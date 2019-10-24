Окончательно. Ни одного голоса против.
Робкий вяк КПРФ на тему «вражеские СМИ надо давить, но вот людей пока рано» – и трусливый отказ в принципе нажать на кнопку.
Кстати, для истории: докладывал о законопроекте с трибуны младший Боярский. Сын д’Артаньяна понял, что у кардинала платят лучше.
Притон, Госдума, храм или таверна –
Верши приказ, а средств не выбирай.
Тому, кто президенту служит верно,
Заранее заказан пропуск в рай.
Дмитрий Гудков, Эхо Москвы
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Теперь каждый из нас — враг народа
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