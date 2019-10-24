Теперь каждый из нас — враг народа

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтв ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

А как же перестройка, свобода, гласность? Куда свернули то, в питерску ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Летать в Австрию за ...

Главы министерств и госкомитетов Башкирии отныне должны получать разрешение на ...
  22.11.2019   41006    11

Когда посадят Раила ...

Депутаты совета Хайбуллинского района Башкирии на вчерашнем заседании ...
  22.11.2019   13559    12

Эхо Мурзагулова ...

Ростислав Мурзагулов. Ведущий: Руслан Валиев. Темы: БСК и шихан Куштау; Лилии ...
  22.11.2019   34304    18

Теперь каждый из нас — ...

Закон о врагах народа, то есть людях-иностранных агентах, то есть каждом из ...
  22.11.2019   40186    21

Паны дерутся, у холопов ...

Алексей Навальный: «И самое время поговорить о мурзилках». Алексей Навальный – ...
  21.11.2019   24878    118

Последние публикации
Летать в Австрию за ...

Главы министерств и госкомитетов Башкирии отныне должны получать разрешение на ...
  22.11.2019   39671    11

Когда посадят Раила ...

Депутаты совета Хайбуллинского района Башкирии на вчерашнем заседании ...
  22.11.2019   14696    12

Эхо Мурзагулова ...

Ростислав Мурзагулов. Ведущий: Руслан Валиев. Темы: БСК и шихан Куштау; Лилии ...
  22.11.2019   14401    18

Теперь каждый из нас — ...

Закон о врагах народа, то есть людях-иностранных агентах, то есть каждом из ...
  22.11.2019   40656    21

Паны дерутся, у холопов ...

Алексей Навальный: «И самое время поговорить о мурзилках». Алексей Навальный – ...
  21.11.2019   41386    118

Ждем прихода конца ...

В Адвокатской палате Башкирии сегодня проходят очередные обыски, сообщил ...
  21.11.2019   43067    11

Какая уж тут «деловая ...

Арбитражный суд Башкирии привлек к разбирательству Всемирного курултая башкир ...
  21.11.2019   33957    4

Вороватая власть в ...

Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект о признании физических лиц ...
  21.11.2019   31097    71

Сколько еще будем гнить? ...

Анализ наиболее вероятных сценариев развития России в ближайшие годы, ...
  21.11.2019   28995    23

Какого черта Фарид ...

На прошедшей неделе спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин посетил ...
  20.11.2019   31377    74

Читаемое за месяц
Щедрая душа для туземцев ...

Россия простила Африке долги на 20 млрд долларов, в Пенсионном фонде заявили, ...
  24.10.2019   40000    26

Шило на мыло ...

Радий Хабиров предложил Флюра Асадуллина на должность бизнес-омбудсмена ...
  24.10.2019   21562    10

Хамитов и Хабиров: Кто ...

Лилия Чанышева и Штаб Навального в Уфе подготовили новый любопытный материал. ...
  24.10.2019   29904    19

Муртазы давно уж нет, а ...

Пока в Башкортостане во всех информационных изданиях вовсю обсуждается тема ...
  24.10.2019   13089    142

Наш бегемот вязнет в ...

Почитаешь западную прессу последних дней, так прямо гордость за державу берет. ...
  25.10.2019   42261    107

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (70)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Теперь каждый из нас — враг народа

Оценили
1


Закон о врагах народа, то есть людях-иностранных агентах, то есть каждом из нас, принят в третьем чтении (15-й вопрос в трансляции).

Теперь каждый из нас — враг народа


Окончательно. Ни одного голоса против.

Робкий вяк КПРФ на тему «вражеские СМИ надо давить, но вот людей пока рано» – и трусливый отказ в принципе нажать на кнопку.

Кстати, для истории: докладывал о законопроекте с трибуны младший Боярский. Сын д’Артаньяна понял, что у кардинала платят лучше.

Притон, Госдума, храм или таверна –
Верши приказ, а средств не выбирай.
Тому, кто президенту служит верно,
Заранее заказан пропуск в рай.

Дмитрий Гудков, Эхо Москвы
Оригинал публикации






« Назад 1 2 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 22.11.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добро пожаловать в 37-й !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 22.11.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь каждый из нас — враг народа
==========================
Если депутаты, олигархи, чиновники- это "народ", то таки ДА,- МЫ враги народа!
Враги тех, кто заседая в госдуре имеют гражданства других стран, чьи дети живут за границей,кто выкачивает из недр россии ископаемые, а деньги переводит в оффшоры....



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 22.11.2019, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь каждый из нас — враг народа
=======================
Как сказал незабвенный М.Горький "Если враг не сдается,его уничтожают", то бишь обьявлен курс на уничтожение народонаселения.
Ну мы еШо посмотрим кто кого...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 22.11.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добро пожаловать в 37-й !
-------------------
Если так, жди Кухарка ночью воронок. Или это опять просто сопли либерастов.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 22.11.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.11.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добро пожаловать в 37-й !

--------------------

37-й уже не спасёт. Разве что 17-й.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 22.11.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На УЖе давно всех инакомыслящих повыкосило, одна ненормальная модераторша скоро останется.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 22.11.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Теперь каждый из нас — враг народа
===============================
12.02.2004 19.13 В. В. Путин сказал: Если 7 лет быть президентом, можно с ума сойти... Теперь понятно что происходит в стране



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 22.11.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели Гудков думает, что весь народ получает деньги из-за рубежа?
Слишком далёк он оказался от народа.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 22.11.2019, 13:42 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4729 | Рейтинг: -729,4
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. ФСБ задержала девять участников, в том числе двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Отмечается, что спецоперация прошла в Москве, Татарстане и Тюменской области.
По данным спецслужбы, задержанные создавали закрытые террористические структуры в регионах, занимались поиском денег, распространяли свою идеологию и вербовали местных мусульман.
https://ria.ru/20191122/1561464590.html?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

--------------------------
Среди арестованных нет Ильнара Гарифуллина?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 22.11.2019, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не в тему . но интересно
по ОК гуляет картинка из к\ф "врошиловский стрелок" - стоИт Ульянов с ружьём у окна , выцеливает ... и подпись - всё больше понимаю поступок деда!
под картинкой люди ставят "лайки" и восторженно комментируют - одобряю!!!
вопрос - в связи с последними арестами за перепосты и лайки с призывами к экстремизму в соцсетях , данная картинка является призывом?
Юнг, тебе, как юристу вопрос - могут привлечь или избирательно подойдут к каждому репостившему? что делать с книгой и фильмоЙ? не стОит ли посадить автора книги, режиссера, сценариста ну и Ульянова
____________________
это я для дебилов, которые думают , что раз оне не получают грантов из ЮСА, не читают пиндосовское СМИ и ваще не при делах - идите нах... надо будет и до вас доберутся, придёт волна - всех смоет
турк



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 22.11.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.11.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добро пожаловать в 37-й !
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Если бы! Нет никакого 37-го, поэтому так и распоясались враги народа! А давно пора пересажать всех предателей национальных интересов и воров у государства! Очень Опытный



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 22.11.2019, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 22.11.2019, 13:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не стОит ли посадить автора книги, режиссера, сценариста ну и Ульянова
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Ну Михаила Ульянова уже точно не посадят! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 22.11.2019, 16:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.11.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На УЖе давно всех инакомыслящих повыкосило, одна ненормальная модераторша скоро останется. ——————————
А какие люди были тут раньше....... Богатыри! А сейчас один мат, обсуждения ниже пояса и бесноватая во главе. Просто жесть.



Оценили
5

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 14 | 22.11.2019, 17:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66372 | Рейтинг: +12162,4
Новый провал Путина. Опять в разведке. Теперь у «друзей».

Российский разведчик, действующая под крышей посольства России в Сербии, зафиксирован на видео передающим деньги своему агенту в Белграде.

Ситуация серьезная. Подлинность видео сербскими спецслужбами подтверждена. Новость передана сербским ТВ и радио. Президент Сербии Вучич распорядился начать расследование. Он будет обсуждать создавшееся положение с руководством разведки, контрразведки и Генштаба вооруженных ссил.

Учитывая хорошие политические и экономические отношения России и Сербии, – это удар в спину союзнику. И большая глупость Путина и его подчиненных.

Отдельный вопрос – очередная демонстрация непрофессионализма российских спецслужб. Но главная тема все-таки другая – это политический провал.

Сербия – единственный союзник (пусть и относительный) Путина на Балканах. Страна не входит в НАТО, не является членом Евросоюза. В ней благожелательно относятся к России.

Как можно было ставить все это на карту? Как можно было заниматься разведывательной деятельностью в дружественной России стране? Кто в российском руководстве принимал решение о шпионаже? Кто оценил риск провала? Или считали, что Сербия «никуда не денется»?

Как бы ни закончился сербский скандал, но осадок в Сербии, наверное, останется. Какие бы оправдания ни выдвигались подчиненными Путина, что бы они ни говорили для того, чтобы прикрыть провал, возврата к прошлому не будет.

У того, кто шпионит за друзьями, больше не будет друзей.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 22.11.2019, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 22.11.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.11.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добро пожаловать в 37-й !
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Если бы! Нет никакого 37-го, поэтому так и распоясались враги народа! А давно пора пересажать всех предателей национальных интересов и воров у государства! Очень Опытный
================================
веник банный , кичливый и тупой ватник, тебе в рожу плюнуть бы, или в ухо замочить, чтобы ты сумел выползти из обсиканных своих памперсов. Анянямный, памперсный и обсиканный ты ссыкун, и очень мудной и кичливый придурок!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 22.11.2019, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Ну Михаила Ульянова уже точно не посадят! Очень Опытный
________________________
оч умная сентенция.. прям блять Сенека
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 22.11.2019, 20:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 22.11.2019, 19:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Ну Михаила Ульянова уже точно не посадят! Очень Опытный
________________________
оч умная сентенция.. прям блять Сенека
турк
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Не Сенека! Но во всяком случае поумнее, чем задать вопрос о том, что стоит или нет посадить уже покойного артиста! Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 22.11.2019, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 22.11.2019, 18:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 22.11.2019, 16:12 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 22.11.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добро пожаловать в 37-й !
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Если бы! Нет никакого 37-го, поэтому так и распоясались враги народа! А давно пора пересажать всех предателей национальных интересов и воров у государства! Очень Опытный
================================
веник банный , кичливый и тупой ватник, тебе в рожу плюнуть бы, или в ухо замочить, чтобы ты сумел выползти из обсиканных своих памперсов. Анянямный, памперсный и обсиканный ты ссыкун, и очень мудной и кичливый придурок!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Все слова, которые знал, написал или ещё немного осталось? Очень Опытный



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 22.11.2019, 21:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
__ Не Сенека! Но во всяком случае поумнее, чем задать вопрос о том, что стоит или нет посадить уже покойного артиста! Очень Опытный
________________
Тебе , Сенека поясню , что убить можно и мёртвого.. но тебе это не понять , у тебя расписано по буковкам
турк



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 22.11.2019, 22:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Екатеринбурге торжественно открыли скамейку «для любящих» от вдовы первого президента Наины Ельциной.

Скамейка предназначена «для тех, кто любит. Как мы с Борисом» — именно такая надпись размещена на объекте, установленном на набережной городского пруда.

Вместе с Наиной Ельциной на открытии скамейки побывали спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и вице-губернатор региона Павел Креков.

Ранее вдова первого президента России назвала кровавые 90-е годы, унёсшие жизни миллионов людей в странах бывшего СССР, «святым» десятилетием. От штампа «лихие девяностые» и вовсе следует отказаться, уверена Ельцина.



Оценили
0

« Назад 1 2 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com