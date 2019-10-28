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Башкорт объявил о переносе митинга в защиту Куштау

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Радий Хабиров заявил, что не изменит своего решения отдать гору под разработку. Национальная организация "Башкорт" объявила о переносе митинга в защиту горы-шихана Куштау, намеченного на 23 ноября. Сообщение об этом появилось поздно вечером в пятницу на странице организации в соцсети ВКонтакте.

Башкорт объявил о переносе митинга в защиту Куштау


"Мы планировали провести собрание на улице, но по республиканскому, драконовскому закону "О публичных мероприятиях" запрещено собираться на собрание более 100 человек. А такая численность нас не устраивает. Мы знаем, что к нам на мероприятие собиралось приехать большое количество защитников шихана Куштау. Одних только жителей из населённых пунктов расположенных возле Куштау, должно приехать более ста человек.

По нашему опыту проведения митингов, власти будут штрафовать всех организаторов и выступающих на несогласованном публичном мероприятии", — говорится в сообщении "Башкорта".

Ранее стало известно, что Кировский районный суд признал законным отказ республиканского правительства согласовать заявку организации на проведение митинга.

Напомним, что главной темой мероприятия "Башкорт" заявлял защиту Куштау от промышленной разработки содовой компанией. В заявке, поданной в правительство, примерная численность участников была указана до 10 тысяч человек. По словам организаторов, планировалось, что на акцию в Уфу приедут активисты со всей республики, в том числе, жители деревень и поселков, расположенных рядом с Куштау.

В правительстве и мэрии Уфы заявили активистам что указанное ими место — площадь перед Дворцом спорта — уже занята под другое мероприятие.

Организация обжаловала отказ в суде, указав, что ее представители были первыми, кто подал уведомление, и представила об этом свидетельства.

Однако, судья Кировского райсуда Айгуль Курамшина отказалась удовлетворить иск активистов.

Решение райсуда "Башкорт" намерен обжаловать в Верховном суде республики. "Мы в этот раз дойдем и до ЕСПЧ, если российские суды не станут на нашу сторону", — заявили в организации.

— Многие люди, которые хотели бы приехать на митинг, просили обеспечить именно согласованное мероприятие, поскольку они опасаются репрессивных действий власти, — объяснил причины переноса нынешнего митинга один из лидеров "Башкорта" Руслан Габбасов. — Наша организация была готова, как мы и говорили, выйти сегодня, в субботу и на несогласованное мероприятие. Однако, другие активисты движения в защиту горы, в том числе, жители поселков, расположенных возле Куштау, высказались за перенос мероприятия, и мы с ними согласились. Мы продолжим подавать заявки на митинг — этим мы хотим показать, что выступаем за мирный процесс и хотим законно донести свою позицию до властей.

Активистка Рамиля Саитова, посетившая в субботу площадь перед Дворцом спорта, отметила, что никакого альтернативного мероприятия, о котором говорилось в отказе правительства "Башкорту", не состоялось, однако, площадь, по ее словам, была полна полицейских — на случай, если бы активисты все-таки решили бы выйти на несогласованную акцию.

Очередная заявка "Башкорта" на проведение митинга уже 30 ноября также не была согласована правительством.

Отметим также — накануне глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что не намерен менять свое решение по передаче Куштау под промышленную разработку содовой компании.

"Если бы была хоть малейшая возможность не разрабатывать Куштау, я бы на это пошел", — сказал Хабиров на встрече с редакторами республиканских СМИ. Одновременно глава республики намекнул на проплаченность ряда акций в защиту горы.

"Многие действия вокруг Куштау инспирированы людьми, которым заплатили. Возникает вопрос: разве общественники или любители Куштау платят за то, чтобы собирались различные деятели, проводили митинги, акции. Конечно, нет. Платят другие, богатые люди, которые являются конкурентами, которых не устраивает разработка Куштау. А почему она их не устраивает? Для того чтобы "просадить" предприятие, сделать его менее конкурентоспособным", — сказал Хабиров. Никаких конкретных примеров в подтверждение своих обвинений глава Башкортостана не привел.

— Нам стала окончательно ясна позиция республиканских властей по вопросу передачи Куштау, — прокомментировал высказывания главы региона Руслан Габбасов. — Раньше они просто молчали, никак не комментируя наши акции и обращения в защиту горы; в основном, высказывались на этот счет представители содовой компании. Теперь же не осталось никаких недомолвок. Мы продолжим свою кампанию, уже зная отчетливо намерения властей отдать гору.

Активист отметил, что слова Хабирова о проплаченности акций в защиту Куштау вызвали у людей крайнее удивление.

— Знакомая картина — во всех регионах, где начинаются экологические протесты против строительства вредных предприятий, в защиту природных памятников губернаторы тут же начинают говорить о проплаченности протестов какими-то внешними силами. И наши власти тоже, опять вытаскивают из пыли эти замшелые и ложные обвинения. Люди уже и смеются, и негодуют по этому поводу; местные жители [поселков возле Куштау] просто разозлены этими словами. Так что кампания в защиту Куштау, полагаю, наберет теперь еще большие обороты, — считает он.

Идель.Реалии
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  • 1 | 25.11.2019, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Одновременно глава республики намекнул на проплаченность ряда акций в защиту горы........."
=======================================================
Ну а Сам он , чистый бессеребренник , бескорыстный нестяжатель , не проплаченный от БСК !



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1

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  • Гость
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  • 2 | 25.11.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров заявил, что не изменит своего решения отдать гору под разработку.
========================================
Сегодня он куштау отдаст
А завтра Родину продаст
Хотя у радия вряд ли есть такое понятие как Родина...



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2

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  • Гость
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  • 3 | 25.11.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 25.11.2019, 09:21 | Автор: Не зарегистрирован

Радий Хабиров заявил, что не изменит своего решения отдать гору под разработку.
======
Сегодня он куштау отдаст
А завтра Родину продаст
Хотя у радия вряд ли есть такое понятие как Родина...
======
Родину он предал ещё когда фальсифицировал выборы в пользу путинского ставленника Рахимова.
Человек имеющий понятие Родина не будет на высокие посты назначать не отсидевших уголовников.
Первым Указом введёт обеспечение каждого пайком, который называется прожиточным минимумом, но реальным не путинским! Все остальные шаги власти после первого!



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3

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  • Участник
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  • 4 | 25.11.2019, 11:19 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1388 | Рейтинг: +351
А как эти чудики чуть больше года назад дудели в кураи и радовались что многоразово просроченный упырь назначил радиактивного смотрящим по Башкирии. Татарина Хамитова сняли ровно потому, что не отдавал горы москалям.



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4

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  • Гость
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  • 5 | 25.11.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.11.2019, 08:42 | Автор: Не зарегистрирован

.........." Одновременно глава республики намекнул на проплаченность ряда акций в защиту горы........."
==========
Ну а Сам он , чистый бессеребренник , бескорыстный нестяжатель , не проплаченный от БСК !
==========
тут ещё покруче имеется: Подолькое медно-цинковое и со много другим ценнейшим содержанием месторождение!!! Только на нём можно очень быстро стать очередным Путинским олигархом. Но не думаю, что он после хапка, способен преумножить этот "хапок", впрочем как и Путин. Это вы сами видите, всё в РФ из Китая, из страны, которую с "конен" начали поднимать в Сталинскую эпоху наши деды! - "Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы, плохая им досталась доля..." устами поэта!



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2

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  • 6 | 25.11.2019, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако! Молодцы, башкирские ребята! А где, блин, татарские, и наши русские? Им, что по фигу? Пора объединяться. Тогда обязательно Куштау сохраним для наших потомков. Сегодня наше поколение может дать по ушам вороватым олигархам и продажным чиновникам. От этой стертой горы население Башкортостана ничего не получит! Ни цента. Разве что болезни детей и взрослых. Все деньги уйдут в офшоры и на яхты. Вперед! АЛFА! Алга!



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1

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  • Начинающий
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  • 7 | 25.11.2019, 17:42 | Автор: ...
    Публикации: 0 | Комментарии: 58 | Рейтинг: -1,2
Р Хабиров последователен и Своего как правило добивается. Гражданского общества способного противостоять нет и не было в РБ. Гарант не прогадал поставив во главе РБ главой Р Хабирова. Креативен. Имеет Свою команду преданных Ему людей.Вам то какая разница кто глава? Ваше дело платить налоги и содержать все растущее поголовье чиновников. Дельфинарий построят. С Куштау вопрос решон.Алга.



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0

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  • Гость
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  • 8 | 25.11.2019, 17:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.11.2019, 16:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Однако! Молодцы, башкирские ребята! А где, блин, татарские, и наши русские? Им, что по фигу? Пора объединяться. Тогда обязательно Куштау сохраним для наших потомков. Сегодня наше поколение может дать по ушам вороватым олигархам и продажным чиновникам. От этой стертой горы население Башкортостана ничего не получит! Ни цента. Разве что болезни детей и взрослых. Все деньги уйдут в офшоры и на яхты. Вперед! АЛFА! Алга!
=======
к тому же есть готовое месторождение в Сибае, а также под Белорецким, а стенания новых русских иностранцев об уменьшении их доходов, ну от силы на 1...2% это малочувствительно. Также ничем не подкреплено якобы Сибайское и Белорецкое сырьё им не подходит, технологи, на то они и специалисты, для того, чтобы решать проблемы и они легко их решат!
Я сам технолог, но по другой стезе, хотя какая разница, знаю что технолог всегда любую проблему решит, - нужно только его озадачить, а эти Путины...Радии...управляющие тремя курицами, они да, они не решат и не смогут решить ни обной проблемы. А чем занимается человек который не умеет решать проблемы:.. ворует! А посему и групповушник А.Г. Назаров в вице-премьерах Радия шляется!
Ну чтож, для бабуинов это нормально, у бабуинов нет за изнасиловыание ст. 131 УК РФ.



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  • 9 | 25.11.2019, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 25.11.2019, 17:42 | Автор: ...
Публикации: 0 | Комментарии: 58 | Рейтинг: -1,4
Р Хабиров последователен и Своего как правило добивается. Гражданского общества способного противостоять нет и не было в РБ. Гарант не прогадал поставив во главе РБ главой Р Хабирова. Креативен. Имеет Свою команду преданных Ему людей.Вам то какая разница кто глава? Ваше дело платить налоги и содержать все растущее поголовье чиновников. Дельфинарий построят. С Куштау вопрос решон.Алга.
===
тезис 1) Гражданское обществу не может противостоять государству даже во имя того же государства. Что толку, что Явлинский "подставился" пред Путиным обвинив его в создании мафиозного государства? Выкрали сына, прислали палец... Ленин В.И.же писал, партийная верхушка должна быть засекречена, а народные массы открыты!
ntpbc 2) Rhtfnbdty Креативен человек совершивший уголовное преступление против народа приведшее в 2017 г к спаду рождаемости на 12%, в 2018 усугубленное. Автор опуса явно не в ладах с интеллектом.
тезис 3) Имеет свою команду. Когда передовой отряд немцев ворвался в Москву там такая творилась паника... Инет вам в помощь!
Автору о совершенно "пустом" человеке и написать не о чём, одни пустые словеса!
Но Хабиров являлся главой администрации у Рахимова и ввод милицейских войск со снайперами осуществлять кроме него было некому!
РФ рано или поздно от беспутства избавится, словами поэта "Россия вспрянет ото сна!" и с каждого будет спрошено за их творимые уголовные дела! - Только за 2019 Путинцы выжгли более 13 млн га леса, всем найдётся чем заняться!



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  • 10 | 25.11.2019, 19:17 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 25.11.2019, 18:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 25.11.2019, 17:42 | Автор: ...
Публикации: 0 | Комментарии: 58 | Рейтинг: -1,4
Р Хабиров последователен и Своего как правило добивается. Гражданского общества способного противостоять нет и не было в РБ. Гарант не прогадал поставив во главе РБ главой Р Хабирова. Креативен. Имеет Свою команду преданных Ему людей.Вам то какая разница кто глава? Ваше дело платить налоги и содержать все растущее поголовье чиновников. Дельфинарий построят. С Куштау вопрос решон.Алга.
===
тезис 1) Гражданское обществу не может противостоять государству даже во имя того же государства. Что толку, что Явлинский "подставился" пред Путиным обвинив его в создании мафиозного государства? Выкрали сына, прислали палец...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пустобрёх! Второй раз у тебя спрашиваю, но ответа от тебя нет! Ты хоть знаешь в каком году у сына Явлинского палец отрезали? Очень Опытный



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