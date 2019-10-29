Вице-мэр Уфы Алина Сулейманова заявила, что решение пустить на встречу только телевизионщиков связано с тем, что зал маленький и представителям других СМИ там не будет места.
На вопрос о том, почему встречу нельзя провести в другом зале, Сулейманова не ответила, но добавила, что мэрия организует онлайн-трансляцию.
Напомню, общественные слушания по строительству в Уфе дельфинария прошли 15 ноября в ГДК. Журналисты сообщали, что в здании установили глушилки связи.
Эхо Москвы
Оригинал публикации
Сулейманова в своем репертуаре
Раздел: Новости | Просмотры: 21465 | Комментарии: 14