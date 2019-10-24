Летать в Австрию за бюджетный счет станут реже?

Документ сегодня опубликован на официальном правовом портале. Ранее, по информации "Ъ-Уфа", служебные командировки согласовывались у профильных вице-премьеров.
Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации
Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
Рейтинг: +5 Анонимно
из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтв ...
Рейтинг: +4 Анонимно
Главы министерств и госкомитетов Башкирии отныне должны получать разрешение на ...
22.11.2019 41006 11
Депутаты совета Хайбуллинского района Башкирии на вчерашнем заседании ...
22.11.2019 13559 12
Ростислав Мурзагулов. Ведущий: Руслан Валиев. Темы: БСК и шихан Куштау; Лилии ...
22.11.2019 34304 18
Закон о врагах народа, то есть людях-иностранных агентах, то есть каждом из ...
22.11.2019 40186 21
Главы министерств и госкомитетов Башкирии отныне должны получать разрешение на ...
22.11.2019 39671 11
Депутаты совета Хайбуллинского района Башкирии на вчерашнем заседании ...
22.11.2019 14696 12
Ростислав Мурзагулов. Ведущий: Руслан Валиев. Темы: БСК и шихан Куштау; Лилии ...
22.11.2019 14401 18
Закон о врагах народа, то есть людях-иностранных агентах, то есть каждом из ...
22.11.2019 40656 21
Алексей Навальный: «И самое время поговорить о мурзилках». Алексей Навальный – ...
21.11.2019 41386 118
В Адвокатской палате Башкирии сегодня проходят очередные обыски, сообщил ...
21.11.2019 43067 11
Арбитражный суд Башкирии привлек к разбирательству Всемирного курултая башкир ...
21.11.2019 33957 4
Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект о признании физических лиц ...
21.11.2019 31097 71
Анализ наиболее вероятных сценариев развития России в ближайшие годы, ...
21.11.2019 28995 23
Россия простила Африке долги на 20 млрд долларов, в Пенсионном фонде заявили, ...
24.10.2019 40000 26
Радий Хабиров предложил Флюра Асадуллина на должность бизнес-омбудсмена ...
24.10.2019 21562 10
Лилия Чанышева и Штаб Навального в Уфе подготовили новый любопытный материал. ...
24.10.2019 29904 19
Пока в Башкортостане во всех информационных изданиях вовсю обсуждается тема ...
24.10.2019 13089 142
Летать в Австрию за бюджетный счет станут реже?
Раздел: Новости | Просмотры: 27729 | Комментарии: 11