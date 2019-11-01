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Ну и времечко: Как всем заткнуть рты

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Роскомнадзор оценит законность «глушилок» на общественных слушаниях в Уфе. Ведомство начало проверку по запросу журналистов.

Ну и времечко: Как всем заткнуть рты


Башкирское управление Роскомнадзора начало проверку законности использования спецоборудования для блокировки мобильной связи на общественных слушаниях по проекту научного экоцентра в Уфе, прошедших 15 ноября в городском дворце культуры (ГДК). Обращение в Роскомнадзор было направлено прокуратурой Башкирии, куда с просьбой установить законность действий администрации Уфы и администрации ГДК направила редакция «Коммерсантъ-Уфа».

Слушания были организованы администрацией Уфы и Главархитектурой. Мультичастотный стационарный подавитель спутниковой навигации и мобильного интернета «Терминатор-40» в зале проведения слушаний обнаружили журналисты. Вице-мэр Алина Сулейманова, модерировавшая мероприятие, позже объяснила использование «глушилок» «обычными мерами безопасности». Сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» госпожа Сулейманова сообщила, что эти меры безопасности распространялись на организацию концерта, который в тот день проходил в ГДК (к моменту слушаний он не начался).

Вице-мэр признала, что организаторы мероприятия «перестарались», но не исключила, что оборудование будет использоваться и впредь «в случае необходимости».

Отсутствие в зале мобильной связи было воспринято наблюдателями как попытка предотвратить онлайн-трансляцию с мероприятия. Главной темой слушаний были планы строительства возле уфимского парка Кашкадан некоего экоцентра с использованием дельфинов для лечения детей-инвалидов.

При этом никакой другой информации кроме названия объекта участникам слушаний не предоставили. Так как ранее городские власти одобрили проект строительства возле Кашкадана дельфинария, группа городских активистов на слушаниях раскритиковала эти планы, заявив как о недопустимости жестокого обращения с дельфинами, так и о том, что эффект от дельфинотерапии научно не доказан.

Коммерсант
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  • 1 | 30.11.2019, 11:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
Мешают им граждане воровать...



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  • 2 | 30.11.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эксперт

1 | 30.11.2019, 11:57 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66430 | Рейтинг: +12151
Мешают им граждане воровать...

НЕЗАЧЁТ ! повтор



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  • 3 | 30.11.2019, 13:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
НЕЗАЧЁТ !
________________________
Ок))))))))) Рассказываю:
Сулейманова тупая на столько, что у нее нет конкурентов. Я ее все время - уже лет 10, как ху-есосю, как ТП(тупую пи-зду) открыто - в том числе и в ФБ - с тегами на ее страницу в ФБ и вот после очередного раза, а было это в конце августа - вдруг мне на айфон приходит пуш-уведомление о том, что она просится ко мне во френды. Увидев это - я прифигела)))) НО! На самом деле обнаружила, что она меня забанила)))))))))))

Вот так вот - хотела забанить, а ткнула "зафрендить")))) Скриншот - прилагаю:
https://clck.ru/KXjpe

Теперь зачёт?))))))))))))))
Или тебе про воровство - на строительстве, на эксплуатации, в том числе несчастных краснокнижных дельфинов?
Тогда почитай на ПроУфу статью от 28 ноября
«Не хватайте меня за закон». В мэрии Уфы чиновники и общественники поспорили из-за инвалидов

и комментарии под ней:

https://clck.ru/KXjwR

Особенно про Латыпову.



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  • 4 | 30.11.2019, 13:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
А еще я процитирую Уфа-АИФ:
В Башкирской ассоциации родителей детей-инвалидов, куда обратился UFA.AIF.RU, узнали о возможном строительстве центра от корреспондента.

Заместитель председателя ассоциации Надежда Сулейманова не считает эффективным использование животных при оздоровлении детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Нет ни одного ребёнка с ДЦП, который излечился благодаря дельфинотерапии. Эти милые животные дают просто положительные эмоции, поднимают настроение, - говорит она. - При этом стоимость таких занятий очень дорогая – около пяти тысяч рублей за час».

Нет ни одного ребёнка с ДЦП, который излечился благодаря дельфинотерапии. Эти милые животные дают просто положительные эмоции.
По ее словам, детям с таким диагнозом помогает обычное плавание, но нужны специально обученные тренеры-реабилитологи, которых, к примеру, в Уфе нет. Рядовые тренеры боятся брать детей с ДЦП на занятия.

«Властям нужно обратить внимание на другие вопросы - чтобы комплексную реабилитацию детки получали в одном месте, а не мотались из одного конца города в другой за различными процедурами. И на цены на лечение – они высокие. Бывает, что мама сама живёт на пенсию по уходу за ребёнком-инвалидом», - говорит Сулейманова.
_________________________________
Это СОВСЕМ другая Сулейманова.



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  • 5 | 30.11.2019, 13:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
Что говорят врачи?
Руководитель Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями города Уфы Лариса Тарасова считает, что если поставлена задача действительно облегчить детям-инвалидам жизнь, то лучше направить эти деньги в стационары или предложить адресную помощь, к примеру, по покупке инвалидной коляски.

«Дельфинарий – это красиво и показательно, в общем, шоу, но к реабилитации не имеет никакого отношения», - говорит она.

Клинический психолог Республиканской клинической больницы Руслан Сайфуллин также считает недоказанным положительный эффект дельфинотерапии для детей с неврологическими или психиатрическими заболеваниями. По его словам, общение таких маленьких пациентов с дельфинами не вызывает у них очевидного развития в познавательной, коммуникативной, психомоторной сферах.
«В отношении «лечебных способностей» животных в современной медицинской науке превалируют весьма скептические суждения. Это в полной мере относится и к дельфинам. Было проанализировано пять исследований, опубликованных за последние восемь лет, и обнаружено, что свидетельства эффективности дельфинотерапии необоснованы», - говорит он.

Председатель Национальной медицинской палаты в Башкирии Дамира Сабирзянова говорит, что ее удивили прозвучавшие заявления о внедрении дельфинотерапии.

«Нет в медицине такого лицензированного вида деятельности. Поэтому мне непонятно, что имеют в виду, когда говорят, что будут в этом центре лечить с помощью дельфинов. Да, есть такое, когда детям за определенную плату дают возможность поплавать с дельфинами под присмотром тренера, но это развлекательная услуга, не более, - говорит она. - Я думаю, нам всем надо собрать круглый стол и обсудить «за» и «против».
__________________________________________
А вот Файруза Латыпова - оказалась алчной дамочкой и выказала свою некомпетентность в области лечения детей. Выходит ее репутация, как крутого неонатолога - липовая! Ведь уважаемый и уважающий себя врач не станет так бездарно просерать свою репутацию... хотя, как пишут в ПроУфу - она после своего позорного выступления в мэрии - по большей части "смотрела в стол"....

Скопирую, пожалуй, коммент о ней из ПУ



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  • 6 | 30.11.2019, 13:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
Mahmut
Слушая Файрузу Латыпову в прямом эфире я ужаснулся. Она говорит что ушла с работы чтобы помогать детям, но подаждите, у вас бизнес, теперь вы зарабатываете больше чем просто врачом в больнице. Вы использовали связи и через Ахмадинурова дотянулись до Каринэ Хабировой, которая вам выделила помещение и была на открытие вашего бизнеса.
"Попробуй объясни маме ребенка инвалида, что дельфинотерапия не помогает"- говорит Латыпова, тогда лучше откройте центр магии, колдовства и экстрасенсорики, ведь мамы больных детей верят в чудо и готовы хоть к черту идти, если будет самый маленький шанс помочь ребенку.



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  • 7 | 30.11.2019, 14:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
2 | 30.11.2019, 13:10 | Автор: Не зарегистрирован

НЕЗАЧЁТ ! повтор
______________________________
Ну что? "Горшочек - не вари!"?

Про то, что нет ни проекта, ни денег на строительство у "инвестора"("Водный мир") - писала Куцуева. Так и не прояснили кто, что и на чьи средства собирается строить?

Почитайте все же статью в ПроУфу - отчет по этому "круглому столу".

https://clck.ru/KXjwR



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  • 8 | 30.11.2019, 14:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Здравствуйте, я хочу построить в вашем городе дельфинарий для лечения детей- инвплидов с детства.
- Здравствуй, хороше дело, но скажите откуда у вас такие большие деньги? Ведь дельфинарий - это сотни миллионов?
- А вот об этом я хочу с вами поговорить тет- а- тет.Я беру кредит под гарантии мэрии, строю- строю, недостроил в силу разных причин, обанкротился и дельфинарий ваш. Мы с вами понимаем, что это кидалово, к 2050 незавершенок страны башкир прибавится еще одна, но вы и ваши дети, да и внуки в накладе точно не будете.



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