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Решили уехать от Путина? В добрый час!

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Более половины россиян в возрасте до 24-х лет хотят уехать из страны — это выяснили социологи «Левада-центра». Они утверждают, что это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Решили уехать от Путина? В добрый час!


Что ж, сейчас поднимется патриотический вой путиноидов, что:

1. Это неправда;

2. Это правда, но неправда, потому что они хотят поучиться за рубежом, а потом вернуться строить свою великую родину;

3. «Вывсёврёти», а «Левада-центр» нужно закрыть как иностранного агента и врага.

Ну, мы с вами подобную фигню слушать не будем и поблагодарим Путина и его камарилью за приведение желаний молодых россиян в соответствие с действительностью.

А действительность такова, что дети всех путиноидов учатся за рубежом и возвращаться не собираются, ибо на них вся зарубежная собственность путиноидов и все их деньги на зарубежных счетах.

Но и простой российской молодёжи, которая не принимала участия в распилах, уехать из России резонов не меньше.

На троне сидит Путин, который будет сидеть, пока его боженька не заберёт. Путин не знает и ненавидит интернет, заставляет ставить на айфон российские шпионские приложения, а значит айфонов не будет.

Власть ничего не даёт, только запрещает. Никакой социальной лестницы в стране нет, потому что Путина окружают его трухлявые дружки, которые воруют, что ярко показано в расследованиях Навального.

Навальный яркий и интересный, но его уничтожают, выборов нет, любые партии запрещают, если на улицу выйдешь с плакатом арестуют. Как в комнату родителей зайдёшь, у них в телевизоре на экране одни и те же похабные морды орут про украинских бандеровцев. Крым украли, на Донбассе война, в Сирии война, со своей молодёжью война.

Скажите мне, зачем молодёжи такая страна. Страна твоя должна тебя любить, власть должна быть к тебе открыта, любое твоё желание должно поддерживаться.

Ламповая должна быть твоя страна, как принято сейчас говорить, аналоговая.

Выборы должны быть, на которых ты волен смести старых импотентов, пожирающих твою жизнь, твоё время. Единственную, кстати, жизнь и ограниченное время.

Молодёжь хочет уехать совсем не потому, что строем хочет идти за Навальным или стоять с протестами на улицах. Молодёжь, в большинстве, аполитична, но, к несчастью для власти, даже самые тупые её представители стали понимать и чувствовать, что им неудобно, некомфортно, что трухлявые пни, обсевшие страну, просто занимают их места и не собираются уходить.

Желание молодёжи уехать из России — признак физического и морального здоровья, честолюбия и желания самореализации.

Что ж, могу только пожелать пожелавшим уехать счастливого пути, потому что нельзя, бессмысленно и даже преступно тратить хотя бы минуту своего времени, хотя бы малую часть своей энергии и молодости на клопов-путиноидов, которые уже 20 лет сосут кровь из страны и готовы еще 20 лет воровать.

Мир открыт. Там найдётся место каждому.

Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 27.11.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Моти истерика. Это радует.



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6

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  • Гость
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  • 2 | 27.11.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все так.
А что делать нам старикам-пенсионерам.
тихо умирать, глядя на воров-путиноидов???!!!



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1

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  • Гость
  •  
  • 3 | 27.11.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели и Навальный путиноид? Его дочь тоже учится в Америке.
Ну а сам Мотя скоро окажется в Москве, в редакции "Эха".



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6

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  • Участник
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  • 4 | 27.11.2019, 10:57 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13586 | Рейтинг: -1984,6
"...Даниэль Янкелович из компании «Янкелович, Скелли и Уайт», с ненаказуемой наглостью заявляет своим студентам, что «опросы общественного мнения» - это инструмент манипуляции общественным мнением»"



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2

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  • Участник
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  • 5 | 27.11.2019, 11:04 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13586 | Рейтинг: -1984,6
«Когда я слышу «Левада», сразу понимаю: перед нами не социология, а манипуляция. Неслучайно эта компания признана иностранным агентом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он оценил итоги опроса «Левада-центра», из которого следует, будто бы треть россиян считают «московское дело» политическим.

Профессор ВШЭ Олег Матвейчев не считает подобные итоги опроса достоверными......Видимо, у них есть свое, уже прикормленное поле оппозиционеров, которых они и опрашивали», – считает Матвейчев.



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2

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  • Эксперт
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  • 6 | 27.11.2019, 11:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66402 | Рейтинг: +12154,8
Матвейчев - холуй пуйла и верит только ВЦИОМу



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1

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  • Гость
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  • 7 | 27.11.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да вам хоть кто в президенты, вы будете ныть и выть, у вас болезнь, идите к психиатру.



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5

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  • Гость
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  • 8 | 27.11.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сц таки хотят освободить наши земли под себя



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0

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  • Начинающий
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  • 9 | 27.11.2019, 11:38 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 272 | Рейтинг: +8,2
2-му. Не умирать, а менять.



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0

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  • Эксперт
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  • 10 | 27.11.2019, 11:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66402 | Рейтинг: +12154,8
Олег Анатольевич Матвейчев — писатель, политолог, блоггер.
Содержание
1 Биография
2 Присутствие в Интернете
3 Инциденты
4 Примечания
5 Ссылки
Биография
Родился 1 февраля 1970 года, окончил УрГУ им. Горького (ныне УрФУ) в 1993 году, кафедра истории философии. Работал в Администрации Президента и администрации Волгоградской области. Профессор философского факультета НИУ ВШЭ.

Присутствие в Интернете
Ведет блог в ЖЖ Userinfo.png matveychev_oleg с 26 апреля 2010 года.

Написал 1,3 тысячи записей, к которым получил 33 тысячи комментариев. Имеет почти 10 тысяч подписчиков. Его посты в основном освещают политику с консервативно-охранительской и просоветской стороны. В основном перепощивает посты с патриотических сайтов вроде Однако: например, популярную запись А. Покоя — доказательство важности религий и построенных по подобию религий объединений для человеческого общества и запись со ссылками на статьи, разбирающие приемы информационных войн.
Во вконтакте указано место работы Администрация Президента, советник (с 2006 года).

Инциденты
Нашумел коммент Олега Матвейчева, сделанный 3 ноября 2010 года, в котором он рассказал, что мечтает, чтобы оппозицию давили танками:

знаете о чем я мечтаю?
чтоб в один прекрасный день собрались вы все на большом майдане
все горлопаны крикуны сетевые хомячки борцы с корупцией выступающие за власть народа
завистливые козлы считающие деньги в чужом кормане манипулируемые лохи и неудачники всех
мастей обвиняющие в этом кого угодно только не себя
собрались со всеми вашими знаменами
с пеной у рат и криками чиновников на фонари!!! нет коррупции! власть -народу!
чтоб собрались все
чтоб ни один сука дома не остался
главное чтоб все вылезли
жаль только площади такой нет в
вот в китае хорошо было
Тянь ань мыынь вмещает 1 миллион человек
и вот когда все бы вы вылезли
вышла бы танковая армия и всю сволоту все говно нации наматало бы на гусеницы
выжгло бы все каленым железом
и вот тогда как после Тяньань мынь в Китае у нас бы тоже 20-30 лет подряд был бы
экономический рост по 10 процентов в год <…>
(Орфография и пунктуация - автора)
Коммент цитировался в СМИ. Блоггер Максим Авербух написал письмо на имя Грызлова, в котором просил разъяснить, являются ли высказывания Олега Матвейчева официальной позицией «Единой России», и тогдашний председатель Государственной думы и глава высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов ответил по этому поводу записью в своем блоге: «Такое сказать или подумать можно только в состоянии невменяемости. Разберемся» (ныне эта запись удалена).

В феврале 2019 обвинил Владислава Суркова в плагиате его идей, использованных по его мнению в нашумевшей статье Суркова о путинизме. Матвейчев утверждает, что были использованы наработки из его неопубликованной книги «Путинизм»
Подробнее: http://wikireality.ru/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9C%D
0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2
__________________________
Вот таких фриков цитирует херней...



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2

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  • Участник
  •  
  • 11 | 27.11.2019, 11:56 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13586 | Рейтинг: -1984,6
Вот таких фриков цитирует херней...
_____________________________________________
А чем он хуже Зильбертруда, Каспарова или Ганопольского?
Или может Левада-центр это не манипулирование сознанием?
Тебе, во всяком случае, мозги промыли начисто.



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3

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 12 | 27.11.2019, 12:40 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8102 | Рейтинг: +2057,1
11 | 27.11.2019, 11:56 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13575 | Рейтинг: -1983,6

Вот таких фриков цитирует херней...
_____________________________________________
А чем он хуже Зильбертруда, Каспарова или Ганопольского?
Или может Левада-центр это не манипулирование сознанием?
Тебе, во всяком случае, мозги промыли начисто.
_________________________________________
Общественно-политический проститутка, живущая видимо в пробирке с питательным раствором, открой пробку и выгляни наружу. Может что и поймёшь, причём без всяких статистических центров.

Но сдаётся мне, что ты и так всё прекрасно видишь, даже сквозь розовое стекло, просто проститут по жизни, или по долгу службы...



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2

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  • Гость
  •  
  • 13 | 27.11.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пень, а как это - прожить всю жизнь в скулеже, и так и не увидеть ничего хорошего? Не тянет встать на пень и накинуть на шею потуже?



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7

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  • Участник
  •  
  • 14 | 27.11.2019, 13:43 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13586 | Рейтинг: -1984,6
Общественно-политический проститутка, живущая видимо в пробирке с питательным раствором, открой пробку и выгляни наружу. Может что и поймёшь, причём без всяких статистических центров.

Но сдаётся мне, что ты и так всё прекрасно видишь, даже сквозь розовое стекло, просто проститут по жизни, или по долгу службы...
____________________________________________
Ясенпень, а что это ты меня оскорблять надумал?
С того, что ответить по существу не можешь?
Опросы общественного мнения - это манипулирование общественным же мнением или нет?
К тебе хоть раз за твою жизнь какая-нибудь особь из Левады-центра или ещё откуда подходила с острыми вопросами?
Ко мне ни разу. И ни к одному моему знакомому.
Из чьих ответов формируется это "общественное мнение"?
Спорим, не ответишь.
Так что, если речь о проститутках, так это ближе к тебе.
Твою двуличность (но без оскорблений) я неоднократно отмечал. Отмечал, как ты задницей юлил, но конкретно ответить не мог.
Впрочем для вас (юлящих задницей я имею ввиду) этот сайт как зоопарк. Вас здесь то ли выращивают, то ли оберегают от правды и конкретики.



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9

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 27.11.2019, 14:03 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13586 | Рейтинг: -1984,6
2 | 27.11.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Все так.
А что делать нам старикам-пенсионерам.
тихо умирать, глядя на воров-путиноидов???!!!
__________________________________________
Трудно сказать.
Вот Навальный безработный и судимый.
Но неплохо живёт.
Дочь в Америке обучает, сам по несколько раз в год за границей отпуска (гхм, какие отпуска, если он безработный?) проводит.



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7

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  • Гость
  •  
  • 16 | 27.11.2019, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Давление на россиян, живущих в странах Западной Европы, несмотря на отсутствие официальных случаев дискриминации, усилилось. Об этом заявил в среду на круглом столе в Совете Федерации директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов.
"Заметно стали прижимать наших соотечественников в странах Западной Европы. Официальных случаев дискриминации нет, но давление и бытовая дискриминация при приеме на работу, при продвижении по службе, при повышении заработной платы чувствуются", - сказал Мальгинов.

Он указал, что с такими случаями "надо разбираться предметно, профессионально". "Это непросто доказывается в судах. Должна создаваться соответствующая атмосфера, информационный фон, который позволял бы принимать соответствующие решения", - подчеркнул дипломат.
На прошлой неделе заместитель директора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский сообщил, что в настоящее время в тюрьмах за рубежом находятся порядка 6 тыс. россиян. Он подчеркнул, что самым актуальным в этой связи остается вопрос финансирования их адвокатской защиты, и предложил рассмотреть возможность разработки страхового продукта для выезжающих за рубеж россиян, который по аналогии с медицинской страховкой обеспечивал бы покрытие расходов на услуги адвоката.



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0

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  • Гость
  •  
  • 17 | 27.11.2019, 14:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 27.11.2019, 12:40 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 34 | Комментарии: 8100 | Рейтинг: +2056,9
11 | 27.11.2019, 11:56 | Автор: Корней
Публикации: 5 | Комментарии: 13575 | Рейтинг: -1983,6

Вот таких фриков цитирует херней...
_____________________________________________
А чем он хуже Зильбертруда, Каспарова или Ганопольского?
Или может Левада-центр это не манипулирование сознанием?
Тебе, во всяком случае, мозги промыли начисто.
_________________________________________
Общественно-политический проститутка, живущая видимо в пробирке с питательным раствором, открой пробку и выгляни наружу. Может что и поймёшь, причём без всяких статистических центров.

Но сдаётся мне, что ты и так всё прекрасно видишь, даже сквозь розовое стекло, просто проститут по жизни, или по долгу службы...
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Пень! Это ты о Зильбертруде, Каспарове, Ганапольском или кухарке? Очень Опытный



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6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 27.11.2019, 17:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На прошлой неделе заместитель директора консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский сообщил, что в настоящее время в тюрьмах за рубежом находятся порядка 6 тыс. россиян.
____________________________________________________________
_
Ну в прекрасной Европе тюрьмы с интернетом, спа и соляряем. И камеры двухкомнатные. Хоть поживут как люди



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1

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  • Наблюдатель
  •  
  • 19 | 27.11.2019, 17:28 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 34 | Комментарии: 8102 | Рейтинг: +2057,1
...Твою двуличность (но без оскорблений) я неоднократно отмечал. Отмечал, как ты задницей юлил, но конкретно ответить не мог...
___________________________________________
Корней, я не собираюсь на вопросы детсадовского уровня, давать такие-же примитивные ответы, ибо других ответов они не подразумевают. Пропагандистский мусор вместо собственных мыслей выпирает из всех твоих высказываний. Думающему человеку их просто противно читать.

Если тебе не понятны мои ответы, это твои проблемы.



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1

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  • Участник
  •  
  • 20 | 27.11.2019, 17:34 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13586 | Рейтинг: -1984,6
Корней, я не собираюсь на вопросы детсадовского уровня, давать такие-же примитивные ответы, ибо других ответов они не подразумевают. Пропагандистский мусор вместо собственных мыслей выпирает из всех твоих высказываний. Думающему человеку их просто противно читать.

Если тебе не понятны мои ответы, это твои проблемы.
______________________________________'
Ясенпень, Вы меня не подвели.
Я ожидал чего-то в этом духе.
Либо просто сольётесь, либо дадите этот стандартный ответ.
Стандартный отмазочный ответ.
Вы не одиноки в таких ответах на этом сайте.
Ещё Вы должны написать (обязательно!), что пишете только для думающих и понимающих людей.



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2

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