Долги за еду как очередная духовная скрепа

Портфель кредитов физлицам на 1 октября достиг 469,8 млрд рублей, следует из данных Нацбанка (отделения уральского главка ЦБ). 77% оформленных кредитов физлицам — потребительские. Кредитование физлиц стало основным драйвером роста кредитов экономике, отмечают в Нацбанке.
Объем корпоративного кредитования в Башкирии вырос в январе-сентябре на 42%, до 467,8 млрд руб. При этом совокупный корпоративный портфель работающих в Башкирии банков снизился на 3%, так как в основном предприятия занимали средства на рефинансирование уже имеющихся кредитов. 40% портфеля состоит из кредитов предприятиям обрабатывающих производств. Объем кредитования индивидуальных предпринимателей вырос на 13% (на 1 октября составил 7,1 млрд руб.).
Общий объем кредитов, выданных банками в Башкирии за девять месяцев, вырос на 6,2%, до 817,3 млрд руб.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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