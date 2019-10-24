Теперь каждый из нас — враг народа

Закон о врагах народа, то есть людях-иностранных агентах, то есть каждом из нас, принят в третьем чтении (15-й вопрос в трансляции).Окончательно. Ни одного голоса против.Робкий вяк КПРФ на тему «вражеские СМИ надо давить, но вот людей пока рано» – и трусливый отказ в принципе нажать на кнопку.Кстати, для истории: докладывал о законопроекте с трибуны младший Боярский. Сын д’Артаньяна понял, что у кардинала платят лучше.Притон, Госдума, храм или таверна –Верши приказ, а средств не выбирай.Тому, кто президенту служит верно,Заранее заказан пропуск в рай.