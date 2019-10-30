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Неуклюжие попытки защититься от правды

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Рустем Ахмадинуров: «Она в органе власти начинает дискредитировать власть и главу республики! Власть тоже должна защищаться».

Неуклюжие попытки защититься от правды


Ситуация вокруг прошедших публичных слушаний по бюджету – некрасивая, и не красит организаторов — Госсобрание, заявил руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров. Напомним, охрана силой вывела из зала Курултая главу штаба политика Алексея Навального Лилию Чанышеву, которая хотела выступить со своими тезисами по бюджету.

— Но нужно посмотреть, как все было: человек выходит на трибуну, когда дискуссия закончена и все уже проголосовали. Да, у нее, в принципе, есть право выступить. Но с чем начинает выступать? Это «воровской бюджет». Она в органе власти начинает дискредитировать власть и главу республики!

Он заметил, что в прошлом году Чанышева уже выступала с критикой бюджета.

— Зачем ты выступаешь с критикой? Зачем начинать со «сволочей и воров» в госоргане? У спикера было два варианта и оба плохих. Был выбран вариант позвать охранников. И мы не услышали, что она хотела сказать. Я предлагал ей продолжить дискуссию в рамках «Обновления» (круглый стол общества сторонников «ЕР» — ред.), она отказалась. Она удалила мое предложение (комментарий в Фейсбуке – ред.), и я удалил свои комментарии, сказал раз вы не пришли, и я аннулирую.

Неделю спустя Ахмадинуров считает, что Чанышевой нужно было дать слово.

— Да пусть бы выступила. Несмотря на то, что дискуссия была закончена. Но тогда выступай по существу и в пределах регламента. К ней же никто не подходил, пока не начала оскорблять. Власть тоже должна защищаться. Спикер слушаний (Рида Субханкулова — ред.) выбрала самый худший вариант.

Руководитель исполкома считает, что Алексей Навальный исповедует «революционную политику», а его представитель, по слухам, получает по 450 тысяч рублей за «такие выступления ради хайпа».

Эхо Москвы
Оригинал публикации



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  • Гость
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  • 1 | 28.11.2019, 09:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
......." Неделю спустя Ахмадинуров считает, что Чанышевой нужно было дать слово....."
=================================================
Подлейшие трусы и ворюги в этой партии " Единая Россия "



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  • 2 | 28.11.2019, 09:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Руководитель исполкома считает, что Алексей Навальный исповедует «революционную политику», а его представитель, по слухам, получает по 450 тысяч рублей за «такие выступления ради хайпа»...."
==================================================
А как ворье и мошенников убрать от бюджетной кормушки ?
А депутаты самозванцы представители от мошеннических
" выборов " сколько получают ?



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2

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  • 3 | 28.11.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рустем Ахмадинуров: «Она в органе власти начинает дискредитировать власть и главу республики! Власть тоже должна защищаться».
=========================================
Пидоров надо лидорасить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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1

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  • 4 | 28.11.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сумма в 450 тыс. руб. подозрительно совпадает с зарплатой депутатов. Поэтому нельзя верить единороссу.



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  • 5 | 28.11.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Нормальный человек не начинает с ругательств, это значит, что пришла ради займа. По делу надо было говорить.



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  • 6 | 28.11.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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5 ый
+++
А ты судя за сколько заходишь?
И что вообще то сказать хотел?



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  • 7 | 28.11.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 28.11.2019, 09:57 | Автор:

Нормальный человек не начинает с ругательств, это значит, что пришла ради займа. По делу надо было говорить.
===================================================
Вы там были слышали и видели ?Она сразу это сказала ?
...." Но с чем начинает выступать? Это «воровской бюджет».
Она в органе власти начинает дискредитировать власть и главу
республики!..."
Бюджет вы видели какой на 20 год !



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  • 8 | 28.11.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Исправляю опечатку, проклятый телефон сам печатает, что хочет. Не ради займа, а ради хайпа. Проклятье.



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  • 9 | 28.11.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какая чушь из уст официального лица о 450 тыс руб ....а сам то все прошел-вот тут пригрели и теперь несет околесицу.



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  • 10 | 28.11.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну конечно, Габбасов то должность не получил, и Алсынов, много их, титульных, всем надо сытное место, но вас слишком много, так и будут протестовать, то одно, то другое. Встали в позу, ух, какой я оппозиционер! Сколько же вас, недоразвитых! Мы вас не прокормим!



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  • Начинающий
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  • 11 | 28.11.2019, 10:51 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 275 | Рейтинг: +8,2
Власть должна защищаться своей работой для народа. Тогда и не будет надобности держать охранников для депутатов и глав.



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  • Эксперт
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  • 12 | 28.11.2019, 10:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66417 | Рейтинг: +12152
по слухам, получает
___________________________
По слухам, которые вы сами сочиняете и распространяете - то есть бездоказательно лжете, клевещете.

Тут у нас на УЖике - дохрена таких ахмадинуровых - херней, какашка, старый пидорас по кличке доцент, ананьи - мечетлинские сплетницы, О_Ошка, дедорас, харя(земля ему пухом?)... вот из таких отбросов общества и состоит партия жуликов и воров, такая же и Панчишина, не зря ее позвали на встречу с Сульфатом СРАдия...



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  • 13 | 28.11.2019, 10:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66417 | Рейтинг: +12152
10 | 28.11.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован

Ты где заплутал? При чем тут Габбасов и Алчинов?
Проснись, ты серешь!



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  • 14 | 28.11.2019, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть тоже должна защищаться. Спикер слушаний (Рида Субханкулова — ред.) выбрала самый худший вариант.----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------Власть должна не защищаться,она должна защищать своих граждан от глупых ахмандияровых и им подобных



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  • # 15 | 28.11.2019, 11:01 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19166 | Рейтинг: -3270,6

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  • 16 | 28.11.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При том, что вам начхать на правду, вы хотите кусок себе отхватить, и это ваш метод давить на власть и шантажировать её. Он же башкир, давай, башкирам угождай! При чём здесь правда и истина? И вам никто не верит, лицемерные олухи, народ про вас уже понял всё.



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  • # 17 | 28.11.2019, 11:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19166 | Рейтинг: -3270,6

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  • # 18 | 28.11.2019, 11:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19166 | Рейтинг: -3270,6

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  • 19 | 28.11.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Красава, Рустем!
Только скажи, зачем ты усы сбрил?



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  • 20 | 28.11.2019, 11:59 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11829 | Рейтинг: -1926,3
харя(земля ему пухом?)... вот из таких отбросов общества
-----------------

Уффф..смехотерапия опять, эт хорошо.

Да не, ты не парься, так-то я живой, меня турка отсюда выжил! Помнишь, обещал выжить? Ну вот - выжил.

И как я щас сюда зашел, сам не понял.

Лана, пока твой мужик не пришел - как сама, ничо?

Чо у вас седня, бюджет?

Ага ладно, я в уголке посижу, страсть как люблю про любо...тьху! про бюджет послушать.



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