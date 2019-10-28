Национальность «чего изволите?»

Татарский рокер объявил себя башкиром и взорвал соцсети. Музыкант и автор песен Альберт Исмаил в эфире государственного телевидения Башкортостана заявил, что не является татарином, что он — башкир. В интервью Радио Азатлык он рассказал о причинах такого заявления.В татарском сегменте соцсетей активно обсуждается заявление музыканта Альберта Исмаила в эфире телеканала БСТ. Он объявил, что по национальности он не татарин, а башкир. Альберт Исмаил — один из самых активных участников современного татарского национального движения, известный своими песнями, пронизанными татарским патриотизмом. Часть аудитории предположила, что внезапная "смена национальности" — это просто очередной поступок "на публику" известного своей эпатажностью музыканта. С чем связана подобная "рокировка" перед предстоящей в 2020 году переписью населения — спросили у самого музыканта.— Альберт, первый вопрос, который возникает: это такой троллинг, ради хайпа, или все происходит на самом деле?— Это все серьезно. В этом году я наконец-то дошел до архивов. Давно мечтал сделать свою родословную. Спрашивал у Дамира Шайхутдина, как это сделать, но пока сам своими руками не возьмешься, ничего не получается. Я хорошо знаю арабский язык, поэтому смог разобраться в архивных записях.— Что показали эти записи?— Что в моем роду с папиной стороны и с маминой — башкиры. Это совершенно неожиданно.— Как вы попали на программу БСТ? Сами пошли или пригласили?— Я сейчас серьезно изучаю тему родословных, всем желающим помогаю составлять их генеалогическое древо. Об этом узнали, нашли меня и пригласили.— В эфире вы старались говорить по-башкирски. Это было требование телеканала?— Нет, это не требование канала, это мое уважение к литературному языку. Но говорить на должном уровне не получилось, из-за близости наших литературных языков.— Как вы попали в движение "Без башкортлар" ("Мы башкиры")?— Уже по названию можно понять, что это за движение, его содержание. Не по-казански и не по-уфимски. Основная цель этого движения — сохранение нашего северо-западного диалекта. С ребятами из организации "Мы башкиры" познакомился случайно, когда искал сведения для родословной. Мне понравились их идеи.— Вы не в обиде на татар, мол, пока был в Казани — не ценили, не получил достойного отношения?— Обиды у меня нет. В Казани прошла половина моей жизни. 22 года из 45 лет прошли там. Пережили очень интересные времена. Спасибо моим друзьям, близким.— Этот вопрос возник после чтения телеграм-каналов, в последние дни вы герой татарских каналов.— Я всегда ищу правду. Люди со мной не соглашаются, я остаюсь в одиночестве со своим мнением — такое бывает часто, и для меня это совершенно привычное дело.— Вы сказали, что у казанских татар менталитет другой, в чем отличие?— Так как моя социализация проходила в Башкортостане, при переезде в другой регион замечать разницу в менталитете — это нормально. Во-первых, я, как музыкант, вижу отличия в музыкальных вкусах, отношение к музыке разное. Во-вторых, в Казани сильно чувствуются прагматизм и маргинальность. В-третьих, разница в поведении человека в целом. Я, например, человека с востока Татарстана, отличаю уже по его движениям, по тому, как он говорит. Мои самые близкие и понимающие меня друзья — из Актанышского, Сармановского, Нижнекамского районов Татарстана, тот же Кукмор. С ними я очень быстро и легко нахожу взаимопонимание.— Альберт, как восприняли твое заявление мама, родственники?— Нормально, если честно, особо даже не удивились. Люди у нас в стороне от политики, такого противостояния между татарами и башкирами нет. У татар могут быть родственники башкиры. Много смешанных браков. Можно сказать, что национальной проблемы нет. Вот только сейчас вспомнил — еще до того, как сделать родословную, у меня спрашивали — кто ты по национальности, татарин, или башкир? Я отвечал "не знаю".— А мама, папа твои считают себя татарами?— Половина близких родственников записаны башкирами, у отца в одном документе он татарин, в другом — башкир. Тут большая путаница. Я думаю, они себя идентифицировали больше как татары.— А сейчас?— Сейчас ситуация такая. Люди себя считают башкирами, но "другими" башкирами. Дело в том, что, как выяснилось, есть "истинные" башкиры, на основе их диалекта был создан башкирский язык. А наш диалект сильно отличается. Он даже больше похож на литературный татарский, чем на башкирский. И от этого опять возникает путаница. Вроде все башкиры, а язык ближе к казанскому.— Мама у тебя из Шаранского района РТ. Кем себя идентифицируют ее односельчане?— Как раз в селе был праздник родословной, они открыто заявляли, что они башкиры, в свое время это меня очень удивило.— Со стороны татар это какое-то выражение протеста — заявлять, что они башкиры? Насколько знаю, до этого Туймазинский, Шаранский районы всегда считали себя татарами, и вдруг они стали говорить, что башкиры — с чем это связано?— Эта ситуация была еще до моего приезда. Значит, люди интересуются. Своей историей. Кто они, откуда.— Твои земляки как-то отреагировали на твое заявление?— Пока никто ничего не говорил.— У тебя много друзей в Татарстане, и ты всегда активно участвовал в татарской национальной жизни. В связи с этим, не было ли какой-либо негативной реакции с их стороны?— Кто-то писал, просил "одуматься"… Но каких-то обид, претензий не было.— Альберт, национальный вопрос в Башкортостане — он политический, и он существует давно. Тебе не кажется, что перед очередной всероссийской переписью 2020 года твое заявление может еще больше усугубить конфликт между двумя народами?— Вопросы истории, нации, языка, хочешь — не хочешь, они в какой-то степени политизированы. Я хотел быть в стороне от политики. Но национальные вопросы политизированы, от этого никуда не уйдешь. Мне неважно, перед переписью, или после — мне дали возможность высказаться, и я сказал свое слово. Может быть, у БСТ есть своя политика, я не знаю, лично я вне политики.— На каком языке будешь петь теперь?— Литературный башкирский хочу учить, так как я работник сферы культуры — заведую музыкальной частью в Доме культуры в Туймазах. Во-вторых, мы собираемся привлечь внимание к нашему диалекту, потому что он остался совсем в стороне, наш диалект не нужен ни Казани, ни Уфе.— Если этот "диалект" практически совпадает с татарским литературным языком, может, это никакой не диалект башкирского, а самый настоящий татарский язык?— Я бы не сказал, что он далек от татарского или башкирского, для нас и Казань близка, и Уфа. Даже по концертам видно — люди одинаково ходят на татарские и башкирские концерты. Люди за дружбу, а не конфликты.— Татары Туймазинского, Шаранского районов чувствуют какую-либо обиду на Татарстан?— Много там езжу, никогда ничего подобного не замечал. Мне кажется, эта проблема татар-башкир — проблема отдельной политической группы. В народе такой проблемы нет. Люди в очень дружных отношениях.— Альберт, все же были высказаны и такие мнения, что тебя используют в политических целях перед переписью населения, естественно в пользу башкир, как ты к этому относишься?— Я считаю, что человек, вне зависимости от желания, все равно попадает в чьи-то игры и участвует в них, как пешка. Ты думаешь, что не имеешь ко всему этому отношения, а тебя используют. В любом случае часть высказанных тобой мыслей и твоих каких-то поступков совпадают с их политической позицией и они стараются это использовать. Так было и в Татарстане, думаю, и в Башкортостане происходит так же.