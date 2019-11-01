Башкорт объявил о проведении собрания по проблеме Куштау

На это собрание активисты организации намерены пригласить “всех заинтересованных лиц и неравнодушных граждан республики и Уфы: учёных, экологов, общественников, блоггеров, жителей населённых пунктов расположенных у шихана Куштау, СМИ, представителей БСК, АО "Сырьевая компания", представителей министерств РБ и лично главу РБ Радия Хабирова”.“Надеемся на понимание всех структур, что вы дадите нам собраться и обсудить все спокойно”, — говорится в конце обращения организации.Собрание намечено на 1 декабря в уфимском спортивно-оздоровительном комплексе "Юность".Напомним, что республиканские власти отказались согласовать митинг в защиту Куштау, который “Башкорт” заявлял на 23 ноября. Активистам заявили, что все возможные площадки уже заняты другими организациями. Суд признал отказ властей законным. Другая заявка “Башкорта” — уже на проведение митинга 30 ноября — также не была согласована властями по аналогичным причинам.Глава республики Радий Хабиров на прошедшей неделе заявил, что он не намерен менять свое решение об отдаче Куштау под сырьевую разработку, после чего “Башкорт” объявил о переносе митинга на неопределенное время.— Это собрание мы созываем — пока — вместо митинга, но это не говорит о том, что мы митинг совсем отменяем, — сказал “Idel.Реалии” один из лидеров “Башкорта” Руслан Габбасов. — Сейчас наша основная цель — постараться поспособствовать объединению всех защитников Куштау. Пока все группы и отдельные люди разрозненны: жители поселков вблизи горы, уфимские общественники, ученые, журналисты, блогеры — все сами по себе. Мы хотим сделать от всех какое-то общее обращение в защиту Куштау, возможно, к мировой общественности.Активист добавил, что на собрании может пойти речь о создании общереспубликанского комитета, который бы координировал все юридические, информационные и другие легальные общественные кампании в защиту горы.Пока неизвестно, кто откликнулся на обращение “Башкорта”.