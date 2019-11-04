В Уфе прошло собрание по проблеме Куштау

Чуть более 100 человек пришли в воскресенье в СОК «Юность» на мероприятие, организованное по инициативе движения «Башкорт». Активисты решили не проводить митинг, поскольку ранее власти не согласовали две заявки на его проведение. По словам одного из организаторов мероприятия Руслана Габбасова, проведению собрания сегодня никаких препятствий не было.В первой части выступили приглашённые в президиум собрания учёные Марс Сафаров, Исхак Фархутдинов и Гарифулла Яппаров. Сафаров обосновал целесообразность добычи известняка на Худолазском месторождении, а дистиллерную жидкость из «Белых морей» использовать для затопления Сибайского карьера. Геолог Исхак Фархутдинов привёл пример существования компромиссных вариантов разработки месторождений без уничтожения гор.По его словам, способ добычи руды карьерным методом с сохранением хребта уже променяют на Кузбассе. «Шиханы относятся к Пермскому рифовому массиву, таких в мире больше нет», — сообщил Фархутдинов собравшимся.На мероприятие приехали активисты движения «Защитим шиханы» — жители деревень, расположенных у подножия Куштау — села Урняк и других.Депутат Урнякского сельсовета Флюра Адаменко и ветеран «Соды» Любовь Ануфриева заявили, что владельцы «БСК» их не слышат, а разработка Куштау приведёт к катастрофе.Координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева рассказала о подробностях своего общения с заместителем руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Уралом Кильсенбаевым, в котором он якобы заявил, что в правительстве не видят и не слышат о проходящих в республике акциях в защиту шиханов.Общественница Рамиля Саитова заявила с трибуны, что «мы имеем дело с мошенниками», поскольку передача контроля над АО «БСК» была незаконной.Двоих молодых людей, задававших вопросы из зала, ведущий собрания Руслан Габбасов назвал провокаторами после их попыток перевести разговор защиты шиханов в плоскость межнациональных отношений. Саитова предупредила о риске сосредоточения активности по защите шиханов в одном месте, поскольку это может привести к «сливу» протеста, как это было с «Кроношпаном».Собравшиеся проголосовали за «Обращение к международной общественности», которое организаторы собрания пообещали перевести на английский язык и направить во все крупные международные организации. В нем перечислены уникальные особенности шихана Куштау, в том числе данные о краснокнижных растениях и животных, живущих на его склонах. Общественники обратили внимание на археологические памятники и захоронения политических заключённых. Предложение одного из активистов включить пункт о недоверии главе республики Радию Хабирову и требование его отставки поддержали только 17 человек, поэтому этот пункт не включили. Предложенный текст обращения с дополнениями из зала поддержали единогласно.