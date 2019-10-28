Башкорт объявил о переносе митинга в защиту Куштау

Радий Хабиров заявил, что не изменит своего решения отдать гору под разработку. Национальная организация "Башкорт" объявила о переносе митинга в защиту горы-шихана Куштау, намеченного на 23 ноября. Сообщение об этом появилось поздно вечером в пятницу на странице организации в соцсети ВКонтакте."Мы планировали провести собрание на улице, но по республиканскому, драконовскому закону "О публичных мероприятиях" запрещено собираться на собрание более 100 человек. А такая численность нас не устраивает. Мы знаем, что к нам на мероприятие собиралось приехать большое количество защитников шихана Куштау. Одних только жителей из населённых пунктов расположенных возле Куштау, должно приехать более ста человек.По нашему опыту проведения митингов, власти будут штрафовать всех организаторов и выступающих на несогласованном публичном мероприятии", — говорится в сообщении "Башкорта".Ранее стало известно, что Кировский районный суд признал законным отказ республиканского правительства согласовать заявку организации на проведение митинга.Напомним, что главной темой мероприятия "Башкорт" заявлял защиту Куштау от промышленной разработки содовой компанией. В заявке, поданной в правительство, примерная численность участников была указана до 10 тысяч человек. По словам организаторов, планировалось, что на акцию в Уфу приедут активисты со всей республики, в том числе, жители деревень и поселков, расположенных рядом с Куштау.В правительстве и мэрии Уфы заявили активистам что указанное ими место — площадь перед Дворцом спорта — уже занята под другое мероприятие.Организация обжаловала отказ в суде, указав, что ее представители были первыми, кто подал уведомление, и представила об этом свидетельства.Однако, судья Кировского райсуда Айгуль Курамшина отказалась удовлетворить иск активистов.Решение райсуда "Башкорт" намерен обжаловать в Верховном суде республики. "Мы в этот раз дойдем и до ЕСПЧ, если российские суды не станут на нашу сторону", — заявили в организации.— Многие люди, которые хотели бы приехать на митинг, просили обеспечить именно согласованное мероприятие, поскольку они опасаются репрессивных действий власти, — объяснил причины переноса нынешнего митинга один из лидеров "Башкорта" Руслан Габбасов. — Наша организация была готова, как мы и говорили, выйти сегодня, в субботу и на несогласованное мероприятие. Однако, другие активисты движения в защиту горы, в том числе, жители поселков, расположенных возле Куштау, высказались за перенос мероприятия, и мы с ними согласились. Мы продолжим подавать заявки на митинг — этим мы хотим показать, что выступаем за мирный процесс и хотим законно донести свою позицию до властей.Активистка Рамиля Саитова, посетившая в субботу площадь перед Дворцом спорта, отметила, что никакого альтернативного мероприятия, о котором говорилось в отказе правительства "Башкорту", не состоялось, однако, площадь, по ее словам, была полна полицейских — на случай, если бы активисты все-таки решили бы выйти на несогласованную акцию.Очередная заявка "Башкорта" на проведение митинга уже 30 ноября также не была согласована правительством.Отметим также — накануне глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что не намерен менять свое решение по передаче Куштау под промышленную разработку содовой компании."Если бы была хоть малейшая возможность не разрабатывать Куштау, я бы на это пошел", — сказал Хабиров на встрече с редакторами республиканских СМИ. Одновременно глава республики намекнул на проплаченность ряда акций в защиту горы."Многие действия вокруг Куштау инспирированы людьми, которым заплатили. Возникает вопрос: разве общественники или любители Куштау платят за то, чтобы собирались различные деятели, проводили митинги, акции. Конечно, нет. Платят другие, богатые люди, которые являются конкурентами, которых не устраивает разработка Куштау. А почему она их не устраивает? Для того чтобы "просадить" предприятие, сделать его менее конкурентоспособным", — сказал Хабиров. Никаких конкретных примеров в подтверждение своих обвинений глава Башкортостана не привел.— Нам стала окончательно ясна позиция республиканских властей по вопросу передачи Куштау, — прокомментировал высказывания главы региона Руслан Габбасов. — Раньше они просто молчали, никак не комментируя наши акции и обращения в защиту горы; в основном, высказывались на этот счет представители содовой компании. Теперь же не осталось никаких недомолвок. Мы продолжим свою кампанию, уже зная отчетливо намерения властей отдать гору.Активист отметил, что слова Хабирова о проплаченности акций в защиту Куштау вызвали у людей крайнее удивление.— Знакомая картина — во всех регионах, где начинаются экологические протесты против строительства вредных предприятий, в защиту природных памятников губернаторы тут же начинают говорить о проплаченности протестов какими-то внешними силами. И наши власти тоже, опять вытаскивают из пыли эти замшелые и ложные обвинения. Люди уже и смеются, и негодуют по этому поводу; местные жители [поселков возле Куштау] просто разозлены этими словами. Так что кампания в защиту Куштау, полагаю, наберет теперь еще большие обороты, — считает он.