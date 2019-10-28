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И правильно: Летать с комфортом над холопами так приятно

  • Опубликовано: mkset.ru | 26.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 16364 | Комментарии: 11
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Чиновники Башкирии заказали полет на бизнес-джете за 3 миллиона рублей. Госкомтранс республики ищет самолет повышенной комфортности для полета заграницу.

И правильно: Летать с комфортом над холопами так приятно


Государственный комитет Башкирии по транспорту, который несет ответственность за не совсем успешно проводимую реформу республиканской системы общественного транспорта, заказал полет на бизнес-джете за 3 миллиона бюджетных рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, полет (полеты) общей длительностью 8,57 часа будет осуществлен по территории России и за границей. Куда именно за границу полетят башкирские чиновники, не указывается, как и их точное количество.

Воздушное судно повышенной комфортности должно вмещать в себя не менее 5 пассажиров, которые в свою очередь должны быть обслужены в зале официальных лиц и делегаций. Это то же самое, что и обслуживание в бизнес-зале. Бортпитание, надо полагать, повышенного качества, также предусмотрено техзаданием.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 26.11.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чиновники Башкирии заказали полет на бизнес-джете за 3 миллиона рублей
======================================
Я, даже знаю куда жтот самоле полетит!
Вы угадали,- в Австпию, где живет дочка гадия.
А в общем; "Денег нет но вы держитесь"



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2

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  • Гость
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  • 2 | 26.11.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
21 декабря исполняется 140 лет со дня рождения выдающегося советского государственного деятеля Иосифа Виссарионовича Сталина.

В Москве пройдёт Научно-просветительская конференция "СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ".



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2

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  • Эксперт
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  • 3 | 26.11.2019, 09:51 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38716 | Рейтинг: +5363,1
Самолет будет укомплектован решетками и наручниками.чтобы на обратном пути прихватить Уральчика.



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3

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  • 4 | 26.11.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Транспорт для быстрого сь%ба в случае чего



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1

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  • Эксперт
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  • 5 | 26.11.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66399 | Рейтинг: +12157,5
5 пассажиров - это
СРАдий, Каринэ, сын Каринэ, Совместный сын и собака, ну или нянька - малому-то 2 года за ним присматривать нужно.



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2

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  • 6 | 26.11.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 26.11.2019, 09:51 | Автор: юнг
Публикации: 154 | Комментарии: 38716 | Рейтинг: +5363,1
Самолет будет укомплектован решетками и наручниками.чтобы на обратном пути прихватить Уральчика.
====
если он обеспечивал житиё народа на уровне товарного вагона, то и ему также нужно предоставить товарный вагон с наручниками, заодно и его папику, желательно и питерского справедливости ради!



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  • 7 | 26.11.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Совсем офанарели, люди. Ну вот, Верхглавком решит собрать очередное совещание где ебуть в Муухосранске. Как туда добираться, сами подумайте. Да еще на сборы даст три часа. Думать надо на перспективу, дальше своего носа не видите.



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  • 8 | 26.11.2019, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну вот, Верхглавком решит собрать очередное совещание где ебуть в Муухосранске. Как туда добираться, сами подумайте. Да еще на сборы даст три часа. Думать надо на перспективу, дальше своего носа не видите.

---------------------

Дело не в этом. Мы помним, как Ан-2 был народным самолётом. Где он?
За 7 рублей - от Уфы до самых до окраин БАССР. Вот это-то народ и бесит.



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  • 9 | 26.11.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 26.11.2019, 10:35 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66395 | Рейтинг: +12157,4
5 пассажиров - это
СРАдий, Каринэ, сын Каринэ, Совместный сын и собака, ну или нянька - малому-то 2 года за ним присматривать нужно.
===
вспоминается что Путин какой то закон о фашизме принимал, или он не для "своих"?



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  • 10 | 26.11.2019, 12:29 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 27 | Рейтинг: +0,3
Позорище, ХАПиров!.



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  • 11 | 26.11.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воздушное судно повышенной комфортности

-------------------

Не пойму: 4 домашних кресла - это весь "комфорт"? А-ля "Чубайс, Немцов и Хакамада". Больные люди. Психически.



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