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Журналистские организации осудили закон о людях-иноагентах

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Поправки были одобрены Госдумой и Советом Федерации и сейчас ожидают подписи президента. Десять международных журналистских и правозащитных организаций, в числе которых Amnesty International, Human Rights Watch, "Репортеры без границ" и Комитет защиты журналистов, призвали власти России отказаться от принятия поправок к закону о "СМИ - иностранных агентах", согласно которым "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица.

Журналистские организации осудили закон о людях-иноагентах


Поправки были одобрены Госдумой и Советом Федерации и сейчас ожидают подписи президента.

В заявлении говорится, что новые меры, которые, помимо прочего, предусматривают распространение на журналистов высоких штрафов за несоответствие закону, являются непропорционально жёсткими даже в контексте закона о "СМИ - иностранных агентах", который сам по себе ограничивает свободу прессы в России. Новые меры властей названы очередным шагом на пути ограничения деятельности свободных и независимых СМИ в России.

Законопроект предполагает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. Такая формулировка позволяет предположить, что закон может быть применён, например, к людям, которые репостят сообщения СМИ, признанных "иностранными агентами", в социальных сетях.

Авторы инициативы говорят, что закон будет применяться избирательно, и определять, кто войдёт в список "агентов", будут Минюст совместно с МИДом.

Критерии этого не ясны.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил, что принятые Государственной думой России поправки к закону "о средствах массовой информации – иностранных агентах" входят в число "опасных, все более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других иностранных СМИ" и являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать "иностранными агентами" средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Минюст отнес к "иноагентам" "Голос Америки" и девять редакций Радио Свобода: Idel.Реалии, Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), Сибирь.Реалии, "Фактограф" и Север.Реалии.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.

Идель.Реалии
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  • Гость
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  • 1 | 28.11.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"СМИ - иностранных агентах",
==============================
Предлогаю обявит все государсивенные квнвлы ТВ иностранными агентами, так как они сеют рознь и человеконенавизничество между народами



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  • Участник
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  • 2 | 28.11.2019, 12:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
Законопроект предполагает, что "иностранными агентами" могут быть признаны физические лица, которые распространяют материалы СМИ – "иностранных агентов" или участвуют в их создании, а также получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.
______________________________________________
Ну?
Стесняетесь что-ли признать, что получаете деньги или имущество из-за рубежа?
Критерии неясны?
Согласен, надо установить чёткие критерии.
Высокие штрафы за несоответствие закону?
А вы предлагаете мягче наказывать. Пусть не соответствуют закону, но помягче, помягче с ними.



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  • Гость
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  • 3 | 28.11.2019, 15:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил, что принятые Государственной думой России поправки к закону "о средствах массовой информации – иностранных агентах" входят в число "опасных, все более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода и других иностранных СМИ" и являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".
_________________________________________________________
а что же эти прекрасные люди так Раша тудей гнобили в свое время, за то что их инфа не соответствовала утвержденной в госдепе? а то Кремль Кремь.



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  • Гость
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  • 4 | 28.11.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не иностранным агентам по ... этот закон об иностранных агентах! Пусть иностранные агенты и беспокоятся, что они и делают! Очень Опытный



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