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Сулейманова в своем репертуаре

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По словам активистки Ольги Маловицы, аккредитацию сохранили только представителям БСТ и телеканала “Вся Уфа”, а журналистам всех остальных СМИ отказали в допуске на встречу, которая назначена на завтра.

Сулейманова в своем репертуаре


Вице-мэр Уфы Алина Сулейманова заявила, что решение пустить на встречу только телевизионщиков связано с тем, что зал маленький и представителям других СМИ там не будет места.

На вопрос о том, почему встречу нельзя провести в другом зале, Сулейманова не ответила, но добавила, что мэрия организует онлайн-трансляцию.

Напомню, общественные слушания по строительству в Уфе дельфинария прошли 15 ноября в ГДК. Журналисты сообщали, что в здании установили глушилки связи.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.11.2019, 09:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как обмельчали кадры.Вице-мэр по соцвопросам дама ,которая хорошо улыбалась во ВРЕМЕЧКИ.ну и сидела бы там на телевидении.НЕт,сделали вице-мэром .Нет нужного уровня ,нет школы за плечами ,знания вопроса и сколько времени надо на то,чтоб узнать ,осмыслить и принмать решения .А вот НЕ ПУЩАТЬ мы на такое способны ....



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9

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  • Гость
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  • 2 | 27.11.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вице-мэр Уфы Алина Сулейманова заявила, что решение пустить на встречу только телевизионщиков связано с тем, что зал маленький и представителям других СМИ там не будет места.
=====================================
Не льбдю когда женщина рыжая
А в прочем какая разница
Прислонить ей к осине
И в...ть в задницу.



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  • 3 | 27.11.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как тут не вспомнишь теорию Ломброзо, у Сулеймановой на лице написано: гадина, гадина и сучка,та еще тварь. Во времена путинизма вверх лезут самые омерзительные люди человеки, хочется это говешки, насыпать соли, а как твой бедненький (когда в лидерах), муженек Эрнестик (какое скромное имя), и как он спит с начальником, после кунигулиса, ему разрешается?.



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  • 4 | 27.11.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто эту даму лоббирует и в прямом и в переносном смысле? И куда смотрит на это муж? Почему лезет по карьерной лестнице не муж, как и положено в восточной семье, а жена? Ладно бы муж был, скажем, простым водилой: они оба вообще-то с журналистским образованием... Кстати, как журналистка, она никто: если свяжет два слова, то третье уже не сможет уложить, с вечно выпученными почему-то глазами перед телекамерой... А уж по поводу ее соответствия должности вице-мэра, полностью согласен с автором первого комментария! Поэтому возвращаюсь к тому, с чего начал (просто интересно): кто...?



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  • 5 | 27.11.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вчера писал о Вада и ОИ-14 с общей подоплекой - ложь проникла везде

Вчера писали - не нападайте на мэра, мы соберем заинтересованных лиц для диалога по дельфинарию!!! - ЛОЖЬ. Радий сказал - заинтересованными могут быть только назначенные лица и Блондинка назначила ...

седня Министр Обра - базовая ставка учителя 8500, но даже молодой специалист на селе получает 15000 и это на одну ставку... кто -нить объясните откуда берутся еще дополнительные 7000 к ЗП???? министр тоже ЛЖЁТ? тока не надо мне про классное руководство , звания и всю другую мутотень ..
турк



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  • 6 | 27.11.2019, 11:32 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 272 | Рейтинг: +8,2
Она а не была Журналистом. Она была рупором власти, которая ей платила. Честных журналистов, из тех кого знаю в Уфе, может найдётся 3-4. Хотя это уже неплохо.



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  • 7 | 27.11.2019, 11:32 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 272 | Рейтинг: +8,2
Она а не была Журналистом. Она была рупором власти, которая ей платила. Честных журналистов, из тех кого знаю в Уфе, может найдётся 3-4. Хотя это уже неплохо.



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  • 8 | 27.11.2019, 11:34 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 272 | Рейтинг: +8,2
Она и не была Журналистом. Она была послушным рупором власти. Честных журналистов, из тех, кого я знаю, всего в Уфе 3-4. Хотя это уже неплохо.



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  • 9 | 27.11.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая в БГУ осталась журналистика после того, как выжили Валерия Сесюнина, ушедшего на декана факультета журналистики в свердловский университет видно по Алине Сулеймановой.



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  • 10 | 27.11.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 27.11.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

... у Сулеймановой на лице написано: гадина, гадина и сучка,та еще тварь.

---------------

Стал бы? Стаал бы.



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  • 11 | 27.11.2019, 14:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
СМИ отказали в допуске на встречу, которая назначена на завтра.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ А кто с кем встречаться будет и зачем? Объясните! Очень Опытный



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  • 12 | 27.11.2019, 17:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Во времена путинизма вверх лезут самые омерзительные люди человеки, хочется это говешки, насыпать соли, а как твой бедненький (когда в лидерах), муженек Эрнестик (какое скромное имя), и как он спит с начальником, после кунигулиса, ему разрешается?.
___________________________________________________
так там и со стороны власти и со стороны оппозиции омерзительных хватает. ЯБожену вспомни



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  • 13 | 27.11.2019, 17:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... у Сулеймановой на лице написано: гадина, гадина и сучка,та еще тварь.
_________________________________________________________
Подро..ил? Повесь фотку над кроватью



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  • 14 | 27.11.2019, 20:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сейчас вся Уфа- стала "времечком"
Грязным и смешным.
Трамвая не ждите.
Его нет у них.
И не будет.
Никогда.
Пока не научимся выбирать сами себе умных мэров...



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