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Как оживить труп и отмыть черного кобеля

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В «ЕР» намерены избавляться от членов с негативной репутацией. Из 17 членов президиума реготделения «Единой России» 10 заменены. Таким образом главный партийный орган обновился на 60 процентов, заявил в эфире «Эха» руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров. При этом призвал считать «ЕР» не «партией власти», а «правящей партией».

Как оживить труп и отмыть черного кобеля


— Мы привыкли, что партия власти не имеет своей позиции, у нее позиция власти. Мы говорим не о партии власти, а о правящей партии. Партия при власти это значит, что когда уходит власть – нет партии. А правящая партия – и мы идем к этому понятию, в странах западной демократии – партия победившая в законодательном органе, назначает премьера и формирует исполнительные органы власти.

Со слов Рустема Ахмадинурова, скоро претерпит изменения сеть первичных организаций «ЕР» в Башкирии. Еще недавно «первичек» было 3640, сейчас около 3600.

— Не все эффективны. Часть существует на бумаге. Мы хотели бы чтобы у секретарей «первички», был хотя бы стул и 20-30 членов. Чтобы «первичка», хотя бы два раза в год собиралась и обсуждала съезды, награждало юбиляров, торжественно принимала в партию, реализовывала проекты.

При этом в «ЕР» намерены избавляться от членов с негативной репутацией.

— У нас есть нравственные ориентиры – семь заповедей. Членами партии должны быть люди заряженные на общественно-политическую деятельность. Мы хотим привлечь новые лица в партию – изменить имидж, что это партия начальников. У нас управленцев – 7-8 процентов. Это далеко не худшие люди республики. Да, там есть карьерное устремление, но разве это плохо?

Эхо Москвы
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  • 1 | 28.11.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Как российскому народу избавиться от подлейшей партии воров
" Единой России " которую только за один закон о Пенсионном возрасте на выход на пенсию 60 -65 лет надо гнать к чертовой матери из страны !
Тем более они почти поголовно иноагенты !



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  • 2 | 28.11.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Не верим! Почему не делать почетным председателем Муртазу Рахимова,?



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  • 3 | 28.11.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В «ЕР» намерены избавляться от членов с негативной репутацией.
=======================================
Дык это партия останется членов?



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  • 4 | 28.11.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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ЕР в стране башкир- головокружение без успехов?



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  • 5 | 28.11.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Вообще -то по Конституции власть в Федерации принадлежит народу.
В случае с ЕР кажется надо вести речь об узурпации власти одной партией, судя по антисоциальным законам, правого олигархического толка, не имеющей собственной идеологии?



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  • 6 | 28.11.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Недавно состоялся 19 съезд партии ,но не за горами 20 !!!!!!!



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  • 7 | 28.11.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 28.11.2019, 09:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Как российскому народу избавиться от подлейшей партии воров
" Единой России " которую только за один закон о Пенсионном возрасте на выход на пенсию 60 -65 лет надо гнать к чертовой матери из страны !
Тем более они почти поголовно иноагенты !
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Просто. Вопли - нихт шиссн ми виполняли приказ!! Звук затвора. Дальше тишина. Как дышится легко, вонь исчезла и солнце стало ярче и небо синей. И не надо больше с тревогой щупать карман - кошелёк на месте.



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  • 8 | 28.11.2019, 11:11 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 275 | Рейтинг: +8,2
Руководитель "единоросцев" знает слово "демократия"!? И только? А вот "стул" будет обязательно и часто.



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  • 9 | 28.11.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Почему Фаил Мухаммадеев ставит себя перед Уфой отличным руководителем, а граждане, как мыкались, так и мыкаются. Он троллит Хабирова, особо не подчиняется, не боится никого. Тролли рулят. Надо открыто про каждого писать начальника. А то возьмут какого - то работника и показывают всем, такой плохой человек, а мы не знали. Обычные граждане ни на что не влияют, даже очень плохие. А надо, чтоб начальники боялись, а то успокоились и из кабинета не желают никуда выходить, опу отращивают. Разоблачайте начальников, всех, и самых мелких. От оппозиции мало толку, мало действий, она борется с Хабировым, а он делом занят, а вы создаёте фоновый шум, будто больше проблем нет. Не за правду вы, а тоже, точно такие же. Все силы преследуют свои собственные цели. Остальное всё- показуха.



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  • 10 | 28.11.2019, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Самых беззащитных никто не защищает. Инвалидов.



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  • 11 | 28.11.2019, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Как тогда понять, что под столь "мудрым руководством" в самой богатой стране мира 20 миллионов нищих сограждан, миллионы заброшенных стариков и самые отсталые медицина, культура и образование?



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  • 12 | 28.11.2019, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Потому, что много мелких вредителей, и со всеми надо бороться. Вы хотите другого президента. Но кого? Хоть одного человека назовите. Я ни разу не слышал, чтобы кого-то хотели все жители, всегда много противников и недовольных. Ну так работать невозможно. Лучше на вас внимания не обращать и делать то, что должен. Вот так.



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  • 13 | 28.11.2019, 17:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 28.11.2019, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Потому, что много мелких вредителей, и со всеми надо бороться. Вы хотите другого президента. Но кого? Хоть одного человека назовите. Я ни разу не слышал, чтобы кого-то хотели все жители, всегда много противников и недовольных. Ну так работать невозможно. Лучше на вас внимания не обращать и делать то, что должен. Вот так.
*********************************************
Методически то как, по методичке. Поле зачищено и зачищается от появления конкурентов. Тут за пластиковый стаканчик вяжут, а покусившегося на самое святое - непосильно нажитое на галерах, выще в землю кладут. А вокруг только и слышешь - открыл, разрешил, нырнул вынырнул. Везде. Это уже и первоклашкам известно, а ты тут пургу гонишь.



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  • 14 | 28.11.2019, 19:46 | Автор: Не зарегистрирован
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СМИ сообщили, что задержан министр здравоохранения Ростовской области.
Член облисполкома партии ЕР.



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