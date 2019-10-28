Национальность «чего изволите?»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтв ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

А как же перестройка, свобода, гласность? Куда свернули то, в питерску ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Таракан, Таракан, ...

Политтехнолог Андрей Потылицын комментируя в эфире «Эха Москвы» в Уфе» скандал ...
  26.11.2019   38933    15

Долги за еду как ...

Жители Башкирии в январе-сентябре текущего года увеличили объем кредитования в ...
  26.11.2019   38753    11

Национальность «чего ...

Татарский рокер объявил себя башкиром и взорвал соцсети. Музыкант и автор песен ...
  26.11.2019   20061    68

И правильно: Летать с ...

Чиновники Башкирии заказали полет на бизнес-джете за 3 миллиона рублей. ...
  26.11.2019   38189    11

Скоро будет квартет ...

Глава Башкирии Радий Хабиров изъявил желание играть в квартете. Вчера, когда ...
  25.11.2019   39267    92

Последние публикации
Таракан, Таракан, ...

Политтехнолог Андрей Потылицын комментируя в эфире «Эха Москвы» в Уфе» скандал ...
  26.11.2019   40984    15

Долги за еду как ...

Жители Башкирии в январе-сентябре текущего года увеличили объем кредитования в ...
  26.11.2019   26155    11

Национальность «чего ...

Татарский рокер объявил себя башкиром и взорвал соцсети. Музыкант и автор песен ...
  26.11.2019   21500    68

И правильно: Летать с ...

Чиновники Башкирии заказали полет на бизнес-джете за 3 миллиона рублей. ...
  26.11.2019   40810    11

Скоро будет квартет ...

Глава Башкирии Радий Хабиров изъявил желание играть в квартете. Вчера, когда ...
  25.11.2019   28328    92

Башкорт объявил о ...

Радий Хабиров заявил, что не изменит своего решения отдать гору под разработку. ...
  25.11.2019   26816    14

Хабиров считает, что ...

Глава региона сегодня на встрече с журналистами заявил, что не будет менять ...
  25.11.2019   21282    21

В Уфе показали кусок ...

Как сообщает агентство РИА Новости, проект презентовало научное издательство ...
  25.11.2019   39110    18

«У меня большой опыт ...

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня встретился с главными редакторами ...
  24.11.2019   34867    109

Летать в Австрию за ...

Главы министерств и госкомитетов Башкирии отныне должны получать разрешение на ...
  22.11.2019   24095    19

Читаемое за месяц
Конец мифа Шойгу: Не ...

Массовое убийство в забайкальской военной части, восемь погибших, двое раненых ...
  28.10.2019   21799    115

Забота от Жирика ...

Лидер ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил создать продуктовые ...
  28.10.2019   16892    27

Теперь как попрет ...

Назначен заместитель министра культуры Башкирии. Заместителем министра культуры ...
  28.10.2019   23593    19

Башкорт грозится ...

Акция будет направлена на защиту шихана Куштау. "Многие люди давно пишут, что ...
  28.10.2019   34177    101

Пряники закончились в ...

В Башкортостане планируют повысить плату за вывоз мусора, сообщил на ...
  29.10.2019   33990    17

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (79)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)


Национальность «чего изволите?»

Оценили
0


Татарский рокер объявил себя башкиром и взорвал соцсети. Музыкант и автор песен Альберт Исмаил в эфире государственного телевидения Башкортостана заявил, что не является татарином, что он — башкир. В интервью Радио Азатлык он рассказал о причинах такого заявления.

Национальность «чего изволите?»


В татарском сегменте соцсетей активно обсуждается заявление музыканта Альберта Исмаила в эфире телеканала БСТ. Он объявил, что по национальности он не татарин, а башкир. Альберт Исмаил — один из самых активных участников современного татарского национального движения, известный своими песнями, пронизанными татарским патриотизмом. Часть аудитории предположила, что внезапная "смена национальности" — это просто очередной поступок "на публику" известного своей эпатажностью музыканта. С чем связана подобная "рокировка" перед предстоящей в 2020 году переписью населения — спросили у самого музыканта.

— Альберт, первый вопрос, который возникает: это такой троллинг, ради хайпа, или все происходит на самом деле?

— Это все серьезно. В этом году я наконец-то дошел до архивов. Давно мечтал сделать свою родословную. Спрашивал у Дамира Шайхутдина, как это сделать, но пока сам своими руками не возьмешься, ничего не получается. Я хорошо знаю арабский язык, поэтому смог разобраться в архивных записях.

— Что показали эти записи?

— Что в моем роду с папиной стороны и с маминой — башкиры. Это совершенно неожиданно.

— Как вы попали на программу БСТ? Сами пошли или пригласили?

— Я сейчас серьезно изучаю тему родословных, всем желающим помогаю составлять их генеалогическое древо. Об этом узнали, нашли меня и пригласили.

— В эфире вы старались говорить по-башкирски. Это было требование телеканала?

— Нет, это не требование канала, это мое уважение к литературному языку. Но говорить на должном уровне не получилось, из-за близости наших литературных языков.

— Как вы попали в движение "Без башкортлар" ("Мы башкиры")?

— Уже по названию можно понять, что это за движение, его содержание. Не по-казански и не по-уфимски. Основная цель этого движения — сохранение нашего северо-западного диалекта. С ребятами из организации "Мы башкиры" познакомился случайно, когда искал сведения для родословной. Мне понравились их идеи.

— Вы не в обиде на татар, мол, пока был в Казани — не ценили, не получил достойного отношения?

— Обиды у меня нет. В Казани прошла половина моей жизни. 22 года из 45 лет прошли там. Пережили очень интересные времена. Спасибо моим друзьям, близким.

— Этот вопрос возник после чтения телеграм-каналов, в последние дни вы герой татарских каналов.

— Я всегда ищу правду. Люди со мной не соглашаются, я остаюсь в одиночестве со своим мнением — такое бывает часто, и для меня это совершенно привычное дело.

— Вы сказали, что у казанских татар менталитет другой, в чем отличие?

— Так как моя социализация проходила в Башкортостане, при переезде в другой регион замечать разницу в менталитете — это нормально. Во-первых, я, как музыкант, вижу отличия в музыкальных вкусах, отношение к музыке разное. Во-вторых, в Казани сильно чувствуются прагматизм и маргинальность. В-третьих, разница в поведении человека в целом. Я, например, человека с востока Татарстана, отличаю уже по его движениям, по тому, как он говорит. Мои самые близкие и понимающие меня друзья — из Актанышского, Сармановского, Нижнекамского районов Татарстана, тот же Кукмор. С ними я очень быстро и легко нахожу взаимопонимание.

— Альберт, как восприняли твое заявление мама, родственники?

— Нормально, если честно, особо даже не удивились. Люди у нас в стороне от политики, такого противостояния между татарами и башкирами нет. У татар могут быть родственники башкиры. Много смешанных браков. Можно сказать, что национальной проблемы нет. Вот только сейчас вспомнил — еще до того, как сделать родословную, у меня спрашивали — кто ты по национальности, татарин, или башкир? Я отвечал "не знаю".

— А мама, папа твои считают себя татарами?

— Половина близких родственников записаны башкирами, у отца в одном документе он татарин, в другом — башкир. Тут большая путаница. Я думаю, они себя идентифицировали больше как татары.

— А сейчас?

— Сейчас ситуация такая. Люди себя считают башкирами, но "другими" башкирами. Дело в том, что, как выяснилось, есть "истинные" башкиры, на основе их диалекта был создан башкирский язык. А наш диалект сильно отличается. Он даже больше похож на литературный татарский, чем на башкирский. И от этого опять возникает путаница. Вроде все башкиры, а язык ближе к казанскому.

— Мама у тебя из Шаранского района РТ. Кем себя идентифицируют ее односельчане?

— Как раз в селе был праздник родословной, они открыто заявляли, что они башкиры, в свое время это меня очень удивило.

— Со стороны татар это какое-то выражение протеста — заявлять, что они башкиры? Насколько знаю, до этого Туймазинский, Шаранский районы всегда считали себя татарами, и вдруг они стали говорить, что башкиры — с чем это связано?

— Эта ситуация была еще до моего приезда. Значит, люди интересуются. Своей историей. Кто они, откуда.

— Твои земляки как-то отреагировали на твое заявление?

— Пока никто ничего не говорил.

— У тебя много друзей в Татарстане, и ты всегда активно участвовал в татарской национальной жизни. В связи с этим, не было ли какой-либо негативной реакции с их стороны?

— Кто-то писал, просил "одуматься"… Но каких-то обид, претензий не было.

— Альберт, национальный вопрос в Башкортостане — он политический, и он существует давно. Тебе не кажется, что перед очередной всероссийской переписью 2020 года твое заявление может еще больше усугубить конфликт между двумя народами?

— Вопросы истории, нации, языка, хочешь — не хочешь, они в какой-то степени политизированы. Я хотел быть в стороне от политики. Но национальные вопросы политизированы, от этого никуда не уйдешь. Мне неважно, перед переписью, или после — мне дали возможность высказаться, и я сказал свое слово. Может быть, у БСТ есть своя политика, я не знаю, лично я вне политики.

— На каком языке будешь петь теперь?

— Литературный башкирский хочу учить, так как я работник сферы культуры — заведую музыкальной частью в Доме культуры в Туймазах. Во-вторых, мы собираемся привлечь внимание к нашему диалекту, потому что он остался совсем в стороне, наш диалект не нужен ни Казани, ни Уфе.

— Если этот "диалект" практически совпадает с татарским литературным языком, может, это никакой не диалект башкирского, а самый настоящий татарский язык?

— Я бы не сказал, что он далек от татарского или башкирского, для нас и Казань близка, и Уфа. Даже по концертам видно — люди одинаково ходят на татарские и башкирские концерты. Люди за дружбу, а не конфликты.

— Татары Туймазинского, Шаранского районов чувствуют какую-либо обиду на Татарстан?

— Много там езжу, никогда ничего подобного не замечал. Мне кажется, эта проблема татар-башкир — проблема отдельной политической группы. В народе такой проблемы нет. Люди в очень дружных отношениях.

— Альберт, все же были высказаны и такие мнения, что тебя используют в политических целях перед переписью населения, естественно в пользу башкир, как ты к этому относишься?

— Я считаю, что человек, вне зависимости от желания, все равно попадает в чьи-то игры и участвует в них, как пешка. Ты думаешь, что не имеешь ко всему этому отношения, а тебя используют. В любом случае часть высказанных тобой мыслей и твоих каких-то поступков совпадают с их политической позицией и они стараются это использовать. Так было и в Татарстане, думаю, и в Башкортостане происходит так же.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 26.11.2019, 09:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лозунг дня РБ каждому татар(ину) - портфель начальника . А татары не торгуют своей национальностью .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 26.11.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Музыкант и автор песен Альберт Исмаил в эфире государственного телевидения Башкортостана заявил, что не является татарином, что он — башкир
=======================================
А что ему мешает обявить себя обезянлй?!!!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 26.11.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если покапаться в родословных, то в идель урал служили сплошь башкиры. А как окажется, что Муса Джалиль башкир, вот печалька для какацки.



Оценили
2

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 4 | 26.11.2019, 09:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19126 | Рейтинг: -3268
Дорогой мой, если вдруг (не дай бог) Джалил окажется башкиром, народ башкирский живо скинет его со всех пьедесталов.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 26.11.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мама у тебя из Шаранского района РТ. Кем себя идентифицируют ее односельчане?

— Как раз в селе был праздник родословной, они открыто заявляли, что они башкиры, в свое время это меня очень удивило.
=========================================================
В РТ есть Шаранский район ?
Разве Шаранский район не в РБ ?



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 26.11.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Со стороны татар это какое-то выражение протеста — заявлять, что они башкиры? Насколько знаю, до этого Туймазинский, Шаранский районы всегда считали себя татарами, и вдруг они стали говорить, что башкиры — с чем это связано?....."
=================================================
Слава Аллаху туймазинцы , оказывается тоже башкиры !
Там рядом и Белебеевский и Буздякский районы , они тоже
все башкиры !!!
Аррраа !



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 26.11.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Вопросы истории, нации, языка, хочешь — не хочешь, они в какой-то степени политизированы. Я хотел быть в стороне от политики. Но национальные вопросы политизированы, от этого никуда не уйдешь. Мне неважно, перед переписью, или после — мне дали возможность высказаться, и я сказал свое слово. Может быть, у БСТ есть своя политика, я не знаю, лично я вне политики......."
===================================================
Лично я считаю , что каждый имеет ПОЛНОЕ право
на свое самоопределение по национальности !
Не важно , ты башкир , татар , русский , чуваш и тд
ВАЖНО хороший или плохой человек !
Вот самое главное , ну а этот человек молодец , раз
нашел свои корни !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 26.11.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Армения и Азербайджан конфликтуют давно. Но только Советская власть
сумела снивелировать трения. Да и творческий союз Муслима Магомаева
и Арно Бабаджаняна все мы помним. Давайте жить дружно.

НОКТЮРН
муз. Арно Бабаджаняна
сл. Роберта Рождественского
Исп. Муслим Магомаев

Между мною и тобою гул небытия,
Звёздные моря,
Тайные моря.
Как тебе сейчас живётся, вешняя моя,
Нежная моя,
Странная моя...

Если хочешь, если можешь,
Вспомни обо мне,
Вспомни обо мне, вспомни обо мне.
Хоть случайно, хоть однажды
Вспомни обо мне,
Долгая любовь моя!

А между мною и тобой века,
Мгновенья и года, сны и облака.
Я им к тебе сейчас лететь велю,
Ведь я тебя
Ещё сильней люблю!
...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 26.11.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а этот человек молодец , раз нашел свои корни !

------------------

Милааай... Кто знает, шо там творилось, в глубине-то веков! Скока сенокосов...



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 26.11.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.11.2019, 09:32 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19112 | Рейтинг: -3267,3

Дорогой мой, если вдруг (не дай бог) Джалил окажется башкиром, народ башкирский живо скинет его со всех пьедесталов.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Канишна, своих разбойников хватает, предателей и воров.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 26.11.2019, 09:55 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19126 | Рейтинг: -3268
В Тумазах народ совсем другого, чем у татар менталитета. Народ спокойный, не суетливый, не склонен к обману и подставам. Шаранцы тоже не хуже. Вообще эта линия по цепи гор и рек Туймазы, Шаран, Илиш, Янаул, Татышлы в основном сохранили свою идентичность.
Немного удивляет характер Чекмагушевцев. Лучшие исполнители башкирских народных песен, видные деятели госуправления. Глядя на Ульфата Мустафина кто может подумать, что он хитрый татарин?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 26.11.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 26.11.2019, 09:55 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 19113 | Рейтинг: -3267,3

В Тумазах народ совсем другого, чем у татар менталитета. Народ спокойный, не суетливый, не склонен к обману и подставам. Шаранцы тоже не хуже. Вообще эта линия по цепи гор и рек Туймазы, Шаран, Илиш, Янаул, Татышлы в основном сохранили свою идентичность.
Немного удивляет характер Чекмагушевцев. Лучшие исполнители башкирских народных песен, видные деятели госуправления. Глядя на Ульфата Мустафина кто может подумать, что он хитрый татарин?
===============================================
Какац. С твоим мышлением тебе положено находится не среди коренных горожан, а в твоей деревеньке на своей Родине, на лавке с бабульками.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 26.11.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Парень молодец, нашел свои корни. Многим бы не мешало этим заняться, вместо того, чтобы разводить срач.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 14 | 26.11.2019, 10:18 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4736 | Рейтинг: -730,1
Не удивляйтесь, если скоро Кухарка себя объявить башкиркой!!!, а Орлов - татарином!!!!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 26.11.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 26.11.2019, 10:18 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4736 | Рейтинг: -730

Не удивляйтесь, если скоро Кухарка себя объявить башкиркой!!!, а Орлов - татарином!!!!
------------------------------
А они нужны татарам и башкирам? Думаю совершенно не нужны, два никчемных человечка.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 26.11.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ошежеренные как возбудились. Всё что в поле зрения должно обозваться гордым именем башкорт. Теперь и у башкортов есть свой рэпер. Это поистине грандиозный вклад в мирову науку и культуру!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 26.11.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.11.2019, 09:54 | Автор:

Милааай... Кто знает, шо там творилось, в глубине-то веков! Скока сенокосов...
================================================
Да Вы правы , я имел это в ввиду .
Главное потом как Вайкуле или С. Ротару , А . Пашнин ,
А. Горбунов не сказали -
Мы артисты , мы не в политике ! Мы ничего плохого не
говорили , просто это было временное помутнение !
Возьмите нас обратно !



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 26.11.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.11.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Парень молодец, нашел свои корни. Многим бы не мешало этим заняться, вместо того, чтобы разводить срач.
************************************************************
*******
Корни необходимы растениям. Тебе зачем, если ты всё равно исчезнешь? Твоя участь - миг и небытие. Есть только миг, именно он называется жизнь. И тратить свою жизнь на выковыривание мертвецов, и сование их каждому прохожему в лицо, глупо.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 26.11.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
............." Альберт, все же были высказаны и такие мнения, что тебя используют в политических целях перед переписью населения, естественно в пользу башкир, как ты к этому относишься?

— Я считаю, что человек, вне зависимости от желания, все равно попадает в чьи-то игры и участвует в них, как пешка. Ты думаешь, что не имеешь ко всему этому отношения, а тебя используют. В любом случае часть высказанных тобой мыслей и твоих каких-то поступков совпадают с их политической позицией и они стараются это использовать. Так было и в Татарстане, думаю, и в Башкортостане происходит так же........"
============================================
ГРАНДИОЗНО ! Вот так ! Да это просто какой - то шут гороховый и тупой ! Все свое выше сказанные перечеркнул !
......." вне зависимости от желания, все равно попадает в чьи-то игры
и участвует в них, как пешка...."
Да этттоо точно просто ТУПОРЫЛЫЙ долбо.б !!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 26.11.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
заявил, что не является татарином, что он — башкир.

------------------------

Что-то вспоминается... А, вот: хозяйка - тресь кота по башке сковородкой!
И он - весёлый башкир. Ещё раз - тррресь! И кот - сурьёзный татарин. И так
до бесконечности: Тресь-тресь-тресь-тресь... Башкир-татарин-башкир-татарин... Русский мышонок в отчаяньи закрывает лапками мордочку... :)



Оценили
2

« Назад 1 2 3 4 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com