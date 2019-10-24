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Летать в Австрию за бюджетный счет станут реже?

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Главы министерств и госкомитетов Башкирии отныне должны получать разрешение на служебные командировки у одного из двух первых вице-премьеров (эти должности занимают Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов). Указ об этом подписал 19 ноября глава региона Радий Хабиров.

Летать в Австрию за бюджетный счет станут реже?


Документ сегодня опубликован на официальном правовом портале. Ранее, по информации "Ъ-Уфа", служебные командировки согласовывались у профильных вице-премьеров.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 22.11.2019, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Летать в Австрию за бюджетный счет станут реже?
==============================
По мнению Хабирова, чиновники должны придерживаться тактики «одной точки». Например, если в качестве объекта продвижения республики за рубежом выбрана Австрия, то стоит приложить все усилия и продвигать Башкортостан именно там. Он с большим скепсисом отнесся к поездкам «деятелей» в другие страны. «Я не понимаю, зачем некоторые деятели ездят на Кипр, в Китай или Доху».

Почему именно Австрия?
Выберите один правельный ответ из трех:
1. Потому что этоэкономически выгодно сране башкир
2. Потому это самое развитое Государство.
3. Потому что доч радия живент в Австрии, и является женой тамошнего банкира, который в свою очередь находится в дружеских отношениях с обьявленным в международный розыск,тоже граждантном Австрии уралом рахимовым.



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  • 2 | 22.11.2019, 09:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66372 | Рейтинг: +12162,4
Это вряд ли. Помимо Австрии - Хабиров еще 6 направлений пожелал сделать дотационными из уфимского аэропорта. Просто летать будут строго по ЕГО списку...

Радий Хабиров запросил поддержки Росавиации в субсидировании еще шести авиарейсов

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с главой Росавиации Александром Нерадько, которая прошла сегодня в Москве в рамках форума «Транспорт России», попросил выделить на 2020 год региону субсидии из федерального бюджета, чтобы дотировать шесть рейсов, выполняемых авиакомпаниями из Уфы. О каких суммах и рейсах шла речь, в пресс-службе главы не уточняют. Ранее в авиакомпании «Ютэйр» сообщали, что рассчитывают на господдержку наиболее спросовых направлений из Уфы в города юга России и Поволжья. В 2020 году перевозчик планирует запустить из Уфы пять новых круглогодичных рейсов в Краснодар, Сочи, Минеральные воды, Ростов-на-Дону и Волгоград.
По информации пресс-службы главы, на 2020 год республика предусмотрела субсидирование затрат авиаперевозчиков в размере 180 млн руб. на восемь направлений — Оренбург, Самару, Нижний Новгород, Пермь, Волгоград, Минеральные воды, Ростов-на-Дону и Краснодар.
______________________________________
Так что - летать за бюджетный счет они не перестанут, еще и дотацию получить помимо Веночки страстно желают... за наш с вами счет.



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  • # 3 | 22.11.2019, 09:40 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19098 | Рейтинг: -3266,7

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  • 4 | 22.11.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.11.2019, 09:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66370 | Рейтинг: +12164,2
...
Радий Хабиров запросил поддержки Росавиации в субсидировании еще шести авиарейсов

=========

По каналу "Нэшнл джиографик" каждый день в 17-00 идёт программа
"Расследования авиакатастроф". Стараюсь не пропускать (просто интересуюсь, какие ошибки допускают пилоты). Там и про наш самолёт Ту-154М, столкнувшийся с Боингом-757 над Боденским озером, показывали расследование с реконструкцией.

Согласен с Магомедом Толбоевым, сказавшим как-то: "Я своей семье летать запретил!"

Так штааа... "Пусть летят они, летят!.. Им уже не вернуться назад..."



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  • 5 | 22.11.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Нехай летают, если больше ничего делать не могут.
Даже бюджет сверстать не могли как следует....
Стыдоба.



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  • 6 | 22.11.2019, 15:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Сегодня стало известно, что суд Вены выдал бывшего чиновника Минкульта РФ Бориса Мазо, обвиняемого в России в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах.
А что там с нашим знаменитым земляком, находящимся в международном розыске за подобное преступление?



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  • 7 | 22.11.2019, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все эти гайсины, буракаевы, исламовы, узянбаевы, несчастные, такие некрасивые женщины. Эхехее... Бедняжки!



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  • 8 | 22.11.2019, 16:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
22.11.2019 15:36
Радий Хабиров объяснил, почему согласился отдать Куштау в разработку



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  • 9 | 22.11.2019, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Урал Рахимов в международном розыске?
А почему к нему пошлют вагнеровцев с кувалдой лопатой бензином?



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  • 10 | 23.11.2019, 00:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Надо для решения вопросов - пусть летают .Сей вопрос решать не кухарчатым иречкам и прочим павианам !



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  • 11 | 23.11.2019, 02:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прав был комментатор, призывавший не верить абирову, мы на нем крест поставили.



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