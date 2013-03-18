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Скоро будет квартет

  • Опубликовано: mkset.ru | 25.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 33411 | Комментарии: 74
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Глава Башкирии Радий Хабиров изъявил желание играть в квартете. Вчера, когда глава региона улетел в Москву для участия на съезде партии «Единая Россия», председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов и руководитель Аппарата Общественной палаты РБ Шамиль Валеев выложили в соцсети песню «Зимний романс» в их исполнении.

Скоро будет квартет


Также Шамиль Валеев написал в своем посте в Фейсбуке и Инстаграм:

«Когда эта песня стала нашей любимой, общереспубликанской ценностью, ещё не было дурной привычки меряться эпикантусами и считать хвостики у букв. Это было в нашей родной республике — БАССР.

Потом стали важны и слышны люди, которые искали то, что разделяет, а не то, что объединяет. Люди, которые любят искать изьяны и жить обидами. В результате этого или после всего этого моя республика оказалась разграбленной и разворованной в несколько приемов.

А сам проект Башреспублики к своему столетию подошел заметно посеревшим, на грани. Унижены были одни, унижены были другие, унижены третьи. Родилось и выросло поколение башкортостанцев, родители которых говорят на разных языках и ходят в разные храмы. И это поколение, как и их дети, как-то не очень торопятся говорить на тюркских языках, предпочитая иностранные.

И сейчас мы стоим перед определенным вызовом — состоится ли наш общереспубликанский проект, чтобы мы могли не только природой гордиться, но и тем, что придумали и сделали сами.

А теперь, господа примордиалисты, посчитайте сколько неправильных — Северо-Западных и Юго-Восточных букв пропето в этом куплете. И расскажите это тем, кому это интересно. А еще попробуйте прикинуть, сколько процентов какого народа в каждом из тех, что в кадре. И расскажите это тем, кому это важно. Потому, что нам это неважно и неинтересно.

Нам здесь интересны и важны эмоции, которые вызывает творчество Фидана Гафарова, Рима Хасанова и Назара Наджми, которое объединяет.

И не очень интересно «творчество» тех, кто разъединяет».

Пост и исполнение песни вызвал большой интерес.

Более того глава Башкирии попросил взять их в свое трио, чтобы исполнять песни квартетом.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 25.11.2019, 08:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь.



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6

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  • 2 | 25.11.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Потом стали важны и слышны люди, которые искали то, что разделяет, а не то, что объединяет. Люди, которые любят искать изьяны и жить обидами
.В результате этого или после всего этого моя республика оказалась разграбленной и разворованной в несколько приемов...."

================================================
Такие лицемеры и ханжи , Тьфу мать вашу !
Разве не Муртазел , первый разворошил и раздул
этот огонь межнациональных оскорблений и вражды в 90 г?
Разве не было башкирского лозунга -
Русские в Рязань , татары в Казань !
Разве не Рахимов грандиозным ,фантастическим
воровством ограбил свой башкирский народ
на 7 миллиардов долларов ?



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8

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  • 3 | 25.11.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
И это поколение, как и их дети, как-то не очень торопятся говорить на тюркских языках, предпочитая иностранные.
===============================
Как поет так и мыслит, если вообще то что происходит в его тюрской голове, можно назвать мыслями! Договорился до того что Русский язык, в его понятиях стал иностранный!!! Позорище!!! Гнать надо таких деятелей поганой метлой!!!



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2

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  • 4 | 25.11.2019, 09:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19109 | Рейтинг: -3267,3
Разве не было башкирского лозунга -
Русские в Рязань , татары в Казань !
-------
Кто из башкир говорил такие слова? Ты же, сучонок говоришь то, что вы, татнацики и придумали. Задача ваша в том, чтобы озлобить башкир. Потом не скулите сучяра татнацики.



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1

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  • 5 | 25.11.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 25.11.2019, 09:18 | Автор: кац

Кто из башкир говорил такие слова? Ты же, сучонок говоришь то, что вы, татнацики и придумали. Задача ваша в том, чтобы озлобить башкир. Потом не скулите сучяра татнацики.
================================================
Однако ты Падаль , забывчивая посмотри лозунги на
транспорантах 90 годов ! Ролики в Интернете .
Смотри падаль и не забывай !



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6

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  • Участник
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  • 6 | 25.11.2019, 09:27 | Автор: Калатунбабай
    Публикации: 111 | Комментарии: 1444 | Рейтинг: +732,5
Проказница-Мартышка,
Осёл,
Козёл
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.



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2

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  • 7 | 25.11.2019, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русские в Рязань-Татары в Казань! (Игорь...) / Проза.ру
proza.ru›2013/03/18/950
Русские в Рязань-Татары в Казань! Игорь Степанов-Зорин 2. Когда ещё власть не была в руках теперяшних Кремлёвских русофобов.-В городе Уфа редко можно было встретить -мигранта из аула или надменного татарина.-Татар и башкир было в Уфе не много и в основном они были обрусевшие.-А значит жили не в... Читать ещё
==========================================
Читай Падаль ! Смотри !



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3

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  • Участник
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  • 8 | 25.11.2019, 09:31 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19109 | Рейтинг: -3267,3
Татнацики в своем амплуа. Посмотри говорит лозунги 90-х. Сучонок, такие лозунги были в республиках средней азии. В Башкирии против татар никогда никаких гонений со стороны башкир не было. Как бы вам этого не хотелось, башкиры пока совершенно спокойны. Это вас и бесит.



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1

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  • 9 | 25.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жуткое словоблудие, писать надо ясно и понятно.



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0

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  • 10 | 25.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 25.11.2019, 09:31 | Автор: кац

Татнацики в своем амплуа. Посмотри говорит лозунги 90-х. Сучонок, такие лозунги были в республиках средней азии. В Башкирии против татар никогда никаких гонений со стороны башкир не было. Как бы вам этого не хотелось, башкиры пока совершенно спокойны. Это вас и бесит.
=====================================================
Это ты Падаль , поджопник Муртазеловский все
эти годы был спокоен ?
Да у тебя сука , ни одного дня не было чтобы татар
не задеть , понимаешь это тупоголовый ПУСТОЗВОН ?
А теперь сука , другую песню запел !



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  • 11 | 25.11.2019, 09:47 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19109 | Рейтинг: -3267,3
Татнацик нервничает. Против правды они не могут, начинают просто материться. А вот зачем они тужатся настроитьбашкир против русских? Потому что хитрожопые. Сами не хотят и не могут воевать, а башкир хотят натравить против русских. Башкиры прогонят русских, а тут татары шась и в дамки. Объединят Татарию с Башкирией, соединят общую республику с Казахстаном и прощай Россия.



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  • 12 | 25.11.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 25.11.2019, 09:47 | Автор: кац

Татнацик нервничает. Против правды они не могут, начинают просто материться. А вот зачем они тужатся настроитьбашкир против русских? Потому что хитрожопые. Сами не хотят и не могут воевать, а башкир хотят натравить против русских. Башкиры прогонят русских, а тут татары шась и в дамки. Объединят Татарию с Башкирией, соединят общую республику с Казахстаном и прощай Россия.
===============================================
Ни и сука , ну и падаль ! Неужели думаешь
люди забыли железные бочки - барабаны и привезенных из
районов РБ башкир - националистов которые били
на площади и русских и татар
Статья . Башкирские националисты пошли против Кремля
20:03 10.11.2008 , Юрий Филатов
Мне противна твоя мерзкая роль ПРОВОКАТОРА башкир .
И мне омерзительны как и ваш Муртазел и татарские
ворюги типа Шаймиева , которые также обворовали свой
татарский народ .
А ты сука и падаль от башкирского народа .



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  • 13 | 25.11.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
глава Башкирии попросил взять их в свое трио, чтобы исполнять песни квартетом.

--------------

Народную песню может петь всё застолье. И всегда найдётся несколько женщин, с лёгкостью ведущих вторую партию. А если со двора вернётся
подвыпивший хозяин дома и зычно подхватит припев - ему наливают, лишь бы не мешал.



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  • 14 | 25.11.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры подпрыгивают под дудку больной Узянбаевой, они не мужчины, и ума у них нет.



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  • 15 | 25.11.2019, 10:56 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19109 | Рейтинг: -3267,3
Ни и сука , ну и падаль ! Неужели думаешь
люди забыли железные бочки - барабаны и привезенных из
районов РБ башкир - националистов которые били
на площади и русских и татар
--------
Татнацик хочет сказать, что башкирская молодежь стучала в бочки против татар. Любезный, против татар какого хрена башкиры стучали бы в пустые бочки, они бы стучали в ваши пустые бошки.



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  • 16 | 25.11.2019, 11:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66392 | Рейтинг: +12158,1
Депутатам предложили запретить продажу алкоголя 3 января

По словам руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина, правительство внесло в Курултай законопроект, согласно которому продажа алкоголя 3 января будет полностью запрещена, а с 4 по 6 января – ограничена: в эти купить алкоголь можно будет только с 10 до 14 часов.

1,2,7 и 8 января продажа будет идти в обычном режиме.

По словам г-на Сидякина, депутаты парламента республики должны утвердить законопроект к середине декабря.
__________________________________
Плоды спевки квартета...



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  • 17 | 25.11.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка ты что, за бухлом каждые полчаса гоняешь чтоли, опечалилась не на шутку.



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  • 18 | 25.11.2019, 11:46 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38715 | Рейтинг: +5363,2
Похоже, Шома отъел такое брюхо, что пора его вскрывать!



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  • 19 | 25.11.2019, 11:49 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66392 | Рейтинг: +12158,1
В Башкирии за минувшую неделю подорожали некоторые продукты. Соответствующий доклад об изменениях цен опубликован на сайте Башкортостанстата.
Так, больше всего подорожали сосиски и сардельки – средний ценник поднялся до 327 рублей за килограмм, а также свежие помидоры - до 92 рублей. Рост цен составил 2,8% и 2,5% соответственно. Также увеличилась стоимость жирного творога и стерилизованного молока до 311 и 66 рублей соответственно. Рост цен составил 2,1%.

При этом на 1,2% подорожали 350 г мясных консервов – до 129 рублей, на 1,3% масло сливочное – до 579 рублей, вермишель на 1,1% - до 52 рублей, на 1,9% яблоки – до 71 рубля.
__________________________________________
ЗА НЕДЕЛЮ!
То есть - за неделю на 2% а нам будут впаривать, что за весь ГОД - на 4%....
А пенсию повысят на 6% - мол мы вам еще лишка индексируем! Ноги целуйте!



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  • 20 | 25.11.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Похоже, Шома отъел такое брюхо, что пора его вскрывать!
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Що за сайт такой. тупой и еще тупее? Да какие кровожадные идиеты?



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