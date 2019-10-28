Политтехнолог Андрей Потылицын комментируя в эфире «Эха Москвы» в Уфе» скандал вокруг публичных слушаний по бюджету региона и реакцию на него Радия Хабирова, поделился мнением, что глава региона перенес вину «в сторону рядовых исполнителей».***Вдруг из подворотниСтрашный великан,Рыжий и усатыйТа-ра-кан!Таракан, Таракан, Тараканище!Он рычит, и кричит,И усами шевелит:«Погодите, не спешите,Я вас мигом проглочу!Проглочу, проглочу, не помилую».***— Может какие-нибудь курсы организовать в Госсобрании по управлению гневом? Назвать, их, например, «Правила общения с народом». А для Риды Субханкуловой (глава бюджетного комитета Курултая – ред.) специальный курс «Как разговаривать с чернью», — заметил Потылицын в беседе с публицистом Азаматом Саитовым.По его мнению, Рида Субханкулова, будучи экс-министром финансов, создавала впечатление готовности «к спорным моментам, а оказалось, нет».— Все что она могла противопоставить – кричать, что Чанышева не имеет понятия с кем разговаривает. А Чанышева проявила настойчивость. Она действительно записалась и как гражданин имела право на выступление, и обоснованно возмутилась тем, что ей в этом отказали. Вопросы были конкретными – снижение финансирования по определенным статьям. Этому всегда есть объяснение. Но Рида Тагировна отказалась обсуждать и устроила скандал.Радий Хабиров, как юрист, должен понимать, что Лилия Чанышева де-юре имела право на выступление, считает общественник.— Рида Субханкулова накосячила: она как профессионал должна была ответить на вопросы, и чем убедительнее отвечала – тем убедительнее была бы ее победа. Выглядит так, что с бюджетом, что-то не так и главный распорядитель не хочет об этом говорить. А то, что она заявила Чанышевой, что та не понимает с кем разговаривает, эта реплика обращена ко всему населению. И тут я с неуважаемой Риидой Тагировной согласен: я тоже не понимаю с кем разговариваю. Субханкулова теперь не опускается до того, чтобы объяснить нам строчки бюджета. Человек психологически быстро верит, что избран небесами. Рида Тагировна верит, что она грандиозная величина в конструкции власти региона.Андрей Потылицын признался, что во многом ему не нравится Алексей Навальный, но сейчас «дело не в Навальном», как бы это не представляли власти региона.— Хабиров – плоть от плоти от власти Рахимова. Ничего лучше он не видел. Человек с комплексами и предубеждениями. Он всегда будет следовать своими представлениями прекрасного. Я желаю ему здравого смысла в кадровой политике.Заявление в адрес сторонников Навального,которых не стоило пускать на публичные слушания, Андрей Потылицын назвал «неуклюжим».— Вывод такой: каким-то гражданами он ограничит участие в общественной жизни. К сожалению, юрист Хабиров все меньше опирается на свои фундаментальные юридические познания.