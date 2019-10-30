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Оркам из Мордора везде мерещатся агенты госдепа

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.11.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 34738 | Комментарии: 18
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На слушаниях по судьбе дельфинария в Уфе противников строительства назвали «агентами госдепа». Руководство города встретилось с общественниками и активистами, выступающими за и против строительства дельфинария.

Оркам из Мордора везде мерещатся агенты госдепа


27 ноября, в Уфе прошла встреча представителей городской администрации с общественниками и активистами по вопросу строительства дельфинария в Уфе. Решение о необходимости дельфинария в Уфе так и не было принято.

Сама встреча быстро переросла в эмоциональный обмен мнениями. Так, одна из участниц Directeur издательства «Новый стиль» и медиадиректор «Бизнес-журнала РБ» Наталья Панчишина назвала противников дельфинария агентами «госдепа» (Государственный департамент США).

- «Вот так, защищаешь краснокнижных дельфинов, ты уже агент и тебе платят», - ответила активист Ольга Маловица на Facebook.

О том, что в Уфе будет создан дельфинарий на 700 зрительских мест, стало известно еще 5 сентября 2019 года. Однако, когда местом для дельфинария выбрали сипайловский парк культуры и отдыха «Кашкадан», общественность выступила против.

Практически сразу неравнодушные жители города создали петицию против строительства дельфинария – уфимцы считают, что морские животные не смогут удовлетворять свои потребности в плавании и питании в полной мере и просто­-напросто умрут в неволе.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 28.11.2019, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А там еще были агенты влияния от хунвейбинов?



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4

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  • 2 | 28.11.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На слушаниях по судьбе дельфинария в Уфе противников строительства назвали «агентами госдепа».
===================================
Вы только посмотрите наэту рожу лица!!!!
да у меня не то что встане, у меня отвалитсю нахрен !
Ну и чмо молять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Впрочем еае и все алаяоки



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1

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  • Начинающий
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  • 3 | 28.11.2019, 11:03 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 275 | Рейтинг: +8,2
Если защищать людей от загазованности, защищать природу и животных, то нынешняя власть объявит Вас "агентом госдепа". Зато дети и коттеджи носителей российской власти устраиваются под защиту "госдепа"



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  • Гость
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  • 4 | 28.11.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ликвидирована ОПГ шараповские, 250 человек. Ура!!!



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1

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  • Гость
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  • 5 | 28.11.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
это очень даже нормально ! Обратили внимание, что все действуют однотипно ! направление дано...………………………...возможно ввиде записки.



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  • 6 | 28.11.2019, 12:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66417 | Рейтинг: +12152
4 | 28.11.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован

Ликвидирована ОПГ шараповские, 250 человек. Ура!!!
____________________________________
"А теперь Горба... ой!. пуйло! Я сказал, пуйло!"©



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  • 7 | 28.11.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66417 | Рейтинг: +12152
Олеся Умерова
3 ч. ·
В Уфе собираются открыть центр фейковой медицины. На полном серьёзе. У нас тут чиновники утверждают, что можно вылечить детей с помощью дельфинотерапии. Оказывается, в мире известны случаи исцеления, говорит один из руководителей ЕР.

Фейспалм. Есть ли у наших руководителей, руководителей города и республики высшее образование? Наверняка, есть. Так неужели они не знают, как проводятся научные исследования? Нельзя просто сказать: я слышала, одному мальчику помогли дельфины, а давайте тоже построим дельфинарий в Уфе. Прежде чем пустить в народ какую-то методику лечения, проводятся исследования. Долговременные, кропотливые исследования. Выбираются достаточно большие группы детей с различными диагнозами, за ними наблюдают на протяжении нескольких лет, при этом строго следят, чтобы были исключены другие факторы, которые могут повлиять на лечение. И только потом, проанализировав общую картину с большим количеством пациентов, можно сказать, помогают дельфины или нет, и в чём конкретно они помогают.
Но у нас в Администрации собрались сердобольные тётеньки, которые готовы отправить больных детей хоть куда, хоть к бабушке, хоть в дельфинарий, хоть мочу пить, потому что "какая-то женщина сказала, что ей очень помогло". Этот бред транслируется на всю республику. Антинаучный подход. Боже, как они получили свои дипломы???
Ладно, если бы это был внутрисемейный подход. Люди имеют право на альтернативную точку зрения, пусть ездят на море, в конце-концов, пребывание на море всегда благотворно сказывается на здоровье, видел ты дельфина живьём или нет. Хочется родителям тратить деньги на фейковую медицину — пусть тратят.

Но в курсе ли нашли дорогие граждане, далёкие от администрации, что платить а эту фейковую медицину будут в том числе они? Да-да, расплачиваться за решение Горсовета построить "научный центр абилитации с дельфинами" придётся каждому жителю республики.

Сейчас объясню. Дело в том, что с нынешнего года детям-инвалидам начали выдавать государственные сертификаты на получение услуг реабилитации. Сумма — 42 тысячи рублей. Можно пойти в любое коммерческое учреждение и оплатить лечение сертификатом. Как вы думаете, куда вежливо, но настойчиво будут "направлять" пациентов подконтрольные врачи государственных клиник? Вероятнее всего, в тот самый новый "центр абилитации", центр фейковой медицины. Таким образом инвестор гарантированно вернёт свои вложенные 700 миллионов. Из кармана республиканского бюджета, получается. Такой фокус.
А ведь эти деньги можно направить на настоящую, а не на фейковую помощь. И дельфинов мучить не нужно.



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  • 8 | 28.11.2019, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66417 | Рейтинг: +12152
И вот еще что: Олеся не просто так говорит - она мать ребенка-инвалида.
Ее слова - дорогого стоят.



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  • 9 | 28.11.2019, 15:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы, гады, определяйтесь скорей с дельфинарием. Нас, дельфинов уже выловили и сказали, что поедем в Башкурстан. Будьте людьми, мы уже второй месяц маринуемся в ржавых бочках как ихтиандоры. С уважением, старший дельфин, Дата, подпись



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  • # 10 | 28.11.2019, 15:51 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4

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  • 11 | 28.11.2019, 16:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66417 | Рейтинг: +12152
# 10 | 28.11.2019, 15:51 | Автор: Корней | На сайте

Я предупреждала, что ложь в свой адрес буду удалять.



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  • 12 | 28.11.2019, 16:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
11 | 28.11.2019, 16:01 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66414 | Рейтинг: +12152,9

# 10 | 28.11.2019, 15:51 | Автор: Корней | На сайте

Я предупреждала, что ложь в свой адрес буду удалять.
_____________________________________________
А давай поставим на голосование - ложь я написал или нет.
Пусть все убедятся, какой я лжец.



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1

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  • 13 | 28.11.2019, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.11.2019, 13:22 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66414 | Рейтинг: +12152,9
Олеся Умерова
3 ч. ·
В Уфе собираются открыть центр фейковой медицины. На полном серьёзе. У нас тут чиновники утверждают, что можно вылечить детей с помощью дельфинотерапии. Оказывается, в мире известны случаи исцеления, говорит один из руководителей ЕР.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Ещё и устроят показушное исцеление, на подобии как в х\ф "Праздник святого Йоргена" Якова Протазанова! Очень Опытный



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  • # 14 | 28.11.2019, 16:37 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4

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  • Наблюдатель
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  • 15 | 28.11.2019, 17:30 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11829 | Рейтинг: -1926,3
Комментарий скрыт модератором
-------------

Подтверждаю, успел прочесть - нормальный комментарий, вежливый, никакой "лжи в мой адрес".

Тьху, истеричка!



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3

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  • 16 | 28.11.2019, 17:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66417 | Рейтинг: +12152
Ложь про Зильбертруда.

Это как задать вопрос: вы перестали пить коньяк по утрам?
С куяли я должна оправдываться, что Быкова не читаю от слова СОВСЕМ, с тех пор, как он оказался долбанутым православным?! Ну то есть - после его попадания в больницу в состоянии комы. Первый его эфир на Эхе после выхода из больницы - стал для меня его последним эфиром и вообще его публикацией, которую я читала.



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  • # 17 | 28.11.2019, 19:38 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38727 | Рейтинг: +5361,9

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  • 18 | 28.11.2019, 19:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
16 | 28.11.2019, 17:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66417 | Рейтинг: +12152,1

Ложь про Зильбертруда.

Это как задать вопрос: вы перестали пить коньяк по утрам?
С куяли я должна оправдываться, что Быкова не читаю от слова СОВСЕМ, с тех пор, как он оказался долбанутым православным?! Ну то есть - после его попадания в больницу в состоянии комы. Первый его эфир на Эхе после выхода из больницы - стал для меня его последним эфиром и вообще его публикацией, которую я читала.
_______________________________________________
Не верю.
Ты убрала мой комментарий за то, что я ткнул тебя в комментарий Олеси.
И сказал - учись у Олеси выражать свои мысли. Чётка, взвешенно и аргументировано. Без мата и хамства.



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