Летать в Австрию за бюджетный счет станут реже?

Главы министерств и госкомитетов Башкирии отныне должны получать разрешение на служебные командировки у одного из двух первых вице-премьеров (эти должности занимают Андрей Назаров и Илшат Тажитдинов). Указ об этом подписал 19 ноября глава региона Радий Хабиров.Документ сегодня опубликован на официальном правовом портале. Ранее, по информации "Ъ-Уфа", служебные командировки согласовывались у профильных вице-премьеров.