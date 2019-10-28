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Таракан, Таракан, Тараканище!

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Политтехнолог Андрей Потылицын комментируя в эфире «Эха Москвы» в Уфе» скандал вокруг публичных слушаний по бюджету региона и реакцию на него Радия Хабирова, поделился мнением, что глава региона перенес вину «в сторону рядовых исполнителей».

Таракан, Таракан, Тараканище!


***

Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!

Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую».

***

— Может какие-нибудь курсы организовать в Госсобрании по управлению гневом? Назвать, их, например, «Правила общения с народом». А для Риды Субханкуловой (глава бюджетного комитета Курултая – ред.) специальный курс «Как разговаривать с чернью», — заметил Потылицын в беседе с публицистом Азаматом Саитовым.

По его мнению, Рида Субханкулова, будучи экс-министром финансов, создавала впечатление готовности «к спорным моментам, а оказалось, нет».

— Все что она могла противопоставить – кричать, что Чанышева не имеет понятия с кем разговаривает. А Чанышева проявила настойчивость. Она действительно записалась и как гражданин имела право на выступление, и обоснованно возмутилась тем, что ей в этом отказали. Вопросы были конкретными – снижение финансирования по определенным статьям. Этому всегда есть объяснение. Но Рида Тагировна отказалась обсуждать и устроила скандал.

Радий Хабиров, как юрист, должен понимать, что Лилия Чанышева де-юре имела право на выступление, считает общественник.

— Рида Субханкулова накосячила: она как профессионал должна была ответить на вопросы, и чем убедительнее отвечала – тем убедительнее была бы ее победа. Выглядит так, что с бюджетом, что-то не так и главный распорядитель не хочет об этом говорить. А то, что она заявила Чанышевой, что та не понимает с кем разговаривает, эта реплика обращена ко всему населению. И тут я с неуважаемой Риидой Тагировной согласен: я тоже не понимаю с кем разговариваю. Субханкулова теперь не опускается до того, чтобы объяснить нам строчки бюджета. Человек психологически быстро верит, что избран небесами. Рида Тагировна верит, что она грандиозная величина в конструкции власти региона.

Андрей Потылицын признался, что во многом ему не нравится Алексей Навальный, но сейчас «дело не в Навальном», как бы это не представляли власти региона.

— Хабиров – плоть от плоти от власти Рахимова. Ничего лучше он не видел. Человек с комплексами и предубеждениями. Он всегда будет следовать своими представлениями прекрасного. Я желаю ему здравого смысла в кадровой политике.

Заявление в адрес сторонников Навального,которых не стоило пускать на публичные слушания, Андрей Потылицын назвал «неуклюжим».

— Вывод такой: каким-то гражданами он ограничит участие в общественной жизни. К сожалению, юрист Хабиров все меньше опирается на свои фундаментальные юридические познания.

Эхо Москвы
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  • 1 | 26.11.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров – плоть от плоти от власти Рахимова.
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Ничего не прибавить не убавить к этой фразе не могу,- гадий выродок муртазла!



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  • 2 | 26.11.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Удивляет одно-почему бы и не дать выступить Чанышевой .От этого в госсобрании что-то бы страшное случилось или бюджет пришлось пересчитывать заново??? Грубость,оклик,подковерное сведение счетов-норма для всех кто при власти ??? Субханкулова там не одна такая .там еще есть и председатель комитета по промышленности Рахимов -ни му,ни кукареку.Знаю не по наслышке.Да и тот Пчелинцев ....Все из одного теста сделаны .На шаг в сторону или назад не способны.На окрик-да .
ВОТ и БЕЗ ТОГО ЧАНЫШЕВА герой ,а тут вообще руками Субханкуловой сделали героиней. ТАК ПЛОДЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ и сеют в умах неповиновения.По идеи отправить Пчелинцева,Субханкулову давно на пенсию.А Рахимова в Салават на комбинат оператором По мнению одного из бывших покойных директоров -в советское время он к пенсии может быть и дорос до начальника вспомогательного цеха комбината .А протащили в нынешних условиях по ступенькам-а толку ???



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  • 3 | 26.11.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты помаешь с кем говоришь!? Я Чапаев! Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты, кто ты такой?!



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  • 4 | 26.11.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 26.11.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивляет одно-почему бы и не дать выступить Чанышевой .От этого в госсобрании что-то бы страшное случилось или бюджет пришлось

Так стала бы депутатом и тогда бы свободно распределяла бюджет. С умным голосованием она бы спокойно прошла, но почему-то загордилась и не пошла в депутаты.



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  • 5 | 26.11.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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А кого наказали то? Было в новостях, что виновные в этом деле понесли заслуженное наказание и общественное порицание.



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  • 6 | 26.11.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 26.11.2019, 09:58 | Автор:

Удивляет одно-почему бы и не дать выступить Чанышевой .От этого в госсобрании что-то бы страшное случилось или бюджет пришлось

Так стала бы депутатом и тогда бы свободно распределяла бюджет. С умным голосованием она бы спокойно прошла, но почему-то загордилась и не пошла в депутаты.
================================================
Да ты оказывается здешний знаток , как в депутаты не ходят .
Ну ка расскажи , почему Чанышева загордилась и не пошла в
депутаты ? Давай расскажи всем , чтобы мы знали !
Чтобы посчитать тебя честным человеком !



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  • 7 | 26.11.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 26.11.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Удивляет одно-почему бы и не дать выступить Чанышевой .От этого в госсобрании что-то бы страшное случилось или бюджет пришлось пересчитывать...
====
а это, Яблочная Зульфия, обратитесь к ней, она же официальная заступница, к тому же экс прокурор, надзор осуществляла за соблюдением закона!



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  • 8 | 26.11.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......" Все что она могла противопоставить – кричать, что Чанышева не имеет понятия с кем разговаривает...."
=================================================
Ведь она , Рида Субханкулова родилась из особой
" золотой " плис ..ды ,
а Чанышева родилась из нормального мускулистого
женского органа !
Рида не ходит в туалет и не сре...т в унитаз !
Да и плис..та у нее особенная - попереком !



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  • 9 | 26.11.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Проститутка блядская эта сухангулова, желаю ей побыстрее сдохнуть, воровской поганой твари на теле народа



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  • 10 | 26.11.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а это, Яблочная Зульфия, обратитесь к ней, она же официальная заступница, к тому же экс прокурор, надзор осуществляла за соблюдением закона!
_______________________
вот скока раз твержу уж миру --- БЫДЛОООО
сам по себе человек слаб и всегда будет искать где рыба ( послаще, помягче...). задача общества нивелировать этот недостаток человека.
Развитые страны нашли некий паритет между личным и общественным .. да там тоже оч обеспеченные и "не совсем", но общий уровень жизни выше, а уровень социального разрыва ниже. Кроме того в развитых странах тяга к стяжательству и роскоши считается моветоном. у нас с точностью до наоборот... но это так , рассуждения на тему
А вот Зулька яблочная - продукт эпохи быдла... (правда эпоха затянулась) . Вот к примеру смотрим на Памфилову - "защитницу бедных"... ну и ставим себя на их место .. Только ты вяк против системы - ты уже не в системе и ничем больше помочь другим не можешь. можешь тока тявкать как мы на УЖе
опровергните пожалста
турк



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  • 11 | 26.11.2019, 11:52 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1391 | Рейтинг: +351,3
Радиактивный плоть от плоти мордозада. Можно сказать даже что крайняя плоть.



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  • # 12 | 26.11.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 13 | 26.11.2019, 12:11 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 27 | Рейтинг: +0,3
Ещё одна депутатка нарисовалась в истории Башкирии - Радиида Субхабиркулова. Подражает хозяину- Радию Хабирову в презрении к жителям Башкирии - "бабуины", "невежды" и вот новое "с кем разговариваете..." Кстати, Лилия Айратовна разговаривала и предлагала, а не чинушествовала.



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  • 14 | 26.11.2019, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры-это потомки ногайцев-мангытов,которые пришли в Волжскую Болгарию в 1236 году в составе армии Бату-хана. именно этот народ составил костяк 120 тыс. армии Бату-хана,которая огнём и мечом прошлась по всей Восточной Европе:от Урала до Дуная.То.что башкиры появились на Урале только в 13 веке говорят археологические данные (следы культуры башкир обнаруживаются только с 13 века), исторические (башкурды ибн-Фадлана оказались венграми-мадьярами),генетические (30% Х гаплогрупп башкир имеют азиатское происхождение,что привело к тому что все башкиры-монголоиды).



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  • 15 | 26.11.2019, 14:21 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19126 | Рейтинг: -3268
Допустим какие то рода влились в состав башкир в 13 веке. И что? У башкир официально множество родов и племен, они этим только гордятся.
А вот у татар нет никаких родов и племен. Как вырезал Чингиз хан их в 1202 году, так и не было их. Небольшое количество рабов в качестве пушечного мяса долго не были слышны. И только в конце 18 века впервые стали появляться казанские татары. И то не как этнос. Этносом их сделали большевики в 1920 году из кучи соседних наций.



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