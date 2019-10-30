Журналистские организации осудили закон о людях-иноагентах

Поправки были одобрены Госдумой и Советом Федерации и сейчас ожидают подписи президента. Десять международных журналистских и правозащитных организаций, в числе которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортеры без границ" и Комитет защиты журналистов, призвали власти России отказаться от принятия поправок к закону о "СМИ - иностранных агентах", согласно которым "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица.Поправки были одобрены Госдумой и Советом Федерации и сейчас ожидают подписи президента.В заявлении говорится, что новые меры, которые, помимо прочего, предусматривают распространение на журналистов высоких штрафов за несоответствие закону, являются непропорционально жёсткими даже в контексте закона о "СМИ - иностранных агентах", который сам по себе ограничивает свободу прессы в России. Новые меры властей названы очередным шагом на пути ограничения деятельности свободных и независимых СМИ в России.Законопроект предполагает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. Такая формулировка позволяет предположить, что закон может быть применён, например, к людям, которые репостят сообщения СМИ, признанных "иностранными агентами", в социальных сетях.Авторы инициативы говорят, что закон будет применяться избирательно, и определять, кто войдёт в список "агентов", будут Минюст совместно с МИДом.Критерии этого не ясны.Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил, что принятые Государственной думой России поправки к закону "о средствах массовой информации – иностранных агентах" входят в число "опасных, все более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других иностранных СМИ" и являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Минюст отнес к "иноагентам" "Голос Америки" и девять редакций Радио Свобода: Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), Сибирь.Реалии, "Фактограф" и Север.Реалии.Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.