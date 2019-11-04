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В Уфе прошло собрание по проблеме Куштау

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Чуть более 100 человек пришли в воскресенье в СОК «Юность» на мероприятие, организованное по инициативе движения «Башкорт». Активисты решили не проводить митинг, поскольку ранее власти не согласовали две заявки на его проведение. По словам одного из организаторов мероприятия Руслана Габбасова, проведению собрания сегодня никаких препятствий не было.

В Уфе прошло собрание по проблеме Куштау


В первой части выступили приглашённые в президиум собрания учёные Марс Сафаров, Исхак Фархутдинов и Гарифулла Яппаров. Сафаров обосновал целесообразность добычи известняка на Худолазском месторождении, а дистиллерную жидкость из «Белых морей» использовать для затопления Сибайского карьера. Геолог Исхак Фархутдинов привёл пример существования компромиссных вариантов разработки месторождений без уничтожения гор.

По его словам, способ добычи руды карьерным методом с сохранением хребта уже променяют на Кузбассе. «Шиханы относятся к Пермскому рифовому массиву, таких в мире больше нет», — сообщил Фархутдинов собравшимся.

На мероприятие приехали активисты движения «Защитим шиханы» — жители деревень, расположенных у подножия Куштау — села Урняк и других.

Депутат Урнякского сельсовета Флюра Адаменко и ветеран «Соды» Любовь Ануфриева заявили, что владельцы «БСК» их не слышат, а разработка Куштау приведёт к катастрофе.

Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева рассказала о подробностях своего общения с заместителем руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Уралом Кильсенбаевым, в котором он якобы заявил, что в правительстве не видят и не слышат о проходящих в республике акциях в защиту шиханов.

Общественница Рамиля Саитова заявила с трибуны, что «мы имеем дело с мошенниками», поскольку передача контроля над АО «БСК» была незаконной.

Двоих молодых людей, задававших вопросы из зала, ведущий собрания Руслан Габбасов назвал провокаторами после их попыток перевести разговор защиты шиханов в плоскость межнациональных отношений. Саитова предупредила о риске сосредоточения активности по защите шиханов в одном месте, поскольку это может привести к «сливу» протеста, как это было с «Кроношпаном».

Собравшиеся проголосовали за «Обращение к международной общественности», которое организаторы собрания пообещали перевести на английский язык и направить во все крупные международные организации. В нем перечислены уникальные особенности шихана Куштау, в том числе данные о краснокнижных растениях и животных, живущих на его склонах. Общественники обратили внимание на археологические памятники и захоронения политических заключённых. Предложение одного из активистов включить пункт о недоверии главе республики Радию Хабирову и требование его отставки поддержали только 17 человек, поэтому этот пункт не включили. Предложенный текст обращения с дополнениями из зала поддержали единогласно.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 02.12.2019, 09:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
900000Чуть более 100 человек пришли в воскресенье в СОК «Юно
с+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Чуть мене 10 человек сидело в президиуме
Просто ненавижу!!!!!!!!!
А ведь кто то арендовал этот зал! Ктото их проплачивал!
У меня пенсия 9000! Вас это не колышит?!



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3

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  • 2 | 02.12.2019, 09:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Где хозяин всех этих людей,который в свое время отписал шиханы АО Сода? Опять прячется за спинами чужих людей? Ку-ку Муртазел!



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  • Гость
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  • 3 | 02.12.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры ! Знайте!
Я вас ненавижу! Я Рассказываю о ТЫ всем моим знакомым как на территории РФ, так и за гроницей
Неблпагодларные! Ненавижу!



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1

  • # 4 | 02.12.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Участник
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  • 5 | 02.12.2019, 09:44 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4753 | Рейтинг: -732,1
3 | 02.12.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Башкиры ! Знайте!
Я вас ненавижу! Я Рассказываю о ТЫ всем моим знакомым как на территории РФ, так и за гроницей
Неблпагодларные! Ненавижу!
----------------------
О, кого то с утра торкнуло!!!
Это плод работы Кухарки!!!
и подпись могли написать "Кухарка" или "Орлов"



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9

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  • 6 | 02.12.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.12.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0-----------------Это писал татнацик подумал Кац так как другие просто обожают башкир .



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3

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  • Гость
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  • 7 | 02.12.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А я уважаю башкир. Правда, как и у других народов, не всех.
Люблю сельских работяг, люблю простых соседей.
Кого не люблю, так это тех, кто оставляет мусор в подьезде, кто пишет на стенах, кто орет ночами и ночами же заводит во дворе машины, кто не любит домашних животны.
Не люблю башкирских врачей и фармацентов, пищевиков и официантов, продавцов ДНС и МТС.
Не люблю тех, кто одержим башкирской мечтой и ради нее готов на все, в тч на преступления - Уфа, власть, деньги.
Не люблю националисто, эсбэемовцев и тех, кто на постановочных совещаниях говорит Хабирову: мы вошли в поле достижения плановых показателей?
Не люблю , когда Хабиров на эту гайдаровскую чушь понимающе кивает.
Простой народ люблю, а башкирских чиновников не очень. Не заслужили.
И бл,зачем рахимовцы трамвайные рельсы у простых людей украли?
За что таких башкир во власти любить?
Так что отчасти понимаю чела, который отвечает на запрос кацанутых башнациков, русофобки зулии и безрезультатной аульной башкирской челяди с партийными билетами в большой белой юрте.



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  • 8 | 02.12.2019, 10:20 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 277 | Рейтинг: +8,3
Cохранение природы - общенародное дело. Не отвлекаться на национальности. А за инициативу спасибо организации "Башкорт".



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6

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  • 9 | 02.12.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Смотрите №3 и 6. Провокаторы пытаются вбить клин национализмом. Других аргументов у них нет. Им было хорошо, когда башкиры и татары ругались. Теперь испугались, что они начали объединятся. Очко заиграла у них. Мерзопакостные людишки. Нет, обезьяны.



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  • 10 | 02.12.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 02.12.2019, 09:51 | Автор: --

--------Это писал татнацик подумал Кац так как другие просто обожают башкир .
=============================================
Ну если без издевки , то всем башкирам надо поблагодарить Муртазела , это в его период "кипучего " управления в РБ заварилась эта каша , с офшорами БСК.



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2

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  • 11 | 02.12.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 02.12.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...И бл,зачем рахимовцы трамвайные рельсы у простых людей украли?
________________________
не, ну рельсы это конечно главное!!!! кстати какое отношение Рюрикович имеет к Башкирам???
турк



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0

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  • 12 | 02.12.2019, 10:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66458 | Рейтинг: +12144,5
Aygul Rashitova
11 ч.
Сходила на собрание по проблеме сохранения/разработки Шихан.

Были приглашены все заинтересованные стороны: потенциальный разработчик, учёные, широкая общественность, представители власти, журналисты.

Пришла только общественность, но воистину широкая: ученые химики, геологи, юристы, местные жители, общественные организации, партии и движения, не все, но некоторые, журналисты и много просто неравнодушных людей. Все, как один, против разработки Куш-тау и шихан вообще. С разными предложениями, в том числе по альтернативным сырьевым источникам. С разной всесторонней аргументацией, почему нельзя отдавать уникальную гору в качестве неуникального сырья для устаревшего производства для покрытия сырьевой потребности на пару десятилетий.

Уникальный геологический памятник и уникальная в биологическом отношении гора, краснокнижные растения и животные, важнейший природный водный объект река Белая, протекающая у подножия, лесной фонд, покрывающий гору и объект культурного наследия селище Куштау - все находятся под охраной законодательства РФ. Как бы не пытались его обойти промышленники.
И у общества есть законные способы защиты уникального природного памятника.

Это собрание показало, что совершенно разные и ничем не связанные друг с другом люди способны и готовы объединиться для отстаивания своих прав и законных интересов. Наше дело правое! Шиханы будут жить!

Прелюбопытный эпизод произошёл с двумя слушателями, активно задававшими вопросы, слушатель Ратмир был заподозрен в провокации, и выведен из зала организаторам. а вопросы он задавал следующие :

1.Является ли несовершенство Конституции РБ, причиной передачи Куштау для разработки БСК? (-У нас отличное законодательство. Только исполняй. )
2. Считаете ли вы, что Куштау принадлежит башкирскому народу и какого его значение для башкир? (Мне очень понравилось когда сопредседатель общественной организации местного населения Куштау с русскими именем и фамилией начала с "Мы, представители башкирского народа, почему власть не пришла с нами разговаривать". Башкирская гражданская нация существует. )
3. Почему татары и русские не защищают гору вместе с вами? ( - А вы что, не видите, здесь все есть: и татары, и русские, и чуваши и другие. Это наша общая гора. )
4. Присутствут ли в современной России ущемление прав коренных народов, а именно башкир? (вот на этом вопросе мальчика и скрутили)

Вопросы Ратмир зачитывал с экрана телефона.

И поговорив с Ратмиром на камеру в другом помещении, волонтёр организаторов, обеспечивавший охрану, зачитал с телефона оставшиеся незаданными вопросы:

5.По чьему мнению надо сделать защиту башкирского этноса?
6.Не пора ли выходить из протестов, как на Украине?
"Выучите вопросы! Распределите все вопросы между своими!" инструкция к вопрос Нику.

Второй парень, задававший подобные же вопросы тоже покинул собрание, не дожидаясь окончания.
Кто же занимается организацией провокаций и пытается дискредитировать защитников горы, выставить их шовинистами, сепаратистами и оппозиционерами, пытающимися дестабилизировать обстановку, интересно, правда?

Самое главное. Создана петиция #18184 на госуслугах за присвоение шихану Куштау статуса особо охраняемой природной территории.
И когда эта петиция наберёт 10 тыс голосов, она получит статус законодательной инициативы. Подписывайтесь, друзья. И делитесь петицией

#живыешиханы #МызаКуштау #шиханыбудутжить



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4

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  • 13 | 02.12.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 02.12.2019, 10:20 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 276 | Рейтинг: +8,2

Cохранение природы - общенародное дело. Не отвлекаться на национальности. А за инициативу спасибо организации "Башкорт".
========================================
Спасибо? А когда русские памятники рушат, их нет. Сколько уничтожено со времен муртазы? Зри глубже.



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2

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  • 14 | 02.12.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 02.12.2019, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкиры ! Знайте!
Я вас ненавижу!

------------------------

"Варвара подлая, тебя я презираю!" "Уйди, уйди, тебя я ненавижу!.."



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1

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  • 15 | 02.12.2019, 10:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66458 | Рейтинг: +12144,5
Спасибо? А когда русские памятники рушат, их нет. Сколько уничтожено со времен муртазы? Зри глубже.
__________________________________________
Давайте зрить глубже - я согласна.
Куштау - наша ОБЩАЯ беда и возможная утрата. Тут нет разделения по национальностям.
У всех нас есть разные причины любить шиханы и сожалеть о их утрате:
- кто-то живет рядом с Куштау, таких много, их дома, привычный пейзаж, уклад жизни - подвергнется явному ухудшению. И уж поверьте, я-то знаю, большинство живущих у подножья Куштау - не башкиры. Русские и татары.
- кто-то открыл для себя Куштау приехав кататься на горных лыжах и полюбил гору, открывающиеся пейзажы с ее вершины, включая похожую на ТораТау, но немного поменьше - ЮракТау
- кто-то понимает, что шиханы это достояние мировой науки, культуры и уничтожать их ради наживы кучки алчных отморозков, морально-нравственных уродов - просто дичайшее варварство!

Подписывайтесь под петицией на Голос РБ - Присвоить шихану Куштау статус особо охраняемой природной территории
Нужно 10 тысяч голосов, а там пока что 862 - за 3 недели - это катастрофически мало!!!!

https://golos.openrepublic.ru/petitions/18184/?fbclid=IwAR3r
O2egtw86-RCoVNh4XaWYS9lmM7q_iIrOQXiBIj83yYepD67DazRPjE4

короткая:
https://clck.ru/KZb7V



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  • 16 | 02.12.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Собрались сотня человек и решили пустить по-миру жителей Стерлитамака.



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  • 17 | 02.12.2019, 11:25 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 277 | Рейтинг: +8,3
13-му. Всё же надо быть вместе, дружнее. Что же Вы молчали при Муртазе? Не дуйте на листья. "Когда мы едины..."



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  • 18 | 02.12.2019, 12:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1338 | Комментарии: 66458 | Рейтинг: +12144,5
16 | 02.12.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован

Собрались сотня человек и решили пустить по-миру жителей Стерлитамака.
___________________________________________
Лживая СРАдия-соска!

Они пытаются напугать нас закрытием производства. Говорят, что без работы останутся более 50 тысяч человек. Но это неправда, без работы останутся около двух тысяч человек. Для справки: В Уфе ведь закрывали приборостроительный завод, и работы лишились 30 тысяч человек. Был завод «Бэто», где работали 18 тысяч человек – закрыли. Завод горного оборудования – закрыли. В уфимском моторном заводе в лучшие годы работало около 100 тысяч человек, а сейчас даже 20 тысяч не наберется. Кроме таких злопамятных людей как я, про это, наверно, уже никто не помнит. Почему про этих людей не переживают? Уфа потеряла сотни тысяч рабочих мест, и никто ничего не говорит об этом. На фоне таких событий спекуляция БСК двумя тысячами человек просто кощунство и демагогия чистейшей марки.
Марс Сафаров

ЕЩЕ РАЗ: - на Соде работает 2(ДВЕ!!!) тысячи человек. Живет в Стерлике - 275 тысяч человек. Это даже НЕ 1(ОДИН) ПРОЦЕНТ! А меньше!
Даже, если взять, что 1 работник равен полутора человекам(берем семью из трех человек, где двое работоспособного возраста и один ребенок) - то это чуть больше 1%

Стьерлитамакцы - оставшимся числом в 270 тысяч - не заметя потери бойца, даже если закрыть Соду.

НО!!! Никто особо-то и не предлагает Соду закрывать - предлагают поменять место добычи известняка на Худолазовское месторождение.

Хабировские пуйлососы - ЛГУТ - нагло и беспардонно!!!!



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  • 19 | 02.12.2019, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наблюдения за природой вещей.
Кажется для коренного населения не все потеряно.
Стали изредка появлятся ростки разумности.
В воскресенье в Икее случайно обратил внимание на обедающих женщину с пацаненком.
Еду делаю сам себе и мне фасткорты нужны только чтобы вымыть руки и не есть стоя.
Рядом расположились мама лет 35-40 с ребенком лет 10-12.
Бл, тихо, спокойно, прямые спины, гладкие блестящие темные волосы с пробором, мягкорозовый цвет лица, белые шестяные свитерочки с высокой горловиной, крепкие кожанные трекинги.
Свой легкий перекус из лепешки с рыбной нарезкой с огурцом и
Красного яблока на десерт.
Когда мать одела разовые перчатки, достала еду из рюкзачка и поставила все это перед пацаном, он поблагодарил ее.
Наперед понял, что чай у них будет через час.
Видно, что семья живет своей головой и вкладывается в самих себя и ребенка.
Такие не берут кредиты, не молят власти и богов о помощи, постоянно учатся, имеют какое нибудь одно высшее профессиональное образование и 2-3 бакалавриата, чтобы в случае очередной рахимовщины легко вписаться в ряды производственников.
На 100% уверен, что они вне политики, чтут родителей, высоко культурны, любят классику и их скорее можно увидеть на Баядерке Минкуса , чем на Земфире.
Пацан не сорвется на наркотиках и будет по жизни трудолюбивым порядочным человеком.
Ему твердо внушили, что все болезни души и тела, в том числе политика и национализм, от пошлого бескультурья и незнания природы вещей.
Ст.Фомин.



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  • 20 | 02.12.2019, 13:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 ый.
Да угадаю, кто ты?
Исянгулов?
Баимов?
Гарифуллин?
Только такие, как они, способны за деньги ТНК на различного рода антинародные провокативные акции?



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