Навальный не проект Кремля?



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  • 12 | 22.11.2019, 16:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.....большой опыт...
+++
Кингисепп?



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  • 13 | 22.11.2019, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какашка должна оставаться там, где ему и положено(жопе),



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  • 14 | 22.11.2019, 17:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.11.2019, 11:57 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19096 | Рейтинг: -3266,3

Все правильно, не всякие вещи могут попасть в дом. Мусор должен оставаться там, где ему и положено.
.........................................
байствующий чурбанчик сидящей на народной шее - это ты и есть вонючий мусор



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  • 15 | 22.11.2019, 18:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 22.11.2019, 11:57 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19096 | Рейтинг: -3266,3

то активисты Навального вообще не попали бы в здание. «У меня большой опыт подавления ненужных вещей», — добавил он.
------
Все правильно, не всякие вещи могут попасть в дом. Мусор должен оставаться там, где ему и положено.
===============================================
Для тебя же сделали исключение, лежишь не там где положено и смердишь.



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1

  • # 16 | 22.11.2019, 18:43 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19098 | Рейтинг: -3266,7

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  • # 17 | 22.11.2019, 19:12 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19098 | Рейтинг: -3266,7

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  • 18 | 22.11.2019, 19:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Штаб Алексея Навального в Уфе сегодня обратился в Генпрокуратуру России и СК с заявлением, в котором просит дать юридическую оценку высказыванию главы Башкирии Радия Хабирова, сообщила его координатор Лилия Чанышева в Facebook. Господин Хабиров на прошедшей сегодня встрече с главными редакторами региональных СМИ отметил, что если бы он участвовал в организации публичных слушаний по бюджету на 2020 год, которые состоялись в минувший вторник, то не пустил бы на мероприятие членов уфимского штаба оппозиционера. Активисты просят проверить высказывание главы Башкирии на предмет нарушений прав и свобод человека (ст.136 УК РФ).

«Ничем незаконным штаб не занимался, мы лишь хотели реализовать своё право на участие в публичных слушаниях по бюджету»,— пояснила Лилия Чанышева в Facebook.
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__ Молодца Чанышева! Не давай спокойно жить этим зарвавшимся баям! Щекоти их! Очень Опытный



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