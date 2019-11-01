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Хорошее дело: Хабиров сделал праздником юбилей первого губернатора Уфимской губернии

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В Уфе в 2020 году пройдут юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения первого губернатора уфимской губернии Григория Аксакова. Указ о праздновании юбилея подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Хорошее дело: Хабиров сделал праздником юбилей первого губернатора Уфимской губернии


Он опубликован на официальном правовом портале. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавил вице-премьер Фанур Ягафаров. В его состав вошли также сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин, глава минкульта Амина Шафикова, президент Аксаковского фонда республики, писатель Михаил Чванов и другие.

Григорий Аксаков родился в 1820 году, умер в возрасте 71 года в 1891 году. Сын знаменитого русского писателя, уроженца Уфы Сергея Аксакова.

Родился в Оренбургской губернии. Выпускник Санкт-Петербургского императорского училища правоведения. Работал заместителем председателя Владимирской палаты гражданского суда, прокурором в Оренбургской и Симбирской губернии, ревизором, вице-губернатором Оренбургской и Самарской губерний.

В 1858-1859 годах входил в Оренбургский дворянский комитет по устройству быта помещичьих крестьян, за труды по освобождению крепостных получил серебряную медаль на Александровской ленте. Уфимскую губернию возглавлял неполные два года — с июня 1865 до января 1867 годов. Позже, до 1872 года, возглавлял Самарскую губернию.

В Уфе за время губернаторства Григория Аксакова был построен губернский музей, городской театр, открыта женская гимназия.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • 1 | 30.11.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Празднование колониального образования от назначенца метрополии хабировства - открытый и тупой вызов башкирской общественности.
Башкирия при Хабирове плавно и верно идет по пути конфронтации между коренными и представителями имперского этноса.
На стороне башкир - международное право и резко настроенное против московского правления тюркская общественность бывшего союза.
Это в реальности есть ускорение развала последнего в мире колониальной империи которая и так является мировом изгоем.



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  • 2 | 30.11.2019, 11:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
А улицу в честь первого губернатора назовут? В Уфе - в границах тогдашней Уфы, а не где-нить в Нагаево... или уже все улицы заняты баш-нано-псевдо-культур-мультур-деятелями и покойными друганами СРАдия?

А памятник основателям Уфы - поставят?



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  • Эксперт
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  • 3 | 30.11.2019, 11:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
А почему в истекающем году не праздновали 155-летие основания Уфимской губернии, а только 100-летие Б-стана?



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1

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  • Начинающий
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  • 4 | 30.11.2019, 12:19 | Автор: Гарри
    Публикации: 0 | Комментарии: 6 | Рейтинг: +0,1
Правильное решение, не моросите зря. А вот назначения нациков в руководители, это шаг в никуда.



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  • 5 | 30.11.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.11.2019, 11:31 | Автор:

Празднование колониального образования от назначенца метрополии хабировства - открытый и тупой вызов башкирской общественности.
Башкирия при Хабирове плавно и верно идет по пути конфронтации между коренными и представителями имперского этноса.
На стороне башкир - международное право и резко настроенное против московского правления тюркская общественность бывшего союза.
Это в реальности есть ускорение развала последнего в мире колониальной империи которая и так является мировом изгоем.
==================================================
Вот ведь неправильно уважаемый , трактуете
современный и Исторический путь содружества в прошлом
Российского царства , Империи и Российской Федерации
с Башкортостаном !
Нет и не было никакого " колониального образования "
Это вам популярно ДОЛЖЕН объяснит
ваш соплеменник Кац !
Он всегда говорит , что многовековая дружба и союз
башкир и русских , это была БЛАГОДАТЬ для башкирского
народа ! И это правильно , здесь с ним я согласен !



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  • 6 | 30.11.2019, 14:07 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31033 | Рейтинг: -711,4
Он всегда говорит , что многовековая дружба и союз
башкир и русских , это была БЛАГОДАТЬ для башкирского
народа !
------------------------
Божия благодать.

Для русского народа. Для России.

согласно Ломоносову - Российское могущество прирастать будет Сибирью

и соответственно ко времени произнесения знаменитой фразы, Российское могущество уже приросло башкирскими землями, с ее природными богатствами.

и кроме того - податями, рекрутами, повинностями, конфискованными имуществами. а также розданными "жонами с робятами"



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  • 7 | 30.11.2019, 14:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31033 | Рейтинг: -711,4
"Хорошее дело: Хабиров сделал праздником юбилей первого"
---------------------
Угодил Админобсирателю, наконец



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  • 8 | 30.11.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Тады надо памятник поставить губернатору Ключареву, создавшего за свой счет сельско- хозяйственную школу по приучению детей башкир хлеборобскому труду.
Ныне кажется- это Юматовский сельхозтехникум?



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  • 9 | 30.11.2019, 14:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А первая леди страны башкир на торжествах будет в новом платье или нет ?
Если не от Валентино за 300 тысяч, то не пойду.



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  • 10 | 30.11.2019, 14:44 | Автор: Гарри
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Посадите продажного следователя Утяшева, плиз.



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  • 11 | 30.11.2019, 14:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 30.11.2019, 11:44 | Автор: Кухарка
Публикации: 1338 | Комментарии: 66436 | Рейтинг: +12149,4
А почему в истекающем году не праздновали 155-летие основания Уфимской губернии, а только 100-летие Б-стана?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Потому что 155-летие Уфимской губернии будет только в 2020 году, т.е. на будущий год, а дни рождения заранее не празднуют! Ты же, якобы, бухгалтер, хоть на пальцах подсчитай! Правда я сильно сомневаюсь, что и 2020 году эту дату будут праздновать! Очень Опытный



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  • 12 | 30.11.2019, 15:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 30.11.2019, 14:07 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31033 | Рейтинг: -711,4
Он всегда говорит , что многовековая дружба и союз
башкир и русских , это была БЛАГОДАТЬ для башкирского
народа !
------------------------
Божия благодать.

Для русского народа. Для России.

согласно Ломоносову - Российское могущество прирастать будет Сибирью

и соответственно ко времени произнесения знаменитой фразы, Российское могущество уже приросло башкирскими землями, с ее природными богатствами.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Сибирью, Зулия, Сибирью! А башкиры не в Сибири и свои все богатства сами принесли в дар Московскому царю, просили взять под свою защиту! Так что лично Вашего уже давно ничего нет и пора бы с этим смириться! Снявши голову по волосам не плачут! Очень Опытный



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  • 13 | 30.11.2019, 15:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66437 | Рейтинг: +12149,4
О_Ошка - тут ты прав... я чот попутала))) 11 июня 2020 будет 155 лет...
Почму-то показалось, что в 1864 году учредили \губернию, а оказывается всего лишь навсего

1864
Создание Уфимского губернского музея при Губернском статистическом комитете.

Открытие публичной библиотеки и читальни при Губернском статистическом комитете.

В «Московском сборнике» начата публикация «Семейной хроники» С.Т. Аксакова, содержащей описание природы Уфы и Уфимского края.

Проведена первая удовлетворяющая научным требованиям перепись населения города. Население Уфы составило 20149 человек.

Источник: POSREDI.RU - https://posredi.ru/blog07_03_hronologiya_sobitiy_ufa.html?fb
clid=IwAR0rrlS5D6ELoc90rf_l8amtbJSG1L33Vw-JwvYnKiTon-KMqhUSp
eV3AeM



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  • 14 | 30.11.2019, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 30.11.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0----------------Куда отнесете татар они вроде как самая близкая к башкирам тюркская общественность ?



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  • 15 | 30.11.2019, 15:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аксаков -обрусевший1 татарин.
Вперед , татарове, на защиту соплеменника!



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