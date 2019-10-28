И правильно: Летать с комфортом над холопами так приятно

Чиновники Башкирии заказали полет на бизнес-джете за 3 миллиона рублей. Госкомтранс республики ищет самолет повышенной комфортности для полета заграницу.Государственный комитет Башкирии по транспорту, который несет ответственность за не совсем успешно проводимую реформу республиканской системы общественного транспорта, заказал полет на бизнес-джете за 3 миллиона бюджетных рублей. Информация размещена на сайте госзакупок.Согласно техническому заданию, полет (полеты) общей длительностью 8,57 часа будет осуществлен по территории России и за границей. Куда именно за границу полетят башкирские чиновники, не указывается, как и их точное количество.Воздушное судно повышенной комфортности должно вмещать в себя не менее 5 пассажиров, которые в свою очередь должны быть обслужены в зале официальных лиц и делегаций. Это то же самое, что и обслуживание в бизнес-зале. Бортпитание, надо полагать, повышенного качества, также предусмотрено техзаданием.