Решили уехать от Путина? В добрый час!

Более половины россиян в возрасте до 24-х лет хотят уехать из страны — это выяснили социологи «Левада-центра». Они утверждают, что это самый высокий показатель за последние 10 лет.Что ж, сейчас поднимется патриотический вой путиноидов, что:1. Это неправда;2. Это правда, но неправда, потому что они хотят поучиться за рубежом, а потом вернуться строить свою великую родину;3. «Вывсёврёти», а «Левада-центр» нужно закрыть как иностранного агента и врага.Ну, мы с вами подобную фигню слушать не будем и поблагодарим Путина и его камарилью за приведение желаний молодых россиян в соответствие с действительностью.А действительность такова, что дети всех путиноидов учатся за рубежом и возвращаться не собираются, ибо на них вся зарубежная собственность путиноидов и все их деньги на зарубежных счетах.Но и простой российской молодёжи, которая не принимала участия в распилах, уехать из России резонов не меньше.На троне сидит Путин, который будет сидеть, пока его боженька не заберёт. Путин не знает и ненавидит интернет, заставляет ставить на айфон российские шпионские приложения, а значит айфонов не будет.Власть ничего не даёт, только запрещает. Никакой социальной лестницы в стране нет, потому что Путина окружают его трухлявые дружки, которые воруют, что ярко показано в расследованиях Навального.Навальный яркий и интересный, но его уничтожают, выборов нет, любые партии запрещают, если на улицу выйдешь с плакатом арестуют. Как в комнату родителей зайдёшь, у них в телевизоре на экране одни и те же похабные морды орут про украинских бандеровцев. Крым украли, на Донбассе война, в Сирии война, со своей молодёжью война.Скажите мне, зачем молодёжи такая страна. Страна твоя должна тебя любить, власть должна быть к тебе открыта, любое твоё желание должно поддерживаться.Ламповая должна быть твоя страна, как принято сейчас говорить, аналоговая.Выборы должны быть, на которых ты волен смести старых импотентов, пожирающих твою жизнь, твоё время. Единственную, кстати, жизнь и ограниченное время.Молодёжь хочет уехать совсем не потому, что строем хочет идти за Навальным или стоять с протестами на улицах. Молодёжь, в большинстве, аполитична, но, к несчастью для власти, даже самые тупые её представители стали понимать и чувствовать, что им неудобно, некомфортно, что трухлявые пни, обсевшие страну, просто занимают их места и не собираются уходить.Желание молодёжи уехать из России — признак физического и морального здоровья, честолюбия и желания самореализации.Что ж, могу только пожелать пожелавшим уехать счастливого пути, потому что нельзя, бессмысленно и даже преступно тратить хотя бы минуту своего времени, хотя бы малую часть своей энергии и молодости на клопов-путиноидов, которые уже 20 лет сосут кровь из страны и готовы еще 20 лет воровать.Мир открыт. Там найдётся место каждому.