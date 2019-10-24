Эхо Мурзагулова ...

Ростислав Мурзагулов. Ведущий: Руслан Валиев. Темы: БСК и шихан Куштау; Лилии Чанышевой не дали выступить на публичных слушаниях по бюджету Башкирии; высказывания в адрес Алексея Навального; общественные слушания по проекту дельфинария в Уфе; система «Инцидент» как способ сбора компромата; пост юриста штаба Навального Федора Телина о том что болельщиков на стадион «Нефтяник» сгоняли за деньги; сентябрьские указы Радия Хабирова о развитии Башкирии до 2024 года; извинения перед Рауфой Рахимовой; дело Айрата Дильмухаметова; татарский диктант в Башкортостане и сохранение своей идентичности.Видео: