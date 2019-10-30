Ситуация вокруг прошедших публичных слушаний по бюджету – некрасивая, и не красит организаторов — Госсобрание, заявил руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров. Напомним, охрана силой вывела из зала Курултая главу штаба политика Алексея Навального Лилию Чанышеву, которая хотела выступить со своими тезисами по бюджету.
— Но нужно посмотреть, как все было: человек выходит на трибуну, когда дискуссия закончена и все уже проголосовали. Да, у нее, в принципе, есть право выступить. Но с чем начинает выступать? Это «воровской бюджет». Она в органе власти начинает дискредитировать власть и главу республики!
Он заметил, что в прошлом году Чанышева уже выступала с критикой бюджета.
— Зачем ты выступаешь с критикой? Зачем начинать со «сволочей и воров» в госоргане? У спикера было два варианта и оба плохих. Был выбран вариант позвать охранников. И мы не услышали, что она хотела сказать. Я предлагал ей продолжить дискуссию в рамках «Обновления» (круглый стол общества сторонников «ЕР» — ред.), она отказалась. Она удалила мое предложение (комментарий в Фейсбуке – ред.), и я удалил свои комментарии, сказал раз вы не пришли, и я аннулирую.
Неделю спустя Ахмадинуров считает, что Чанышевой нужно было дать слово.
— Да пусть бы выступила. Несмотря на то, что дискуссия была закончена. Но тогда выступай по существу и в пределах регламента. К ней же никто не подходил, пока не начала оскорблять. Власть тоже должна защищаться. Спикер слушаний (Рида Субханкулова — ред.) выбрала самый худший вариант.
Руководитель исполкома считает, что Алексей Навальный исповедует «революционную политику», а его представитель, по слухам, получает по 450 тысяч рублей за «такие выступления ради хайпа».
Эхо Москвы
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Неуклюжие попытки защититься от правды
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