Ну и времечко: Как всем заткнуть рты

Роскомнадзор оценит законность «глушилок» на общественных слушаниях в Уфе. Ведомство начало проверку по запросу журналистов.Башкирское управление Роскомнадзора начало проверку законности использования спецоборудования для блокировки мобильной связи на общественных слушаниях по проекту научного экоцентра в Уфе, прошедших 15 ноября в городском дворце культуры (ГДК). Обращение в Роскомнадзор было направлено прокуратурой Башкирии, куда с просьбой установить законность действий администрации Уфы и администрации ГДК направила редакция «Коммерсантъ-Уфа».Слушания были организованы администрацией Уфы и Главархитектурой. Мультичастотный стационарный подавитель спутниковой навигации и мобильного интернета «Терминатор-40» в зале проведения слушаний обнаружили журналисты. Вице-мэр Алина Сулейманова, модерировавшая мероприятие, позже объяснила использование «глушилок» «обычными мерами безопасности». Сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» госпожа Сулейманова сообщила, что эти меры безопасности распространялись на организацию концерта, который в тот день проходил в ГДК (к моменту слушаний он не начался).Вице-мэр признала, что организаторы мероприятия «перестарались», но не исключила, что оборудование будет использоваться и впредь «в случае необходимости».Отсутствие в зале мобильной связи было воспринято наблюдателями как попытка предотвратить онлайн-трансляцию с мероприятия. Главной темой слушаний были планы строительства возле уфимского парка Кашкадан некоего экоцентра с использованием дельфинов для лечения детей-инвалидов.При этом никакой другой информации кроме названия объекта участникам слушаний не предоставили. Так как ранее городские власти одобрили проект строительства возле Кашкадана дельфинария, группа городских активистов на слушаниях раскритиковала эти планы, заявив как о недопустимости жестокого обращения с дельфинами, так и о том, что эффект от дельфинотерапии научно не доказан.