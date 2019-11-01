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Башкорт объявил о проведении собрания по проблеме Куштау

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На это собрание активисты организации намерены пригласить “всех заинтересованных лиц и неравнодушных граждан республики и Уфы: учёных, экологов, общественников, блоггеров, жителей населённых пунктов расположенных у шихана Куштау, СМИ, представителей БСК, АО "Сырьевая компания", представителей министерств РБ и лично главу РБ Радия Хабирова”.

Башкорт объявил о проведении собрания по проблеме Куштау


“Надеемся на понимание всех структур, что вы дадите нам собраться и обсудить все спокойно”, — говорится в конце обращения организации.

Собрание намечено на 1 декабря в уфимском спортивно-оздоровительном комплексе "Юность".

Напомним, что республиканские власти отказались согласовать митинг в защиту Куштау, который “Башкорт” заявлял на 23 ноября. Активистам заявили, что все возможные площадки уже заняты другими организациями. Суд признал отказ властей законным. Другая заявка “Башкорта” — уже на проведение митинга 30 ноября — также не была согласована властями по аналогичным причинам.

Глава республики Радий Хабиров на прошедшей неделе заявил, что он не намерен менять свое решение об отдаче Куштау под сырьевую разработку, после чего “Башкорт” объявил о переносе митинга на неопределенное время.

— Это собрание мы созываем — пока — вместо митинга, но это не говорит о том, что мы митинг совсем отменяем, — сказал “Idel.Реалии” один из лидеров “Башкорта” Руслан Габбасов. — Сейчас наша основная цель — постараться поспособствовать объединению всех защитников Куштау. Пока все группы и отдельные люди разрозненны: жители поселков вблизи горы, уфимские общественники, ученые, журналисты, блогеры — все сами по себе. Мы хотим сделать от всех какое-то общее обращение в защиту Куштау, возможно, к мировой общественности.

Активист добавил, что на собрании может пойти речь о создании общереспубликанского комитета, который бы координировал все юридические, информационные и другие легальные общественные кампании в защиту горы.

Пока неизвестно, кто откликнулся на обращение “Башкорта”.

Идель.Реалии
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  • 1 | 30.11.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкорт объявил о проведении собрания по проблеме Куштау
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Ведь все уже решено ! Хабиров Р. Ф . ясно сказал , что зря баламутите народ ! Он ведь не Хамитов , не виляет , сказал значить -
ОСУЩЕСТВИТ сказанное !



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  • Гость
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  • 2 | 30.11.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лучше сразу сдавайтесь, а не то пожалеете. Недоумки много могут чего сделать плохого.



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  • Эксперт
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  • 3 | 30.11.2019, 12:15 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
Я поддерживаю любые телодвижения в защиту Куштау!
Эти движения всерьез и на долго.
В ПроУфу - за последню неделю выложено два материала - Интервью с Марсом Сафаровым(еще не прочла) и материал Рахматова, где он показывает, что БСК(Сода) легко может отказаться от разработки Куштау в пользу Худолазовского месторождения возле города Сибай, учитывая то, что рядом с ним проходит железная дорога.
Да - небольшое(именно - небольшое) удорожание будет, прибыли оффшоров и заинтересованных лиц(Мантуров в их числе, видимо) - акционеров - снизятся раза в два, но там ох-уенная на сегодня рентабельность!!! Порядка 33-36%, что рождает вопрос - а вы не ох-уели, господа владельцы?!



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2

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  • Начинающий
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  • 4 | 30.11.2019, 13:08 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 6 | Рейтинг: +0,1
Трудно представить, что альфа- самец будет пасовать и уступать. Нет, не будет этого.



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1

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  • Начинающий
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  • 5 | 30.11.2019, 13:08 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 6 | Рейтинг: +0,1
Трудно представить, что альфа- самец будет пасовать и уступать. Нет, не будет этого.



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1

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  • Эксперт
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  • 6 | 30.11.2019, 13:18 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
альфа- самец
______________________________
Это Срадий-то альфа- самец ?!)))))))))))))))))))))))))

Гарик - мурзагуловский засланец?)))))))))))))))



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  • 7 | 30.11.2019, 14:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ не пропустил инфу об реальной альтернативе ТНК Сода.
Понятно , кто истинный хозяин УЖа



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  • Гость
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  • 8 | 30.11.2019, 14:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 30.11.2019, 14:29 | Автор:

Админ не пропустил инфу об реальной альтернативе ТНК Сода.
Понятно , кто истинный хозяин УЖа
================================================
Ежу понятно ! Будь иначе разве , мы здесь бы разгольствовали
ФСБ и другие службы ради потехи , держат под колпаком разных нас , так сказать на виду !
А альтернатива для Куштау - Белорецк для ТНК Сода , это ведь таких деньжищ стоит ! Это даже не асфальтированная дорога для
" Кроншпана " обещанная Хамитовым для вывоза и ввоза леса на завод в г Уфу .
М- 5 теперь , как грузовая для лесоперевозок !



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