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Это не шутка: ГИБДД Башкирии сотрудничает с попами

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Сотрудники уфимской епархии РПЦ освятили самые аварийные участки дорог. В Уфе сотрудники епархии РПЦ по просьбе местных жителей и ГИБДД окропили святой водой и прочли молитвы на нескольких самых аварийных перекрестках города, сообщает телеканал UTV.

Это не шутка: ГИБДД Башкирии сотрудничает с попами


На этих участках ранее были зафиксированы ДТП со смертельным исходом, в том числе факты гибели детей. Протоиерей Олег Самойлов, отвечающий в Уфимской епархии за взаимодействие с МВД и Росгвардией, сообщил телеканалу, что «разнообразные пакости» делают «падшие духи — бесы», и церковный ритуал позволяет «от них очистить». Во время ритуала движение на улицах было остановлено.

В ГИБДД ранее заявляли, что после таких обрядов количество аварий на этих участках заметно снижается, сообщается на сайте телеканала.

В мае 2017 года резонанс в уфимских СМИ получила инициатива главы Башкортостанской митрополии Никона с призывом к настоятелям храмов ежедневно молиться о прекращении дождя. Тогда в регионе за месяц выпало 139% нормы осадков. В июле того же года глава Калтасинского района Башкирии искал вертолет, чтобы священники провели «экстренный молебен» за прекращение дождей и спасение урожая. Чиновники обратились за помощью в компанию «Транснефть-Урал», но обращение поддержано не было.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 29.11.2019, 08:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Одно время у меня матанга ослабла. Прочитали ему молебен. Сейчас в одну строительную организацию подрядился, сваи забиваю. Во она сила слова божьего. У нас сейчас ни одна ракета без этого не взлетает, ни одна подлодка с пирса не отойдет.



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  • Участник
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. Протоиерей Олег Самойлов, отвечающий в Уфимской епархии за взаимодействие с МВД и Росгвардией, сообщил телеканалу, что «разнообразные пакости» делают «падшие духи — бесы», и церковный ритуал позволяет «от них очистить».Во время ритуала движение на улицах было остановлено.
========================

Надо было послать космонавтов с дубинками разогнать бесов.



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  • Гость
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  • 3 | 29.11.2019, 08:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В ГИБДД ранее заявляли, что после таких обрядов количество аварий на этих участках заметно снижается, сообщается на сайте телеканала.
=================================
Ну тупые!!!!
ГИБДДшники, своими руками душат курочку которая им несет золотые яйца!!!!
Ну ведь, млять, путин только услышет об этом, а он "глубоко верующий пацан",тут же газгонит ГИБДД к едреной матери, а их функции отдаст Епархии! А уичитывая что в основном в ГАИ служат мусульмане, в ключая и их главного наЩальника это ж сколько безработных будет?



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  • Гость
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  • 4 | 29.11.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ребята, вы не забудьте заключить гарантийный договор с этими попами. Вдруг святая вода была палёная и эффекта не будет. Если будет ДТП на этом участке ждём отчёт от производителя обряда.



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  • Участник
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  • 5 | 29.11.2019, 10:02 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1395 | Рейтинг: +351,6
Ударим попами по бездорожью и разгильдяйству. А может по*пами. Куда выгоднее окропить святой водичкой дорогу чем ремонтировать ее. Выгодно попам и полицаям.



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  • Эксперт
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  • 6 | 29.11.2019, 10:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66419 | Рейтинг: +12153,2
Эта новстишка вызвала лишь желание посте-баться, что я и сделала у себя в ФБ:


Елена Захарова
20 ч. ·
Помню Айскую освящали. М-5 освящали. Где отчет о результатах? Пока не отчитаются по всем освящённым участкам дорог и трасс - не допускать к новым освящениям! А вдруг там смертельные ДТП только увеличились? На М-5 - так точно, что увеличились!
Не вредители ли эти нарядившиеся в рясы? Чьи они слуги? Бога или дьявола - откуда нам знать?
1. А как же мантра РПЦ "На всё воля божья"? Клирики оспаривают собственный постулат?! Богохульники!
2. А есть данные - кто пострадал в этих ДТП: православные, мусульмане, атеисты(простимяХосподи) или агностики? Или - непреиведиХосподь свидетели Иеговы(запрещенные в пуйлостане)?
3. А как же в других местах? Там пущай погибают? Я не согласная! Пусть по всей стране ходют и брызгаются!
4. А МВД, Росгвардия и ГИБДД - какого фига нарушают Конституцию РФ, где написано, что церковь у нас в стране отделена от государства, а эти решили срастись с ней! Государственные преступники!

И еще один мой коммент:

Будьте последовательны! ВСЕ дороги обрызгивайте! А то несправедливо получается - у нас в Черняге значит сбивать народ можно? Первомайка вообще "славится" авариями аж с расчлененкой - не меньше трех таких ДТП знаю от Универмага до Победы(всего лишь 2 остановки) - в разные годы.



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  • Эксперт
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  • 7 | 29.11.2019, 10:31 | Автор: юнг
    Публикации: 154 | Комментарии: 38737 | Рейтинг: +5360,9
58 | 28.11.2019, 22:41 | Автор: Ирек

Дура тошногрязноротая, твоя тошногрязноротость ничего не имеет общего с поведением, и даже экстремальным, нормальных людей. Ты, куха, просто тошногрязноротая и вульгарная хабалка, причём очень наглядная в своей гадкой вульгарности.

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Золотые слова. Бабка теперь с кликухой "тошногрязноротая "



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