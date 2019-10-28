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Долги за еду как очередная духовная скрепа

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Жители Башкирии в январе-сентябре текущего года увеличили объем кредитования в банках на 13,5% к тому же периоду 2018 года. Банки выдали населению 258,6 млрд руб. кредитов.

Долги за еду как очередная духовная скрепа


Портфель кредитов физлицам на 1 октября достиг 469,8 млрд рублей, следует из данных Нацбанка (отделения уральского главка ЦБ). 77% оформленных кредитов физлицам — потребительские. Кредитование физлиц стало основным драйвером роста кредитов экономике, отмечают в Нацбанке.

Объем корпоративного кредитования в Башкирии вырос в январе-сентябре на 42%, до 467,8 млрд руб. При этом совокупный корпоративный портфель работающих в Башкирии банков снизился на 3%, так как в основном предприятия занимали средства на рефинансирование уже имеющихся кредитов. 40% портфеля состоит из кредитов предприятиям обрабатывающих производств. Объем кредитования индивидуальных предпринимателей вырос на 13% (на 1 октября составил 7,1 млрд руб.).

Общий объем кредитов, выданных банками в Башкирии за девять месяцев, вырос на 6,2%, до 817,3 млрд руб.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 26.11.2019, 08:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Долги за еду как очередная духовная скрепа
============================================
Мы все в долгах!
Мы все дллждны какаму то амррфному госдарсву!
ВЫ,Намкренны дальше это терпеть?!!!!!!!!!!!!!!!



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  • 2 | 26.11.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Да ужж , да уж ! Кредиты в банке , чтобы
одеть обуть детей в школу , кредиты для покупки
лекарств в аптеке больным , теперь кредиты на обеды .
Непонятно !
Зачем все это , ведь " хорошо и зажиточно " живем !
Страна на подъеме уже 30 -й год , так говорят наши власти .
Африке , Сирии , Венусэле , ЛНР ,ДНР и другим
БЕСПЛАТНО помогаем !
Зачем нашу " народную " власть так некрасиво выставляете ?



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  • 3 | 26.11.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Если кто то нищает, то кто то богатеет прямо пропорционально, закон сохранения энергии. Поэтому в Советском Союзе, гнид и крыс давили. Богатеть то нужно с народом, говорил генерал Лебедь, невинно убиенный.



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  • 4 | 26.11.2019, 10:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66399 | Рейтинг: +12157,5
Вот он какое - вставание с колен!



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  • 5 | 26.11.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.11.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован

Если кто то нищает, то кто то богатеет прямо пропорционально, закон сохранения энергии. Поэтому в Советском Союзе, гнид и крыс давили. Богатеть то нужно с народом, говорил генерал Лебедь, невинно убиенный.
======
насчёт невинно я бы поостерёгся, он "ГЕНЕРАЛ", генералу не позволительно совершать стратегические ошибки. Ошибки генералитета приводят к сотням тысяч загубленных солдатских жизней.
Что наша страна и пережила в начале ВОВ, а и потом губили безжалостно их жизни! А что пошло из-за ошибки г-ла Лебедя - сокращение численности народа, хотя войны РФ ведёт уровня войнушек благодаря махонькому главнокомандующему! Он, вероятно, полный прототип Голенищева-Кутузова, Бородино проспавшего апосля утех с двумя 14-тилетними нимфетками!



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  • 6 | 26.11.2019, 12:09 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1391 | Рейтинг: +351,3
Нищий рабочий человек. Такое возможно только в духовном пуйлостане.



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  • 7 | 26.11.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 26.11.2019, 12:09 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1391 | Рейтинг: +351,3
Нищий рабочий человек. Такое возможно только в духовном пуйлостане.
====
гены крепостных рабов.
инет вам в помощь: профессор Савельев изучающий мозг разъясняет, как сильны социальные инстинкты!
Женщины, как могут, исправляют оное положение, но мужики придумали генетический анализ,..и возможности эволюционного пути продвижения вперёд сильно ограничились,.. к сожалению. Прав историк Понасенков, - 86% вообще не должны допускаться к размножению, ну как в дикой, - нецивилизованной природе.



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  • 8 | 26.11.2019, 12:53 | Автор: Кухарка
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«Левада»: более половины молодых россиян хотят уехать жить за границу. Это рекорд за 10 лет
10:40, 26 ноября 2019 0
Из России хотели бы эмигрировать 53% граждан в возрасте от 18 до 24 лет, что является максимальным показателем с 2009 года. Об этом пишет The Bell со ссылкой на данные «Левада-центра».

Минимум желающих уехать молодых людей был зафиксирован в мае 2014 года — около 20%. С мая по сентябрь 2019 года был зафиксирован резкий — сразу на 16 процентных пунктов — рост желающих уехать жить за границу.

«Молодые люди не воспринимают предлагаемую государством модель развития страны — и при этом их жизнь не так устоялась, как у более старшего поколения. Они ориентируются на глобальные каналы передачи информации, чаще находятся в трансграничном языковом и культурном пространстве», — объясняет социолог «Левада-Центра» Степан Гончаров.

В среднем число потенциальных эмигрантов составляет 21%. При этом среди обеспеченных россиян этот показатель составляет 28%. Основные причины для эмиграции, которые называют респонденты: беспокойство за будущее детей, экономическая обстановка и политическая обстановка в России.

Ранее американская Gallup оценивала число желающих уехать из России молодых россиян в 44%.
_______________________________
7-му - не хотят россияне становиться рабами вопреки понасенковым и савельевым...



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  • 9 | 26.11.2019, 13:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Президент РФ вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол. Встреча состоится 28 ноября в администрации президента. Ее темой станет обсуждение возможных жёстких санкций в отношении России и российского спорта.

Об этом сообщает источник. Накануне комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства выдал рекомендацию исполкому ВАДА – применить ряд санкций в отношении России: отстранить ее от участия в международных соревнованиях на четыре года, лишить Русада статуса соответствия, и запретить России проводить международные соревнования, а ныне запланированные перенести в другие страны.
_________________________
вроде не в тему но показательно... всем ура-патриотикам , эйфория от Сочи закончилась позором. Ганус (новый рководитель русады) больше года твердит - нам пушной зверек, пора сдавать организаторов ОИ-14..но царь своих (мутко) не сдает
.. а показательно - ложь во всём, хоть Бессмертный полк, хоть средняя ЗП...ну продолжить можете сами
турк



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  • 10 | 26.11.2019, 14:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66399 | Рейтинг: +12157,5
Поругание флага
АВТОР
СерпомПо
Telegram-канал
3187509

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому WADA отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на 4 года. Решение будет принято в Париже 9 декабря. У РФ будет 21 день на апелляцию.

Блестящий подарок спортсменам, любителям спорта, да что там — всем россиянам — к Новому году.

Никогда российский флаг не предавался такому поруганию, как в последние годы, раз за разом попадая под запрет из-за допинговых махинаций наших чиновников (уже давно очевидно, что с ведома и по поручению наших властей).

Ни один проигрыш самых важных спортивных соревнований не приносил стране столько позора, сколько тупое, агрессивное стремление путинских чиновников победить любой ценой. Пусть это будет откровенная ложь, подлог, пусть будут разбиты надежды, пущены на ветер годы тренировок, сломаны карьеры, а значит, искалечены судьбы сотен российских спортсменов.

Плевать. Все для понта, все для победы. Все ради похвалы Самого. А точнее – все ради возможности воровать, хапать, наживаться на чужих крови и поте.

Ничего не поняли, ничему не научились. Разоблачали Родченкова, бывшего главу Антидопингового центра, который и положил начало расследованиям махинаций в российском спорте. Выпускали Захарову из МИДа и депутатов с Охотного ряда с пламенными речами. Хвастались, как Третьяк, что прятали запрещенный российский флаг в пиджаке во время Олимпийских Игр-2018 (некогда прославленный хоккеист, а ныне спортивный функционер и депутат-едросс подарил Путину такой же, с вышитым на внутреннем кармане флагом страны с надписью «Россия в сердце»). Лишились множества олимпийских и прочих наград, получили дисквалификацию одних спортсменов и уход других под флаги стран, не запятнанных допинговой ложью.

И вот выясняется, что в 2012-2015 годах, несмотря на все опровержения властей, Россия намеренно манипулировала базой данных московской лаборатории, чтобы скрыть положительные тесты на допинг.

Если 9 декабря WADA в Париже согласится с мнением своего комитета, российские спортсмены (не причастные к нарушению антидопинговых правил) смогут принимать участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году, и в зимней — 2022 года в Пекине только под нейтральным флагом. А сама Россия в ближайшие 4 года не сможет принять ряд международных соревнований, в частности, чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года. Кроме того, РФ будет не вправе подавать заявки на проведение летних Олимпийских игр 2032 года.

Путину, который 9 декабря в компании «нормандской четверки» планирует разруливать в том же Париже отношения с Украиной, видимо, заодно придется немножко «заняться спортом». И не факт, что эта спортивная разминка будет приятной.

А ожидающая Россию многолетняя спортивная дисквалификация – еще один блестящий результат путинского 20-летнего правления. И тоже уже далеко выходящий за рамки его текущего срока и даже гипотетического трансферта в 2024 году.
_________________________________________
А помните юную фигуристочку - по фамилии Медведева кажется, супер-пупер патриотку сопливую, принимавшая активное участие в пиаре пуйла на его пиар-акциях? Которая прямо тут же - пары коньков не износив - ломанулась в Канаду - жить и тренироваться.



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  • 11 | 26.11.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
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инет вам в помощь: профессор Савельев изучающий мозг разъясняет, как сильны социальные инстинкты!
Женщины, как могут, исправляют оное положение, но мужики придумали генетический анализ,..и возможности эволюционного пути продвижения вперёд сильно ограничились,.. к сожалению. Прав историк Понасенков, - 86% вообще не должны допускаться к размножению, ну как в дикой, - нецивилизованной природе.
____________________________________________________________

Кто то в инете погоду и новости читает, а кто то куйню всякую ищет вроде тебя



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