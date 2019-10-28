Государственный комитет Башкирии по транспорту, который несет ответственность за не совсем успешно проводимую реформу республиканской системы общественного транспорта, заказал полет на бизнес-джете за 3 миллиона бюджетных рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, полет (полеты) общей длительностью 8,57 часа будет осуществлен по территории России и за границей. Куда именно за границу полетят башкирские чиновники, не указывается, как и их точное количество.
Воздушное судно повышенной комфортности должно вмещать в себя не менее 5 пассажиров, которые в свою очередь должны быть обслужены в зале официальных лиц и делегаций. Это то же самое, что и обслуживание в бизнес-зале. Бортпитание, надо полагать, повышенного качества, также предусмотрено техзаданием.
МКС
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И правильно: Летать с комфортом над холопами так приятно
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