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Когда посадят Раила Ибрагимова?

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Депутаты совета Хайбуллинского района Башкирии на вчерашнем заседании удовлетворили прошение о досрочном сложении полномочий главы районной администрации Раила Ибрагимова, занимавшего эту должность с декабря 2014 года, сообщается на сайте администрации района. Исполняющим обязанности главы до проведения конкурса назначен управделами администрации Шакир Давлетшин. Конкурс на замещение вакантной должности пройдет 17 декабря.

Когда посадят Раила Ибрагимова?


Раил Ибрагимов написал заявление об уходе по собственному желанию после скандала вокруг установки в райцентре, Акъяре, десяти остановочных павильонов стоимостью 96 тыс. руб. каждый. Остановки были изготовлены по госзаказу из дешевого пластика и профнастила, и установлены на небольшом куске асфальта. Прилегающая территория осталась незаасфальтирована. Фотографии павильонов облетели СМИ и социальные сети. В понедельник исполнение госконтракта раскритиковал глава региона Радий Хабиров, заявивший, что стоимость работ была завышена вдвое.

Исполнителем контракта, по информации кабмина, была индивидуальный предприниматель из Сибая София Кацуба.

В 2017 году в отношении Раила Ибрагимова возбуждалось уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году чиновник обманул местного предпринимателя Юлая Абдрахимова, которого попросил заасфальтировать полкилометра дороги на улице, где стоит его коттедж. Оплатить работы глава обещал из бюджета, но обещания не исполнил. Предприниматель обратился с заявлением в правоохранительные органы. Дело дошло до суда, но суд вернул материалы на доследование, сообщала «Медиакорсеть».

Влада Шипилова, Коммерсант
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  • 1 | 22.11.2019, 08:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приглашаем его возглавить Нуримановский район



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  • 2 | 22.11.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2017 году в отношении Раила Ибрагимова возбуждалось уголовное дело по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). ...
Дело дошло до суда, но суд вернул материалы на доследование,
=======================================
На дворе считай 2020 год! Что все еще доследуют?!
Есть истец, есть ответчик, есть дорога,- )(ули там доследовать?!!!!

Перефразируя фразу "Ктож его посадит, это же памятник" скажу: Ктож его посадит этож чиновник, притом специфической национальности.



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  • 3 | 22.11.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Кинул бизнесмена. Какой суд, тут братки должны разводку сделать.



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  • 4 | 22.11.2019, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Будущий зам министра лесного хозяйства или природных ресурсов.
Там сегодня свалка неудачников.



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  • 5 | 22.11.2019, 16:02 | Автор: Не зарегистрирован
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«Умные» остановки в Уфе забыли подключить к коммуникациям — Хабиров
Глава республики объяснил это «человеческим фактором».
Сегодня, 22 ноября, в Уфе на встрече с журналистами глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о недоработках в «умных» остановках, установленных в городе.
По словам руководителя региона, власти закупили для столицы республики новые «умные» остановки с камерами и wi-fi, а коммуникации провести забыли.
«Ну, вот такой человеческий фактор. Теперь думаем, как выйти из этой ситуации, чтобы всё заработало», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, в начале октября вандалы разгромили две новые «умные» остановки в центре Уфы — неподалёку от Гостиного двора возле Ленина, 26 и рядом с ГКЗ «Башкортостан». Подозреваемые были найдены с помощью видеозаписей, сделанных с камер установленных неподалёку. На самых остановках камеры безопасности не работали.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ А за это кого посадят? Как обычно - никого! Понабрал Хабиров на работу воров и идиотов, но преданных и титульных, поэтому так и работают! А как Кац радовался умным остановкам!!! Очень Опытный



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  • 6 | 22.11.2019, 16:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Нуримановский вообще где-то на отшибе, забытый всеми.



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  • 7 | 22.11.2019, 16:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Не посадят - не сталинское время .По пожеланиям трудящихся уже не сажают . Отошло то время !



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  • 8 | 22.11.2019, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабу Лену - в Акъяр,править Хайбуллой!!!!



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  • 9 | 22.11.2019, 20:34 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 22.11.2019, 17:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бабу Лену - в Акъяр,править Хайбуллой!!!!
_______________________
йоптть .. справится как 2 перста оросить и по-лучше местных
турк



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  • 10 | 22.11.2019, 20:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Руки прочь от р. Ибрагимова, настоящего руководителя и производственника, хорошего человека!!!



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  • 11 | 22.11.2019, 21:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Руки прочь от Раиля Касбулатовича, единственного за последнее десятилетие истинного производственника и руководителя. Шэп булhагыз сами идите и поднимайте район дундуки!!!



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  • 12 | 23.11.2019, 02:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Ещё от кого руки прочь?



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