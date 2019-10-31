Это не шутка: ГИБДД Башкирии сотрудничает с попами

Сотрудники уфимской епархии РПЦ освятили самые аварийные участки дорог. В Уфе сотрудники епархии РПЦ по просьбе местных жителей и ГИБДД окропили святой водой и прочли молитвы на нескольких самых аварийных перекрестках города, сообщает телеканал UTV.На этих участках ранее были зафиксированы ДТП со смертельным исходом, в том числе факты гибели детей. Протоиерей Олег Самойлов, отвечающий в Уфимской епархии за взаимодействие с МВД и Росгвардией, сообщил телеканалу, что «разнообразные пакости» делают «падшие духи — бесы», и церковный ритуал позволяет «от них очистить». Во время ритуала движение на улицах было остановлено.В ГИБДД ранее заявляли, что после таких обрядов количество аварий на этих участках заметно снижается, сообщается на сайте телеканала.В мае 2017 года резонанс в уфимских СМИ получила инициатива главы Башкортостанской митрополии Никона с призывом к настоятелям храмов ежедневно молиться о прекращении дождя. Тогда в регионе за месяц выпало 139% нормы осадков. В июле того же года глава Калтасинского района Башкирии искал вертолет, чтобы священники провели «экстренный молебен» за прекращение дождей и спасение урожая. Чиновники обратились за помощью в компанию «Транснефть-Урал», но обращение поддержано не было.