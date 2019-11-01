А также он сослался на исследование Общественной палаты РБ и экспертов, отметив, что работа в области патриотического воспитания проходит в стране пока недостаточно целенаправленно и системно.
По его мнению, это связано с недостатками нормативно-правовой базы, которая регулирует деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, общественных организаций этой сферы. В связи с этим, считают эксперты, требуется принять закон "О патриотическом воспитании граждан в РФ".
Сейчас, по мнению специалистов, деятельность госинститутов и организаций не закреплена за каким-либо органом исполнительной власти. На данный момент этим вопросом занимаются добровольцы. По мнению экспертов, необходимо разработать систему поощрения активистов на государственном уровне.
Идель.Реалии
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Рвотные позывы общественной палаты Башкирии
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