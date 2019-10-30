Оркам из Мордора везде мерещатся агенты госдепа

На слушаниях по судьбе дельфинария в Уфе противников строительства назвали «агентами госдепа». Руководство города встретилось с общественниками и активистами, выступающими за и против строительства дельфинария.27 ноября, в Уфе прошла встреча представителей городской администрации с общественниками и активистами по вопросу строительства дельфинария в Уфе. Решение о необходимости дельфинария в Уфе так и не было принято.Сама встреча быстро переросла в эмоциональный обмен мнениями. Так, одна из участниц Directeur издательства «Новый стиль» и медиадиректор «Бизнес-журнала РБ» Наталья Панчишина назвала противников дельфинария агентами «госдепа» (Государственный департамент США).- «Вот так, защищаешь краснокнижных дельфинов, ты уже агент и тебе платят», - ответила активист Ольга Маловица на Facebook.О том, что в Уфе будет создан дельфинарий на 700 зрительских мест, стало известно еще 5 сентября 2019 года. Однако, когда местом для дельфинария выбрали сипайловский парк культуры и отдыха «Кашкадан», общественность выступила против.Практически сразу неравнодушные жители города создали петицию против строительства дельфинария – уфимцы считают, что морские животные не смогут удовлетворять свои потребности в плавании и питании в полной мере и просто­-напросто умрут в неволе.