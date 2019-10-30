Вечно обиженный оборонец ...

«Не подходи ко мне, я обиделась …», — пела некогда Лолита. Это про путинского министра иностранных дел Лаврова. Он отметил сегодня, что Россию ставят в положение страны «обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду».«Во всем и повсюду» — для красного словца. А на деле и не «во всем», и не «повсюду». И дела имеют, и трубопроводы строят, и детей российского начальства в своих странах привечают, и на конференции зовут. Да много чего.Дальше Лавров добавил:«Какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначений — везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам».Странные обиды.Лавров и его руководитель Путин сами поставили нашу страну в положение, когда России не имеет репутации, все больше представляясь ордой.Не западные страны напали на соседнее государство, нарушив свои договоры. Это сделали власти России. Не западные странны аннексировали у соседней страны территорию. Это сделали власти России. Не западные страны лезли своими хакерами в национальные выборы. Это сделали власти России. То же самое касается вмешательства в дела Европы. Не западные страны послали агентов в Россию убивать «врагов». Это сделали власти России – в Англии, Болгарии, Германии.Ответные санкции западных стран в ответ на действия властей России понятны. В мире бывает по-разному, он не в лучшем состоянии, но многое из того, что натворили власти России, последние годы в мире не делают. Во всяком случае, есть понятия «хорошо» и «плохо», а политика властей России принципиально аморальна. Вызывающе аморальна. Кто сильнее, тот и прав. Но раз так, то не стоните, когда с вами поступают так же, как вы поступаете со слабыми.Обижаться Лаврову не стоит. Разве только на себя и своего начальника. Загнали Россию в осаду и еще пузырятся за стенкой лицемерным возмущением.