Галинские маневры ...

Азамат Галин: «Те, кто против дельфинария – медийные, блогеры, читаемые. А может большинство «за»: мы же не знаем».Член регионального совета по правам человека и бизнесмен Азамат Галин в эфире «Эха» не стал переходить на чью либо сторону в вопросе строительства в Уфе дельфинария.— Я не погружался в проблему. Масштабы ее общественной значимости для региона и Уфы заканчиваются среди 50 активных пользователей соцсетей. Если проедемся на общественном транспорте и спросим у обывателей – добрая половина скажет, что вообще ничего об этом не знает. Но если бы меня спросили противник ли я или сторонник, аргументация была следующая: дельфинотерапия применяется для отдельных заболеваний детей. После контакта с животными детям становится лучше – есть такое мнение. Я не врач, не готов рассуждать на эту тему. А как человек, переживающий за детей, я противник того, чтобы такие аргументы использовались в подобных спорах, — сказал Галин.По его мнению у родителей больных детей должна быть любая надежда на их выздоровление.— Есть термин «плацебо» — оздоровление верой. У детей и родителей должна быть надежда. Должно быть такое место, где дети могли бы контактировать с дельфинами. У нас есть санаторий «Юбилейный» в Крыму (структура санатория «Янгантау» — ред.). Если преследуем эту цель, давайте двигаться в этом направлении и исключать из спора детей. Когда начинают говорить о детях, я сразу становлюсь на стороне тех, кто против.В санатории «Юбилейный» сейчас идет глобальный масштабный ремонт, и по мнению Галина, там можно обустроить специальный бассейн.— Я был видел дельфинарии, в том числе в Европе. Могу сказать, что народу там всегда много. Дельфины активно контактируют с детьми. Почему бы и нет? Сторонам надо перестать спекулировать на теме детей.Слушания по дельфинарию, с использованием подавления сотовой связи, вызвали у члена БашСПЧ стойкое мнение, что в мэрии Уфы сейчас работают люди, «которые только учатся быть чиновниками».— Нет опыта взаимодействия с активной частью города. С людьми которые, если дверь закрыта, полезут в форточку. Что мешало открыть двери и дать возможность вести трансляцию? Что бы изменилось? Я бы с дивана не вскочил и не побежал туда. У страха глаза велики. Нужно быть более открытыми. Хабиров, их руководитель, сам к этому призывает.По мнению Галина, президиум слушаний спрятался за высокой трибуной и использовал нагнанных бюджетников. Сама технология публичных слушаний устарела, и он бы поменял механизм городского «референдума».— Вот в Уфе 6 тысяч многоквартирных домов. Вот 6 тысяч домов должны избрать по одному человеку — уполномоченного высказать мнение по данному вопросу. Без демагогии и болтовни. Раздали вопросники внутри дома, определились. В каждом доме есть совет МКД. Если в плане организации все выстроить, все бы работало. Пришли бы избранные от домов и сказали – мы за строительство дельфинария, и попробуй поспорить. Те, кто против дельфинария – медийные, блогеры, читаемые. А может большинство «за»: мы же не знаем. Однозначный вывод – Уфа (мэрия – ред.) не умеет общаться. Вообще. Год работают. Как бы мы не ругали Хамитова, он умел. Даже у того же Ялалова был инструмент общения – он умел общаться.Галин призвал не воспринимать всерьез интернет-петиции.— Петиция? Кто там жители Уфы? Проводили выборку? Эти ссылки перекидывают друг другу. Объективен результат, когда житель пришел сам.