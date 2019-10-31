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Галинские маневры

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Азамат Галин: «Те, кто против дельфинария – медийные, блогеры, читаемые. А может большинство «за»: мы же не знаем».

Галинские маневры


Член регионального совета по правам человека и бизнесмен Азамат Галин в эфире «Эха» не стал переходить на чью либо сторону в вопросе строительства в Уфе дельфинария.

— Я не погружался в проблему. Масштабы ее общественной значимости для региона и Уфы заканчиваются среди 50 активных пользователей соцсетей. Если проедемся на общественном транспорте и спросим у обывателей – добрая половина скажет, что вообще ничего об этом не знает. Но если бы меня спросили противник ли я или сторонник, аргументация была следующая: дельфинотерапия применяется для отдельных заболеваний детей. После контакта с животными детям становится лучше – есть такое мнение. Я не врач, не готов рассуждать на эту тему. А как человек, переживающий за детей, я противник того, чтобы такие аргументы использовались в подобных спорах, — сказал Галин.

По его мнению у родителей больных детей должна быть любая надежда на их выздоровление.

— Есть термин «плацебо» — оздоровление верой. У детей и родителей должна быть надежда. Должно быть такое место, где дети могли бы контактировать с дельфинами. У нас есть санаторий «Юбилейный» в Крыму (структура санатория «Янгантау» — ред.). Если преследуем эту цель, давайте двигаться в этом направлении и исключать из спора детей. Когда начинают говорить о детях, я сразу становлюсь на стороне тех, кто против.

В санатории «Юбилейный» сейчас идет глобальный масштабный ремонт, и по мнению Галина, там можно обустроить специальный бассейн.

— Я был видел дельфинарии, в том числе в Европе. Могу сказать, что народу там всегда много. Дельфины активно контактируют с детьми. Почему бы и нет? Сторонам надо перестать спекулировать на теме детей.

Слушания по дельфинарию, с использованием подавления сотовой связи, вызвали у члена БашСПЧ стойкое мнение, что в мэрии Уфы сейчас работают люди, «которые только учатся быть чиновниками».

— Нет опыта взаимодействия с активной частью города. С людьми которые, если дверь закрыта, полезут в форточку. Что мешало открыть двери и дать возможность вести трансляцию? Что бы изменилось? Я бы с дивана не вскочил и не побежал туда. У страха глаза велики. Нужно быть более открытыми. Хабиров, их руководитель, сам к этому призывает.

По мнению Галина, президиум слушаний спрятался за высокой трибуной и использовал нагнанных бюджетников. Сама технология публичных слушаний устарела, и он бы поменял механизм городского «референдума».

— Вот в Уфе 6 тысяч многоквартирных домов. Вот 6 тысяч домов должны избрать по одному человеку — уполномоченного высказать мнение по данному вопросу. Без демагогии и болтовни. Раздали вопросники внутри дома, определились. В каждом доме есть совет МКД. Если в плане организации все выстроить, все бы работало. Пришли бы избранные от домов и сказали – мы за строительство дельфинария, и попробуй поспорить. Те, кто против дельфинария – медийные, блогеры, читаемые. А может большинство «за»: мы же не знаем. Однозначный вывод – Уфа (мэрия – ред.) не умеет общаться. Вообще. Год работают. Как бы мы не ругали Хамитова, он умел. Даже у того же Ялалова был инструмент общения – он умел общаться.

Галин призвал не воспринимать всерьез интернет-петиции.

— Петиция? Кто там жители Уфы? Проводили выборку? Эти ссылки перекидывают друг другу. Объективен результат, когда житель пришел сам.

Эхо Москвы
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  • 1 | 29.11.2019, 08:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Мы все агенты госдепа, мы все против строительства дельфинария.
Ни один город России не захотел у себя разместить дельфинарий.
деньги лучше направить на лечение детей и больных раком, которых становится все больше и больше



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  • 2 | 29.11.2019, 08:24 | Автор: Не зарегистрирован
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А я за дельфинарий! Мои дети хотят смотреть дельфинов.



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  • 3 | 29.11.2019, 08:30 | Автор: Не зарегистрирован
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На развитие электротранспорта Уфы, обновление парка трамваев и треллейбусов в Алмин. уфы нет денег вообще, а вот многомиллиардный дельфинарии хабиров продвигает с ему присущей яростью и нетерпимостью к гражданам уфы, противникам дельфинария.
дождемся - исчезнут скоро и трамваи, и троллейбусы.
Одни частные пазики, хозяева которых будут жиреть.
Спроспекта на зорге ходит один единственный треоллейбус №22, ни баштранс, ни частники туда не ездят - один 22-ой троллейбус.
Что Мутафин думает по этому поводу?



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  • 4 | 29.11.2019, 08:35 | Автор: Не зарегистрирован
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как ялалов разворовал за 8 лет городской бюджет, так теперь администрации не подняться.
так как на полностью разрушенное городское хозяйство не хватает денег - на восстановление всех сфер деятельности города и на жизнеобеспечение всех сфер городского хозяйства.
Все нужно восстанавливать после глобального воровства.
действительно какой дельфинарий!!!!!



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  • 5 | 29.11.2019, 08:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ни один город России не захотел у себя разместить дельфинарий.
---------------
Ни один город? А я тогда в дельфинариях не в России бывал?



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  • 6 | 29.11.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Член регионального совета по правам человека и бизнесмен Азамат Галин
===================================
Чего, чего????!!!!!!
Вот это чудо "Член регионального совета по правам человека"???!!!!!!
Ну знаете, господа- товарищи, я с ним на одном гектаре не присяду, не то что обсуждать его бред!
Куда катимся?!!!!!



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нет ли альтернативы дельфинарию?

Вместо дельфинариев можно построить бассейны для крокодилов.Для посещения разными служащими
Чтобы учить ловкости как захватывать пастью брошенную еду



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  • 8 | 29.11.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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В этом споре противников и сторонников строительства дельфинария как-то упускается вопрос: почему властное чиновничество так рьяно ратуют за строительство? Ну не хотят жители дельфинария, и хер с ним!
По моему оценочному суждению, ответ очевиден и до банальности прост: впрочем догадайтесь сами!



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  • 9 | 29.11.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Пару раз сплавлялся по Белой из Старосубханкулово- родины бизнесмена- правозащитника?
Судя по нищете, образу жизни местного населения, культуре, образованности, состоянию медицины там категорически не могут рождаться оракулы страны башкир.
Дельфинов "правозащитник" из СБМ а видел в неволе и не проникся их долей?
В одном он прав- люди в стране башкир разрознены режимами башкирских националистических элит.
Одни люди осенью выбрасывают собак и кошек, другие, более человеколюбивые, жалеют, подбирают их, выхаживают.
И как правило это глубоко порядочные люди- не "бизнесмены- правозащитники" валидовской идеологии из глухих аулов,рядящиеся в пророков, а простые трудяги, на которых держится земля башкирская.



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  • 10 | 29.11.2019, 10:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66419 | Рейтинг: +12153,2
Вы текст прочтите - там когнетивчик еще тот. ))))

На его реплику: "Без демагогии и болтовни." - могу ответить только: демагогия и болтовня как раз в этом вашем спиче, г-н Азамат Галин



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  • 11 | 29.11.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка, за Галина 100500!



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  • 12 | 29.11.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вместе с гадием прищла муртазинская шолупень!!



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