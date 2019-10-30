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Вечно обиженный оборонец

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«Не подходи ко мне, я обиделась …», — пела некогда Лолита. Это про путинского министра иностранных дел Лаврова. Он отметил сегодня, что Россию ставят в положение страны «обороняющейся, обвиняемой во всем и повсюду».

Вечно обиженный оборонец


«Во всем и повсюду» — для красного словца. А на деле и не «во всем», и не «повсюду». И дела имеют, и трубопроводы строят, и детей российского начальства в своих странах привечают, и на конференции зовут. Да много чего.

Дальше Лавров добавил:

«Какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначений — везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам».

Странные обиды.

Лавров и его руководитель Путин сами поставили нашу страну в положение, когда России не имеет репутации, все больше представляясь ордой.

Не западные страны напали на соседнее государство, нарушив свои договоры. Это сделали власти России. Не западные странны аннексировали у соседней страны территорию. Это сделали власти России. Не западные страны лезли своими хакерами в национальные выборы. Это сделали власти России. То же самое касается вмешательства в дела Европы. Не западные страны послали агентов в Россию убивать «врагов». Это сделали власти России – в Англии, Болгарии, Германии.

Ответные санкции западных стран в ответ на действия властей России понятны. В мире бывает по-разному, он не в лучшем состоянии, но многое из того, что натворили власти России, последние годы в мире не делают. Во всяком случае, есть понятия «хорошо» и «плохо», а политика властей России принципиально аморальна. Вызывающе аморальна. Кто сильнее, тот и прав. Но раз так, то не стоните, когда с вами поступают так же, как вы поступаете со слабыми.

Обижаться Лаврову не стоит. Разве только на себя и своего начальника. Загнали Россию в осаду и еще пузырятся за стенкой лицемерным возмущением.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Эксперт
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  • 1 | 28.11.2019, 09:21 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38727 | Рейтинг: +5361,9
Обижаться Лаврову не стоит. Разве только на себя и своего начальника. Загнали Россию в осаду и еще пузырятся за стенкой лицемерным возмущением.

СерпомПо, Эхо Москвы



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1

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  • Гость
  •  
  • 2 | 28.11.2019, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да когда уж этот с серпом себе этим серпом по фаберже?!
А ещё бы и по языку своему серпом чиркнул - зело у него язык поганен.



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3

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  • Гость
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  • 3 | 28.11.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
вся это мутотень ( речь лаврова) - ответ на заявление ВАДА о дисквалификации РФ в спорт мероприятиях
для тех кто не следит за этими событиями поясню - после ОИ-14 идет волна возмущений от спорт организаций всего мира - в России существует программа по применению допинга на уровне государства. и во главе стоят "великие" государственные мужи ( Мутко, тогдашний главнюк спорта).
Спортивная мировая общественность требует признать данный факт и покаяться, но ... царь своих не сдает
Чем интересна ситуевина ? тут можно обвешаться ракетами и трубопроводами - ни)(уя не поможет.
Дима Губерниев кричит - МОК наше спасение, мы в МОКе имеем большой вес... )(уй там , и МОК не поможет , пока бум лгать , лгать и лгать, пряча яйца в песок.
и еще один показательный момент в этом деле - во всём мире спорта принята практика (это официально) - пойманный на допинге - сдает все медали и отдает призовые обратно... во всём мире , но не у нас
турк



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3

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  • Участник
  •  
  • 4 | 28.11.2019, 09:37 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 19166 | Рейтинг: -3270,6
Интересно, этот экземпляр с эха случайно или спецом шурует по своим яйцам? Пусть даже мазохист он, но уж слишком жестоко.



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2

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  • Участник
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  • 5 | 28.11.2019, 09:42 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
Лавров умнейший человек.
Лучший министр иностранных дел в нашей стране за последние лет тридцать точно.
Да и в сравнении с коллегами из других государств смотрится очень прилично. На их фоне-то.



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2

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  • Гость
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  • 6 | 28.11.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
........" Обижаться Лаврову не стоит. Разве только на себя и своего начальника. Загнали Россию в осаду и еще пузырятся за стенкой лицемерным возмущением......"
=============================================
И это правда ! Лицемерие и ханжество перед западом !
Коррупция и воровство на государственном уровне !
И главное нечего противопоставить США , золотой запас там ,
ЦБ РФ подчиняется американской ЦБ .
И краденные деньги и имущество и гражданство нашей
" элиты " и их деток там же !
Кто вякнет всерьез из России против США ,
тот будет беден !



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3

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  • Участник
  •  
  • 7 | 28.11.2019, 09:48 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
и еще один показательный момент в этом деле - во всём мире спорта принята практика (это официально) - пойманный на допинге - сдает все медали и отдает призовые обратно... во всём мире , но не у нас
турк
___________________________________________
Этому лишь бы бздыкнуть, чтобы Кухарка плюсик воткнула.
Может расскажешь, как там с допингом в мире спорта в таких мощнейших организациях как НХЛ, НБА?
А может расскажешь об астматиках-биатлонистах из Норвегии или о больных теннисистках сёстрах Уильямс?
А может о лошади-гимнастке Симоне Блейз, которая принимает запрещённые вещества с разрешения МОК и USADA, потому что у неё страшное заболевание - синдром дефицита внимания?



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3

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  • Участник
  •  
  • 8 | 28.11.2019, 09:50 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
Кто вякнет всерьез из России против США ,
тот будет беден !
_____________________________________________
Тогда чего Вы возмущаетесь?
Всё же как Вы хотели.
США говорит, что делать, наши выполняют.



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0

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  • Гость
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  • 9 | 28.11.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.11.2019, 09:48 | Автор: Корней

Этому лишь бы бздыкнуть, чтобы Кухарка плюсик воткнула.
Может расскажешь, как там с допингом в мире спорта в таких мощнейших организациях как НХЛ, НБА?
А может расскажешь об астматиках-биатлонистах из Норвегии или о больных теннисистках сёстрах Уильямс?
А может о лошади-гимнастке Симоне Блейз, которая принимает запрещённые вещества с разрешения МОК и USADA, потому что у неё страшное заболевание - синдром дефицита внимания?
=================================================
Кирюха ! Да никто не спорит , что допинги есть в спорте
во всех странах Мира !
Помню один сюжет зимней Олимпиады толи в США , толи
в Канаде , бегут спортсмены - лыжники по трассе !
Американский лыжник ( негр ) " сдох " встал натурально!
Все его обогнали и далеко ушли вперед , вдруг этот
американец появляется издали , обгоняет всех
и становится Первым на этой дистанции !
Все просто у России нет , не осталось никакого
ПОЛИТИЧЕСКОГО авторитета ! Потому , что политическая
" элита " РФ шестерки ,продали и предали все принципы и
наследие великого государства СССР !
Страной руководят Блатные люди !



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1

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  • Гость
  •  
  • 10 | 28.11.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначений
=============================
Ля ля ля
Жу жу жу
Я поймсала в попе вшу
Толстую, вонючая
Сейчас её замучаю



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0

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  • Гость
  •  
  • 11 | 28.11.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.11.2019, 09:50 | Автор: Корней

Тогда чего Вы возмущаетесь?
Всё же как Вы хотели.
США говорит, что делать, наши выполняют.
==================================================
Давай Кирюха без твоих дураков !
Это ты здесь как угорь или налим и Вашим и Нашим !
( Мог бы и по прямей сказать , но пощажу твою натуру )
У меня всегда есть линия и она четко выражена !
Чего хочу и чего не хочу !
А если ТЕБЕ не ясно и не домысливаешь , то наверное
я тебя переоценил !
Я ведь тебе не Ирик !



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  • Участник
  •  
  • 12 | 28.11.2019, 10:18 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
Все просто у России нет , не осталось никакого
ПОЛИТИЧЕСКОГО авторитета ! Потому , что политическая
" элита " РФ шестерки ,продали и предали все принципы и
наследие великого государства СССР !
Страной руководят Блатные люди !
____________________________________________
Вот именно - продали и предали.
Нет в России национальной элиты.
Может быть небольшое количество людей.
Но именно эти люди, хоть их и мало, и не дают окончательно всё продать и предать.
Именно из-за них, разговор насчёт авторитета, спорное утверждение.
На тех, у кого нет авторитета просто не обращают внимания.
А раз идёт такая истерия, значит что-то осталось.



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  • Гость
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  • 13 | 28.11.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В любой стране после громкого международного скандала с 400 кг запрещенных веществ в кофрах дипломатической почты посол и министр уходят в отставку?
Но у нас это видно не тот случай?



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3

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  • Участник
  •  
  • 14 | 28.11.2019, 10:25 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
Давай Кирюха без твоих дураков !
Это ты здесь как угорь или налим и Вашим и Нашим !
( Мог бы и по прямей сказать , но пощажу твою натуру )
У меня всегда есть линия и она четко выражена !
Чего хочу и чего не хочу !
А если ТЕБЕ не ясно и не домысливаешь , то наверное
я тебя переоценил !
Я ведь тебе не Ирик !
_____________________________________________
А я прямо сказал, что Вам не нравится.
То Вы хотите равняться на США, мол, нало их слушать и делать, как они говорят.
Наша, так называемая элита, так и поступает.
Слушаются и деньги туда вкладывают.
Но Вам опять это не нравится.
Что же Вы хотите?
Скажите прямо.
Я хочу, чтобы наша страна жила, в первую очередь, интересами нашей страны. А не так, как считает нужным "международное сообщество".
Если что-то совпадает с мнением этого "международного сообщества", то пусть совпадает, если не совпадает, ну тогда извините, у нас своя страна и свои интересы.
Мы видим это?
Ну только отчасти, в небольшой мере. А в основном - подстраиваемся.



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  • 15 | 28.11.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Этому лишь бы бздыкнуть, чтобы Кухарка плюсик воткнула.
_____________________
1. пояснил людям откуда эта речь

Может расскажешь, как там с допингом в мире спорта
__________________________
2. легко....
многие организации послали ВАДУ на ху... НХЛ, НБА, амер футбол. Там рулят чисто деньги - шоу, что в принципе верно . Я давно ЗА отмену любого ограничения по допингу. Хотят гладиаторы - пусть жрут чё хотят и дохнут - это их выбор
на данный момент нет ни одного чистого чемпиона - все на допинге, но нигде кроме Китая и РФ это не поставлено в ГОСпрограмму.. отсюда и шум.
есть правила игры, которые мы подписали и знач обязаны соответствовать. никто не мешает нашим стать астматиками .

Лавров умнейший человек.
Лучший министр иностранных дел в нашей стране
_____________________________
3. никто и не спорит , тока служит он подлейшей власти и сам подлец. а разве подлец не может быть умным????

Но именно эти люди, хоть их и мало, и не дают окончательно всё продать и предать.
_________________________
4. можно поимённо, список в студию

турк



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1

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  • Участник
  •  
  • 16 | 28.11.2019, 10:41 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
13 | 28.11.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В любой стране после громкого международного скандала с 400 кг запрещенных веществ в кофрах дипломатической почты посол и министр уходят в отставку?
Но у нас это видно не тот случай?
_______________________________________________
В какой любой стране?
Ну давайте подумаем, кто получает основные сливки от торговли наркотиками.
Никогда не задумывались?
Торговля наркотиками приносит, примерно, такой же доход, как и торговля оружием или нефтью.
Кто у нас основные поставщики в мире?
Колумбия, Афганистан, Золотой треугольник.
Что-то мне слабо верится, что афганские декхане (или как там их?) наладили поставки героина по всему миру, невзирая на сопротивление Правительств мощнейших стран мира.
Как нам в кино показывают?
Несколько мудаков, с рюкзаками за спиной незаконно пересекают границу. Где их встречают мужественные пограничники и не дают пересечь эту самую границу. Ну или продажные пограничники и тогда мудаки с рюкзаками пересекают границу.
И героин пошёл по всему миру.
Что-то сказочное.
А деньги где хранят колумбийские и афганские наркобароны?
В сейфах? И расплачиваются наличкой?
Но вот ведь какая ситуация.
Например, движение Талибан.
Пришли и давай уничтожать поля мака, бороться с наркоторговлей. Жёстка взялись. Потому что - харам.
И вдруг, откуда не возьмись, демократы вторгаются в эту страну. Производство героина сразу же увеличивается в 40 раз. И теперь Афганистан производит наркотиков больше, чем Колумбия.
А опиумные войны в Китае кто вёл? За право продавать китайцам опиум?
Британская корона.
Чуть позже к ней (Британской короне) присоединились США и Франция. Тоже хотели китайцам впаривать наркотики.
Вообще, гуляют неподтверждённые слухи, что самую маржу в торговли наркотиками, как раз-таки, и получает Аглицкая королева?
Неподтверждённые, но гуляют.



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3

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  • Участник
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  • 17 | 28.11.2019, 10:47 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1393 | Рейтинг: +351,5
Что еще может вякнуть вечный шнырь вечно просроченного? А вот на месте тех стран, где живут сыки и дочки этих мразей нужно было сапогом под зад. Но видать деньги не пахнут вот и приютили.



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0

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  • Гость
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  • 18 | 28.11.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если что-то совпадает с мнением этого "международного сообщества", то пусть совпадает, если не совпадает, ну тогда извините, у нас своя страна и свои интересы.
___________________________
вот именно показательно в спорте - нас не устраивает мнение мировой общественности , но послать их не можем. Наши интересы внутри страны , в спорте никому накуй не нужны и если мы плюнем в мир - он вытрется, а мы после их плевка останемся без спорта высших достижений...
для тебя , шлюшонок - я давно против спорта высших достижений и тока за здоровье нации , т.е. ЗА физкультуру на Гос уровне..но нашим чиновникам это н6е выгодно, т.к. спорт - такой же доход как и наркотик... и вот скажи мне - скока бабла поднимет РФ , выйдя из МОКа или не подписывая соглашения с ВАДА? ну например мы проводим у себя ижевскую винтовку - кому она кроме нас нах нужна?
турк



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  • Участник
  •  
  • 19 | 28.11.2019, 11:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
2. легко....
многие организации послали ВАДУ на ху... НХЛ, НБА, амер футбол. Там рулят чисто деньги - шоу, что в принципе верно . Я давно ЗА отмену любого ограничения по допингу. Хотят гладиаторы - пусть жрут чё хотят и дохнут - это их выбор
на данный момент нет ни одного чистого чемпиона - все на допинге, но нигде кроме Китая и РФ это не поставлено в ГОСпрограмму.. отсюда и шум.
есть правила игры, которые мы подписали и знач обязаны соответствовать. никто не мешает нашим стать астматиками .
___________________________________________
Послали ВАДу. И выступают на олимпийских играх.
И никто не кричит, что это неправильно.
А я как раз, за запрещение допинга.
И российскими спортсменами и остальными.
Болеешь? Лежи в больнице. Или по санаториям катайся. А ена Олипиаде делать не хрен.
Когда хоккеист Евгений Кузнецов попался на кокаине, ИИХФ лишило его права выступать на 4 года. А НХЛ сказали - идите на хрен, мы сами его накажем. И жестоко наказали, лишив права участвовать аж в 3-х играх.
ИИХФ тут же задумалась, а не слишком ли мы строги?
И не надо по госпрограмму.
Хоккеисты НХЛ, Симона Блейз, сёстры Уильямс выступают под флагами своих стран. И за свою страну.



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  •  
  • 20 | 28.11.2019, 11:19 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 13627 | Рейтинг: -1987,4
И да, список имён дать не могу.
Не знаю.
Но они есть.



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