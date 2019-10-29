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РЕН ТВ рассказал о Заки Валидове

  • Опубликовано: natall | 27.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 18641 | Комментарии: 103
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Любопытный материал, вышедший на федеральном канале в программе Военная Тайна.

РЕН ТВ рассказал о Заки Валидове


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  • 1 | 27.11.2019, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
РЕН ТВ рассказал о Заки Валидове
======================================
Только дебил не знает что:
- Салаватка,- бандит
- Валидка,- фашистский прихвостень
- Муртазло,- вор
- Радий г...он



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  • 2 | 27.11.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Закишка-идеал Муртазела и его приспешников- Габитова,Аюпова идругих прихлебателей от воровского корыта.



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  • 3 | 27.11.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сажать,сажать и сажать .....Чтоб и про валидку и салаватку забыли



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  • # 4 | 27.11.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 5 | 27.11.2019, 09:36 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19150 | Рейтинг: -3269,1
Татнацки постарались. Одна белиберда, совершенно не соответствующая истине. Напрашиваются на инфу по Джалилю.



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  • 6 | 27.11.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Он на Гимлера похож. Их наверное путали в Рейхканцелярии. А у меня деды погибли в 41м, в 42. А улица названа не их именем...



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  • 7 | 27.11.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вот почему интересно, башкирские националисты так выпячивают перед всеми, типа героев с откровенно доказанной мутной историей? Ну ведь с этим бесполезно спорить, документы то имеются... Даже если историю переписать, то тоже не поможет, весь мир то уже знает. Не проще ли им просто забыть про них, как плохое прошлое, которое есть у большинства народов. Ведь есть же нормальные герои, например как летчик истребитель Муса Гареев и пр. Почему бы их не продвигать, чей героизм неоспорим и не вызывает не у кого сомнений...



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  • 8 | 27.11.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С Украиной доигрались. В то время, как с самого начала там резвилась
агентура США - Кремль отправлял туда послами абсолютных нулей,
способных лишь на "российско-украинские" пикники да на дежурные "хлеб-соль". Оторвали Украину без особых трудов.

Теперь уже внутри России припекает - наверху тишина.



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  • 9 | 27.11.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац, что сегодня у тебя на завтрак?
Люблю башкирскую кухню.
Сегодня у меня на углеводно- белковый завтрак были:
1) сладкая пшенная кашка с тыквой под сладким соусом из яблока и молотых тыквенных семечек и
2) немного самодельного козьего творожка из Эвиталии под дынным сахаром.
3) Чай был уральский из липового цвета и мяты с горных ручьев.
Мед и кумыс не потребляю.
Этот завтрак был в 11 часов для особ императорского двора, проходивших лечение до революции в санатории генеральши Шафрановой.
Меню санаторного питания для Шафрановой на основе местной кормовой базы разработал Белебеевский земский доктор Соколов. Выпускник Казанского университета, он старался лечить людей на дому, уделяя огромное внимание гигиене среды обитания, гигиене жилищ, питания,здоровому образу жизни.
Заставляя башкирских мулл и старшин заботится о нуждах народа.
Победа над трахомой, венерическими болезнями, организация общественных бань, скотомогильников и мест забоя скота от Мензелинска до Стерлитамака это его заслуги, неоцененные местными властями до сих пор.
Русскому доктору Соколову было без разницы кто перед ним, князь, батрак, татарин, эрзя, мокша, чуваш или башкир.
Человек болен и доктор Соколов начинал с поиска причины болезни.
Твоя болезнь, Кац, тоже имеет причины, но докторов, подобных Соколову, сегодня в стране башкир, увы,- нет!
Но лечится все равно надо!



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  • 10 | 27.11.2019, 10:30 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4744 | Рейтинг: -731,1
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Если идет негативная информация, то напрашивается вопрос: кому это нужно? Вот кто то стреляет в прошлое пистолетом, так и скоро прошлое отзовется пушкой!!! И сбудется мечта Кухарки и Орлова на развал России в угоду татнацикам!!!!



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  • 11 | 27.11.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да мы то давно знаем что Валиди ФАШИСТ.Теперь об этом знает и вся наша страна.



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  • 12 | 27.11.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 27.11.2019, 10:30 | Автор: Дед

Если идет негативная информация, то напрашивается вопрос: кому это нужно? Вот кто то стреляет в прошлое пистолетом, так и скоро прошлое отзовется пушкой!!! И сбудется мечта Кухарки и Орлова на развал России в угоду татнацикам!!!!
=================================================
Ты чего уху ел ? По Пустозвону копируешь ?
Не хочешь просмотреть снова ролик ?
И потом плиз..еть по уму ? Или Вы башкиры , все уху
евшие москами ?



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  • 13 | 27.11.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 27.11.2019, 09:36 | Автор: кац

Татнацки постарались. Одна белиберда, совершенно не соответствующая истине. Напрашиваются на инфу по Джалилю.
=============================================
Давай инфу по Джалилю . Дай видеоролик , дай фотографии документов и послужной список на службе у поляков , англичан у фашистов в " абвере " , как у вашего " Зевса " то есть Валиди !.
Только не вонючих газовых уток из башкирской задницы , типа один ПУСТОЗВОН башкирский где - то слышал и теперь он знает .



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  • 14 | 27.11.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но лечиться все равно надо!

-----------------

Это не лечится.



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  • 15 | 27.11.2019, 11:39 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4744 | Рейтинг: -731,1
http://nakanune-2.narod.ru/Sloveni/Sindrom10.html

Стоит в Казани на почетном месте, у самого Казанского Кремля другой «уважаемый» памятник – «великому сыну татарского народа, поэту Мусе Джалилю, Герою Советского Союза», и проч.

Поискал информацию в Интернете, но она и скудна, и противоречива. На одних сайтах говорится, что тяжело раненный Муса попал в плен, а в лагере якобы организовал сопротивление, за что и был казнен нацистами. На других более подробно, опять же тяжело раненный, и без сознания, но уже организовал сопротивление якобы не в лагере, а в составе «мусульманских батальонов», формировавшимся для участия в боевых действиях на фронтах против Красной армии. Якобы, к фашистам он перешел, чтобы вредить им. И, якобы, деятельность Муссы была столь успешной, что эти «батальоны» все перешли на сторону русских. Якобы за эти «успехи» немцы его и казнили, а после войны, когда разобрались, наши присвоили ему «героя». Вроде красиво, а единой логики нет. Да и тяжелораненых немцы просто добивали: что с ними возиться? Им пленные для работы нужны, и здоровые, а если ранены, то легко, чтобы сами дошли. Не тащить же их на себе?!


Памятник М.Джалилю в г. Казани (высота памятнтика 617 см)

Вспомнил, что один из моих знакомых как-то говорил о своей осведомленности насчет Мусы, и о том, что жил в Казани. Коль так, то он о Мусе действительно что-то знать мог. Я обратился к нему с просьбой предоставить имеющуюся информацию. Вот что я получил:

«В 73-77 годах я работал в Новгородском политехническом институте (Филиал Ленинградского электротехнического института, г. Великий Новгород). По служебным делам мне часто приходилось ездить в Ленинград на электричке. Однажды моим попутчиком оказался известный писатель Сергей Сергеевич Смирнов, он в это время ездил в Мясной Бор.

Мы разговорились с ним на тему Власовской армии и Мясного Бора. После войны житель Мясного Бора - Орлов со своим братом нашли проходы в минных полях к местам базирования 2 ударной армии, и в 60 годах Орлов создал отряды "Поиск". Орлов работал у нас в институте, по совместительству и водил однажды сотрудников в Мясоноборские леса. Зрелище страшное, более сотни тысяч останков предположительно там находится. Самое главное, что предательство во 2 ударной армии было только её командования, а основная часть армии ушла в леса и там практически вымерла от голода и болезней. Армия была огульно обвинена в предательстве. Фашисты обложили эти леса минными полями, и к весне армия оказалась в болотах.

Сначала разговор шел о Николае Орлове, а когда в разговоре коснулось, что я в Казани учился, перешли на Джалиля. С.С.Смирнов по заданию ЦК КПСС снимал фильм о Мусе Джалиле. Он мне рассказал, что чем более он собирал материалов по Мусе, тем более убеждался, что героя СССР Мусе дали зря, материалы свидетельствовали о его личном участии в расстрелах военнопленных и очень активной его работе на фашистов. По рассказам С.С.Смирнова помню, что в плен Муса сдался в полном здравии и сознательно. По своим изыскам он написал докладную, и материалы собранные этим режиссёром, были изъяты у него, а съёмки фильма прекращены. Материалы в инете по Джалилю практически отсутствуют, даже узнать, за что конкретно ему дали героя невозможно, а отрывочные сведения о нём и его деятельности у фашистов практически отсутствуют.

Я уже делал изыски по этой теме. Порылся в инете по вопросу мусульманских легионов, как дерьма нахлебался. Писать даже неохота.

Все предатели оказывается невредные, пушистые и хорошие. А немцы дураки полные, содержали такую ораву на своей шее, такое впечатление складывается от доступной информации по этой теме.

Они все входили в структуру войск СС или «Абвера». Все мусульманские батальоны были созданы по распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. И формировались по лагерям военнопленных, входящем в структуру СС. Это очевидно».



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  • 16 | 27.11.2019, 11:40 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38717 | Рейтинг: +5363
Председатель Курултая РБ отметил, что в Башкирии растет число аварий, семейно-бытовых конфликтов, пожаров, самоубийств, преступлений, произошедших в новогодние праздники из-за злоупотребления алкоголем местными жителями. Кроме того, в это время в больницы поступает много людей с отравлениями, болезнями сердечно-сосудистой системы, растет число травм и несчастных случаев. Все это подтолкнуло депутатов к разработке нового законопроекта.

«Мы задались непростой целью оторвать людей от чрезмерных застолий, приобщить к цивилизованному отдыху и в то же время не спровоцировать нелегальную продажу алкоголя. Праздник – это не только алкоголь, но в первую очередь положительные эмоции. И такая альтернатива в виде спортивных, культурно-массовых мероприятий людям будет предложена», – добавил Толкачев.
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  • 17 | 27.11.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дайте Наталке насладиться срачем, подпитаться чужой энергией. Два вампира, Кухарка и Наталка.



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  • 18 | 27.11.2019, 12:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19150 | Рейтинг: -3269,1
Про геройства Джалиля действительно просто говорить то не охота. Как только попал на фронт, так сдался. По его версии в несознательном виде, значит в форме комиссара. Его пистолет отказал, все 8 патронов. Бу-га-га!!!!!
Но страшнее другое. В течение месяца он оказался в Берлине. Кто может такое? Только тот, кто расстреливал своих пленных, детей, женщин. Только так можно было доказать свою преданность.



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  • 19 | 27.11.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кацик,не переводи с больной головы на здоровую.Фильм о ФАШИСТЕ Валиди! О поклонниках ФАШИСТА в Башкирии!



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  • 20 | 27.11.2019, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В июне 1942 года, пробиваясь из окружения с другими офицерами и солдатами, Муса попал в гитлеровское окружение и получил тяжёлое ранение в грудь. Он находился без сознания и попал в немецкий плен. В советской армии Джалиль с этого момента считался пропавшим без вести, а на самом деле начались его длинные скитания по немецким тюрьмам и лагерям.

Здесь он особенно понял, что такое фронтовое товарищество и братство. Больных и раненых фашисты убивали, выискивали среди заключённых евреев и политруков. Товарищи всячески поддерживали Джалиля, никто не выдал, что он политрук, раненого его буквально переносили из лагеря в лагерь, а во время тяжёлых работ специально оставляли его дневальным по бараку.

Поправившись от ранения, Муса оказывал всяческую помощь и поддержку своим товарищам по лагерям, последний кусочек хлеба он делил с нуждающимися. Но самое главное, огрызком карандаша на клочках бумаги Джалиль писал стихи и по вечерам читал их пленным, патриотическая поэзия о Родине помогала заключённым переживать все унижения и трудности.

Муса хотел быть полезным своей Родине даже здесь, в фашистских лагерях Шпандау, Моабит, Плётцензее. Он создал подпольную организацию в лагере под Радомом в Польше.

Муса Джалиль
После поражения под Сталинградом фашисты задумали создание легиона из советских военнопленных не русской национальности, думая, что смогут склонить их к сотрудничеству. Военнопленные-подпольщики дали согласие на участие в легионе. Но когда их послали на фронт, под Гомель, они развернули своё оружие против немцев и примкнули к белорусским партизанским отрядам.

В заключении Мусу Джалиля немцы назначили ответственным за культурно-просветительную работу. Ему приходилось ездить по лагерям. Пользуясь моментом, он вербовал всё новых и новых людей в подпольную организацию. Он даже смог установить связи с подпольщиками из Берлина под руководством Бушманова Н. С.

В конце лета 1943 года подпольщики готовили побег многих заключённых. Но нашёлся предатель, кто-то выдал замыслы подпольной организации. Немцы арестовали Джалиля. За то, что он был участником и организатором подполья, немцы казнили его 25 августа 1944 года. Казнь прошла в берлинской тюрьме Плётцензее на гильотине.


Источник: https://stories-of-success.ru/musy-dzhalilya



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