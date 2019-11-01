Рвотные позывы общественной палаты Башкирии

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».





Календарь новостей
«    Ноябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии
Путинизм и вопросы языкоз ...

Наши дети- неучи. Доцент журфака МГУ: В этом году мы набрали инопланет ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

из первых 4х коментов , 3 - БЫДЛООО, 1 - достоин уважения, что и подтв ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Времена сменились, а репр ...

А как же перестройка, свобода, гласность? Куда свернули то, в питерску ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Хорошее дело: Хабиров ...

В Уфе в 2020 году пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня ...
  30.11.2019   42934    15

Ну и времечко: Как всем ...

Роскомнадзор оценит законность «глушилок» на общественных слушаниях в Уфе. ...
  30.11.2019   22131    8

Башкорт объявил о ...

На это собрание активисты организации намерены пригласить “всех ...
  30.11.2019   12908    8

Рвотные позывы ...

В частности член организации "Военно-патриотическое воспитание молодежи" ...
  30.11.2019   28509    11

Ильнар Гарифуллин: ...

Первый пошёл! Как Татарстан теряет своих, когда ему нет дела до татар нынешнего ...
  29.11.2019   23443    106

Последние публикации
Хорошее дело: Хабиров ...

В Уфе в 2020 году пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня ...
  30.11.2019   11981    15

Ну и времечко: Как всем ...

Роскомнадзор оценит законность «глушилок» на общественных слушаниях в Уфе. ...
  30.11.2019   16077    8

Башкорт объявил о ...

На это собрание активисты организации намерены пригласить “всех ...
  30.11.2019   22654    8

Рвотные позывы ...

В частности член организации "Военно-патриотическое воспитание молодежи" ...
  30.11.2019   37636    11

Ильнар Гарифуллин: ...

Первый пошёл! Как Татарстан теряет своих, когда ему нет дела до татар нынешнего ...
  29.11.2019   41670    106

Это не шутка: ГИБДД ...

Сотрудники уфимской епархии РПЦ освятили самые аварийные участки дорог. В Уфе ...
  29.11.2019   35906    22

Галинские маневры ...

Азамат Галин: «Те, кто против дельфинария – медийные, блогеры, читаемые. А ...
  29.11.2019   32720    36

Жизнь рядовых сограждан ...

Ох, эти иноагенты! Чуть зазеваешься, глядишь – провокация. И снова этот ...
  29.11.2019   14970    11

Неуклюжие попытки ...

Рустем Ахмадинуров: «Она в органе власти начинает дискредитировать власть и ...
  28.11.2019   25049    61

Оркам из Мордора везде ...

На слушаниях по судьбе дельфинария в Уфе противников строительства назвали ...
  28.11.2019   23778    18

Читаемое за месяц
Между Африкой и ...

Путин дал сеанс одновременной заботы о россиянах. Количество врачей сократилось ...
  1.11.2019   15969    20

Хабиров: «К 75-летию ...

Глава региона пообещал восстановить «Дежневскую лестницу» в Парке Победы к 15 ...
  1.11.2019   25225    23

Убойная медицина ...

Как сообщает proufu.ru со ссылкой на замминистра здравоохранения Башкирии Ирину ...
  1.11.2019   22410    128

Времена сменились, а ...

В столице Башкортостана в среду прошла "Молитва памяти" — ежегодная акция ...
  1.11.2019   12690    343

Путинская Россия как ...

Африканская политика Путина не может пониматься исключительно как экономическая ...
  4.11.2019   38175    57

Архив публикаций
Ноябрь 2019 (96)
Октябрь 2019 (87)
Сентябрь 2019 (81)
Август 2019 (127)
Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (92)




Рвотные позывы общественной палаты Башкирии

Оценили
0


В частности член организации "Военно-патриотическое воспитание молодежи" Алексей Елизарьев рассказал, что все города и районы республики проводят патриотические мероприятия, в них разработаны соответствующие программы и планы.

Рвотные позывы общественной палаты Башкирии


А также он сослался на исследование Общественной палаты РБ и экспертов, отметив, что работа в области патриотического воспитания проходит в стране пока недостаточно целенаправленно и системно.

По его мнению, это связано с недостатками нормативно-правовой базы, которая регулирует деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций этой сферы. В связи с этим, считают эксперты, требуется принять закон "О патриотическом воспитании граждан в РФ".

Сейчас, по мнению специалистов, деятельность госинститутов и организаций не закреплена за каким-либо органом исполнительной власти. На данный момент этим вопросом занимаются добровольцы. По мнению экспертов, необходимо разработать систему поощрения активистов на государственном уровне.

Идель.Реалии
Оригинал публикации







  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 30.11.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А просто воспитанием никто не занимается, обычным, человеческим, никто не занимается, чтобы человеки получались,, ни учителя, ни родители, дети дикие, не получают никакого воспитания совсем. Учителя уже такие выросли, из таких детей, состояние общества плачевное, журналисты тоже виноваты, одну чернузу вываливают на читателей.



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 30.11.2019, 12:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
Такого патриотического воспитания, как во времена СССР - свет не видывал - по интенсивности(буквально ВСЕ дети с 7 до 28 лет были загнаны в октябрята, пионеры, комсомол) и продолжительности(с 1918 по 1990гг) - и что? Как грится - деньги на ветер.
НИКТО из патриотов не вышел, когда империя развалилась.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 30.11.2019, 12:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
журналисты тоже виноваты, одну чернузу вываливают на читателей.
________________________________
Может журналисты и рады бы - да где в пуйлостане найти "белуху"?!

- Почему вы всё время видите в стране только плохое?
- А куда вы постоянно прячете от нас хорошее?



Оценили
0

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 4 | 30.11.2019, 12:37 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 6 | Рейтинг: +0,1
Тут дело не в том, белуха или чернуха, а в том, как ее трактовать. На любую новость кричать, всё пропало, или объективно отнестись. Писать о плохом исключительно, или обо всём без предубеждения. Имхо.



Оценили
2

  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 5 | 30.11.2019, 12:37 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 6 | Рейтинг: +0,1
Тут дело не в том, белуха или чернуха, а в том, как ее трактовать. На любую новость кричать, всё пропало, или объективно отнестись. Писать о плохом исключительно, или обо всём без предубеждения. Имхо.



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 30.11.2019, 13:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
Яровая предложила ввести в младших классах предмет ,,Моя Россия", рассказывающий малышам о стране.
Обязательно введите, поведав о замечательных яхтах путинских патриотов на Лазурном берегу, квартирах в Майами и виллах в Италии. Россия - она ж нигде не заканчивается, верно?



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 30.11.2019, 13:07 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
ВОТ НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК САМЫХ РЬЯНЫХ ПАТРИОТОВ:

Список депутатов, сенаторов, министров РФ с гражданством стран НАТО

В сети появился список представителей российской, так называемой, «элиты»: членов правительства, членов Совета Федерации, депутатов Госдумы с паспортами иностранных государств в кармане. Нет нужды говорить, что граждан «братской Венесуэлы» среди них нет ни одного, зато обладателей «вражеских» паспортов стран НАТО – хоть отбавляй. Как говорится – депутат Госдумы – гражданин США, а иностранный агент все равно ты…

Стоит также добавить, что список этот – далеко не полный.

Правительство

Вице-премьер Дмитрий Козак имеет Вид на Жительство (ВНЖ) Швейцарии
Вице-премьер Ольга Голодец имеет ВНЖ Италии
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров имеет ПМЖ Испании
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин имеет ВНЖ Болгарии
Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов имеет ВНЖ Великобритании
Заместитель министра экономического развития Азер Талыбов имеет ВНЖ Франции
Заместитель министра финансов Алексей Лавров имеет ПМЖ Италии
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов имеет ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра
Заместитель министра культуры Николай Овсиенко имеет ВНЖ Болгарии
Члены Совета Федерации:

Андрей Турчак имеет ВНЖ Франции
Валерий Пономарёв имеет гражданство Великобритании
Борис Невзоров имеет гражданство Кипра
Андрей Клишас имеет ПМЖ Швейцарии
Арсен Каноков имеет ВНЖ Великобритании
Елена Мизулина имеет ВНЖ Бельгии
Александр Бабаков имеет гражданство Великобритании
Сулейман Керимов имеет ПМЖ Франции
Губернатор Еврейской АО Александр Левинталь имеет гражданство Израиля и гражданство Румынии
Сергей Лисовский имеет гражданство Франции
Депутаты Государственной Думы:

Вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский имеет гражданство Испании
Игорь Лебедев (сын Жириновского) имеет грин-карту США, гражданство Испании и ПМЖ Швейцарии
Михаил Берулава имеет ВНЖ Чехии
Ирина Роднина Грин-карта (возможно гражданство) США
Денис Кравченко имеет ВНЖ Греции
Александр Жуков имеет ВНЖ Великобритании
Андрей Голушко имеет ВНЖ Франции
Григорий Аникеев имеет гражданство Испании
Александр Прокопьев имеет ПМЖ Кипра
Айрат Хайруллин имеет ПМЖ Испании
Леонид Симановский имеет гражданство Израиля и ПМЖ Кипра
Ризван Курбанов имеет ПМЖ Турции
Михаил Щапов имеет ВНЖ Испании
Александр Кравец имеет ПМЖ Черногории
Григорий Балыхин имеет ПМЖ Черногории
Елена Бондаренко имеет ВНЖ Италии
Вячеслав Фетисов имеет гражданство США
Вячеслав Никонов имеет гражданство США
Николай Валуев, депутат Государственной Думы, имеет ПМЖ Испании
Александр Ремезков имеет грин-карту США
Николай Борцов имеет гражданство Великобритании
Правительство Москвы

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов имеет гражданства Эстонии и Кипра, ПМЖ Испании и ВНЖ Франции
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов имеет гражданство Испании
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин имеет гражданство Великобритании
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв имеет грин-карту США
Руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев имеет гражданство Испании
Префект ЮЗАО Москвы Олег Волков имеет гражданство Румынии
Префект ЗАО Москвы Алексей Александров имеет гражданство Мальты
Префект ЮВАО Москвы Андрей Цыбин имеет ПМЖ Болгарии
Кремлевские идеологи и пропагандисты:

Заместитель генерального директора телеканала «Россия» Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании
Константин Эрнст — руководитель «Первого канала» имеет гражданство Великобритании
ТВ ведущая Екатерина Андреева – имеет итальянское гражданство
Телеведущий Владимир Соловьев имеет вид на жительство в Италии
Ну, и разумеется не стоит забывать дорогих друзей и соратников Путина, большинство из которых, как небезызвестный Геннадий (Гангрена) Тимченко имеет паспорта сразу нескольких государств.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 30.11.2019, 13:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.11.2019, 13:07 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66430 | Рейтинг: +12151
ВОТ НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК САМЫХ РЬЯНЫХ ПАТРИОТОВ:

Список депутатов, сенаторов, министров РФ с гражданством стран НАТО
====================================================
И кто скажет , что мы не оккупированная страна !
Кто иноагенты - простые граждане и журналисты
или наша ГД РФ и члены правительства РФ ?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 30.11.2019, 13:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка что ты нам эти списки выставляешь? А то мы не знаем. Добавь туда еще и ельциноидов, горбачевцев и каспаровых, явлинских. Это юудет более полный список либерастов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 30.11.2019, 13:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Воспитание начинается с поклонения предкам, давшим на жизнь.
Общественная палата и ее гореэксперты, вместо натужно- пустого трендежа, лучше бы занимались нужным и серьезным делом-' приведением в порядок госпитальных захоронений советских солдат на Курочкиной горе?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 30.11.2019, 14:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 30.11.2019, 13:45 | Автор:

Кухарка что ты нам эти списки выставляешь? А то мы не знаем. Добавь туда еще и ельциноидов, горбачевцев и каспаровых, явлинских. Это юудет более полный список либерастов.
==================================================
Вот когда выше перечисленные вами будут у руководства государством , тогда и дополнит список !
Это ведь список сегодняшнего руководства государства РФ .
Так сказать противники госдепа , защитники нашей Родины !



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com