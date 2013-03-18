Скоро будет квартет ...

Глава Башкирии Радий Хабиров изъявил желание играть в квартете. Вчера, когда глава региона улетел в Москву для участия на съезде партии «Единая Россия», председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов и руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев выложили в соцсети песню «Зимний романс» в их исполнении.Также Шамиль Валеев написал в своем посте в Фейсбуке и Инстаграм:«Когда эта песня стала нашей любимой, общереспубликанской ценностью, ещё не было дурной привычки меряться эпикантусами и считать хвостики у букв. Это было в нашей родной республике — БАССР.Потом стали важны и слышны люди, которые искали то, что разделяет, а не то, что объединяет. Люди, которые любят искать изьяны и жить обидами. В результате этого или после всего этого моя республика оказалась разграбленной и разворованной в несколько приемов.А сам проект Башреспублики к своему столетию подошел заметно посеревшим, на грани. Унижены были одни, унижены были другие, унижены третьи. Родилось и выросло поколение башкортостанцев, родители которых говорят на разных языках и ходят в разные храмы. И это поколение, как и их дети, как-то не очень торопятся говорить на тюркских языках, предпочитая иностранные.И сейчас мы стоим перед определенным вызовом — состоится ли наш общереспубликанский проект, чтобы мы могли не только природой гордиться, но и тем, что придумали и сделали сами.А теперь, господа примордиалисты, посчитайте сколько неправильных — Северо-Западных и Юго-Восточных букв пропето в этом куплете. И расскажите это тем, кому это интересно. А еще попробуйте прикинуть, сколько процентов какого народа в каждом из тех, что в кадре. И расскажите это тем, кому это важно. Потому, что нам это неважно и неинтересно.Нам здесь интересны и важны эмоции, которые вызывает творчество Фидана Гафарова, Рима Хасанова и Назара Наджми, которое объединяет.И не очень интересно «творчество» тех, кто разъединяет».Пост и исполнение песни вызвал большой интерес.Более того глава Башкирии попросил взять их в свое трио, чтобы исполнять песни квартетом.