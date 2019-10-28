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«У меня большой опыт подавления всевозможных ненужных вещей»

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Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с главными редакторами региональных СМИ. “Ъ-Уфа” подготовил подборку его высказываний.

«У меня большой опыт подавления всевозможных ненужных вещей»


О скандале вокруг публичных слушаний по проекту бюджета

«У меня вообще большой опыт подавления всевозможных ненужных вещей и уж поверьте, если бы я сам лично давал команды, чтобы кого-то не пускать на слушания, его бы не пустили. Вообще, те люди, которые туда прошли, такой хайп поймали из-за тупости чиновников, что мама не горюй. Там (в Курултае) есть дееспособный руководитель, там есть аппарат. Я сказал: сами занимайтесь, принимайте решение, как это должно быть. Они приняли вот такое решение. Для понимания, там кое-кто уже уволен. Если бы я этим занимался (организацией), ноги бы их там не было, я бы не пустил. С теми, кто хочет повергнуть страну в хаос и свергнуть власть, мне не по пути. Я сам представитель этой власти. Власть никто не дает, власть всегда завоевывают. Любая власть, работая на благо страны, должна себя защищать и обеспечивать развитие страны. Если власть не будет себя защищать, тогда от этой власти ничего не останется. А учитывая, что идет постоянная атака снаружи, как быть-то дальше?».

О назначении первого вице-премьера Андрея Назарова

«В такой большой республике с развитой экономикой нужен премьер-министр. Это должен быть партнер, соратник, человек, который готов работать на все сто, с утра до ночи. При этом это важная должность, здесь ошибаться нельзя. Поэтому я принял решение назначить в качестве первого заместителя премьер-министра Андрея Геннадьевича Назарова. Я принял такое решение, как промежуточное. Предыдущие министры работали год с приставкой „и.о.“ и никто не умер, но зато потом я уверенно каждого из них назначил на должность. Андрей Геннадьевич, на мой взгляд, тоже должен пройти этот этап, который, не думаю, что будет большой. Во-первых, чтобы он сам посмотрел. Важно, чтобы человеку работа нравилась, он горел ею. А Андрей Геннадьевич уже добился определенного успеха в жизни, и, может быть, ему это не нужно. И второе — посмотреть на определенную психологическую совместимость с командой, со мной в том числе. Я же не знаю до конца, какой он сильный организатор в управлении республикой. Поэтому вместе с ним мы взяли определенный промежуток: какое-то время мы посмотрим на него, как на первого заместителя премьер-министра».

О взаимоотношениях с застройщиками

«Когда я приехал и увидел застройку в Уфе, волосы дыбом встали. Когда в центре Уфы строят дома и к нам потом приходят обманутые дольщики — это перебор. Cтроители когда сюда приходят (в Дом республики), у них плач Ярославны: мы не можем, у нас маржа 50 копеек».

«Мы договорились с Ульфатом Мансуровичем (глава администрации Уфы): ни одного разрешения на строительство вы не подписываете до обсуждения на „Стройчасе“. Поэтому пока впереди нас ждет следующая история: все новые разрешения на строительство будут выдаваться здесь. Но что трагично в некотором смысле: на сегодняшний момент выдано несколько сотен разрешений на строительство. Им (застройщикам) не надо ко мне приходить, у них все уже окей: земля в собственности, разрешение на строительство. ...Скрывать не буду: я дал поручение — в середине декабря Уфа (администрация города) и гострой преподнесут мне порядок взаимодействия с застройщиками. После этого я приглашаю крупных застройщиков и начинаю здесь с ними в закрытом режиме общаться».

О частных автобусных перевозчиках Уфы

«Я бы им всем головы потихонечку поправил, но тогда я убью этот бизнес вообще в корень. Признаюсь: я ожидал существенно исправить ситуацию за год, но за год не получится. Полагаю, что в течение следующего года мы будем (иметь) видоизмененную в лучшую сторону историю с транспортом».

О главе госкомтранса Башкирии

«В любой другой ситуации я бы нашего руководителя дорожного хозяйства не просто уволил, я бы его распял, наверно. Он очки поправит и начинает мне рассказывать. Несколько раз я был близок предложить ему другую работу, но он довольно компетентный человек, и в его деятельности я вижу довольно много плюсов. Как бы я на него не кричал, но я вижу, что в нем есть потенциал, что он человек грамотный и хочет исправиться».

Об «умных» автобусных остановках в Уфе

«Я давил на Уфу, чтобы они побыстрее закупили остановки с wi-fi, бегущей строкой, кнопкой вызова полиции. Установили. Молодцы. Но забыли провести коммуникации. ...Люди приходят: где wi-fi, где объявления? Нету. Потому что тупоголовые этого не сделали».

О журналистах

«Добрые журналисты — не журналисты. Тогда вы не будете мне интересны, потому что вы не будете выполнять вашу журналистскую задачу».

О строительстве дельфинария в Уфе

«...То, что слушания (по строительству научного центра с дельфинарием) прошли таким образом — это ужасно. Это глупо. Это удар по республике, городу, нашей команде. ...Я тоже люблю животных, я тоже понимаю, что жить в неволе — это плохо. Но тут же не привезут дельфинов, которых специально для нашего океанариума выловят в Черном море. Скорее всего, это будут особи, которые здесь существуют. И поэтому у меня сейчас двоякое отношение: с одной стороны, я понимаю, что в том месте было бы неплохо поставить объект, в который бы ходили детишки, смотрели и радовались. С другой стороны, такой шум-гам поднялся, и он меня, конечно, смущает. Может быть, я резковато скажу: наше современное „фейсбучное“ общество — такое нервное существо, которое иголочкой ткнешь, оно вздрагивает и начинает раздражаться тысячами проклятий. Там порой очень много эмоций, и просто желание показать себя в той или иной сфере и поймать хайп. Поэтому я не очень верю в искренность и компетентность тех людей, которые утверждают, что мы тут убиваем дельфинов. Поэтому для себя принял решение: если такая потребность есть, я Ульфата Масуровича попрошу, он соберет всю свою команду и проведет встречу с теми, кто хочет с ним поговорить об этой истории».

О разработке шихана Куш-Тау

«Если бы была хоть малейшая возможность не разрабатывать Куштау, я бы на это не пошел. Проблема была не в том, что, как многие любят играть на моем самолюбии, мол, кто-то меня продавил. Это было мое осознанное желание найти решение этой проблемы. Несколько тысяч людей вообще-то там работают, их семьи там живут от этого предприятия («Башкирская содовая компания»). Это тяжелое решение, и оно непросто дается и вокруг этого решения сейчас появилась огромная группа людей. Многие действия, которые сейчас вокруг Куш-тау крутятся, инспирированы людьми, которые заплатили им. Платят другие люди, которые являются конкурентами этой истории».

О сравнении с Казанью

«Его (общественное мнение) всегда формирует узкий круг людей, которые умеют это делать. Раньше «уфимский фейсбук» почитать же страх один! Только одно — полное уныние, мы — лузеры, все у нас плохо: Уфа самый грязный город, Казань сверкает, Москва сверкает, мы здесь лохи и так далее. Вот такая позиция была на тот момент. …Давайте мы будем опираться на то, что у нас никто точно не отнимет: нашу историю, которой нужно гордиться, природу, запасы, предприятия, которые являются мировыми конкурентами».

Булат Баширов, Коммерсант
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  • 1 | 24.11.2019, 09:24 | Автор: ...
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Есть власть.Есть деньги.Опыт подавления 7 Ноября 2007 года на площади Ленина помнят многие.



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  • 2 | 24.11.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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меня удивляет бестолковостьРадия даже в мелочах. На дороге с Белорецка в Уфу умудрился установить ограничения до 50 км в час! - Это на автотрассе! А там где выбоины и ухабы никаких знаков нет!



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  • 3 | 24.11.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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_ Если ты утверждаешь, что Путин во всех деталях разбирается, то значит он по твоему определению мелочный! В РФ только один человек полностью независим, даже от закона, остальные все подчинённые и ты в том числе, как не пыжся! Ты тоже в людях плохо разбираешься: я 17 лет был ИП с собственным производством, там всё зависело в основном только от меня! Был ли у тебя такой период жизни, не подчинённый ты наш? Очень Опытный
_______________________
и чё с твоим ИП? а нету, по одной простой причине - мелочность не дала тебе смотреть ширше и глубжее + неумение делегировать свои полномочия (зависело всё от тебя, т.е. один пахал как лошадь , не доверяя другим)... короче не руководитель ты, так - исполнитель
турк



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  • 4 | 24.11.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
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…Давайте мы будем опираться на то, что у нас никто точно не отнимет: нашу историю, которой нужно гордиться
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
какая история? В Уфе до сих пор нет памятника оснвателю, зато есть улица имени валидки. На "пасли коней и ели их" собираетесь опираться?



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  • 5 | 24.11.2019, 09:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66382 | Рейтинг: +12161
"У меня вообще большой опыт подавления всевозможных ненужных вещей<...> Если бы я этим занимался (организацией), ноги бы их там не было, я бы не пустил."
***
Ну что же - это готовые чистосердечные признания для суда - в Гааге ли, в России ли - но суд обязательно состоится - узурпация власти и политические репрессии, фальсификация выборов начиная с 2003 года, коррупция - вот, наверное не полный, перечень преступлений совершенный г-ном Хабировым и его приспешником Мурзагуловым.
_________________

Многие действия, которые сейчас вокруг Куш-тау крутятся, инспирированы людьми, которые заплатили им. Платят другие люди, которые являются конкурентами этой истории
***
На это могу ответить меткой русской поговоркой:
"Свекровка бл@дь - снохе не верит"



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  • 6 | 24.11.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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ващееее без ума , все берега попутал
турк



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  • 7 | 24.11.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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Лучше Радий , чем предыдущий Соплежуев , У последнего кредо : просидеть тихо мирно срок и временами подавая утопические идеи.Ни идей ,ни мыслей у Хамитки



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  • 8 | 24.11.2019, 10:05 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 266 | Рейтинг: +8,2
Хабиров высек сам себя, заявив, что власть защищается силовиками, громилами, хватающих женщину. А все знают и понимают истину , что власть, государство должны защищать себя работой на благо людей. И власть создана для защиты людей, и их благосостояния.



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  • 9 | 24.11.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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“Ъ-Уфа” подготовил подборку его высказываний.
==========================================
А я, подготовил подборку цитат ,из этих его высказываний:
- У меня вообще большой опыт
- Поэтому я принял решение
- Когда я приехал и увидел
- я дал поручение
- Я бы им всем головы потихонечку поправил
- я бы его распял,
- Я давил на Уфу,
- вы не будете мне интересны
- я тоже понимаю, что жить в неволе — это плохо.
- я бы на это не пошел.

И вот непойму, это бонапортизм или паранойя?



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  • 10 | 24.11.2019, 10:22 | Автор: ...
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М Рахимова. воспитал у Себя на груди достойную смену.... Сарбаев Хабиров и целая плеяда нац кадров. РБ с такими "вошь дями пробивает дно за дном.. Поголовье чиновников растет .как гниды отложенные вошь "дями



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  • # 11 | 24.11.2019, 10:30 | Автор: ...
    Публикации: 0 | Комментарии: 55 | Рейтинг: -1

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  • 12 | 24.11.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Как будто и говорит все по делам , все по умному !
Ну вообще , как Путин , только вот реальные дела
не сходятся с благими желаниями !
У каждого среди знакомых найдется тот, кто считает, будто он умнее,
чем на самом деле.



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  • 13 | 24.11.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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В условиях частной собственности на ВОРОВАННЫЕ основные
средства производства прежнего государства
и присвоении права продажи природных ресурсов незначительной
группой ЧАСТНЫХ лиц,
Не дает положительный Фактический результат и
не оставляет сомнений
в неэффективности данного способа управления государством .



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  • 14 | 24.11.2019, 10:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66382 | Рейтинг: +12161
На самом деле - СРАдий - косноязычен, его мыслишки мелкие, свидетельство необразованного человека.
По-умному он НИЧЕГО еще не сказал за год с лишним. Как можно сказать по-умному хоть что-то при полном отсутствии ума?!
А вот интриган он - первостатейный!



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  • 15 | 24.11.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
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...То, что слушания (по строительству научного центра с дельфинарием) прошли таким образом — это ужасно. Это глупо. Это удар по республике, городу, нашей команде.
=============================
Это говорит радий,- башлык страны башкир.
А вот что думают по этому поводу в Евросоюзе:
На сегодняшний день половина стран Европейского союза, а именно 14 из 28 его государств, могут гордиться отсутствием дельфинариев. Многие из них уже запретили использование диких животных в цирках.
Когда-нибудь Европа станет пространством свободных дельфинов, где не будет дельфинариев и аквариумов с морскими млекопитающими. В Европе много серьезных организаций и коалиций, которые работают в этом направлении.
В 2010 году в столице Финляндии Хельсинки состоялась международная конференция, на которой была принята Декларация Прав Китообразных: Китов и Дельфинов



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  • 16 | 24.11.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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По своему уровню развития интеллекта дельфины идут сразу после человека, превосходя всех остальных животных.А Дельфинарий, по сути, — это тюрьма для дельфинов. Они там живут год, не дольше, Лучший вариант для дельфинов, которые оказались в неволе, это объект на побережье, где есть пространство и морская вода. В этом случае животных от моря отделяет сетка. Очень важно, что вода должна быть морской. Этот состав у нас никто не сделает. Еще один фактор: в дельфинариях кормят замороженной рыбой, что тоже вредит животным. Получается, что они год отработали и сдохли.



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  • 17 | 24.11.2019, 11:16 | Автор: ...
    Публикации: 0 | Комментарии: 55 | Рейтинг: -1
Хабиров Радий истинные либерал . Патриот партии ЕР. Умеет "жить" лихо вписался в рыночную экономику. под Его управлением РБ будет пробивать дно за дном .



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  • 18 | 24.11.2019, 11:16 | Автор: ...
    Публикации: 0 | Комментарии: 55 | Рейтинг: -1
Хабиров Радий истинные либерал . Патриот партии ЕР. Умеет "жить" лихо вписался в рыночную экономику. под Его управлением РБ будет пробивать дно за дном .



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  • 19 | 24.11.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66382 | Рейтинг: +12161
Цирк в Германии использует голограммы животных, вместо реальных животных. Это здорово! Необходимо запретить эксплуатировать диких животных в цирках !

https://twitter.com/ZonePhysics/status/1198405919140405248



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  • 20 | 24.11.2019, 11:35 | Автор: ...
    Публикации: 0 | Комментарии: 55 | Рейтинг: -1
14 Когда же наконец примут декларацию прав башкиро образных русско образных россияно образных кошечек собачек и китообразных жалко да и птичек.



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