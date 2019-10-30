Неуклюжие попытки защититься от правды

Рустем Ахмадинуров: «Она в органе власти начинает дискредитировать власть и главу республики! Власть тоже должна защищаться».Ситуация вокруг прошедших публичных слушаний по бюджету – некрасивая, и не красит организаторов — Госсобрание, заявил руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров. Напомним, охрана силой вывела из зала Курултая главу штаба политика Алексея Навального Лилию Чанышеву, которая хотела выступить со своими тезисами по бюджету.— Но нужно посмотреть, как все было: человек выходит на трибуну, когда дискуссия закончена и все уже проголосовали. Да, у нее, в принципе, есть право выступить. Но с чем начинает выступать? Это «воровской бюджет». Она в органе власти начинает дискредитировать власть и главу республики!Он заметил, что в прошлом году Чанышева уже выступала с критикой бюджета.— Зачем ты выступаешь с критикой? Зачем начинать со «сволочей и воров» в госоргане? У спикера было два варианта и оба плохих. Был выбран вариант позвать охранников. И мы не услышали, что она хотела сказать. Я предлагал ей продолжить дискуссию в рамках «Обновления» (круглый стол общества сторонников «ЕР» — ред.), она отказалась. Она удалила мое предложение (комментарий в Фейсбуке – ред.), и я удалил свои комментарии, сказал раз вы не пришли, и я аннулирую.Неделю спустя Ахмадинуров считает, что Чанышевой нужно было дать слово.— Да пусть бы выступила. Несмотря на то, что дискуссия была закончена. Но тогда выступай по существу и в пределах регламента. К ней же никто не подходил, пока не начала оскорблять. Власть тоже должна защищаться. Спикер слушаний (Рида Субханкулова — ред.) выбрала самый худший вариант.Руководитель исполкома считает, что Алексей Навальный исповедует «революционную политику», а его представитель, по слухам, получает по 450 тысяч рублей за «такие выступления ради хайпа».