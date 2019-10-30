Как оживить труп и отмыть черного кобеля

В «ЕР» намерены избавляться от членов с негативной репутацией. Из 17 членов президиума реготделения «Единой России» 10 заменены. Таким образом главный партийный орган обновился на 60 процентов, заявил в эфире «Эха» руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров. При этом призвал считать «ЕР» не «партией власти», а «правящей партией».— Мы привыкли, что партия власти не имеет своей позиции, у нее позиция власти. Мы говорим не о партии власти, а о правящей партии. Партия при власти это значит, что когда уходит власть – нет партии. А правящая партия – и мы идем к этому понятию, в странах западной демократии – партия победившая в законодательном органе, назначает премьера и формирует исполнительные органы власти.Со слов Рустема Ахмадинурова, скоро претерпит изменения сеть первичных организаций «ЕР» в Башкирии. Еще недавно «первичек» было 3640, сейчас около 3600.— Не все эффективны. Часть существует на бумаге. Мы хотели бы чтобы у секретарей «первички», был хотя бы стул и 20-30 членов. Чтобы «первичка», хотя бы два раза в год собиралась и обсуждала съезды, награждало юбиляров, торжественно принимала в партию, реализовывала проекты.При этом в «ЕР» намерены избавляться от членов с негативной репутацией.— У нас есть нравственные ориентиры – семь заповедей. Членами партии должны быть люди заряженные на общественно-политическую деятельность. Мы хотим привлечь новые лица в партию – изменить имидж, что это партия начальников. У нас управленцев – 7-8 процентов. Это далеко не худшие люди республики. Да, там есть карьерное устремление, но разве это плохо?